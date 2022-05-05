Окупанти міною знищили будинок "бабусі з червоним прапором", якій в Росії ставлять пам'ятники. ВIДЕО

Бабуся з російських соцмереж, яка вийшла до "українських карателів" з червоним прапором, проживає під Харковом. Поки в Росії ставили бабусі пам'ятники, її саму та її чоловіка мало не вбила російська армія. Окупанти знищили будинок, українські військові допомогли їй евакуюватись.

Про це у фейсбуці повідомив Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ.

"З місяць тому російськими соцсіточками розлетілося відео, на якому бабуся вийшла до "українських карателів" з червоним прапором. А вони їй дали гуманітарку і безсердечно по тому прапору потопталися.

У Росії із цієї бабусі зробили символ. З'явилися мурали із зображенням бабусі. З'явилися люди, посаджені на осквернення муралів із зображенням бабусі. З'явилися пам'ятники бабусі. Було знесено пам'ятники бабусі, бо люди на них дерлися. Сьогодні вранці жахливий пам'ятник бабці поставили в окупованій частині Маріуполя!

І знаєте, що? Ми знайшли цю бабусю. Точніше, я знайшов солдата, який був на тому відео, а Дмитро Галко до них з'їздив. І знаєте, що? Як завжди, правди в російській міфології менше, ніж м'яса в російській ковбасі.

Бабуся існує. Її звуть Ганна Іванівна. З солдатом з відео в них встановилися дружні стосунки, бо він ще місяць тягав їм гуманітарку. А потім допоміг евакуюватися, бо їхній будинок розколошматила російська міна", - написав Трегубов.

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У розмові з журналістом бабуся кляне, на чому світ стоїть, і Росію, і свою популярність, яка коштувала їй будинка, в якому вона життя прожила.

"А українці про бабусю продовжують дбати. Бо бабуся хоч і заплуталася, та наша. Та й зорієнтувалася вже – Росія зробила для цього все, що могла", - зазначає Трегубов.