"Ты че, бл#, осло#б #баный, - спілкування в армії РФ з телефону російського окупанта. ВIДЕО

У мережу потрапили відео з телефону російського сержанта Петра Захарова, на якому є кадри приниження солдатів в армії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав засновник ресурсу InformNapalm Роман Бурко.

Він зазначив: "Дивіться повну версію відео з телефону сержанта 64-ї бригади, як він спілкується зі своїм підлеглим. Б'є його по обличчю і називає "Осло...б". Приниження росіян в армії "російського світу" - це давній тренд, але найсмішніше, що ці росіяни раді плазувати перед бурятами, дагестанцями, чеченцями та всіма, хто поводиться з ними як із бидлом. Головне голосно кричати на ток-шоу, що "російську мову утискають в Україні"

Дивіться та розповсюджуйте. В настанову плазунам "титульної нації" Московії.

До речі, зверніть увагу, що цей сержант спеціально увімкнув свій телефон для запису відео, щоб показати своїм друзям як він принижує російських солдатів.

Пізніше він загубив свій телефон у Бучі...і став фігурантом розслідування InformNapalm".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналісти та активісти створили реєстр російських воєнних злочинців "Russian war Criminals": в базі 138 449 катів