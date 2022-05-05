До 9 травня "бомбьожка" ущільнюється, за ніч - кілька поранених, багато шкоди, - голова Миколаївської ОВА Кім. ВIДЕО

Миколаїв та Миколаївську область інтенсивно обстрілювали у ніч на 5 травня.

Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні всю ніч бомбили-бомбили, до 9 травня все ущільнюється бомбьожка. Станом на 10:30 жертв немає, кілька поранених. Багато збитків матеріальних. Це ми переживемо, головне, що немає жертв", - розповів він.

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Кім зазначив, що риторика росіян змінилася: забулося, що вони йшли "звільняти російськомовних", – тепер їм треба "просто вбивати українців".