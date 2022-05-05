До 9 травня "бомбьожка" ущільнюється, за ніч - кілька поранених, багато шкоди, - голова Миколаївської ОВА Кім. ВIДЕО
Миколаїв та Миколаївську область інтенсивно обстрілювали у ніч на 5 травня.
Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні всю ніч бомбили-бомбили, до 9 травня все ущільнюється бомбьожка. Станом на 10:30 жертв немає, кілька поранених. Багато збитків матеріальних. Це ми переживемо, головне, що немає жертв", - розповів він.
Кім зазначив, що риторика росіян змінилася: забулося, що вони йшли "звільняти російськомовних", – тепер їм треба "просто вбивати українців".
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Судя по всему, телек 9 мая придется смотреть: последний парад в истории России на этот день. Не то, чтобы порадоваться, но просто для истории. Типа был, видел. Внукам рассказывать!
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Сообщают, что Сергей Кириенко прибыл в разрушенный и уничтоженный Мариуполь для «подготовки торжественных мероприятий на 9 мая». В мире были более кровавые режимы, но не было более сумасшедшего.
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30 тысяч убитых, 100 тысяч раненых… И это ради одного парада «победы» в Мариуполе?!
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Министерство образования отменило ЕГЭ по иностранному языку, т. к. таковой подталкивает учеников уехать из РФ. В планах - отменить физкультуру, которая учит, как бежать из РФ, географию, которая показывает, куда бежать из РФ, и историю, которая рассказывает, зачем бежать из РФ
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нормально людина на своєму місці. Гайдай, мені видається більш "героїчний" чиновник, але не всіх так надихає.. бо більше раціоналіст аніж Кім, але це професійна якість і можливо вона не завжди в користь в перспективі..
Я навіть не сміюсь з Садового, бо його "месиджі" теж корисні, його знають вже на близькому-заході і до його прислухаються, то нехай торочить ці героїчні позиви -- це на користь скоріш, аніж навпаки! Про свого мера взагалі мовчу.. той схоже в бункері сидить -- десь в Чехії..