Українські бійці скидають з дронів осколкові гранати ВОГ-17 на окупантів, що мародерять у селі на Запоріжжі. ВIДЕО безпілотника
Бійці 15-го управління контррозвідки СБУ влаштували полювання на мародерів-окупантів у селі поблизу Пологів Запорізької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни з квадрокоптера скидали на окупантів осколочні гранати ВОГ-17, коли ті вантажили автомобіль награбованим.
Топ коментарі
+65 FT FT
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Можливо, цей (цивільній?) квадрокоптер більше і не підніме.
Кацапы 2 месяца жили под "фииииииить" и прочих звуков, а теперь с парашютом на голову тихо падают сюрпризы. Нужно еще и еще кидать.
не так зробило ,і Арестович не те каже,а Геращенко взагалі падлюка!
А ви в нас просто зразок праведника. Спостерегаючи за вашими
коментами,зрозумів що маємо справу з кацапом диван- пропердом.
Як диваннІ радникі і консультанти збудилися! Противно цей словесний
пронос читати! Киздуйте на передову і втілюйти свої мрії в життя!
А то те не так, а це треба робити Інакшне,херої блін!!!
Дякуємо за працю!
стільки мародерів то хто там воює
Трохи практики і будуть 200 ті.