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Окупанти міною знищили будинок "бабусі з червоним прапором", якій в Росії ставлять пам'ятники. ВIДЕО

Бабуся з російських соцмереж, яка вийшла до "українських карателів" з червоним прапором, проживає під Харковом. Поки в Росії ставили бабусі пам'ятники, її саму та її чоловіка мало не вбила російська армія. Окупанти знищили будинок, українські військові допомогли їй евакуюватись.

Про це у фейсбуці повідомив Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ.

"З місяць тому російськими соцсіточками розлетілося відео, на якому бабуся вийшла до "українських карателів" з червоним прапором. А вони їй дали гуманітарку і безсердечно по тому прапору потопталися.

У Росії із цієї бабусі зробили символ. З'явилися мурали із зображенням бабусі. З'явилися люди, посаджені на осквернення муралів із зображенням бабусі. З'явилися пам'ятники бабусі. Було знесено пам'ятники бабусі, бо люди на них дерлися. Сьогодні вранці жахливий пам'ятник бабці поставили в окупованій частині Маріуполя!

І знаєте, що? Ми знайшли цю бабусю. Точніше, я знайшов солдата, який був на тому відео, а Дмитро Галко до них з'їздив. І знаєте, що? Як завжди, правди в російській міфології менше, ніж м'яса в російській ковбасі.
Бабуся існує. Її звуть Ганна Іванівна. З солдатом з відео в них встановилися дружні стосунки, бо він ще місяць тягав їм гуманітарку. А потім допоміг евакуюватися, бо їхній будинок розколошматила російська міна", - написав Трегубов.

Також читайте: В окупованому Сімферополі з білбордів прибрали Путіна з цитатами про Україну. ФОТО

У розмові з журналістом бабуся кляне, на чому світ стоїть, і Росію, і свою популярність, яка коштувала їй будинка, в якому вона життя прожила.

"А українці про бабусю продовжують дбати. Бо бабуся хоч і заплуталася, та наша. Та й зорієнтувалася вже – Росія зробила для цього все, що могла", - зазначає Трегубов.

Автор: 

пропаганда (2820) прапор (486) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+41
"Сами не жили и вам не дадим ! " - на вид самые что ни есть "ивановы"...
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05.05.2022 17:24
+40
Бабуля все по чеснаку. За красный стяг - дом. Хороший обмен. Хоть на старости лет может мозги появяться. Хотя надежды мало.
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05.05.2022 17:24
+25
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05.05.2022 17:32
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Гюльчатай, открой личико!
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05.05.2022 17:22 Відповісти
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05.05.2022 17:24 Відповісти
Воял поди скульптор Кото...ба крымского. Узнаю руку мастера
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05.05.2022 17:27 Відповісти
😁😂
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05.05.2022 20:47 Відповісти
А за що в пыонерки 2 медальки?
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05.05.2022 17:51 Відповісти
Новий "Гітлерюгенд" - "Юнармія" Їм за самий вступ туди вже нагороджують! У нацистів теж таке було - тільки їм переважно за успіхи в спорті і " суспільнокорисній діяльності" давали Наприклад за стукачество в гестапо на євреїв Чи ти сумніваєшся що ці "пионерки" подібним не займаються? Під Києвом один сімнадцятилітній водив кацапів і вказував на колишніх АТОвців - тепер сидить під слідством - за держзраду!
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05.05.2022 18:06 Відповісти
За взятие
Чего и за что догодайтесь
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05.05.2022 18:07 Відповісти
Товарищ Израитель как на похоронах
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05.05.2022 17:25 Відповісти
Якби ви не написали про Ізраітєля, я б і не здогадався, що то Кіндерсюрприз-Кірієнко. )))
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05.05.2022 22:40 Відповісти
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05.05.2022 17:23 Відповісти
Бо їм пофіг на бабусю і на своїх ветеранів, в них лише звіряча ненависть до Українів.
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05.05.2022 17:24 Відповісти
Как это пофиг? Они чудно бы бабку как живой щит использовали, а потом мумию таскали.
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05.05.2022 17:28 Відповісти
Бабуля все по чеснаку. За красный стяг - дом. Хороший обмен. Хоть на старости лет может мозги появяться. Хотя надежды мало.
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05.05.2022 17:24 Відповісти
Дєд вобщє якийсь викопний, - як гамно мамонта.
Натуральний кацап. Я б не здивувався, шо він у лаптях...

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05.05.2022 22:46 Відповісти
"Сами не жили и вам не дадим ! " - на вид самые что ни есть "ивановы"...
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05.05.2022 17:24 Відповісти
ну до бабці старої вже претензій не може бути, тут молоді виродки на кожному розі слава рабсії оруть, чи пошепки... а їм *підозри видають* замість кулі в скроню
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05.05.2022 17:25 Відповісти
Етнічні росіяни , етнвчний українець ніколи таке кричати не буде так , що все закономірно
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05.05.2022 17:35 Відповісти
Як же ти помиляєшся. Українець-це самоідентифікація,кацап -це діагноз. І етнічне походження тут ніякої ролі не грає. Було б набагато простіше,якби це було не так.
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05.05.2022 19:32 Відповісти
бапця сама розуміє шо вона прєдатєль
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05.05.2022 17:28 Відповісти
Русские оккупанты попали в окружение в селе Русские Тишки в Харьковской области. Мост связывающий их с основными силами взорван.
Символическое название. Бог в помощь.
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05.05.2022 17:28 Відповісти
теперь будет"Русские Тушки"

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05.05.2022 17:34 Відповісти
Русские кишки! 💤
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05.05.2022 17:36 Відповісти
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05.05.2022 18:22 Відповісти
Будут русские кишки
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05.05.2022 17:36 Відповісти
Давно говорю,что при выходе на пенсию надо запретить голосовать. Старость- не радость. В 65 мозг слабее чем в 17. Тем не менее до 18 голосовать не дают. В основном из-за совковых старперов в конечном итоге теперь война.
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05.05.2022 17:29 Відповісти
Дорогу діджиталізаторам! Вони точно і швидко виведуть неньку на друге коло олігархічного болота за гроші плана "Маршала".
Важливий не вік, а усвідомлення реалій, якого в наших молодих не більше, ніж в тієї бабусі.
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05.05.2022 17:37 Відповісти
Хорошее дело! Пройдёт 20-40 лет и нашим героям запретят голосовать? Спасибо, не над
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05.05.2022 17:51 Відповісти
Твои 18-ти+ летние с сильным мозгом, в большинстве своем, по приколу, проголосовали за Зе.
Надеешься, что ребята с сильным мозгом смогут повторить?
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05.05.2022 17:53 Відповісти
Чогось Хорст Вессель згадався.
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05.05.2022 17:30 Відповісти
Карма накрыла каргу
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05.05.2022 17:31 Відповісти
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05.05.2022 17:32 Відповісти
"в нас" намалювали якусь удмуртку-азіатку, хоча на фото-прообразі була європейська дівчина
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05.05.2022 18:18 Відповісти
Якщо вона етнічна росіянка це все марно вона не зміниться навіть не тіште себе ілюзіями.

згадайте розмову кацапів де орк говорить самці це бєлгород обстрілюють наші щоб спровокувати посилення війни, а не українці , а вона а добре тоді мені легше якщо наші

їх тільки могила може змінити
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05.05.2022 17:32 Відповісти
Дед ее из труселей крест достал! Он так когда-нибудь дернет что-то из труселей и окажется в руках не крест, а его хрен оторванный!
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05.05.2022 17:35 Відповісти
Дівчисько зліво все в мендалях. Якась заслужена з путінюгенду.
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05.05.2022 17:38 Відповісти
Ироничненько?
Неа - ********...
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05.05.2022 17:41 Відповісти
Кацапи це зіпсований матеріал. На утилізацію.
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05.05.2022 17:46 Відповісти
А чому не пишуть про її чловіка??? Там такий угарний персонаж! Очевидно схиблений на православ'ї - хрестом відганяв ЗСУ-шників, називав їх чортами і і бажав їм потрапити до пекла.
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05.05.2022 17:47 Відповісти
Краще б Азовців думали як спасти, а не вижившу з розуму бабу. Для свинособак вона вже як панфіловці, навіть якщо зараз щось інше покажуть, нічого це не змінить.
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05.05.2022 18:04 Відповісти
Дебільні бабусі, дебільні кацапи
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05.05.2022 18:05 Відповісти
***** - это и есть та старуха с красным флагом... отжила свое, но костлявой рукой тащит всех вокруг в свое прошлое, гнусное и унылое, с фальшивыми флагами и ненавистью ко всему молодому, живому.
поэтому и ставят везде памятники этой бабке, чувствуют: это путину.
и выходит :
путин - это злобный скрюченный трусливый болезный старикашка, прячущийся в бункере и отдающий приказы бомбить мирных жителей и их детей
а мы как тот Кот - гордый, сильный, полный чувства собственного достоинства, переживший те самые бомбардировки и ракетные расстрелы

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05.05.2022 18:09 Відповісти
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05.05.2022 18:14 Відповісти
В цьому і є суть денацифікації, що проводять кацапи. Ця бабуся була червоною нацисткою, а тепер - стала за Україну.
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05.05.2022 18:10 Відповісти
Так в самом деле всё было наоборот. Но это российская пропаганда, там своя с колен логика. Получается что вся Россия - один большой карго-культ.
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05.05.2022 18:19 Відповісти
https://youtu.be/OVGRZXw6WWY
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05.05.2022 18:20 Відповісти
Не дав Бог розуму бабі в молодості, не добавить і в старості.
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05.05.2022 18:26 Відповісти
Ця бабуся дуже хитра і "заплуталась" вже давно, зустрічаючи окупантів і не ждала, що то прийдуть наші та ще й продуктами, а тепер безсовісно бреше, що мала на увазі. Хоч вона і в похилому віці, але це все противно, для чого її виправдувати, така сама колаборантка,як і ще їй подібні.
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05.05.2022 18:26 Відповісти
Главное фотку с флагом сделали, бабуля свободна.
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05.05.2022 19:07 Відповісти
Є ГАРНА ПРОПОЗИЦІЯ !!! ОБМІНЯТИ БАБЦЮ НА ПОРАНЕНИХ БІЙЦІВ ТА ЦИВІЛЬНИХ З АЗОВСТАЛІ !
ПЕРЕДАЙТЕ ЦЕ ВЕРЕЩУЧЦІ ТА РОЗТИРАЖУЙТЕ ЦЕ У ЗМІ. НАВРЯД ЧИ КАЦАПИ ЗМОЖУТЬ ВІДМОВИТИ БЕЗ РЕПУТАЦІЙНИХ ВТРАТ.
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05.05.2022 19:44 Відповісти
На тому першому відео, з якого все почалося, де дід був з хрестом на причинному місці, він виглядав здоровішим за бабцю. А зараз геть поганий. Зате бабці розвидняється. В їхньому господарстві лише собаки нормальні.
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05.05.2022 19:53 Відповісти
вот может и Хйла попустит когда ему на бункер пару ракет кинуть? мозги то вправляются оказывается в старости.
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05.05.2022 20:00 Відповісти
ДА ОНИ ЧЕРТИ, ДЕМОНЫ... ЗАЧЕМ ВЫ ВРЕМЯ ТРАТИТЕ ДЛЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ !!!??? ИХ НЕОБХОДИМО УНИЧТОЖИТЬ В ЛЮБОМ МЕСТЕ !!! ВОТ НА ЧТО ВРЕМЯ НЕОБХОДИМО ТРАТИТЬ !!!
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05.05.2022 22:28 Відповісти
 
 