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"10 дней учебки и уничтожил БТР", - Олександр, доброволець з 79-ї бригади. ВIДЕО

Воїн з 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Олександр, який пішов добровольцем пішов захищати Україну, розповів про свій бойовий досвід.

Відповідне відео з українським захисником опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своєму youtube-каналі

Доброволець 79-ї ОДШБр розповів, що попереднього досвіду служби в армії не мав, але після після почутого про звірства росіян в Маріуполі, він вирішив добровільно піти на захищати Україну. Йому знадобився місяць, щоб оформити всі необхідні процедури у військкоматі, і вже після 10 днів навчання Олександр потрапив у зону бойових дій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Атаку ми відбили успішно, знищили танк, 4 БТР, "Тигра" та дві БМП", - головний сержант роти 79-ї бригади. ВIДЕО

На його рахунку вже знищений БТР російських окупантів.

Автор: 

Бутусов Юрій (3613) 79 окрема десантно-штурмова бригада (202)


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Топ коментарі
+35
Хорошій людині та хорошому учню-респект...
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04.05.2022 13:47
+23
Вернуть обратно в учебку и тренировать месяц - результат будет кошмарным для свинособак!
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04.05.2022 13:49
+17
Красень. Але якось це малувато - 10 днів для того щоб на передову відправляти. Є ж бажаючі з військовим досвідом яким відмовляють, трохи дивно як комплектація відбувається.
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04.05.2022 14:07
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Хорошій людині та хорошому учню-респект...
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04.05.2022 13:47 Відповісти
Вернуть обратно в учебку и тренировать месяц - результат будет кошмарным для свинособак!
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04.05.2022 13:49 Відповісти
Красень. Але якось це малувато - 10 днів для того щоб на передову відправляти. Є ж бажаючі з військовим досвідом яким відмовляють, трохи дивно як комплектація відбувається.
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04.05.2022 14:07 Відповісти
Здоров'я та сили вам, козаки !
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04.05.2022 14:18 Відповісти
10 дней учебки и на войну? Это что за такая мобилизация? Хотите пацанов всех положить?
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04.05.2022 14:58 Відповісти
10 дней учебки? Мотивация - это конечно супер, Но это до первого профессионального военного.
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04.05.2022 15:07 Відповісти
Лахта, не хвилюйся.
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04.05.2022 17:31 Відповісти
В сгоревшем бэтере были профессиональные поссийские военные)))
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04.05.2022 22:22 Відповісти
профессиональные военные рф закончились месяц назад, остальные отращивают ноги и руки как велел их генерал. Сейчас там сброд бурятов, кдаровцев тувинцев и другой помеси.
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05.05.2022 05:19 Відповісти
низький уклін Воїну
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04.05.2022 18:25 Відповісти
А ПОЧЕМУ НЕ ДАВАЛИ СОЗДАВАТЬ ТРО ДО 24.02.2022 !? КОРРУПЦИЯ МЕШАЛА !?)
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04.05.2022 23:37 Відповісти
ВСЕХ МУСАРОВ НА ПЕРЕДОК А ВМЕСТО ИХ ТРО !!!
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05.05.2022 00:18 Відповісти
 
 