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Чи влаштує Україну щось, окрім капітуляції РФ? День 70 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

70-й день Народної війни України.

Росія почала обстрілювати сама себе для іще більшого нагнітання антиукраїнської істерії. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Також дивіться: Павуки в банці: як росіяни жеруть одне одного за поразки в Україні | Без цензури. ВIДЕО

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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04.05.2022 21:06 Відповісти
Ні.
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04.05.2022 21:06 Відповісти
там надо бы расстояние до столицы увеличить, чтобы не осталось попыток поползновений в перспективе. к тому же так раньше и было.
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04.05.2022 21:08 Відповісти
Анексувати білорусь?
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04.05.2022 21:51 Відповісти
Я считаю что никаких договоров не надо. Надо их просто выбить из страны и не давать им возможности сюда больше идти. Договоры они итак не соблюдают никогда.
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04.05.2022 21:21 Відповісти
 
 