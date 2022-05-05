Медики, волонтери та військові протестують проти звільнення начальника Запорізького військового госпіталю Писанка. ВIДЕО
Командування Медичних сил ЗСУ ухвалило рішення про звільнення з посади в.о. командира Запорізького військового госпіталю Віктора Писанка. Водночас працівники закладу, волонтери, пацієнти шпиталю виступили проти цього рішення.
Про це повідомили працівники госпіталю, інформує Цензор.НЕТ.
"Триває 69-ий день повномасштабної війни російської федерації проти України. Ворог знаходиться на порозі. Запорізький військовий госпіталь є прифронтовим, тому ми приймаємо поранених та хворих безпосередньо з лінії фронту. Ми просимо не чіпати керівника нашого госпіталя в цей складний для нашої країни час і дати можливість нормально працювати та надавати допомогу пораненим Героям захисникам України", - повідомили працівники.
4 травня, під час зборів громадськості Запоріжжя, медики, волонтери та жителі Запоріжжя висловились проти звільнення Віктора Писанка.
Депутат Запорізької міськради Олександр Кобзарюк, який є військовослужбовцем та проходить лікування в шпиталі, заявив, що окупанти перебувають на відстані 45 км від Запоріжжя і ситуація зі звільненням командира військового госпіталю є негативною.
"Невже зараз оце потрібно робити? Давайте почекаємо до кінця війни, а потім з'ясовуватимемо хто правий, а хто ні", - наголосив він.
Працівники просять у такий складний час дати можливість нормально працювати та надавати допомогу пораненим захисникам України.
Нардеп 8-го скликання Оксана Корчинська заявила, що при Віктору Писанку в госпіталь клініки напряму передали обладнання більше ніж на 35 млн грн. А військовим частинам, які захищають Запоріжжя, через госпіталь надійшло медичного майна та тактичної медицини на 15 млн грн. При тому, що Командування медичних сил передало лікарських засобів і медичного майна на 400 тис. грн.
Корчинська також наголосила, що Віктор Писанко організував передачу 20 реанімобілів усім підрозділам Тероборони Запоріжжя
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/korchynskyi 21 год ·
Сьогодні медперсонал і волонтери https://www.facebook.com/hospitalzp?__cft__[0]=AZX2MLOSqYLy1JW01h56JbNwHOquvuG7CQUVskXsCtWb95KTgzjS0TrynPjZlAtFTtg_2oLsHqJ_DlooTxmNWUGa2FRL2t_N-xdJJp7FWT4ggCpMJjnXwCsQz1kPi3IfxTbC0BMCBdnETouMQ9TCNM__&__tn__=-]K-R Запорізький Військовий Госпіталь / Zaporizhzhia Military Hospital піднялися за свого керівника https://www.facebook.com/ViktorPysanko?__cft__[0]=AZX2MLOSqYLy1JW01h56JbNwHOquvuG7CQUVskXsCtWb95KTgzjS0TrynPjZlAtFTtg_2oLsHqJ_DlooTxmNWUGa2FRL2t_N-xdJJp7FWT4ggCpMJjnXwCsQz1kPi3IfxTbC0BMCBdnETouMQ9TCNM__&__tn__=-]K-R Viktor Pysanko - талановитого організатора, патріота й фанатика справи порятунку поранених.
Наказом ТВО командувача медичних сил за командою бригадної генеральши Остащенко підполковника Писанку було звільнено з посади з метою зруйнувати всю створену ним і соратниками систему порятунку поранених…
https://www.facebook.com/CinCAFU?__cft__[0]=AZX2MLOSqYLy1JW01h56JbNwHOquvuG7CQUVskXsCtWb95KTgzjS0TrynPjZlAtFTtg_2oLsHqJ_DlooTxmNWUGa2FRL2t_N-xdJJp7FWT4ggCpMJjnXwCsQz1kPi3IfxTbC0BMCBdnETouMQ9TCNM__&__tn__=-]K-R Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine https://www.facebook.com/vzaluznyj?__cft__[0]=AZX2MLOSqYLy1JW01h56JbNwHOquvuG7CQUVskXsCtWb95KTgzjS0TrynPjZlAtFTtg_2oLsHqJ_DlooTxmNWUGa2FRL2t_N-xdJJp7FWT4ggCpMJjnXwCsQz1kPi3IfxTbC0BMCBdnETouMQ9TCNM__&__tn__=-]K-R Валерій Залужний (який піддався нашіптуванням негідників та ідіотів) поки не захистив одного з кращих молодих медичних координаторів.
70 лікарів влаштували прес-конференцію під брамою Запорізького шпиталю. Їй намагалася перешкодити військова служба правопорядку, на лікарів стрибала поліція, навіть СБУ.
Преса перелякалася, але не лікарі. Бо військові лікарі щодня й щоночі бачать смерть, вони не бояться мусорів і бюрократів.
Військові лікарі є сміливими й вільними людьми. А журналісти - переважно холуї й боягузи - жодного репортажу з цієї прес-конференції.
Ми пишаємося нашими Збройними силами, але, як в кожній великій організації, там багато негараздів. Їх треба висвітлювати, звісно, окрім тих випадків, коли таке висвітлення допомагає ворогу.
Максим Ситайло правильно нагадує: під час Кримської війни в московицький армії був такий рівень секретності, що навіть державне керівництво не здогадувалося що там не так.
Натомість, при арміях коаліції працювала преса, одразу висвітлювала помилки й недоліки. Командування було змушене швидко реагувати. Коаліція війну виграла, в тому числі завдяки громадському контролю.
А той, хто розмінував південь України, хомчак, десь відпочиває. На чию вимогу він провів розміновування, не важко здогадатися.
Так що, йдіть вслеД за гусскім воєнним корабльом, тоффаріщь.
Сколько майна прошло мимо рук "своих людей"! Как это можно стерпеть!
Я не знаю суть проблеми, але відчуваю знайомі нотки "...а-а-а, Залужний не захистив"!!!
Тобто ми, група людей, вважаємо, що щось повинно бути так а не інакше, і все! Хто проти нашої думки, той ворог України!
Не більше курва і не менше.
Це як хрестоносці рубали голови арабам і євреям з молитвою і вірою, що вони роблять це в ім'я боже.
Хтось чув, що таке сфера компетенції.
Може Залужний, ще буде третейським суддею в "розборках" між прибиральницями госпіталю?
Вже кому, кому, а Залужному є чим зайнятися. І всі бачать, що він не сидить без діла.
Є керівник медицинської служби ЗСУ, тож починати потрібно саме з нього.
А генеральша-за?!
Це та сама генеральша, яка сказала «нєт» на самому початку війни поставкам броньованих «швидких» за рахунок спонсора!
Так шо тепер, копита к чєрєпу?
В соответствии с приказом, на Писанка есть планы, для этого его и резервируют. Вообще если почитать приказ, то это больше похоже на повышение...
Одним словом нахальством на нахальство.