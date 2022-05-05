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Із дна Київського моря підняли російський гелікоптер Мі-35М ВКС РФ. ВIДЕО

На Київщині із дна річки Дніпро підняли російський гелікоптер Мі-35М, який було знищено українськими захисниками під час боїв за столицю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

У Київській області прикордонники спільно із побратимами із ЗСУ виловили "крокодила" - ворожий бойовий вертоліт, який українські захисники вміло знищили та затопили.

Зазначається, що вартість Мі-35М - 36 млн доларів. Він є одним із тих ворожих суден, які штурмували летовище Гостомельського аеропорту. Його у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ українські військові вразили над Київським морем.

За допомогою катера морської охорони прикордонники відбуксирували затонулий гвинтокрил. Згодом цей доказ воєнних злочинів РФ в Україні підняли на сушу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищили "гордість" росавіації. У Запорізькій області бійці ЗСУ за добу збили 3 ворожі гелікоптери, - Міноборони. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17755) Держприкордонслужба ДПСУ (6121) Дніпро (3297) Київська область (4084) техніка (1846) вертоліт (881)


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Топ коментарі
+25
там, где приходит роисся, там всегда много мусора. У себя они вообще не убирают...
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05.05.2022 11:30
+22
Не всякий вертолёт долетит до середины Днепра.
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05.05.2022 11:43
+16
"Підняли з дна"...
Так би мовити: - Видалили із природьої середи існування...))))
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05.05.2022 11:32
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там, где приходит роисся, там всегда много мусора. У себя они вообще не убирают...
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05.05.2022 11:30 Відповісти
Под собой тоже.
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05.05.2022 11:46 Відповісти
Безпілотником виявився.
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05.05.2022 11:30 Відповісти
так это из тех хеликоптеров которых сбивали первыми стингерами?
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05.05.2022 14:34 Відповісти
Надеюсь пилотов и десант уже скушали рачки
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05.05.2022 11:31 Відповісти
"Підняли з дна"...
Так би мовити: - Видалили із природьої середи існування...))))
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05.05.2022 11:32 Відповісти
Маріанська западина, у порівнянні з тим де зараз знаходиться ресурсна федерація, просто прибережна заглибина.
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05.05.2022 11:46 Відповісти
"Пересадочна станція"...
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05.05.2022 12:31 Відповісти
цыгане поднимали?
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05.05.2022 11:32 Відповісти
Сказано ж, прикордонники разом з побратимами ЗСУ за допомогою катера морської охорони.
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05.05.2022 11:43 Відповісти
А там в гвинтокрилі багато коштовних детальок?
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05.05.2022 11:46 Відповісти
шоб списати
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05.05.2022 11:38 Відповісти
Щоб не заважав судноплавству мабуть.
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05.05.2022 11:46 Відповісти
Ну наприклад пошукати деталіки, виробників які типу не повинні були їх поставляти, щоб подім в мордяку їм тикати, як вже було не раз з іншою технікою.
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05.05.2022 11:48 Відповісти
Чтобы не загрязнял акваторию остатками топлива и спецжидкостей. Там только пилоты пошли на корм с пользой.
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05.05.2022 11:52 Відповісти
Не всякий вертолёт долетит до середины Днепра.
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05.05.2022 11:43 Відповісти
Helicopter - долетит!
Вертолет - нет!
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05.05.2022 14:50 Відповісти
Их же два упало, ищите второго там же
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05.05.2022 11:46 Відповісти
А може він шукав на дні крейсер "Масква"? Може у русні є і підводні гвинтокрили? Звідки ви заєте?
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05.05.2022 11:47 Відповісти
Какой же это вертолет? Это подводный летательный аппарат.
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05.05.2022 12:00 Відповісти
"Ваздушна-касміческі-падводниє вайска"
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05.05.2022 12:36 Відповісти
`Схоже,наш Дніпро приймає тільки дохлих алігаторів. А живі не приживаються.
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05.05.2022 12:07 Відповісти
мені теж цікаво, яка користь може бути з цього. може, його можна якось собі на службу поставити?

і ще так пишуть, "знищили". доречніше було б написати "збили". бо якщо знищили, то що піднімати тоді.
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05.05.2022 12:16 Відповісти
дістали, це добре, щоб не засерав дальші акватороію водосховища - керосін, мастила, хімічні токичні елементи... літуни, показували. що виплигнули... чи вижили в тій крижаній воді, невідомо... їх можна й не доставати, ракам порібна прикормка.
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05.05.2022 12:27 Відповісти
Дохлого "Аллигатора" достали с нашего Славутича.
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05.05.2022 12:42 Відповісти
Обычный Ми-24, трёх лопастной рулевой винт. Вовсе не Ми-35, тем более экспортный "М".
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05.05.2022 13:15 Відповісти
А скільки у них танків на дні річок! Піднімуть замінять "начинку" електронну і будуть вони у нас служить!
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05.05.2022 13:23 Відповісти
Ми-24ВМ (Ми-35М, AH-2 Sabre) - российский транспортно-боевой вертолёт круглосуточного применения, разработанный в ОКБ Миля и серийно выпускающийся в ...

Стоимость единицы: $12,5 млн (2008 год) - ...

Базовая модель: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-24 Ми-24В/ВП

Разработчик: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%9B._%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8F ОКБ МВЗ им. М. Л. Миля

Це "глибока модернізація"! Так само як Миг-25 "модернізували" до "Миг-31"
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05.05.2022 13:26 Відповісти
Ми-24ВМ (Ми-35М, AH-2 Sabre) - российский транспортно-боевой вертолёт круглосуточного применения, разработанный в ОКБ Миля и серийно выпускающийся в ...

Стоимость единицы: $12,5 млн (2008 год) - ...

Базовая модель: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-24 Ми-24В/ВП

Разработчик: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%9B._%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8F ОКБ МВЗ им. М. Л. Миля
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05.05.2022 13:28 Відповісти
Які ще докази?! Щосекунди окупація і бойові дії- це не докази?! Чому ті прикордонники і побратими ЗСУ фігнею маються?! Вочевидь для Київської області війна вже закінчилася?!
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05.05.2022 13:32 Відповісти
собирают развединформацию о системах распознавания. все правильно. m
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05.05.2022 22:55 Відповісти
мне понравилась запись в одном телеграмм-канале по этому поводу, дословно не помню, но что-то про десептикона
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05.05.2022 15:04 Відповісти
РОССИЯНИ ГАДЫ ПОЗАСЫРАЛИ ВСЁ !!!
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05.05.2022 16:39 Відповісти
Как крейсер Москва он отрицательно всплыл продолжил боевое дежурство в качестве мини субмарины
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05.05.2022 20:21 Відповісти
Вместе с ихтиандрами подняли, или их уже раки стоптали?
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05.05.2022 21:37 Відповісти
значит систему свой-чужой тоже подняли? хорошо можно кацапские коды использовать. cc
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05.05.2022 22:54 Відповісти
 
 