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Медики, волонтери та військові протестують проти звільнення начальника Запорізького військового госпіталю Писанка. ВIДЕО

Командування Медичних сил ЗСУ ухвалило рішення про звільнення з посади в.о. командира Запорізького військового госпіталю Віктора Писанка. Водночас працівники закладу, волонтери, пацієнти шпиталю виступили проти цього рішення.

Про це повідомили працівники госпіталю, інформує Цензор.НЕТ.

"Триває 69-ий день повномасштабної війни російської федерації проти України. Ворог знаходиться на порозі. Запорізький військовий госпіталь є прифронтовим, тому ми приймаємо поранених та хворих безпосередньо з лінії фронту. Ми просимо не чіпати керівника нашого госпіталя в цей складний для нашої країни час і дати можливість нормально працювати та надавати допомогу пораненим Героям захисникам України", - повідомили працівники.

4 травня, під час зборів громадськості Запоріжжя, медики, волонтери та жителі Запоріжжя висловились проти звільнення Віктора Писанка.

Депутат Запорізької міськради Олександр Кобзарюк, який є військовослужбовцем та проходить лікування в шпиталі, заявив, що окупанти перебувають на відстані 45 км від Запоріжжя і ситуація зі звільненням командира військового госпіталю є негативною.

"Невже зараз оце потрібно робити? Давайте почекаємо до кінця війни, а потім з'ясовуватимемо хто правий, а хто ні", - наголосив він.

Працівники просять у такий складний час дати можливість нормально працювати та надавати допомогу пораненим захисникам України.

Нардеп 8-го скликання Оксана Корчинська заявила, що при Віктору Писанку в госпіталь клініки напряму передали обладнання більше ніж на 35 млн грн. А військовим частинам, які захищають Запоріжжя, через госпіталь надійшло медичного майна та тактичної медицини на 15 млн грн. При тому, що Командування медичних сил передало лікарських засобів і медичного майна на 400 тис. грн.

Корчинська також наголосила, що Віктор Писанко організував передачу 20 реанімобілів усім підрозділам Тероборони Запоріжжя

Також читайте: Не пишіть про звільнені населені пункти до оприлюднення офіційної інформації. Вчора блогер повідомив про деокупацію Руської Лозової і там почалось загострення, маємо 6 поранених, - Маляр

Автор: 

Запоріжжя (2291) звільнення (2688)


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https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZX2MLOSqYLy1JW01h56JbNwHOquvuG7CQUVskXsCtWb95KTgzjS0TrynPjZlAtFTtg_2oLsHqJ_DlooTxmNWUGa2FRL2t_N-xdJJp7FWT4ggCpMJjnXwCsQz1kPi3IfxTbC0BMCBdnETouMQ9TCNM__&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi 21 год ·

Сьогодні медперсонал і волонтери https://www.facebook.com/hospitalzp?__cft__[0]=AZX2MLOSqYLy1JW01h56JbNwHOquvuG7CQUVskXsCtWb95KTgzjS0TrynPjZlAtFTtg_2oLsHqJ_DlooTxmNWUGa2FRL2t_N-xdJJp7FWT4ggCpMJjnXwCsQz1kPi3IfxTbC0BMCBdnETouMQ9TCNM__&__tn__=-]K-R Запорізький Військовий Госпіталь / Zaporizhzhia Military Hospital піднялися за свого керівника https://www.facebook.com/ViktorPysanko?__cft__[0]=AZX2MLOSqYLy1JW01h56JbNwHOquvuG7CQUVskXsCtWb95KTgzjS0TrynPjZlAtFTtg_2oLsHqJ_DlooTxmNWUGa2FRL2t_N-xdJJp7FWT4ggCpMJjnXwCsQz1kPi3IfxTbC0BMCBdnETouMQ9TCNM__&__tn__=-]K-R Viktor Pysanko - талановитого організатора, патріота й фанатика справи порятунку поранених.

Наказом ТВО командувача медичних сил за командою бригадної генеральши Остащенко підполковника Писанку було звільнено з посади з метою зруйнувати всю створену ним і соратниками систему порятунку поранених…

https://www.facebook.com/CinCAFU?__cft__[0]=AZX2MLOSqYLy1JW01h56JbNwHOquvuG7CQUVskXsCtWb95KTgzjS0TrynPjZlAtFTtg_2oLsHqJ_DlooTxmNWUGa2FRL2t_N-xdJJp7FWT4ggCpMJjnXwCsQz1kPi3IfxTbC0BMCBdnETouMQ9TCNM__&__tn__=-]K-R Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine https://www.facebook.com/vzaluznyj?__cft__[0]=AZX2MLOSqYLy1JW01h56JbNwHOquvuG7CQUVskXsCtWb95KTgzjS0TrynPjZlAtFTtg_2oLsHqJ_DlooTxmNWUGa2FRL2t_N-xdJJp7FWT4ggCpMJjnXwCsQz1kPi3IfxTbC0BMCBdnETouMQ9TCNM__&__tn__=-]K-R Валерій Залужний (який піддався нашіптуванням негідників та ідіотів) поки не захистив одного з кращих молодих медичних координаторів.

70 лікарів влаштували прес-конференцію під брамою Запорізького шпиталю. Їй намагалася перешкодити військова служба правопорядку, на лікарів стрибала поліція, навіть СБУ.

Преса перелякалася, але не лікарі. Бо військові лікарі щодня й щоночі бачать смерть, вони не бояться мусорів і бюрократів.

Військові лікарі є сміливими й вільними людьми. А журналісти - переважно холуї й боягузи - жодного репортажу з цієї прес-конференції.

Ми пишаємося нашими Збройними силами, але, як в кожній великій організації, там багато негараздів. Їх треба висвітлювати, звісно, окрім тих випадків, коли таке висвітлення допомагає ворогу.

Максим Ситайло правильно нагадує: під час Кримської війни в московицький армії був такий рівень секретності, що навіть державне керівництво не здогадувалося що там не так.

Натомість, при арміях коаліції працювала преса, одразу висвітлювала помилки й недоліки. Командування було змушене швидко реагувати. Коаліція війну виграла, в тому числі завдяки громадському контролю.
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05.05.2022 19:29
+34
Значить не "свій".
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05.05.2022 19:28
+33
Вова хоче в ростов?
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05.05.2022 19:32
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Значить не "свій".
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05.05.2022 19:28 Відповісти
Резюме: Не дав тирити допомогу зеленим.
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05.05.2022 20:28 Відповісти
Проклятый д'ерьмак и сюда свои мохнатые лапы засунул !‼️ПОРА разобраться с ВРАГОМ в СЕРДЦЕ Украины ! Совсем ох#eли на раненых Героях наживаться ‼️ "ПРИСЛУГИ "***** Вы сдали Юг Херсон и Мариуполь !Нет никакого прощения вам и МЕГАВОРЮГЕ НА КРОВИ Каломою
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05.05.2022 20:37 Відповісти
‼️‼️‼️❣️❣️❣️Кровью РАНЕНЫХ ГЕРОЕВ НЕНАЖРУТСЯ МРАЗИ ПРИ КОРЫТЕ
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05.05.2022 20:46 Відповісти
А где зрада-то? Человека снали с руководства 100 коек, хотят использовать в управлении 400-ми койками (в соответствии с приказом). Где зрада?
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05.05.2022 21:46 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZX2MLOSqYLy1JW01h56JbNwHOquvuG7CQUVskXsCtWb95KTgzjS0TrynPjZlAtFTtg_2oLsHqJ_DlooTxmNWUGa2FRL2t_N-xdJJp7FWT4ggCpMJjnXwCsQz1kPi3IfxTbC0BMCBdnETouMQ9TCNM__&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi 21 год ·

Сьогодні медперсонал і волонтери https://www.facebook.com/hospitalzp?__cft__[0]=AZX2MLOSqYLy1JW01h56JbNwHOquvuG7CQUVskXsCtWb95KTgzjS0TrynPjZlAtFTtg_2oLsHqJ_DlooTxmNWUGa2FRL2t_N-xdJJp7FWT4ggCpMJjnXwCsQz1kPi3IfxTbC0BMCBdnETouMQ9TCNM__&__tn__=-]K-R Запорізький Військовий Госпіталь / Zaporizhzhia Military Hospital піднялися за свого керівника https://www.facebook.com/ViktorPysanko?__cft__[0]=AZX2MLOSqYLy1JW01h56JbNwHOquvuG7CQUVskXsCtWb95KTgzjS0TrynPjZlAtFTtg_2oLsHqJ_DlooTxmNWUGa2FRL2t_N-xdJJp7FWT4ggCpMJjnXwCsQz1kPi3IfxTbC0BMCBdnETouMQ9TCNM__&__tn__=-]K-R Viktor Pysanko - талановитого організатора, патріота й фанатика справи порятунку поранених.

Наказом ТВО командувача медичних сил за командою бригадної генеральши Остащенко підполковника Писанку було звільнено з посади з метою зруйнувати всю створену ним і соратниками систему порятунку поранених…

https://www.facebook.com/CinCAFU?__cft__[0]=AZX2MLOSqYLy1JW01h56JbNwHOquvuG7CQUVskXsCtWb95KTgzjS0TrynPjZlAtFTtg_2oLsHqJ_DlooTxmNWUGa2FRL2t_N-xdJJp7FWT4ggCpMJjnXwCsQz1kPi3IfxTbC0BMCBdnETouMQ9TCNM__&__tn__=-]K-R Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine https://www.facebook.com/vzaluznyj?__cft__[0]=AZX2MLOSqYLy1JW01h56JbNwHOquvuG7CQUVskXsCtWb95KTgzjS0TrynPjZlAtFTtg_2oLsHqJ_DlooTxmNWUGa2FRL2t_N-xdJJp7FWT4ggCpMJjnXwCsQz1kPi3IfxTbC0BMCBdnETouMQ9TCNM__&__tn__=-]K-R Валерій Залужний (який піддався нашіптуванням негідників та ідіотів) поки не захистив одного з кращих молодих медичних координаторів.

70 лікарів влаштували прес-конференцію під брамою Запорізького шпиталю. Їй намагалася перешкодити військова служба правопорядку, на лікарів стрибала поліція, навіть СБУ.

Преса перелякалася, але не лікарі. Бо військові лікарі щодня й щоночі бачать смерть, вони не бояться мусорів і бюрократів.

Військові лікарі є сміливими й вільними людьми. А журналісти - переважно холуї й боягузи - жодного репортажу з цієї прес-конференції.

Ми пишаємося нашими Збройними силами, але, як в кожній великій організації, там багато негараздів. Їх треба висвітлювати, звісно, окрім тих випадків, коли таке висвітлення допомагає ворогу.

Максим Ситайло правильно нагадує: під час Кримської війни в московицький армії був такий рівень секретності, що навіть державне керівництво не здогадувалося що там не так.

Натомість, при арміях коаліції працювала преса, одразу висвітлювала помилки й недоліки. Командування було змушене швидко реагувати. Коаліція війну виграла, в тому числі завдяки громадському контролю.
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05.05.2022 19:29 Відповісти
скажи мені хто твій друг, і скажу хто ти
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05.05.2022 20:00 Відповісти
Всю трольню підняли по тривозі, щоб позбутися Залужного?
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05.05.2022 20:13 Відповісти
Залужний військовий, НЕ політик, НЕ дуполиз. Дерьмак підліз до нього, щоб зіпсувати репутацію. Щоб кацапи та корисні ідіоти розігнали зрадоньку, і Бубочка, на вимогу нарІду позбувся ефективного воєначальника.
А той, хто розмінував південь України, хомчак, десь відпочиває. На чию вимогу він провів розміновування, не важко здогадатися.
Так що, йдіть вслеД за гусскім воєнним корабльом, тоффаріщь.
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05.05.2022 20:11 Відповісти
А ***** ПОСТИТИ В КОМЕНТІ ВСЮ СТАТТЮ?
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07.05.2022 06:29 Відповісти
Вова хоче в ростов?
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05.05.2022 19:32 Відповісти
Здається хтось наперемовлял ще й здачу Запоріжжя... стамбул рулить
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05.05.2022 19:39 Відповісти
А причина звільнення???
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05.05.2022 19:43 Відповісти
Причина, похоже, такая: "при Віктору Писанку в госпіталь клініки напряму передали обладнання більше ніж на 35 млн грн. А військовим частинам, які захищають Запоріжжя, через госпіталь надійшло медичного майна та тактичної медицини на 15 млн грн. При тому, що Командування медичних сил передало лікарських засобів і медичного майна на 400 тис. грн. Джерело:
Сколько майна прошло мимо рук "своих людей"! Как это можно стерпеть!
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05.05.2022 19:55 Відповісти
Читаю і чесно кажучи в аху...
Я не знаю суть проблеми, але відчуваю знайомі нотки "...а-а-а, Залужний не захистив"!!!
Тобто ми, група людей, вважаємо, що щось повинно бути так а не інакше, і все! Хто проти нашої думки, той ворог України!
Не більше курва і не менше.
Це як хрестоносці рубали голови арабам і євреям з молитвою і вірою, що вони роблять це в ім'я боже.
Хтось чув, що таке сфера компетенції.
Може Залужний, ще буде третейським суддею в "розборках" між прибиральницями госпіталю?
Вже кому, кому, а Залужному є чим зайнятися. І всі бачать, що він не сидить без діла.
Є керівник медицинської служби ЗСУ, тож починати потрібно саме з нього.
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05.05.2022 19:46 Відповісти
Ти прочитав «медики, військові та волонтери протестують»?!
А генеральша-за?!
Це та сама генеральша, яка сказала «нєт» на самому початку війни поставкам броньованих «швидких» за рахунок спонсора!
Так шо тепер, копита к чєрєпу?
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05.05.2022 19:57 Відповісти
Он и уволил ,без объяснений ,также ,как без объяснений по требованию ОП дерьмачья закрыли УКРАИНСКИЕ ЛУЧШИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ -СПРЕССО ПРЯМИЙ , Пятий ! Это беспредел,как у ****************** "ПРИСЛУГ" Кремля мегаворье и предатели‼️‼️‼️
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05.05.2022 20:43 Відповісти
Я тоже в шоке. Никто не читает приказ, все рассказывают как Залужному и руководителю мед служби организовывать работу, кого куда назначать, откуда снимать.
В соответствии с приказом, на Писанка есть планы, для этого его и резервируют. Вообще если почитать приказ, то это больше похоже на повышение...
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05.05.2022 21:43 Відповісти
Можно пригрозить, что врачи не выйдут на работу, если сменят руководство, и действительно не выйти в случае чего.
Одним словом нахальством на нахальство.
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05.05.2022 20:15 Відповісти
Вони військові!
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06.05.2022 06:55 Відповісти
Це просто жах! Те що не під силу ворогу зможе корупція, а вона тут з якогось боку стоїть!
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05.05.2022 20:21 Відповісти
зільоні рукавадітєлі взялися за медицину...херовий признак ...
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05.05.2022 20:24 Відповісти
У Коломойських з'явився родич-кум-брат-сват, якого требампристроїти?
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05.05.2022 20:33 Відповісти
Тих, хто уміє організовувати роботу, людей та дає результат не можна чіпати в жодному разі. Це не державна позиція
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05.05.2022 21:00 Відповісти
К ЧЕМУ СЕЙЧАС ДРЯЗГИ? СВОЕГО ДВИГАЮТ?
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05.05.2022 21:12 Відповісти
вже хтось разхітуе лодку!
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05.05.2022 21:23 Відповісти
А в чем зрада-то? Приказ вполне нормальный и адекватный. Есть план, согластно которому Виктор Писанка нужен для выполнения других задач. В чем трагедия?
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05.05.2022 21:38 Відповісти
Деньги глаза залили. Разве не понятно
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05.05.2022 23:42 Відповісти
ПОВЕРНІТЬ ВІКТОРА ПИСАНКУ !!!
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06.05.2022 18:39 Відповісти
Зе влада знову працює на Кремль.
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07.05.2022 01:04 Відповісти
 
 