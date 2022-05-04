Російський окупант розповів СБУ, як розстрілював мирне населення: "Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь". ВIДЕО
Російський окупант розповів СБУ, як власноруч розстрілював мирне населення в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
На відео – 21-річний командир відділення Вадим. Він пішов на війну, щоб "матеріально підтримати свою матір". Утім бойові дії тривали для нього недовго: перетин кордону, просування на Сумщину, а потім – супровід колони з пораненими до РФ. Дорогою їх розбили українські захисники, тож цей "герой" з колегами "віджали" 2 легкові автомобілі у звичайних українців.
Ворожий загарбник впритул випустив чергу в цивільного, який мав нещастя потрапити на очі окупантам. Єдиною провиною українця було те, що розмовляв у цей час по телефону.
"Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь. Он упал, а мы поехали дальше", – цинічно розповідає Вадим, будучи у полоні.
У СБУ наголошують, що окупант не сховається за виконанням наказу. Такі дії підпадають під ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни. І покарання за такий злочин – до 15 років позбавлення волі.
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допоки Україна буде толерувати кацапів доти буде те все , що вони до тепер роблять
Що-ж ця потвора зробить як стане старшим ...?
Половину роликов с отрезанными головами в Чечне сами ФСБшники и ставили.
Что до командира отделения Вадима, так он был привит Спутником, а короновирус никто не отменял. Поражение лёгких оформится документально.
"Чтоб худого про царя не болтал народ зазря действуй строго по закону - т.е действуй втихаря"
Якби у нас була українська влада та українська прокуратура, то можна було б використати цього покидька для свідчень в міжнародному суді для встановлення факту воєнних злочинів - вбивства некомбатантів, але продажні прокурви всі докази злиють, бо працюють на кремль...