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Зеленський звернувся до народу Данії у річницю звільнення цієї країни від нацистів. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу Данії у річницю звільнення цієї країни від нацистів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.

Відзначається, що український президент "Звернувся до данського народу в річницю звільнення Данії від нацистів. Вірю, що так само представники цієї країни будуть звертатися до українського народу, коли ми святкуватимемо наші річниці настання миру.

Щороку данці запалюють по всій країні свічки у памʼять про ту війну й перемогу над злом. Попросив згадати й про українських дітей. Про тих 220 дітей, чиї життя забрала ця війна. Згадати, що Європі до снаги зробити так, щоб цей страшний перелік убитих дітей не зростав. Ніколи знову. Дякую тобі, Даніє!"

Автор: 

Данія (784) Зеленський Володимир (24253)


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Перший ПРЕЗИДЕНТ України ! 🇺🇦😎👍
Слава Героям ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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05.05.2022 00:04 Відповісти
Сильное было выступление!
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05.05.2022 00:21 Відповісти
В чому сила, пише письменник чмо читає, любий актор провінційного театру прочитає краще.
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05.05.2022 06:41 Відповісти
Это мой президент, а не актер. Даже находясь в далеке от дома, все стараются помогать и поддерживать друг друга, а не борщ ложкой хлебать, сидя в карпатах.
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05.05.2022 13:00 Відповісти
Життя українських дітей забрала не війна, а росія!!!
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05.05.2022 08:38 Відповісти
 
 