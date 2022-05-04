У Білорусі військова техніка переміщується у бік кордонів Литви й України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Білоруська військова техніка зранку 4 травня їхала у бік литовського кордону та в бік українського кордону.

Про це повідомляє Belarusian Hajun project у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"О 06:00 ранку колона з близько 30 одиниць військової техніки білоруських Збройних сил рухалася з Мінська в бік Ошмянського району / литовського кордону по трасі М7", - йдеться у описі відео.

На відео показані бронетранспортери БТР-82А та бронетранспортери командної машини БТР-80К.

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Близько 08:30 дивізіон ракетного комплексу С-300 ПС Збройних сил Білорусі рухався з Бреста до Мокранів / українського кордону по трасі Р-17.









До складу колони входило близько 25-30 одиниць техніки, серед них і ракетні установки 5П85 і РЛС підсвічування цілі 5Н63 із центром бойового управління.





