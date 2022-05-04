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Запобігли підриву об’єкта інфраструктури на Харківщині, вилучено РПГ, міни та майже 10 кг тротилу, - Нацполіція. ВIДЕО

Правоохоронці запобігли підриву об’єкта інфраструктури у Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікацій Нацполіції.

"Під час проведення заходів із викриття та затримання ворожих агентів та осіб, причетних до диверсійно-розвідувальної діяльності, оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області отримали інформацію про закладення вибухівки на одному з об’єктів інфраструктури Харкова.

Інформація знайшла своє підтвердження, відтак поліцейські вжили невідкладні заходи для попередження можливих негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні правоохоронці провели обстеження території та виявили замаскований схрон зі зброєю та вибухівкою. Серед вилученого - РПГ, протитанкові міни та майже 10 кг тротилу.

Наразі проводяться заходи щодо встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.

Також читайте: Вибухівка в автівках та міни на дорогах: Жителі Київщини травмуються на розтяжках російських окупантів

Автор: 

вибухівка (474) Нацполіція (15262) Харківщина (6054)


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молодці нацполіція, чо
мабуть, реформа на користь пішла
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04.05.2022 18:19 Відповісти
Воот вот это добре.
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04.05.2022 18:33 Відповісти
Та забороніть вже нарешті цю ******** московську церкву . Ви ж бачите що ці гундяєвські нелюди - терористи та диверсанти . Вони по вуха в крові , ці виродки .
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04.05.2022 19:19 Відповісти
ну заборонять і що далі? попи, якщо вони шпигуни і диверсанти перестанутьтакими бути, ну от скажи перестанутьчи ні? чи їхні пихожани відразу в українську побіжать?
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05.05.2022 11:24 Відповісти
Церковь МПЦ и Гундяй-прибежище сатанистов!
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04.05.2022 19:24 Відповісти
 
 