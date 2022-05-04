УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10351 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
27 540 21

Момент удару російських окупантів по автобусу з робітниками Авдіївського коксохімічного заводу. ВIДЕО камер спостереження

В мережі опублікований відеозапис камери спостереження, на якому зафіксований момент удару російських окупантів по автобусу з робітниками Авдіївського коксохімічного заводу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису видно, що російський боєприпас розірвався за кілька метрів від автобуса відразу після того, як той під'їхав на спеціальну зупинку.

Нагадаємо, що 3 травня о 17:20 військами РФ був обстріляний автобус з робітниками Авдіївського коксохімічного заводу. Внаслідок прямого влучання у пасажирський транспорт щонайменше 10 співробітників заводу загинули, приблизно 20 – отримали тяжкі поранення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацполіція показала наслідки удару окупантів по коксохімічному заводу в Авдіївці. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17743) обстріл (29006) Авдіївка (2342)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+30
Терористи. Невже це ще незрозуміло нікому на Заході.
показати весь коментар
04.05.2022 12:33
+18
На россии снова мощный пожар

В промзоне города Дзержинска (Нижегородская область, центр производства химоружия рф) горит цистерна с растворителем.
Причины возгорания пока неизвестны.
https://t.me/kievreal1/20815
показати весь коментар
04.05.2022 12:42
+11
так звані арабські терористи проходять підготовку у випускників Московського університету імєні Патріса Лумумби
показати весь коментар
04.05.2022 12:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Терористи. Невже це ще незрозуміло нікому на Заході.
показати весь коментар
04.05.2022 12:33 Відповісти
На россии снова мощный пожар

В промзоне города Дзержинска (Нижегородская область, центр производства химоружия рф) горит цистерна с растворителем.
Причины возгорания пока неизвестны.
https://t.me/kievreal1/20815
показати весь коментар
04.05.2022 12:42 Відповісти
Молимся чтобы было как можно больше обгоревших русских подонков
показати весь коментар
04.05.2022 13:02 Відповісти
Вже і нюхають не у тому місці! Бовдури!
показати весь коментар
04.05.2022 13:57 Відповісти
Промазали.
показати весь коментар
04.05.2022 12:36 Відповісти
Таких трендюлей орки получают от нашей армии, что бьют по мирным где могут чтобы выместить злобу
показати весь коментар
04.05.2022 12:38 Відповісти
Авдіївський коксохім уже в НАТО, авжеж...

Транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для Вооруженных сил Украины, прибывшие на территорию этой страны, будут уничтожаться, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. https://t.me/zerkalo_io/43658 https://t.me/zerkalo_io/43658

показати весь коментар
04.05.2022 12:38 Відповісти
Су...касабські
показати весь коментар
04.05.2022 12:39 Відповісти
Кацапські суки навчились у арабських терористів обстрілювати цивільні автобуси. За це вони будуть горіти спочатку на цьому світі, а потім у аду.
показати весь коментар
04.05.2022 12:40 Відповісти
так звані арабські терористи проходять підготовку у випускників Московського університету імєні Патріса Лумумби
показати весь коментар
04.05.2022 12:44 Відповісти
Про яку відміну санкцій найближчі 100 років можна говорити?
показати весь коментар
04.05.2022 12:49 Відповісти
Удар явно коригований
показати весь коментар
04.05.2022 12:50 Відповісти
Кстати, нигде не видел, чтобы озвучили такую версию причин обстрелов. Путлер проигрывает войну и пытается изо всех сил втянуть в нее как можно больше жителей мордора. Но, поскольку они не особо втягиваются, предпочитая смотреть по телевизору на маленькую победоносную спецоперацию, то нужно их стимулировать. Лучше всего стимулировать кровью, в идеале - чтобы не было никаких подозрений про сахарок от ФСБ. Значит нужно вызвать у украинских солдат непреодолимое желание убивать граждан мордора. Лучший способ добиться этого - постоянно убивать гражданских, в идеале - стариков, женщин и детей в приграничных регионах Украины.
показати весь коментар
04.05.2022 12:52 Відповісти
а в цей час судді відпускають під заставу зрадників....
показати весь коментар
04.05.2022 12:52 Відповісти
от ти нагло брешеш скотина зебільна
показати весь коментар
05.05.2022 07:22 Відповісти
Без координатора там не обійшлось, шукайте ту гниду. Навіть, якби кацапи точно розрахували координати зупинки, їм потрібен був хтось на тій стороні, щоб повідомити про прибуття автобусу, бо завжди існує вірогідність того, що автобус приїде або трохи раніше, або трохи пізніше. Як бачимо, розрахунок був досить точним.
показати весь коментар
04.05.2022 13:01 Відповісти
шах и мат ватник не легетимен как существо...
показати весь коментар
04.05.2022 13:58 Відповісти
Шукайте навідника в рядах своїх ватних співробітників!
показати весь коментар
04.05.2022 14:11 Відповісти
Если мы не будем отвечать аналогично дело будет куйня.
показати весь коментар
04.05.2022 21:06 Відповісти
НЕОБХОДИМО РАЗОБРАТЬСЯ В ШВЕЙЦАРИИ...!!!
показати весь коментар
04.05.2022 23:40 Відповісти
Головне завдання сьогодення - дістатися до "горла зрадника" раніше т.зв. "правоохоронних органів".
показати весь коментар
05.05.2022 04:31 Відповісти
 
 