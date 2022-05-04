Уламки російських гвинтокрила та ракети, які атакували столицю у перші дні війни, передали до музею. ВIДЕО
До Національного музею історії України у Другій світовій війні передали уламки російських гвинтокрила та ракети, які атакували столицю у перші дні війни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації (КМВА).
"Представники КМВА передали до Національного музею історії України у Другій світовій війні залишки та уламки збитого гвинтокрила ВПС РФ та ракети, які атакували нашу столицю в перші тижні повномасштабного вторгнення", - сказано в повідомленні.
Як зазначається, це лише маленька частина доказів нападу Росії на нашу столицю.
Передбачається, що в майбутньому буде створена експозиція на базі музею, щоби показати світовій спільності докази застосування важкого озброєння проти українського народу.
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