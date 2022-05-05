Медики, волонтери та військові протестують проти звільнення начальника Запорізького військового госпіталю Писанка. ВIДЕО

Командування Медичних сил ЗСУ ухвалило рішення про звільнення з посади в.о. командира Запорізького військового госпіталю Віктора Писанка. Водночас працівники закладу, волонтери, пацієнти шпиталю виступили проти цього рішення.

Про це повідомили працівники госпіталю, інформує Цензор.НЕТ.

"Триває 69-ий день повномасштабної війни російської федерації проти України. Ворог знаходиться на порозі. Запорізький військовий госпіталь є прифронтовим, тому ми приймаємо поранених та хворих безпосередньо з лінії фронту. Ми просимо не чіпати керівника нашого госпіталя в цей складний для нашої країни час і дати можливість нормально працювати та надавати допомогу пораненим Героям захисникам України", - повідомили працівники.

4 травня, під час зборів громадськості Запоріжжя, медики, волонтери та жителі Запоріжжя висловились проти звільнення Віктора Писанка.

Депутат Запорізької міськради Олександр Кобзарюк, який є військовослужбовцем та проходить лікування в шпиталі, заявив, що окупанти перебувають на відстані 45 км від Запоріжжя і ситуація зі звільненням командира військового госпіталю є негативною.

"Невже зараз оце потрібно робити? Давайте почекаємо до кінця війни, а потім з'ясовуватимемо хто правий, а хто ні", - наголосив він.

Працівники просять у такий складний час дати можливість нормально працювати та надавати допомогу пораненим захисникам України.

Нардеп 8-го скликання Оксана Корчинська заявила, що при Віктору Писанку в госпіталь клініки напряму передали обладнання більше ніж на 35 млн грн. А військовим частинам, які захищають Запоріжжя, через госпіталь надійшло медичного майна та тактичної медицини на 15 млн грн. При тому, що Командування медичних сил передало лікарських засобів і медичного майна на 400 тис. грн.

Корчинська також наголосила, що Віктор Писанко організував передачу 20 реанімобілів усім підрозділам Тероборони Запоріжжя

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