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Новини Відео Війна
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Російський окупант розповів СБУ, як розстрілював мирне населення: "Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь". ВIДЕО

Російський окупант розповів СБУ, як власноруч розстрілював мирне населення в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На відео – 21-річний командир відділення Вадим. Він пішов на війну, щоб "матеріально підтримати свою матір". Утім бойові дії тривали для нього недовго: перетин кордону, просування на Сумщину, а потім – супровід колони з пораненими до РФ. Дорогою їх розбили українські захисники, тож цей "герой" з колегами "віджали" 2 легкові автомобілі у звичайних українців.

Ворожий загарбник впритул випустив чергу в цивільного, який мав нещастя потрапити на очі окупантам. Єдиною провиною українця було те, що розмовляв у цей час по телефону.

"Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь. Он упал, а мы поехали дальше", – цинічно розповідає Вадим, будучи у полоні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Полонений окупант розповів про бої за Рубіжне: У нас багато вбитих, половину викосило одразу, кадирівці тікають, щойно їх зажимають. ВIДЕО

У СБУ наголошують, що окупант не сховається за виконанням наказу. Такі дії підпадають під ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни. І покарання за такий злочин – до 15 років позбавлення волі.

Автор: 

армія рф (17743) СБУ (12918) полонені (2293) воєнні злочини (1873)


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Топ коментарі
+41
Тщательно вылижите ему сраку, обязательно вкусно накормите, и уложите отдыхать! А они нашим за это "розочки" будут делать!
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04.05.2022 15:36
+34
Пріказиваю вистрєліть адну очєрєдь в цього ********.
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04.05.2022 15:37
+30
15 років. мені здається що це занадто легке покарання....
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04.05.2022 15:38
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Тщательно вылижите ему сраку, обязательно вкусно накормите, и уложите отдыхать! А они нашим за это "розочки" будут делать!
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04.05.2022 15:36 Відповісти
ДО 15(!!!) років? Це що за е*ані "закони"?
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04.05.2022 15:36 Відповісти
виконання злочинних наказів є злочином. Тому цей москаль буде сидіти і сидіти буде дуже довго!
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04.05.2022 15:37 Відповісти
краще лежати.. і бачити як картопля росте знизу..гуманісти ...
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04.05.2022 16:23 Відповісти
Ага, давайте годувати кожне таке падло все життя. Враховуючи, з якої ями гавна воно виїхало, наша тюрма запросто може для нього виявитися серйозним покращенням умов життя. Може, просто розстріляємо на *** гидоту та й по тому? А ще краще - на палю, щоб гнида мучилась пару днів. Або просто лишіть це гівно вижившим з Бучі та Ірпіня, вони самі все зроблять, що треба.
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04.05.2022 16:30 Відповісти
Пріказиваю вистрєліть адну очєрєдь в цього ********.
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04.05.2022 15:37 Відповісти
15 років. мені здається що це занадто легке покарання....
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04.05.2022 15:38 Відповісти
А если это будет 15 лет в качестве "петушка" на зоне.
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04.05.2022 16:12 Відповісти
Все одно занадто легке покарання. Це 15 років життя, якого вже не буде у того, кому ця гніда трапилася на дорозі. Вбити *****, і щоб побільше мучилося - це буде справедливо. А потім оркомамці вислать вуха або яйця.
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04.05.2022 16:32 Відповісти
зараз тій тварині 21, вийде в 36, ще може жити, але може і не вийти
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05.05.2022 08:04 Відповісти
Молодий можна було б органи пустити а не утримувати...
допоки Україна буде толерувати кацапів доти буде те все , що вони до тепер роблять
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04.05.2022 15:40 Відповісти
Черговий кацапський мерзенний покидьок-вбивця...
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04.05.2022 15:41 Відповісти
- причому - йому лишень 21 рік ...
Що-ж ця потвора зробить як стане старшим ...?
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04.05.2022 22:06 Відповісти
Скоро Верещуска його обміняє на якогось ватніка
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04.05.2022 15:43 Відповісти
Твои фантазии чем-то подтверждены? Он сознался в тяжком преступлении. Такого менять не должны.
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04.05.2022 16:57 Відповісти
лИгорь номерний, як шмаркля сказав - он нікаму нічаво ні должен
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05.05.2022 08:05 Відповісти
Хто називає ,це військовополоненним? Воно вбивало беззбройних громадян країни! Воно не стріляло в себе,в командира...! Воно не є комбатантом. Й обмінювати, це прирікати десятки людей насмерть !!! Змінити заголловок на : вбивця розповів про злочини
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04.05.2022 15:45 Відповісти
Суд. И 15 лет отстраиваить Украину.
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04.05.2022 15:47 Відповісти
Воно вам таке набудує. Ви серйозно?
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04.05.2022 16:33 Відповісти
Русская свинособака. Таких надо стрелять.
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04.05.2022 15:53 Відповісти
Таких надо содержать в плену. Медийно лечить и выставлять на обмен. Как бы кощунственно для нас это не выглядело. Нам надо чтобы кацапы шли в плен не боясь. Иначе они из за животного страха будут биться до последнего патрона. Расстрел военнопленных это элемент вражеской пропаганды для поднятия боевого духа своих военных. Чтоб о плене даже не думали.
Половину роликов с отрезанными головами в Чечне сами ФСБшники и ставили.
Что до командира отделения Вадима, так он был привит Спутником, а короновирус никто не отменял. Поражение лёгких оформится документально.
"Чтоб худого про царя не болтал народ зазря действуй строго по закону - т.е действуй втихаря"
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04.05.2022 16:07 Відповісти
Ми, півчому не винні, ми лише виконували наказ фюрера; казали злочинці на Нюрнберзькому процесі.
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04.05.2022 15:53 Відповісти
А ты тварь, что, разве не мог не исполнить преступный приказ, или тебе прикажут родную мать расстрелять, тоже исполнишь этот приказ???
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04.05.2022 16:54 Відповісти
чукча писатель?
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04.05.2022 16:56 Відповісти
Ну от нахєра було викладати це відео? Допитали, відео видалили, пустили на органи. Все.
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04.05.2022 15:57 Відповісти
буде справедливим вбити цього подонка.
Якби у нас була українська влада та українська прокуратура, то можна було б використати цього покидька для свідчень в міжнародному суді для встановлення факту воєнних злочинів - вбивства некомбатантів, але продажні прокурви всі докази злиють, бо працюють на кремль...
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04.05.2022 16:01 Відповісти
Таких Ссук не менять , это говно должно сидеть по жизненно и работать
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04.05.2022 16:07 Відповісти
На кол гондона !
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04.05.2022 16:08 Відповісти
Это называется "Карательная экспедиция". В принципе, только в этом русня и хороша - в карательных операциях против мирного населения. А воины из них говняные.
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04.05.2022 16:08 Відповісти
он должен отсидеть 15 лет, а в последний день тюрьмы умереть!
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04.05.2022 16:08 Відповісти
Да и кстати , войны у них не объявляли , так что он не военнопленный , а террорист и преступник , не законно перешедший границу .
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04.05.2022 16:10 Відповісти
О каких 15 годах вы все тут пишете? Совсем глупые чтоли? Его обменяют на какого-нибудь пьяницу с оккупированных территорий, там этого обменного материала в достатке!
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04.05.2022 16:15 Відповісти
Чебуреками хоть накормили?
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04.05.2022 16:24 Відповісти
НЕВЖЕ НІХТО НЕ РОЗУМІЄ,ЧИМ ЗАЙМАЮТЬСЯ ЗЕЛЕНІ ГНИДИ??? ЗАРАЗ ТРИВАЄ ЦІЛЕСПРЯМОВАНЕ ФІЗИЧНЕ ЗНИЩЕННЯ ПАТРІОТИЧНОЇ СПІЛЬНОТИ З ОБОХ СТОРІН ! В ТОЙ ЧАС,ЯК НАЙКРАЩІ ЛЮДИ УКРАЇНИ ГИНУТЬ НА ФРОНТІ,А НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ НИЩИТЬСЯ ПРОУКРАЇНСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ,ЗЕЛЕНІ ГНИДИ УСІЛЯКО ЗБЕРІГАЮТЬ ВІД ФІЗИЧНОГО ЗНИЩЕННЯ НЕ ЛИШЕ ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНЦІВ,АЛЕ Й ШПИГУНІВ ТА ЗРАДНИКІВ. НІКОЛИ В ІСТОРІЇ ВОЄН НІЧОГО ПОДІБНОГО НЕ БУЛО ! НАВІТЬ ЯКЩО ЗРАДНИКІВ ЗАСУДЯТЬ-ВОНИ НЕЗАБАРОМ ВИЙДУТЬ ЗА ЧЕРГОВИМ «ЗАКОНОМ САВЧЕНКО» ТА ЗАХОДЯТЬСЯ ВІДБУДОВУВАТИ ТУТ «РУЦКІЙ МІР» РАЗОМ З НЕДОТОРКАНИМИ МАЦКОВСЬКИМИ ПОПАМИ ,НАВІТЬ,ЯКЩО РАШКУ ПОГЛИНЕ ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА І БАРДАК. ВОНИ ЗБУДУЮТЬ ТУТ,НА НАШІЙ ЗЕМЛІ НОВУ «РАСІЮ» З УСІМА ЇЇ АТРИБУТАМИ ...ПОДІБНЕ ВЖЕ БУЛО СТО РОКІВ ТОМУ,ПРИ СКОРОПАДСЬКОМУ ! ЯКЩО МИ НЕ ВІЗЬМЕМО ПІД СУСПІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕЛЕНІ І НЕ ПРИМУСИМО ЇХ ОГОЛОСИТИ ЗРАДНИКІВ І ШПИГУНІВ ПОЗА ЗАКОНОМ-УКРАЇНА ПРИРЕЧЕНА НА ПОРАЗКУ,БО НЕМОЖЛИВО ПЕРЕМОГТИ І ВІДСТОЯТИ ДЕРЖАВНІСТЬ НЕ ЗАЧИСТИВШИ ТИЛ ВІД ШПИГУНІВ І НЕ КАРАЮЧИ ФІЗИЧНО ЗРАДНИКІВ ! ЦЕ АКСІОМА.
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04.05.2022 16:31 Відповісти
так деякі російські "ліберали" вже промацюють грунт в Україні,так що диму без вогню небуває..
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04.05.2022 18:59 Відповісти
Ну блин, такую мразь, надо на месте расстреливать, никакая тюрьма, только смерть!!!
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04.05.2022 16:42 Відповісти
Пріказалі!? Ну звісно ж! Як тільки ці підори потрапляють у полон, одразу ж стають невинними вівцями, які просто сліпо виконують накази. Розстрілював цивільних він з насолодою і без будь-якого наказу. Вони для цього до нас і прийшли - вбивати і грабувати. Накиньте цьому уйобку на шию зашморг і задавіть, потім скажете, що повісився з відчаю.
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04.05.2022 16:59 Відповісти
Передейте його родичам загиблих. На годинку. Потім складете що залишилось в пакетик та викинете на смітник.
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04.05.2022 17:23 Відповісти
оце не має жити...
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04.05.2022 17:23 Відповісти
21 річний командир відділення, якому наказав стріляти хто? Командир роти, полка? Чому сам тоді стріля, а не наказав комусь зі свого відділення як це зазвичай робиться? Чи там командир відділення з одного фраєра?
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04.05.2022 17:41 Відповісти
Отрезать голову во время видеосвязи с мамой.
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04.05.2022 17:44 Відповісти
ЕГО КАК РАЗ НА ОРГАНЫ ХОРОШО ПУСТИТЬ !)
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04.05.2022 18:10 Відповісти
 
 