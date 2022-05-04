Чи влаштує Україну щось, окрім капітуляції РФ? День 70 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
70-й день Народної війни України.
Росія почала обстрілювати сама себе для іще більшого нагнітання антиукраїнської істерії. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.
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Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар04.05.2022 21:06 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Олександр Карін
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Andry Asmodeus
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НБ
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Nika Joy
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