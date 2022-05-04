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Павуки в банці: як росіяни жеруть одне одного за поразки в Україні | Без цензури. ВIДЕО

Через поразки в Україні росіяни починають не на жарт гризтися між собою.

Чи справді Росія може відправити бойовика Гіркіна-Стрелкова в Гаагу? Як росіяни гризуться між собою і кому там вже заважає такий імперець, як Стрелков? Аналізує Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ.

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Дивіться також: "Без цензури наживо": Чому Росія хоче всіх вбити на "Азовсталі"? День 69. ВIДЕО

Автор: 

Гіркін Ігор (189) Буткевич Богдан (438)


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Сумрак розказав, чому не замочили Гіркіна та компашку. Вони як терористи тримали у машинах цевільних.
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04.05.2022 18:13 Відповісти
А не треба було "мочити" - просто направити колону об"iздними дорогами до росii. В Гаазi повиннi сидiти гiркiн, порошенко i хтось з керiвникiв росii, хто це все розробляв i втiлював в життя.
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04.05.2022 19:52 Відповісти
.. зеленський до гиркіна долучиться? Чи можна бути тут ..в Україні ....? Наш найвеличнійший стільки статей вже наколядував для себе... що й Гаага вже недоцільна.
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04.05.2022 20:26 Відповісти
Так это Порошенко развязал войну?
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04.05.2022 20:39 Відповісти
Де вони такі дол***би беруться. Все їм Порошенко винен.
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16.09.2022 06:26 Відповісти
Окупація Маріуполя,Хєрсона,Мєлітополя та інших південних міст-це не поразка.
Жорстка оборона з нашого боку-це не перемога.Все це-війна.Будемо об"єктивними.
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04.05.2022 18:13 Відповісти
Окупація Маріуполя, Херсона, Мелітополя та інших південних міст це не поразка, це договорняк...
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04.05.2022 19:35 Відповісти
В Белгороде убрали памятник, ставший символом войны против Украины
Источник статьи: В Белгороде убрали памятник, ставший символом войны против Украины

Власти Белгорода убрали только что установленный памятник пожилой женщине с флагом СССР. Об этом сообщил мэр города Антон Иванов в Telegram.
Памятник был установлен напротив кинотеатра «Победа» в центре города 3 мая. Практически сразу, он начал подвергаться актам вандализма. Дошло до попыток вскарабкаться на скульптуру. Убрали. Морализаторством заниматься не буду, я думаю, большинство и так все понимает.
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04.05.2022 18:16 Відповісти
Жаль. Маразматичная старуха с флагом подохшей страны - символ будущего рашистской передрации.
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04.05.2022 18:37 Відповісти
 
 