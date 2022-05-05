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"Ну, всьо, орки, вам п#здєц", - бійці 28-ї ОМБр на передовій. ВIДЕО

Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу записали кілька фрагментів відео про своє життя на передовій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис опублікований на сторінці підрозділу в соцмережі. На запису є фрагменти зняті під ворожим обстрілом. Бійці розповідають про трофеї, пошкоджений гранатомет та про інші моменти бойового життя.

"Моменти з передової, де до ворога 100 метрів. Трофеї, адреналін та багато нецензурних слів", - йдеться в коментарі до публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Протитанковий розрахунок 28-ї бригади з українського "Корсара" знищив колону ворожої техніки на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: 

28 окрема механізована бригада (189)


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Топ коментарі
+69
Наші рідненькі ЗСУ переходять в наступ...
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05.05.2022 13:58
+52
Такого ще не було в світовій історії: ЗСУ вдалося ліквідувати 12 генералів РФ.

https://www.mylife24.pro/wp-content/uploads/2022/05/1-50-752x440.png

https://www.mylife24.pro/?p=789&fbclid=IwAR3YaFSjaDYAKpD-yYNfO6IJ4dfCe1GIylNSvGyYDdqVEq5eqiVYTnTEom4
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05.05.2022 14:01
+43
⚡️ Сили оборони України переходять до контрнаступу на Харківському та Ізюмському напрямках.

Джерело: Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.
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05.05.2022 14:06
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Наші рідненькі ЗСУ переходять в наступ...
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05.05.2022 13:58 Відповісти
Це ти так чи , щось чув?!?!?!Поясни!
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05.05.2022 14:06 Відповісти
Читав) Країна- інфо - офіційний канал ОП
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05.05.2022 14:11 Відповісти
ОП - це падаляковська ботва?
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05.05.2022 14:42 Відповісти
https://t.me/CinCAFU/54
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05.05.2022 14:13 Відповісти
⚡️ Сили оборони України переходять до контрнаступу на Харківському та Ізюмському напрямках.

Джерело: Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.
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05.05.2022 14:06 Відповісти
Я атеїст.. але... Бережи Боже всіх..
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05.05.2022 14:12 Відповісти
на підорахії розпочалася загальна мобілізація
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05.05.2022 14:01 Відповісти
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05.05.2022 14:15 Відповісти
"Боже, яке кончене!" (с)
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05.05.2022 14:18 Відповісти
Посреди новая модель Zобокопа.
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05.05.2022 14:38 Відповісти
Це в рубрику: Боже, яке кончене!
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05.05.2022 15:02 Відповісти
Такого ще не було в світовій історії: ЗСУ вдалося ліквідувати 12 генералів РФ.

https://www.mylife24.pro/wp-content/uploads/2022/05/1-50-752x440.png

https://www.mylife24.pro/?p=789&fbclid=IwAR3YaFSjaDYAKpD-yYNfO6IJ4dfCe1GIylNSvGyYDdqVEq5eqiVYTnTEom4
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05.05.2022 14:01 Відповісти
За черный череп отдельный респект
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05.05.2022 14:01 Відповісти
Я прошу прощения - а что это за череп?
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05.05.2022 14:13 Відповісти
КИВА ЭТО ТЫ УШЛЕПОК !?)
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05.05.2022 17:21 Відповісти
Разобрался. Странный шеврон. Масло в огонь рашистам подливает: https://uk.wikipedia.org/wiki/3-%D1%82%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%84%C2%BB
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05.05.2022 14:25 Відповісти
Хлопці ви кращі!!!
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05.05.2022 14:16 Відповісти
красавчики, херачте рюських свиней
Слава Украине! Слава ЗСУ!
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05.05.2022 15:27 Відповісти
Бережи вас Господь, рідненькі
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05.05.2022 15:32 Відповісти
Славні вояки! Хай бог вам помогає орків стадами забивати!
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05.05.2022 15:49 Відповісти
Красавцы! Спасибо пацаны!
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05.05.2022 18:42 Відповісти
Молодцы ребята, так держать! Пусть вас Бог хранит! Слава Героям! Слава Украине!
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05.05.2022 18:55 Відповісти
" І горіла земля у них під ногами. І бігли вони світ за очі. І смерть їшла за ними по їх слідах Горіти у пеклі москалям!
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14.07.2022 11:49 Відповісти
 
 