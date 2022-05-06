"Не новітні технології і перевага в озброєнні захистили Київ. Це зробили люди, що захищали свою землю", - комбриг Вдовиченко про оборону столиці. ВIДЕО
Командир 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців полковник Олександр Вдовиченко розповів про те, як тривала оборона Києва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис із розповіддю командира бригади, яка стояла на захисті столиці, виклав у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Ми кровʼю пишемо нашу історію. Боремося за кожний населений пункт, кожний сантиметр української землі. Наша головна сила - люди. Воюють солдати і командири, це, передусім, їхня війна і перемога належатиме, перш за все, їм. Пишаюся кожним і кожною! У цьому відео командир 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців полковник Олександр Вдовиченко, лицар орденів Богдана Хмельницького, розповідає про оборону Києва. Надзвичайно важливо вже сьогодні фіксувати і доносити світові правду про цю війну", - пише в коментарі до відео Залужний.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Покажи мені кращого від Володика !!!!!
тому Люди і Зброя (всіляка і тим паче новітня, вчасно завезена...попри "не нагнетайте панику"))) - одне ціле, нерозривне, що допомагає вистояти і гнати...
Сколько можно опускать партнёров?
всі - в один кулак і по кровожерливій пиці русні...
Але вони розбіглися протягом 36 годин!
Цей приклад дуже надихнув Росію і особисто недофюрера Вовочку!