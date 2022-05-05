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Новини Відео Війна
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Якби всі у світі були такими ж сміливими, як Україна та Велика Британія, то ми б вже покінчили із цією війною, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський звернувся до двох сильних народів: народу України та народу Великої Британії, виступаючи на благодійному вечорі Brave.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання генерал-майора двом бригадним генералам ЗСУ

Автор: 

Велика Британія (5655) Зеленський Володимир (24308)


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Топ коментарі
+41
Якби ти, Осел Оманський, працював на інтереси безпеки України а не інтереси власних кишеніь якби не заглядав в очі %уйла, стараючись не побачити там війни, а дослухався би до патріотів, політиків з досвідом, в тому числі - і до іноземних, якби не бикував, нелох, перед військовими, а мав би до них повагу - до цього б взагалі не дійшло!
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06.05.2022 00:04 Відповісти
+37
Просто геній дипломатії, в Америці мабуть розуміють що воно розумово неповноцінне тому не звертають уваги на його брєд
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06.05.2022 00:02 Відповісти
+34
мало в світі знайдеться країн, в яких в офісі президента працювали б такі зрадники і довбойоби, як дєрьмак, агрохломідія, пібздоляк, люся, татаров, кулєба.
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06.05.2022 00:05 Відповісти
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Просто геній дипломатії, в Америці мабуть розуміють що воно розумово неповноцінне тому не звертають уваги на його брєд
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06.05.2022 00:02 Відповісти
мабуть...а як інакше якщо на заяву що зараз вас будуть бити бачуть реакцію - не портіть мені шашлики...поляк, як наступного разу приїде міг би тому генію дипломатії стусанів надавати
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06.05.2022 00:06 Відповісти
Я про це писав ще два місяці назад.
Вони мусять його терпіти заради України і українців - наразі немає способу ьезболісно його поміняти.
Тільки б знову 73% не вилізло. На жаль це дуже вірогідно.
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06.05.2022 00:16 Відповісти
Зеленский кто угодно, но НЕ президент, который необходим Украине. Это очевидно.
Во время войны менять его не целесообразно. Это будет не адекватно воспринято миром.
Это огромная проблема, т.к. его деятельность ... как бы это помягче сказать ... тормозит нашу победу.
Но есть еще одна огромная проблема: На КОГО его менять? 3 месяца войны не выявили ни одного нового государственного лидера.
Конечно, война только началась, и возможно такой лидер и появится, но пока "на манеже всё те же".
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06.05.2022 08:18 Відповісти
Команда зеленського робить все можливе щоб новий лідер не з'явився,по всіх каналах - зеленський,арахамія, подоляк ,єрмак арестович та інші.Інформаційне поле зачищене.Скоріш за все, 73% населення,яке необтяжене інтелектом,знов проголосує за зеленського.
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06.05.2022 10:23 Відповісти
Залужный? Или кто-то из военных...
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06.05.2022 12:10 Відповісти
по больше "боневтiков" и победа в кармане ..
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06.05.2022 00:45 Відповісти
Це приниження всіх партнерів. А що, фіни не сміливі, віддаючи в таких умовах нам зброю? А поляки, маючи підбрющщя окупованого кьонінсбергу з ядерними ракетами? А країни Балтії найбільше за всіх у відсотках віддавши нам зброю? А японці? Так не можна казати, тобі ж у березні писали класні тексти, що трапилося? Не роз'єднуй, а зшивай весь цивілізований світ, дякуй всім від щирого серця за кожен цент і їхню сльозинку за наш біль.
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06.05.2022 08:00 Відповісти
100% .
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06.05.2022 00:02 Відповісти
Найвеличніший лідор **********. А шо?
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06.05.2022 00:03 Відповісти
суфлеХеррой прямо...
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06.05.2022 00:23 Відповісти
https://www.facebook.com/rex.prozapas?__cft__[0]=AZU0XIOSW_3EjJ-iDiR73b0dVXL6Ky6byJy4uKSQfpTsbCC8Gv4Djbqt3u6sTD8wz8XHk3Rjfi8ZgCkYvwc6nHBEtOc9cVXwCIHjUrXQLWdIndtUpAWJ_GC32alx6lECV90Kljq0uIzKtQKti57AxgCIsunZSX8I1ot_FhrKvCK9Kf7AqiS-qQgets3IO9sgUrY&__tn__=-UC%2CP-R Валерій Прозапас

https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/4028383787248267?__cft__[0]=AZU0XIOSW_3EjJ-iDiR73b0dVXL6Ky6byJy4uKSQfpTsbCC8Gv4Djbqt3u6sTD8wz8XHk3Rjfi8ZgCkYvwc6nHBEtOc9cVXwCIHjUrXQLWdIndtUpAWJ_GC32alx6lECV90Kljq0uIzKtQKti57AxgCIsunZSX8I1ot_FhrKvCK9Kf7AqiS-qQgets3IO9sgUrY&__tn__=%2CO%2CP-R 6 мая 2021 г. ·

Ну і невтішний підсумок зустрічі Держсекретаря з нашим найвеличнішим - той в очі Блінкену та Нуланд розповів, що до його президенства ніяких реформ не було.

А те, що 5 років до "кінця епохі" реформами в Україні якраз опікувалася команда на чолі з Байденом, до якої входили сьогоднішні представники президента США - цьому мега-дипломату було невідомо.

Тобто "чувак" знову зіграв Голобородька, але вже не перед лопоухим електоратом, а перед зубрами світової політики, які прекрасно знають, що було до 2019, і що коїться зараз.

Зокрема з " Нафтогазом", про який Зеленський замість відповіді на питання ВВС щось промукав як корова в руках Савченко.

"Він сказав, що ти хріново працював, Джо", - скаже Блінкен Байдену.

"Краще старайся, а то він тебе звільнить через стадіон, або посадить через на 100% свого прокурора", - додасть Нуланд.

У нас гібрід йуного Лукашенка з пізнім Брєжнєвим, підтримуваний частиною упоротого населення, шановні співгромадяни - і це сьогодні на власні очі побачили американці.

Та всі давно побачили, тільки народу наче повилазило.

Ну, ще 500 днєй, з богом.
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06.05.2022 09:05 Відповісти
Якби ти, Осел Оманський, працював на інтереси безпеки України а не інтереси власних кишеніь якби не заглядав в очі %уйла, стараючись не побачити там війни, а дослухався би до патріотів, політиків з досвідом, в тому числі - і до іноземних, якби не бикував, нелох, перед військовими, а мав би до них повагу - до цього б взагалі не дійшло!
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06.05.2022 00:04 Відповісти
Звільнити демченко якби працював на Україну. Розвідка від ворога це нонсенс. Мости також його робота
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06.05.2022 00:39 Відповісти
мало в світі знайдеться країн, в яких в офісі президента працювали б такі зрадники і довбойоби, як дєрьмак, агрохломідія, пібздоляк, люся, татаров, кулєба.
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06.05.2022 00:05 Відповісти
Ну Кулебу я бы со списка убрал: вроде как нормальный дипломат, просто что никак не может глава МЗС выступать против позиции главы державы.
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06.05.2022 00:10 Відповісти
Підтримую.
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06.05.2022 00:42 Відповісти
Раньше нужно было думать когда американская разведка с ноября кричала что будет война
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06.05.2022 00:07 Відповісти
фейспалм...яке ж воно як 🍌
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06.05.2022 00:07 Відповісти
Якби ти у 2014-ом пішов до армії визволяти Крим, як лякав, а не бігав від військомата, то війна закінчилась би ще швидше!
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06.05.2022 00:09 Відповісти
А если бы еще и президент был бы не мудаком и пиарщиком то вообще было бы зашибись!!!!!!!!!!!!!!!
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06.05.2022 00:10 Відповісти
А если бы вообще был президент...
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06.05.2022 06:49 Відповісти
Ты уже написал, так написал, что теперь весь Запад не знает, как всё это расписать взад.
У него весеннее обострение, точно вам говорю...
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06.05.2022 00:13 Відповісти
До "найвеличніший" вже можна додати "найсміливіший лідор" .
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06.05.2022 00:18 Відповісти
Щоденна вечірня рубрика: Боже, яке кончене!
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06.05.2022 00:34 Відповісти
Якби у нас обрали нормального президента, а не цього *баната, то було б точно краще.
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06.05.2022 00:43 Відповісти
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06.05.2022 01:41 Відповісти
А якби ще й президент був професійним, а не довбодятлом конченим...
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06.05.2022 06:29 Відповісти
Каждый народ имеет того президента которого он заслуживает. Проблема нашего народав том , что он очень доверчивый и любое бла бла воспринимает за чистую монету. Ось i маємо те, що маємо.
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06.05.2022 07:20 Відповісти
Не бажання нести відповідальність за власне життя і свій вибір, а не довірлевість являється проблемою українців. Більшість українців чекають "манни небесної" і хто їм наобіцяє більше за того і голосують. Це не повязано з довірою, а на пряму повязано з небажанням прикладати зусилля для досягнення особистого успіху. Бо дуже важко жити розуміючи, що в своїх невдачах винен саме ти та прикладати значні зусилля для усунення негативних наслідків своїх рішень. Набагато легше перекласти свою відповідальність на інших: я так пагано живу бо мені не дають, а якби дали то я б зажив. Це гра в яку залюбки грається більшість населення будь якої країни. Крайнощі цієї гри добре видно в московії, коли навіть життя близьких та рідних втрачає ціну в гонитві за повною безвідповідальністю. Європейьким країнам частково вдалося перебороти цю тягу населення, але рецепти в кожної країни були свої.
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06.05.2022 07:56 Відповісти
Таке враження, що воно вилазить лише ночами і несе хрєнь встані зміненої свідомості, а вдень ховається…
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06.05.2022 07:24 Відповісти
Если бы ты, Зеля, не был таким наивным, то понял, что Путин купил президентов других стран. Вот именно так это и называется. Купил президентов. В каждой стране в посольстве 150-200 человек напрямую из них 90% сидят с 5000 сим-карт и ведут пропагандисткую деятельность, притом успешно. Бизнесмены куплены, политики-советники куплены. Тебе, Зеля, крупно повезло, что ряд политиков сменился на новых, а США попали с Афганистаном, что теперь пытаются вернуть себе лицо. В 2014-ом году было намного хуже и шанс у Путина завоевать Украину военным путем был 100% без вариантов, ну а Меркель и Оланд конечно бы все приняли. Это подарок, за который надо благодарить судьбу. Что судьба не наказала за Кучму и его распродажу вооружений за копейки в бюджет и миллионы себе в карман, ну и Януковича за уничтожение еще некоторых видов ракет. Могла и должна была наказать по урокам человечества, но дала еще один шанс покончить с коррупцией с помощью исключительных мер борьбы, а именно смертной казни.
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06.05.2022 07:33 Відповісти
Почему мне так стыдно за этого паяца?? Ну за что нам это бесконечное шапито??? Про смелость говорит человек, который боится выйти к своим людям?? Год прятался от вопросов по Вагнергейту? Если б не эта пародия на президента, уже бы были в Крыму
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06.05.2022 08:46 Відповісти
Такого тупорилого президента ще не бачив світ. Ну, і нарід під нього саме той
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06.05.2022 09:11 Відповісти
Воно хворое и конченное!
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06.05.2022 12:11 Відповісти
Георгій Тука
2 ч. ·

Без лишних подробностей.
Вот такую сказку мне сегодня рассказали.
Сказка.
В одном царстве шла война.
В армии и обществе военачальник, управлявший армией, был очень популярен.
Всё бы ничего, но двору короля не очень понравилась популярность генерала: самым талантливым, самым непобедимым, самым одиноким может быть исключительно Его Величество Король!
Для начала царский балабол начал говорить подчиненным, что генерал конечно генерал. Но ( ! ) королевство действительно спасает не столько генерала с армией, сколько царь. Ведь именно Его Величество не сбежал, а храбро и смело остался в столице королевства. А это Его величество царь начал переговоры с царем орков, чтобы договориться где-то посередине! Вот это истинная мудрость Его Величества!
Ну, на восприятие Генерала в обществе это не очень повлияло.
Потом королевский пиар начал писать патриотические тексты и учить царя читать их четко и эмоционально. : накажем, разрушим, победим!
Король быстро учится. Даже некоторые стали называть его Королем железных яиц! Но повлияло, в основном, на других зарубежных царей, которые (если искренне) не имели разницы в особой смелости. И, только для определенной части предметов. Уважение к генералу и армии осталось невероятно высоким.
И тут дело пришло от королевского канцлера. Собрал встречу близких: что делать?
Вот и решение избавиться от популярного генерала...
Не задавай никаких вопросов - это просто сказка.
p.s. Хочется верить, что моя публикация этой сказки может замедляет преданного и сказка останется сказкой.
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06.05.2022 12:12 Відповісти
 
 