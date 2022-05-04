"10 дней учебки и уничтожил БТР", - Олександр, доброволець з 79-ї бригади. ВIДЕО

Воїн з 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Олександр, який пішов добровольцем пішов захищати Україну, розповів про свій бойовий досвід.

Відповідне відео з українським захисником опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своєму youtube-каналі.

Доброволець 79-ї ОДШБр розповів, що попереднього досвіду служби в армії не мав, але після після почутого про звірства росіян в Маріуполі, він вирішив добровільно піти на захищати Україну. Йому знадобився місяць, щоб оформити всі необхідні процедури у військкоматі, і вже після 10 днів навчання Олександр потрапив у зону бойових дій.

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На його рахунку вже знищений БТР російських окупантів.