Російський окупант розповів СБУ, як розстрілював мирне населення: "Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь". ВIДЕО

Російський окупант розповів СБУ, як власноруч розстрілював мирне населення в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На відео – 21-річний командир відділення Вадим. Він пішов на війну, щоб "матеріально підтримати свою матір". Утім бойові дії тривали для нього недовго: перетин кордону, просування на Сумщину, а потім – супровід колони з пораненими до РФ. Дорогою їх розбили українські захисники, тож цей "герой" з колегами "віджали" 2 легкові автомобілі у звичайних українців.

Ворожий загарбник впритул випустив чергу в цивільного, який мав нещастя потрапити на очі окупантам. Єдиною провиною українця було те, що розмовляв у цей час по телефону.

"Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь. Он упал, а мы поехали дальше", – цинічно розповідає Вадим, будучи у полоні.

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У СБУ наголошують, що окупант не сховається за виконанням наказу. Такі дії підпадають під ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни. І покарання за такий злочин – до 15 років позбавлення волі.