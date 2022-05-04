УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13260 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
28 012 54

У Білорусі військова техніка переміщується у бік кордонів Литви й України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Білоруська військова техніка зранку 4 травня їхала у бік литовського кордону та в бік українського кордону.

Про це повідомляє Belarusian Hajun project у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"О 06:00 ранку колона з близько 30 одиниць військової техніки білоруських Збройних сил рухалася з Мінська в бік Ошмянського району / литовського кордону по трасі М7", - йдеться у описі відео.

На відео показані бронетранспортери БТР-82А та бронетранспортери командної машини БТР-80К.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В армії Білорусі почалася раптова перевірка сил реагування

Близько 08:30 дивізіон ракетного комплексу С-300 ПС Збройних сил Білорусі рухався з Бреста до Мокранів / українського кордону по трасі Р-17.

У Білорусі військова техніка переміщується у бік кордонів Литви й України 01
У Білорусі військова техніка переміщується у бік кордонів Литви й України 02
У Білорусі військова техніка переміщується у бік кордонів Литви й України 03
У Білорусі військова техніка переміщується у бік кордонів Литви й України 04

До складу колони входило близько 25-30 одиниць техніки, серед них і ракетні установки 5П85 і РЛС підсвічування цілі 5Н63 із центром бойового управління.

У Білорусі військова техніка переміщується у бік кордонів Литви й України 05
У Білорусі військова техніка переміщується у бік кордонів Литви й України 06
У Білорусі військова техніка переміщується у бік кордонів Литви й України 07

Автор: 

Білорусь (7963) кордон (4811) Литва (2438)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+33
їдуть здаватися у полон. але поки не вирішили кому, українцям чи литовцям.
показати весь коментар
04.05.2022 14:51
+31
Это места откуда могут напасть на Беларусь
показати весь коментар
04.05.2022 14:48
+26
спроба номер три: Тирасполь.
показати весь коментар
04.05.2022 14:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это места откуда могут напасть на Беларусь
показати весь коментар
04.05.2022 14:48 Відповісти
Должно быть четыре позиции
показати весь коментар
04.05.2022 14:58 Відповісти
осталось две выяснить...
показати весь коментар
04.05.2022 15:01 Відповісти
Нє, там спочатку "учєнія" будуть, згодом з "заблудівшієміся на учєніях мальчіках" а от потім Бульбафюрер найде ще "4 пазіциі откуда гатовілась нападєніє, харашо щто началі, наша совєсть чіста.." і тд риготню..
показати весь коментар
04.05.2022 18:36 Відповісти
Таракан ше й карту покаже
показати весь коментар
04.05.2022 15:02 Відповісти
Лукашенко готовит массовые расстрелы несогласных

Совет Республики одобрил поправки в Уголовный кодекс, которые позволяют ввести смертную казнь «за попытку теракта».

Недавно поправки с радикальными мерами поддержали так называемые депутаты. Осталось дело за малым - подписью диктатора.

Формулировка «за покушение на совершение актов терроризма» предусматривает ещё большее устрашение несогласных с режимом.

В стране, где не до законов, лукашисты собираются расстреливать практически за любую оппозиционную деятельность, поскольку режим может объявить террористом абсолютно любого человека, и никакие основания ему не нужны.

Беларусь остаётся единственнной страной в Европе, где применяют смертную казнь.
https://t.me/brest97pro/270068
показати весь коментар
04.05.2022 16:03 Відповісти
Усатый дебил сам себя загоняет в угол. Не нужно больших умственных усилий, чтобы понять то что если при таких принятых законах люди все же решаться протестовать, то они будут знать на что идут и пойдут до конца и совсем не мирными протестами. В конечном итоге может так случиться, что по иронии судьбы именно эти законы будут применены к самому бульбофюреру с тем самым финалом, что в них прописан.
показати весь коментар
04.05.2022 16:13 Відповісти
це когось, окрім самих білорусів, повинно хвилювати?
показати весь коментар
04.05.2022 16:21 Відповісти
Под этими поправками его самого будет казнить.
показати весь коментар
04.05.2022 16:42 Відповісти
Под Брестом есть Тересполь. Почти как Тересполь. Не нытьём так катанием.
показати весь коментар
04.05.2022 14:51 Відповісти
ТерАсполь
показати весь коментар
04.05.2022 14:53 Відповісти
спроба номер три: Тирасполь.
показати весь коментар
04.05.2022 14:58 Відповісти
Под Брестом он был 100 лет назад. А сейчас это по другую сторону границы.
показати весь коментар
04.05.2022 14:57 Відповісти
Лукашенко вирішив зразу на 2 фронти.
показати весь коментар
04.05.2022 14:51 Відповісти
Він може. Він картопляний Дон.

Коліка туди, а сам сюди. Бяда, тільки коліка не запитали, чи хоче на гілляку
показати весь коментар
04.05.2022 15:58 Відповісти
А коліка й питати ніхто не буде. Весь в папіка, як песик бігав за бульбафюрером з автоматом
показати весь коментар
04.05.2022 18:42 Відповісти
Придністров'я і це - одна "тема" - максимально більше відволікти ресурсів ЗСУ від фронту.
показати весь коментар
04.05.2022 16:32 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2022 22:29 Відповісти
їдуть здаватися у полон. але поки не вирішили кому, українцям чи литовцям.
показати весь коментар
04.05.2022 14:51 Відповісти
Где мешки с картошкой?
показати весь коментар
04.05.2022 14:52 Відповісти
закамуфлированьі под с-300
показати весь коментар
04.05.2022 14:56 Відповісти
Папаша ввел в действие броуновское движение. Тут сам черт(и ***** также) ногу сломит в попытках разобраться, о чем папаша думает и что делает.
показати весь коментар
04.05.2022 14:52 Відповісти
Хочет втянуть кого то в войну. Кого?
показати весь коментар
04.05.2022 14:54 Відповісти
Йой, та скільки там тої бульби! Роз'їб.....мо за пів пива!
показати весь коментар
04.05.2022 14:55 Відповісти
О боже! Страшные и ужасные войска бульбенфюрера! Спасайтесь кто может!
показати весь коментар
04.05.2022 14:56 Відповісти
Самогубці? Чи просто дебіли? Чи ідуть по картЕ їхнього вождя?
показати весь коментар
04.05.2022 14:56 Відповісти
У бульбашей тоже обострение ко дню победобесия. Нужно уже 9 мая признать днем психопата
показати весь коментар
04.05.2022 14:56 Відповісти
наша рада заборонила!
показати весь коментар
04.05.2022 15:11 Відповісти
Это у лукашенко обострение. И оно в хронической фазе уже давно.
показати весь коментар
04.05.2022 22:32 Відповісти
Нету краски на технике. Просто так красить бы не стали - дорого и нужно возвращать старую. Так что слабое запугивание. Я уже молчу про кучу еды, донорской крови и прочих вещей, которые нужно использовать однократно, иначе выкинуть.
показати весь коментар
04.05.2022 14:58 Відповісти
"Магучая бєлорусская армєя" хоче війну на 2 фронта, ще й з країною НАТО? Ця вусата шавка у тупорилості своїх понтів переплюнула навіть тупіна!
показати весь коментар
04.05.2022 14:59 Відповісти
Так Беларусь же в ОДКБ. Это значит если НАТО нападет на Беларусь придется всем воевать и Казахстану с Узбекистаном.
показати весь коментар
04.05.2022 15:02 Відповісти
Нах та бєларусь кому всралась, казахи з узбеками і за парашу воювати не хочуть, не те шо за бульбодібілоїдів
показати весь коментар
04.05.2022 15:10 Відповісти
Ну вот потому что не хотят воевать, поэтому и надо что бы НАТО на Беларусь напало.
показати весь коментар
04.05.2022 15:22 Відповісти
Картопляники спалюють паливо,бо немає куди дівати,скоро пити почнуть!
показати весь коментар
04.05.2022 15:06 Відповісти
нанести ракетний удар по Білорусії як це було по Україні, нехай бульбаши відчують
показати весь коментар
04.05.2022 15:07 Відповісти
***** то в Приднестровье то в Беларуси ворошит своих опарышей с одной целью - оттянуть наши силы, ибо не хватает у орков сил на взятие Донбасса. А тут ещё и западная артилерия идет, превосходящая по всме параметрам советскую, состоящую на вооружении свиностана.
показати весь коментар
04.05.2022 15:12 Відповісти
Скоро кончится топливо и на этом тупые поездки по дорогам на мусоре с антинародной красно-зеленой тряпкой закончатся.
показати весь коментар
04.05.2022 15:12 Відповісти
походу скоро на стане білорусі
показати весь коментар
04.05.2022 15:17 Відповісти
Хотят перекрыть поставки через Западную Украину
показати весь коментар
04.05.2022 15:17 Відповісти
И для этого гонят войска под Вильнюс?
показати весь коментар
04.05.2022 22:56 Відповісти
мазохісти
показати весь коментар
04.05.2022 15:22 Відповісти
бульбашам всё неймётся, нах эти телодвижения, тем более сейчас
показати весь коментар
04.05.2022 15:30 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2022 15:39 Відповісти
и краз 60 х годов из музея что ли сняли с выставки
показати весь коментар
04.05.2022 15:59 Відповісти
Да, у него кабина деревянная оббита листом металла.
показати весь коментар
04.05.2022 17:32 Відповісти
ЭТО ВРАГИ !!! НЕОБХОДИМО ИХ УНИЧТОЖИТЬ !!!
показати весь коментар
04.05.2022 16:01 Відповісти
Провокация и запугивание.
показати весь коментар
04.05.2022 16:04 Відповісти
Litve 5 nacinajetsia mezdunorodnyje manevri,tak oni takze granice perebrasvajet.Vidimo sledit budet s ugla na manevrami NATO stran
показати весь коментар
04.05.2022 16:25 Відповісти
Саме час раз@уярити сябрів на марші.
показати весь коментар
04.05.2022 17:54 Відповісти
Лукашисты не сябры.
Сябры партизанят. И пишут, что благодаря им не состоялся штурм Киева.
показати весь коментар
04.05.2022 22:34 Відповісти
Думаю, просто понты таракана.
показати весь коментар
04.05.2022 20:35 Відповісти
скорей всего планируют сбивать самолеты над Польшей, которые нам оружие поставляют.
дивизион с300 так близко к границе это очень хорошая возможность его отрезать от основных сил и захватить либо уничтожить не переходя границу.
показати весь коментар
05.05.2022 00:44 Відповісти
ну думаю тогда беларашки не станет реально за 3 дня,против 39 миллионой страны с новейшим натовским вооружением воевать,парадным войскам беларашки
показати весь коментар
05.05.2022 19:00 Відповісти
 
 