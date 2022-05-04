Павуки в банці: як росіяни жеруть одне одного за поразки в Україні | Без цензури. ВIДЕО

Через поразки в Україні росіяни починають не на жарт гризтися між собою.

Чи справді Росія може відправити бойовика Гіркіна-Стрелкова в Гаагу? Як росіяни гризуться між собою і кому там вже заважає такий імперець, як Стрелков? Аналізує Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ.

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