"Ну, всьо, орки, вам п#здєц", - бійці 28-ї ОМБр на передовій. ВIДЕО

Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу записали кілька фрагментів відео про своє життя на передовій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис опублікований на сторінці підрозділу в соцмережі. На запису є фрагменти зняті під ворожим обстрілом. Бійці розповідають про трофеї, пошкоджений гранатомет та про інші моменти бойового життя.

"Моменти з передової, де до ворога 100 метрів. Трофеї, адреналін та багато нецензурних слів", - йдеться в коментарі до публікації.

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