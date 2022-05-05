"Ну, всьо, орки, вам п#здєц", - бійці 28-ї ОМБр на передовій. ВIДЕО
Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу записали кілька фрагментів відео про своє життя на передовій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис опублікований на сторінці підрозділу в соцмережі. На запису є фрагменти зняті під ворожим обстрілом. Бійці розповідають про трофеї, пошкоджений гранатомет та про інші моменти бойового життя.
"Моменти з передової, де до ворога 100 метрів. Трофеї, адреналін та багато нецензурних слів", - йдеться в коментарі до публікації.
Топ коментарі
+69 Cвітлана Хорішко #467395
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+52 Myko
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+43 Cвітлана Хорішко #467395
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Джерело: Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.
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