Українські захисники на Запоріжжі із ЗРК "Оса" знищили російський безпілотник "Орлан-10". ВIДЕО
Українські воїни у Запорізькій області за допомогою зенітно-ракетного комплексу "Оса" знищили розвідувальний безпілотник окупантів "Орлан-10".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
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