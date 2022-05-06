"Не новітні технології і перевага в озброєнні захистили Київ. Це зробили люди, що захищали свою землю", - комбриг Вдовиченко про оборону столиці. ВIДЕО

Командир 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців полковник Олександр Вдовиченко розповів про те, як тривала оборона Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис із розповіддю командира бригади, яка стояла на захисті столиці, виклав у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Ми кровʼю пишемо нашу історію. Боремося за кожний населений пункт, кожний сантиметр української землі. Наша головна сила - люди. Воюють солдати і командири, це, передусім, їхня війна і перемога належатиме, перш за все, їм. Пишаюся кожним і кожною! У цьому відео командир 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців полковник Олександр Вдовиченко, лицар орденів Богдана Хмельницького, розповідає про оборону Києва. Надзвичайно важливо вже сьогодні фіксувати і доносити світові правду про цю війну", - пише в коментарі до відео Залужний.

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