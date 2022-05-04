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"Ты че, бл#, осло#б #баный, - спілкування в армії РФ з телефону російського окупанта. ВIДЕО

У мережу потрапили відео з телефону російського сержанта Петра Захарова, на якому є кадри приниження солдатів в армії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав засновник ресурсу InformNapalm Роман Бурко.

Він зазначив: "Дивіться повну версію відео з телефону сержанта 64-ї бригади, як він спілкується зі своїм підлеглим. Б'є його по обличчю і називає "Осло...б". Приниження росіян в армії "російського світу" - це давній тренд, але найсмішніше, що ці росіяни раді плазувати перед бурятами, дагестанцями, чеченцями та всіма, хто поводиться з ними як із бидлом. Головне голосно кричати на ток-шоу, що "російську мову утискають в Україні" Ты че, бл#, осло#б #баный, - спілкування в армії РФ з телефону російського окупанта 01

Дивіться та розповсюджуйте. В настанову плазунам "титульної нації" Московії.

До речі, зверніть увагу, що цей сержант спеціально увімкнув свій телефон для запису відео, щоб показати своїм друзям як він принижує російських солдатів.

Пізніше він загубив свій телефон у Бучі...і став фігурантом розслідування InformNapalm".

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Автор: 

армія рф (17749) дідівщина (19) знущання (107)


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Топ коментарі
+47
Интрига однако❗Оленевод против ******* 👍
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04.05.2022 20:53
+33
Сержант, скорее всего, якут, у них такие истинно русские имена. русню денацификуют все, кому не лень.
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04.05.2022 20:55
+30
гопота конченая там таких 90% населения
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04.05.2022 20:51
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А вони такі..мерзота в людській подобі

Тільки так з мокшами і треба розмовляти
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04.05.2022 20:47 Відповісти
Ничего не поделаешь ,кретинизм для кацапов ни отклонение а норма .
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04.05.2022 20:47 Відповісти
1984 год. Эта нация деградирует.
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04.05.2022 20:48 Відповісти
русня не люди
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04.05.2022 20:48 Відповісти
оленевод
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04.05.2022 20:49 Відповісти
Интрига однако❗Оленевод против ******* 👍
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04.05.2022 20:53 Відповісти
Как будто у бабушки в Челябинске побывал)
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05.05.2022 02:27 Відповісти
Он же представился-осло#б #баный.Все по уставу.
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04.05.2022 20:55 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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04.05.2022 20:51 Відповісти
гопота конченая там таких 90% населения
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04.05.2022 20:51 Відповісти
Сержант, скорее всего, якут, у них такие истинно русские имена. русню денацификуют все, кому не лень.
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04.05.2022 20:55 Відповісти
такая армия мне нравится, она просто обречена на "пабяду". интересно этот алень в спину этому чурке засадил позже?
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04.05.2022 20:56 Відповісти
64-а? Ті гади, що в Бучі відзначилися? Та камон, хай вбивають один одного, світ чистішим стане.
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04.05.2022 21:01 Відповісти
Все смешалось в доме Облонских. Ос...** почему-то не чеченец ))) Или у тех это любовь, а у этих - призвание )))
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04.05.2022 21:01 Відповісти
Никогда не простила бы такого унижения. Проследила бы за этим узкоглазым, выбрала момент и пристрелила. Можно во время боя, можно, когда посрать пойдет в сортир или кусты. Главное, очень захотеть.
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04.05.2022 21:02 Відповісти
В советской армии так и бывало - с той разницей, что молодой, которому допекло, обычно не выбирал момент, а разряжал автомат в "дедов" при первой же возможности, потом шел под трибунал.
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04.05.2022 21:07 Відповісти
Кацапи терплять, це їх традиція.
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04.05.2022 21:13 Відповісти
А потім ось ці морально опущені орки залюбки відіграються на мирних мешканцях, аби хоч на комусь зігнати свою злобу, бо дати по їбаку чурбану за його базар сцикотно. Орки - то срані тєрпіли і садисти, що вміють воювати лише зі слабшими за себе: жінками, дітьми та пенсіонерами. Кацапи - не люди, а звичайне біосміття.
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04.05.2022 21:04 Відповісти
****** против оленевода логично.
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04.05.2022 21:06 Відповісти
Біологічне сміття. Помилка цивілізації...
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04.05.2022 21:08 Відповісти
Це все квіточки, а за сепень кулю отримати, бо вони не знають що це по їхньому "август". Тут хоч азіат, а руським нема пробачення.
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04.05.2022 21:10 Відповісти
Когось ще дивують такі відео?
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04.05.2022 21:12 Відповісти
Эт я сейчас не понял. То есть наши славные ЗСУ ликвидировали бурята (а иначе как к нашим СБУ попал телефон) и тем самым защитили русского солдата. Дивные дела
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04.05.2022 21:17 Відповісти
походу там ****** всю шоблу. и ******* и бурята и уборщика что захоил подметать
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04.05.2022 22:58 Відповісти
Совок это там где дятлы командуют дебилами!
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04.05.2022 21:20 Відповісти
"Упор льожа"...)))
Вони усією кра...(пардон) територією вже давно на "ізготовці" команди РАКОМ!
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04.05.2022 22:41 Відповісти
писец..... какая-то чурка е..аная еще и рот раскрывает))))
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04.05.2022 23:07 Відповісти
Скоро і "ослойоби" центрального чорнозем'я і "оленьосмоки" сибірської тайги будуть стріляти, різати та звісно ж гвалтувати один одного в новостворених народних республіках які будуть простягатися у всіх межах бувшого , великого "кацапстану".... Це все буде відбуватися на фоні пам'ятників вічноживому Леніну, під музику балалайок, та ще й по команді хитрозаточеного ватного Китаю.... Скоро. А наскільки скоро то залежить від нас браття... Так саме браття, всі ми зараз єдині.... А те що мети своєї досягнемо, ну я не знаю чи хтось з нас у цьому сумнівається?... Слава Україні.
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05.05.2022 00:21 Відповісти
Скажи, калмыкия это круто.😄
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05.05.2022 07:47 Відповісти
Буряты ущемляют русских )))))
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05.05.2022 07:52 Відповісти
Батл между ********* и ********
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05.05.2022 10:53 Відповісти
Здужав лише половину...
Як же гидко на це дивитись!
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05.05.2022 11:07 Відповісти
И это русские??? Ха ха ха ха… тогда мы украинцы - вьетнамцы… Путлер, вот кого ты впервую очередь должен денационализировать - своих чурок, урюков, хачей, дятлов, Козлов лаптеногие, ******** И *********… ох и дебилы мля….
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05.05.2022 18:51 Відповісти
В тій мордорській армії більшість "алєнєводи",кавказці та інші нацменшини...Ось де треба шукати "ущємльєнія руськоязічних",а не в Україну пертися зі своїм довбаним "руським міром"...Як були 300 років тому під ордою,так і лишились на тому етапі розвитку...
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06.05.2022 11:14 Відповісти
 
 