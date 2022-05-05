Із дна Київського моря підняли російський гелікоптер Мі-35М ВКС РФ. ВIДЕО

На Київщині із дна річки Дніпро підняли російський гелікоптер Мі-35М, який було знищено українськими захисниками під час боїв за столицю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

У Київській області прикордонники спільно із побратимами із ЗСУ виловили "крокодила" - ворожий бойовий вертоліт, який українські захисники вміло знищили та затопили.



Зазначається, що вартість Мі-35М - 36 млн доларів. Він є одним із тих ворожих суден, які штурмували летовище Гостомельського аеропорту. Його у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ українські військові вразили над Київським морем.

За допомогою катера морської охорони прикордонники відбуксирували затонулий гвинтокрил. Згодом цей доказ воєнних злочинів РФ в Україні підняли на сушу.

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