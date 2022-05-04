Момент удару російських окупантів по автобусу з робітниками Авдіївського коксохімічного заводу. ВIДЕО камер спостереження
В мережі опублікований відеозапис камери спостереження, на якому зафіксований момент удару російських окупантів по автобусу з робітниками Авдіївського коксохімічного заводу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису видно, що російський боєприпас розірвався за кілька метрів від автобуса відразу після того, як той під'їхав на спеціальну зупинку.
Нагадаємо, що 3 травня о 17:20 військами РФ був обстріляний автобус з робітниками Авдіївського коксохімічного заводу. Внаслідок прямого влучання у пасажирський транспорт щонайменше 10 співробітників заводу загинули, приблизно 20 – отримали тяжкі поранення.
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+30 Стас Петров #423214
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