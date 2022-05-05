Росія відповість за смерть журналіста Олександра Махова, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський прокоментував загибель українського журналіста Олександра Махова в боях проти російських окупантів.
Про це глава держави повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+25 Vadym Tsyrkalyuk
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+19 oleg1966
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+16 Vadym Tsyrkalyuk
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Видавництво «Фоліо» уклало збірник промов президента Володимира Зеленського. Упорядник видання - генеральний директор видавництва Олександр Красовицький. Хроніку подій підготував доктор історичних наук Віктор Воронін.
блть - наша "мала земля"
Бач, помилилася. Необачно зайшла у коментарі.