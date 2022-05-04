УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10292 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
8 442 9

Українські захисники на Запоріжжі із ЗРК "Оса" знищили російський безпілотник "Орлан-10". ВIДЕО

Українські воїни у Запорізькій області за допомогою зенітно-ракетного комплексу "Оса" знищили розвідувальний безпілотник окупантів "Орлан-10".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Воїни 128-ї ОГШБр з ПЗРК збили безпілотник окупантів "Орлан-10". ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4302) ППО (3262) Запорізька область (3706)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Красівоє
показати весь коментар
04.05.2022 21:21 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2022 21:48 Відповісти
"Орлан-10" может работать ночью?
показати весь коментар
04.05.2022 21:22 Відповісти
Мене більше здивувало, що "Оса" бачить таку дрібну мішень.
показати весь коментар
04.05.2022 21:31 Відповісти
Может работать, а может, как в данном случае, не работать. Короче, я не специалист
показати весь коментар
04.05.2022 21:32 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2022 21:41 Відповісти
Круглосуточная разведка с гиростабилизированной камерой в инфракрасном диапазоне.
Википедия.
показати весь коментар
05.05.2022 08:01 Відповісти
А цена вопроса? Сколько стоит ракета Оса и этот Орлан?
показати весь коментар
05.05.2022 10:18 Відповісти
А как сравнить? Она стоит ровно столько сколько не смогли корректировать вражеский огонь по нашим позициям или получить развед данные которые приведут к гибели людей... И т.д.
показати весь коментар
05.05.2022 12:48 Відповісти
 
 