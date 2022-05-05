Із дна Київського моря підняли російський гелікоптер Мі-35М ВКС РФ. ВIДЕО
На Київщині із дна річки Дніпро підняли російський гелікоптер Мі-35М, який було знищено українськими захисниками під час боїв за столицю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
У Київській області прикордонники спільно із побратимами із ЗСУ виловили "крокодила" - ворожий бойовий вертоліт, який українські захисники вміло знищили та затопили.
Зазначається, що вартість Мі-35М - 36 млн доларів. Він є одним із тих ворожих суден, які штурмували летовище Гостомельського аеропорту. Його у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ українські військові вразили над Київським морем.
За допомогою катера морської охорони прикордонники відбуксирували затонулий гвинтокрил. Згодом цей доказ воєнних злочинів РФ в Україні підняли на сушу.
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Так би мовити: - Видалили із природьої середи існування...))))
Вертолет - нет!
і ще так пишуть, "знищили". доречніше було б написати "збили". бо якщо знищили, то що піднімати тоді.
Стоимость единицы: $12,5 млн (2008 год) - ...
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Це "глибока модернізація"! Так само як Миг-25 "модернізували" до "Миг-31"
Стоимость единицы: $12,5 млн (2008 год) - ...
Базовая модель: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-24 Ми-24В/ВП
Разработчик: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%9B._%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8F ОКБ МВЗ им. М. Л. Миля