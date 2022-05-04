У Білорусі військова техніка переміщується у бік кордонів Литви й України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Білоруська військова техніка зранку 4 травня їхала у бік литовського кордону та в бік українського кордону.
Про це повідомляє Belarusian Hajun project у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"О 06:00 ранку колона з близько 30 одиниць військової техніки білоруських Збройних сил рухалася з Мінська в бік Ошмянського району / литовського кордону по трасі М7", - йдеться у описі відео.
На відео показані бронетранспортери БТР-82А та бронетранспортери командної машини БТР-80К.
Близько 08:30 дивізіон ракетного комплексу С-300 ПС Збройних сил Білорусі рухався з Бреста до Мокранів / українського кордону по трасі Р-17.
До складу колони входило близько 25-30 одиниць техніки, серед них і ракетні установки 5П85 і РЛС підсвічування цілі 5Н63 із центром бойового управління.
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Совет Республики одобрил поправки в Уголовный кодекс, которые позволяют ввести смертную казнь «за попытку теракта».
Недавно поправки с радикальными мерами поддержали так называемые депутаты. Осталось дело за малым - подписью диктатора.
Формулировка «за покушение на совершение актов терроризма» предусматривает ещё большее устрашение несогласных с режимом.
В стране, где не до законов, лукашисты собираются расстреливать практически за любую оппозиционную деятельность, поскольку режим может объявить террористом абсолютно любого человека, и никакие основания ему не нужны.
Беларусь остаётся единственнной страной в Европе, где применяют смертную казнь.
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Коліка туди, а сам сюди. Бяда, тільки коліка не запитали, чи хоче на гілляку
Сябры партизанят. И пишут, что благодаря им не состоялся штурм Киева.
дивизион с300 так близко к границе это очень хорошая возможность его отрезать от основных сил и захватить либо уничтожить не переходя границу.