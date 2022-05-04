Зеленський звернувся до народу Данії у річницю звільнення цієї країни від нацистів. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу Данії у річницю звільнення цієї країни від нацистів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.

Відзначається, що український президент "Звернувся до данського народу в річницю звільнення Данії від нацистів. Вірю, що так само представники цієї країни будуть звертатися до українського народу, коли ми святкуватимемо наші річниці настання миру.

Щороку данці запалюють по всій країні свічки у памʼять про ту війну й перемогу над злом. Попросив згадати й про українських дітей. Про тих 220 дітей, чиї життя забрала ця війна. Згадати, що Європі до снаги зробити так, щоб цей страшний перелік убитих дітей не зростав. Ніколи знову. Дякую тобі, Даніє!"