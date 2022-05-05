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Росія відповість за смерть журналіста Олександра Махова, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прокоментував загибель українського журналіста Олександра Махова в боях проти російських окупантів.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів перемовини з прем'єром Ізраїлю Беннетом - говорили про критичну ситуацію в Маріуполі

Автор: 

Зеленський Володимир (24253)


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Топ коментарі
+25
зе-лох, реально лох. разминировал границу с крымом, построил дороги для танков вместо пво и теперь делает вид ****** современности. тебе все припомнят
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05.05.2022 00:34
+19
При Порохе эта война могла бы даже и начаться. ЗЕбилам кричали, предупреждали что будет 100 процентов война,но они смеялись в ответ и ни хера не делали в военной сфер
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05.05.2022 00:37
+16
браслетик надень придурок, и пойди на свидание с дермаком, агентом параши
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05.05.2022 00:36
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Да хватит уже, выключи камеру и ложись спать. Всё уже понятно.
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05.05.2022 00:32 Відповісти
Блин, ну дебил конченный! Кому он это говорит? руцким? И они испугались или задумались? А за Мариуполь, Ирпень, Волноваху и и т.д. и т.п. им не надо отвечать? На хрена эти рисовки и сотрясение воздуха? Тварь продажная, у тебя на совести десятки тысяч жизней, которые можно было бы сохранить. Когда ты отвечать будешь?
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05.05.2022 09:30 Відповісти
он это говорит прежде всего на внутреннюю аудиторию. У людей память короткая, они хорошо помнят начало войны, потому что это все два месяца назад, но уже плохо помнят уровень цен в начале февраля 2022. На это и рассчет - чтобы лохторат помнил сильного лидора, который чехвостит в видосиках россию своими сильными словами. Ему никак нельзя сейчас чем-то полезным заниматься, выборы скоро.
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05.05.2022 11:17 Відповісти
зе-лох, реально лох. разминировал границу с крымом, построил дороги для танков вместо пво и теперь делает вид ****** современности. тебе все припомнят
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05.05.2022 00:34 Відповісти
Олександр був єдиним журналістом, який перебував на борту літака, що проводив евакуацію з Уханя, охопленого коронавірусом. Махов був досвідченим журналістом, робив репортажі з Донбасу і з першого дня війни був на передовій.
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05.05.2022 00:35 Відповісти
браслетик надень придурок, и пойди на свидание с дермаком, агентом параши
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05.05.2022 00:36 Відповісти
При Порохе эта война могла бы даже и начаться. ЗЕбилам кричали, предупреждали что будет 100 процентов война,но они смеялись в ответ и ни хера не делали в военной сфер
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05.05.2022 00:37 Відповісти
Байден нагнітав.
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05.05.2022 00:39 Відповісти
Мабуть "...могла би, даже, НЕ навчаться..."
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05.05.2022 01:00 Відповісти
"начаться"
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05.05.2022 10:07 Відповісти
зелупонь даже на журналистах пиарится
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05.05.2022 00:37 Відповісти
"Зустрінемось, коли звільнимо Маріуполь. Я думаю, скоро", - Зеленський - журналістам. Джерело:
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05.05.2022 00:54 Відповісти
Вот даже здесь читает кем то написанный текст. Позорище.
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05.05.2022 00:38 Відповісти
импотент с зависимостью от глаза...
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05.05.2022 00:40 Відповісти
телеграм, *****, рашисткая сеть с зависимостью от фсб... сваты в действии
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05.05.2022 00:42 Відповісти
Піарщик і популіст. Коли взнав що Залужний може виграти вибори в першому турі наказав не згадувати про нього, а казати що військовими справами керує особисто найвеличніший.
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05.05.2022 00:43 Відповісти
зе-импотент
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05.05.2022 00:44 Відповісти
це не фотошоп.
Видавництво «Фоліо» уклало збірник промов президента Володимира Зеленського. Упорядник видання - генеральний директор видавництва Олександр Красовицький. Хроніку подій підготував доктор історичних наук Віктор Воронін.
блть - наша "мала земля"

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05.05.2022 00:44 Відповісти
Мемуари нелоха.
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05.05.2022 00:47 Відповісти
Ох, ***!
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05.05.2022 00:51 Відповісти
Щоки бородою прикриває, щоб не видно було, як зажерся.
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05.05.2022 06:04 Відповісти
Та в нас вже був письменник з найвищим рівнем гонорарів. Хіба забули? Янукович його прізвище.
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05.05.2022 09:04 Відповісти
оце вже є в продажу на якобо
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06.05.2022 23:18 Відповісти
Я думала порохофіли вимерли звичайним способом, за непотрібністю.
Бач, помилилася. Необачно зайшла у коментарі.
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05.05.2022 04:34 Відповісти
Не думай, не твоє. Піди зелі жопку лизни
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05.05.2022 07:43 Відповісти
реальность она такая, она кусается. Но это не страшно, живи в своем маня-мирке, слушай любимого фюрера дальше. Все будет хорошо, арестовича слышала?
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05.05.2022 11:14 Відповісти
Щось дуже багато Зеленського стало на Цензорі...народ ви не помітили? Студія а-ля квартал запустила новий серіал?
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05.05.2022 05:36 Відповісти
Так, забагато, аж нудити починає. Зелене багно почало передвиборчу агітацію, знов надувають зелених слонів. Я від тої гидоти вже отримав ідіосинкразію на зелений колір, доведеться подавати в суд за нанесення шкоди здоров'ю.
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05.05.2022 09:09 Відповісти
Так, Володя, росія агресор і на її совесті тисячі смертей, мільйони поломаних доль і десятки мільйонів вимушених скитань. Але хто, Володя, відповість за навмисне використання грошей, а фактично зариття їх в асфальт, замість виробництва ракет, літаків, шоломів, бронежилетів, автоматів, простого військового одягу, укріплення армії, що призвело до смерті мирних людей, які Вам вірили???
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05.05.2022 06:47 Відповісти
Зе зрадив насамперед тих хто за нього голосував. Мене зрадити ну ніяк не міг бо я голосую тільки за українців. Я не чекав від нього добра. На щастя до найгіршого сценарію ще не дійшло. І сподіваюсь не дійде завдяки ленд-лізу і ЗСУ.
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05.05.2022 07:42 Відповісти
А ви, відповісте!?
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05.05.2022 10:04 Відповісти
"росія відповість за смерть" -- коли вже ти навчишся відповідати за свої дії?
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05.05.2022 11:11 Відповісти
Зеленський є популіст, що піариться на смертях і руйнуваннях! Блювати від нього і його Ко хочеться!
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05.05.2022 11:36 Відповісти
Забув додати - Я візьму це під особистий контроль !
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05.05.2022 13:51 Відповісти
 
 