Запобігли підриву об’єкта інфраструктури на Харківщині, вилучено РПГ, міни та майже 10 кг тротилу, - Нацполіція. ВIДЕО
Правоохоронці запобігли підриву об’єкта інфраструктури у Харкові.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікацій Нацполіції.
"Під час проведення заходів із викриття та затримання ворожих агентів та осіб, причетних до диверсійно-розвідувальної діяльності, оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області отримали інформацію про закладення вибухівки на одному з об’єктів інфраструктури Харкова.
Інформація знайшла своє підтвердження, відтак поліцейські вжили невідкладні заходи для попередження можливих негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні правоохоронці провели обстеження території та виявили замаскований схрон зі зброєю та вибухівкою. Серед вилученого - РПГ, протитанкові міни та майже 10 кг тротилу.
Наразі проводяться заходи щодо встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.
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