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Новини Відео Війна
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"Не новітні технології і перевага в озброєнні захистили Київ. Це зробили люди, що захищали свою землю", - комбриг Вдовиченко про оборону столиці. ВIДЕО

Командир 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців полковник Олександр Вдовиченко розповів про те, як тривала оборона Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис із розповіддю командира бригади, яка стояла на захисті столиці, виклав у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Ми кровʼю пишемо нашу історію. Боремося за кожний населений пункт, кожний сантиметр української землі. Наша головна сила - люди. Воюють солдати і командири, це, передусім, їхня війна і перемога належатиме, перш за все, їм. Пишаюся кожним і кожною! У цьому відео командир 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців полковник Олександр Вдовиченко, лицар орденів Богдана Хмельницького, розповідає про оборону Києва. Надзвичайно важливо вже сьогодні фіксувати і доносити світові правду про цю війну", - пише в коментарі до відео Залужний.

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Автор: 

Київ (19643) оборона (4822) 72 окрема механізована бригада (247)


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Топ коментарі
+22
На самом деле спорное утверждение. Тот же Херсон имел очень много патриотов, но без вооружения это не помогло.
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06.05.2022 10:53 Відповісти
+18
Все має значення;без допомоги заходу,без новітніх видів озброєння,Україна невстояла б перед навалою орків.Бутусов писав що кацапи просуваються на сході через обмежену кількість *********** для нашої артилерії,саме тому нам почали її передавати західні союзники.Мужність і відвага наших захисників мають дуже велике значення,але це не допоможе без поставок ******** зброї.
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06.05.2022 11:02 Відповісти
+15
Немає ні що додати, ні чимось заперечити. Слава Україні! Героям Слава!
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06.05.2022 10:38 Відповісти
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Немає ні що додати, ні чимось заперечити. Слава Україні! Героям Слава!
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06.05.2022 10:38 Відповісти
Та чого Ви випустили тіх гвалтівніків і вбивц?Чог не добили?Хто дав наказ?
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06.05.2022 10:40 Відповісти
Ты там был, ты знаешь сколько раша выпустила ракет во время побега своих войск??
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06.05.2022 10:44 Відповісти
Під мудрим керівництвом боневтіка.
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06.05.2022 10:40 Відповісти
Він був зайнятий. Писав відосіки відбиваючись від ворожого десанту на Банковій.
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06.05.2022 11:02 Відповісти
Кобриг,а скільки перемістились на защиту Донбасу? Чи і надалі уже новітні,добре озброєні і в великій кількості в столиці. Може про минули потім,а сьогодні будемо про Маріуполь, який можна врятувати
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06.05.2022 10:46 Відповісти
не можливо врятувати Маріуполь, зешобла здала його умисно
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06.05.2022 10:51 Відповісти
- А є кращі від зе-шобли, чи були кращі до зе-шобли ???? 30 років армію грабували, навіть при пітюні свинарі крали більшу половину яка виділялася на армію. Може пітюню спитаєш , або сеню - який стіну будував, або гройсмана - цей не мав освіти та й казав - а навіщо вона !!
Покажи мені кращого від Володика !!!!!
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06.05.2022 11:17 Відповісти
"Откровєніє" від зебіла: При Порошенку згорнули всі ракетні програми та не купили не одного снаряду (Петро Олексійович Тарана міноборони зробив а не шашличник)
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06.05.2022 11:24 Відповісти
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06.05.2022 10:53 Відповісти
На самом деле спорное утверждение. Тот же Херсон имел очень много патриотов, но без вооружения это не помогло.
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06.05.2022 10:53 Відповісти
без розвідки,безпілотників,дронів,без новітніх птрк та іншого?навіщо нести херню у дусі совка?
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06.05.2022 10:53 Відповісти
звичано ж люди - головне. але якби не джавеліни і інші завезені перед нападом речі, то люди б багато не зробили б. Надто велика потуга сунула.
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06.05.2022 10:54 Відповісти
Без озброєння, без новітніх технологій- самі люди це гарматне м'ясо.
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06.05.2022 10:56 Відповісти
як і озброєння без тямущих і хоробрих і бажаючих - залізо
тому Люди і Зброя (всіляка і тим паче новітня, вчасно завезена...попри "не нагнетайте панику"))) - одне ціле, нерозривне, що допомагає вистояти і гнати...
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06.05.2022 11:20 Відповісти
Странно ,что это прогнал не зеленский.И за чем тогда оружие?
Сколько можно опускать партнёров?
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06.05.2022 10:57 Відповісти
Крепкі люди, беззаперечна мотивація й гарна зброя - це сукупність факторів завдяки яким ми погнали х@йлофашистів на Київщині.
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06.05.2022 11:00 Відповісти
Все має значення;без допомоги заходу,без новітніх видів озброєння,Україна невстояла б перед навалою орків.Бутусов писав що кацапи просуваються на сході через обмежену кількість *********** для нашої артилерії,саме тому нам почали її передавати західні союзники.Мужність і відвага наших захисників мають дуже велике значення,але це не допоможе без поставок ******** зброї.
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06.05.2022 11:02 Відповісти
Убедительные аргументы и пистолет способны намного быстрее переубедить опонента чем просто Убедительные аргументы
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06.05.2022 11:24 Відповісти
і новітня зброя і волелюбні люди і мурах-волонтери і парамедики і ветерани і командири які знали і вміли і прості громадяни (які корегували, і витерпіли, і не зрадили) і діти (народжені під вибухи)
всі - в один кулак і по кровожерливій пиці русні...
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06.05.2022 11:26 Відповісти
Українці ще раз доказали свою хоробрість,відданість і любов своїй Батьківщині і весь світ переконався що можна озброювати Україну по повній програмі. Ну і комусь попортили плани
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06.05.2022 11:28 Відповісти
Набігло експертів диванних,подякуйте та стуліть писки,обісрані херої інтернетні!Слава Воїнам України!
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06.05.2022 11:31 Відповісти
Афганцям дали все, включно до танків і гелікоптерів!
Але вони розбіглися протягом 36 годин!
Цей приклад дуже надихнув Росію і особисто недофюрера Вовочку!
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06.05.2022 12:26 Відповісти
Київ захищали всі. тепер теж він озброєний до зубів. бо ходять чутки. що можуть знов напасти... А може пора вже допомогти іншим містам та містечкам. які потерпають від шалених наступів та обстрілів рашистів!
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08.05.2022 01:37 Відповісти
 
 