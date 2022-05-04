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Уламки російських гвинтокрила та ракети, які атакували столицю у перші дні війни, передали до музею. ВIДЕО

До Національного музею історії України у Другій світовій війні передали уламки російських гвинтокрила та ракети, які атакували столицю у перші дні війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації (КМВА). 

"Представники КМВА передали до Національного музею історії України у Другій світовій війні залишки та уламки збитого гвинтокрила ВПС РФ та ракети, які атакували нашу столицю в перші тижні повномасштабного вторгнення", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, це лише маленька частина доказів нападу Росії на нашу столицю.

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Передбачається, що в майбутньому буде створена експозиція на базі музею, щоби показати світовій спільності докази застосування важкого озброєння проти українського народу.

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історія (1071) музей (441) ракети (4056) вертоліт (880)


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та шо там в музєй складати? зараз он накидають нам заліза, то вся Україна - музєй під відкритим небом.. а ше якшо всі пам'ятники лєніну та пушкіну складати до музєїв... якась музєйна патАлогія
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04.05.2022 17:58 Відповісти
На расіі парад пабєдобесія, а в Україні - розтрощений хлам орків на Хрещатику. Без параду, орки нелюди, будуть ракетами пуляти.
На мордорі - парад перемоги до якого Рф не має ніякого відношення, в Киеві - зруйнована техніка фашистів XXI сторіччя.
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04.05.2022 18:17 Відповісти
 
 