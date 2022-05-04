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Українські бійці скидають з дронів осколкові гранати ВОГ-17 на окупантів, що мародерять у селі на Запоріжжі. ВIДЕО безпілотника

Бійці 15-го управління контррозвідки СБУ влаштували полювання на мародерів-окупантів у селі поблизу Пологів Запорізької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни з квадрокоптера скидали на окупантів осколочні гранати ВОГ-17, коли ті вантажили автомобіль награбованим.

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Автор: 

армія рф (17743) мародерство (340)


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Топ коментарі
+65
Немного прицел сбит. А так дело хорошее
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04.05.2022 14:48
+40
И граната слабовата.
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04.05.2022 14:50
+30
мало. всі потвори залишились живими.
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04.05.2022 14:49
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Немного прицел сбит. А так дело хорошее
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04.05.2022 14:48 Відповісти
И граната слабовата.
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04.05.2022 14:50 Відповісти
300 лучше. Ресурсы на лечение+деморализация+наглядный пример що нехай щастить. А 200 просто оставят валяться да и все
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04.05.2022 14:58 Відповісти
300 грам.
Можливо, цей (цивільній?) квадрокоптер більше і не підніме.
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04.05.2022 14:58 Відповісти
Na skolko znaju desiovyje kopteri primer phontom4 nesut do 800 gram ves.Ucitsia oni na siny kidat s 45 metrov,takze imejet simuliatori na kompe tak ucitsia takze.Tolko potom uze realiji brosajet
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04.05.2022 15:58 Відповісти
Пристреляются по скорости и направлении ветра уже, крайне сложно попасть без удачи. Осколки хорошо бьют по ногам, ну и можно взрыватель перевести наоборот на контакт и почить по палаткам.

Кацапы 2 месяца жили под "фииииииить" и прочих звуков, а теперь с парашютом на голову тихо падают сюрпризы. Нужно еще и еще кидать.
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04.05.2022 15:08 Відповісти
потому что СБУ
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04.05.2022 15:09 Відповісти
Бажаю вдало полювання й надалі...
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04.05.2022 14:48 Відповісти
Жаль, что не на бошки.
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04.05.2022 14:48 Відповісти
мало. всі потвори залишились живими.
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04.05.2022 14:49 Відповісти
Ждем продолжения
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04.05.2022 14:51 Відповісти
Ех, щось граната заслабка...
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04.05.2022 14:51 Відповісти
Двох трьох нормально посікло думаю в перспективі 200 ті
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04.05.2022 14:52 Відповісти
Навіяло
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04.05.2022 14:52 Відповісти
Тут бы Байрактар хорошо поработал. Жаль, орки обошлись только обосраными штанами
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04.05.2022 14:53 Відповісти
Граната от АГС стоит 3 копейки. А ракеты Байрактара стоят 10 и 30 тыс. соответственно.
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04.05.2022 14:57 Відповісти
Якби вміли влучно скидати бомбочки з квадріка то могли б їх і задвухсотити, а так звичайно коли скидають на 10 метрів мимо то шкоди майже ніякої, крім обісраних портянок
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04.05.2022 15:07 Відповісти
Промахнулся. Жаль.
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04.05.2022 14:56 Відповісти
Можливо це вас втішить?: https://youtu.be/XQ4HxpQQ3Sg https://youtu.be/XQ4HxpQQ3Sg

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05.05.2022 00:04 Відповісти
Блин, мазилы!!!!
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04.05.2022 14:57 Відповісти
Честно говоря противоречивое видео. Опять в 150-й раз "правда геращенко". Слава Арестовича покоя не даёт или полиции сейчас не чем заняться и соответственно нет комментариев по её работе у советника Монастырского Геращенко? Далее, контрразведчики СБУ у нас заняты вместо своей работы киданием на головы оркам гранат с квадриков? Всех шпионов и предателей уже повязали? Ну и конечно грустно видеть на 9-й год войны эти народные поделки с ВОГами, которые попадают весьма редко и слабоваты сами по себе. Это к вопросу о достижениях нашего Укроборонпрома за последние годы
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04.05.2022 15:03 Відповісти
Яке ж ви в нас ображене! І Укроборонпром не такий ,і щось наше СБУ
не так зробило ,і Арестович не те каже,а Геращенко взагалі падлюка!
А ви в нас просто зразок праведника. Спостерегаючи за вашими
коментами,зрозумів що маємо справу з кацапом диван- пропердом.
Як диваннІ радникі і консультанти збудилися! Противно цей словесний
пронос читати! Киздуйте на передову і втілюйти свої мрії в життя!
А то те не так, а це треба робити Інакшне,херої блін!!!
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05.05.2022 12:36 Відповісти
***** так махати?
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04.05.2022 15:04 Відповісти
Нашпигована свино-собачатина.
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04.05.2022 15:05 Відповісти
Точность подправить и ок. А если бы еще и норм коптер...
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04.05.2022 15:06 Відповісти
Новенькі видно дрони. Точність не дуже.
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04.05.2022 15:07 Відповісти
Ех, точності бракує йому. Одну і ту ж саму робить помилку.
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04.05.2022 15:07 Відповісти
це скоріше психологічна зброя...
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04.05.2022 15:08 Відповісти
Врахувати треба помилки, збільшити заряд, й наступне віде щоб з тим як шмаття летить від рашизздов чекають люди!
Дякуємо за працю!
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04.05.2022 15:09 Відповісти
Эх, если бы граната кацапу и по макушке....
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04.05.2022 15:13 Відповісти
То не з влучністю проблема, висота велика (орки на чують коптера), а посікло там добряче, то вже не бійці.
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04.05.2022 15:16 Відповісти
шось малоефективні такі гранати - шоп вбити орка, тра' ту бімбу орку заштовхати в горлянку
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04.05.2022 15:28 Відповісти
та точно в принципе, если ветерок слегка дует тяжело откорректирвать
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04.05.2022 15:32 Відповісти
НЕОБХОДИМО ШУРУПЧИКАМИ ГРАНАТЫ ОБМАТЫВАТЬ !)
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04.05.2022 15:46 Відповісти
краще нарубаними дрібними шматочками дроту діметром 6-8мм.
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04.05.2022 17:04 Відповісти
И зачем хвалиться если не попали нихрена
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04.05.2022 15:51 Відповісти
Фильм хороший, только вот проблемы с оператором. Смените косого!
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04.05.2022 16:08 Відповісти
криво пісяє хльопчик. Поправку на вітер не взяв
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04.05.2022 16:13 Відповісти
Та таке, полякали просто
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04.05.2022 16:15 Відповісти
Кидати-то кидає, але все мимо.
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04.05.2022 16:30 Відповісти
Шось толку мало. Чи гранати " не той системы " ?
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04.05.2022 21:00 Відповісти
осколковий треба було зарядити,
стільки мародерів то хто там воює
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04.05.2022 16:45 Відповісти
Красіво.
Трохи практики і будуть 200 ті.
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04.05.2022 17:29 Відповісти
V komentah umniki nedavolni , adin pravilna skazal 300ije dazhe luche , no glavnoje sejatj strah i verte on rasprastranajetsa bistro . I tut u nih vaznikajet samnenija , i niahota uzhe v Ukrainu pamirati , luche bajarku v jebenjah nazhratsa .
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04.05.2022 17:32 Відповісти
как-то даже любя, что ли. может - знакомые?
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04.05.2022 17:49 Відповісти
Не дуже вдале полювання - жодного ублюдка не вполювали. Треба краще опановувати техніку. Вчиться хлопці.
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04.05.2022 18:00 Відповісти
Одного точно вполювали - на третьому відео, де троє йдуть - середнього потім відтаскують, бо він або 200, або серйозно поранений 300й.
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04.05.2022 18:28 Відповісти
Обосранные штаны не считаются!
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04.05.2022 18:40 Відповісти
Эх мазила...может бывший футболист? Как специально лишь попугал.а я так ждал разлетающихся кацапчиков. Надеюсь руку набьет.
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05.05.2022 04:54 Відповісти
Намарно витрачені бомбочки...тільки пострашили. А їх ВБИВАТИ потрібно, кожен день і то до смерті...Кіно заради кіна?,,,
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05.05.2022 05:43 Відповісти
 
 