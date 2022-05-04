Павуки в банці: як росіяни жеруть одне одного за поразки в Україні | Без цензури. ВIДЕО
Через поразки в Україні росіяни починають не на жарт гризтися між собою.
Чи справді Росія може відправити бойовика Гіркіна-Стрелкова в Гаагу? Як росіяни гризуться між собою і кому там вже заважає такий імперець, як Стрелков? Аналізує Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ.
На нашому каналі ви знайдете найцікавішу та найдотепнішу аналітику українського ютубу, тож підписуйтеся
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Жорстка оборона з нашого боку-це не перемога.Все це-війна.Будемо об"єктивними.
Источник статьи: В Белгороде убрали памятник, ставший символом войны против Украины
Власти Белгорода убрали только что установленный памятник пожилой женщине с флагом СССР. Об этом сообщил мэр города Антон Иванов в Telegram.
Памятник был установлен напротив кинотеатра «Победа» в центре города 3 мая. Практически сразу, он начал подвергаться актам вандализма. Дошло до попыток вскарабкаться на скульптуру. Убрали. Морализаторством заниматься не буду, я думаю, большинство и так все понимает.