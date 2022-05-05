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До 9 травня "бомбьожка" ущільнюється, за ніч - кілька поранених, багато шкоди, - голова Миколаївської ОВА Кім. ВIДЕО

Миколаїв та Миколаївську область інтенсивно обстрілювали у ніч на 5 травня.

Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні всю ніч бомбили-бомбили, до 9 травня все ущільнюється бомбьожка. Станом на 10:30 жертв немає, кілька поранених. Багато збитків матеріальних. Це ми переживемо, головне, що немає жертв", - розповів він.

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Кім зазначив, що риторика росіян змінилася: забулося, що вони йшли "звільняти російськомовних", – тепер їм треба "просто вбивати українців".

Автор: 

Миколаїв (1814) Миколаївська область (2293) Кім Віталій (471)


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05.05.2022 12:37 Відповісти
мысли из парашки (ну тех, кто может мыслить)))
///
Судя по всему, телек 9 мая придется смотреть: последний парад в истории России на этот день. Не то, чтобы порадоваться, но просто для истории. Типа был, видел. Внукам рассказывать!
///
Сообщают, что Сергей Кириенко прибыл в разрушенный и уничтоженный Мариуполь для «подготовки торжественных мероприятий на 9 мая». В мире были более кровавые режимы, но не было более сумасшедшего.
///
30 тысяч убитых, 100 тысяч раненых… И это ради одного парада «победы» в Мариуполе?!
///
Министерство образования отменило ЕГЭ по иностранному языку, т. к. таковой подталкивает учеников уехать из РФ. В планах - отменить физкультуру, которая учит, как бежать из РФ, географию, которая показывает, куда бежать из РФ, и историю, которая рассказывает, зачем бежать из РФ
///
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05.05.2022 13:07 Відповісти
Кім, ну підем вже Херсон звільняти, а? Ну ти ж вже знаєш, що окрім найближчих сусідів цієї області нікому це далі на північ не потрібно.
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05.05.2022 13:21 Відповісти
не тре добре він каже.. там між іншим не легко, так це не Маріуполь, але це підбадьорює мешканців не здаватись, можливо навіть херсонців!
нормально людина на своєму місці. Гайдай, мені видається більш "героїчний" чиновник, але не всіх так надихає.. бо більше раціоналіст аніж Кім, але це професійна якість і можливо вона не завжди в користь в перспективі..
Я навіть не сміюсь з Садового, бо його "месиджі" теж корисні, його знають вже на близькому-заході і до його прислухаються, то нехай торочить ці героїчні позиви -- це на користь скоріш, аніж навпаки! Про свого мера взагалі мовчу.. той схоже в бункері сидить -- десь в Чехії..
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05.05.2022 21:24 Відповісти
А где красивенькие носочки на весь монитор?
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05.05.2022 14:00 Відповісти
 
 