"Мені боляче дивитися, як люди помирають на руках просто через брак антибіотиків у 2022 році. Зупиніть цей жах", - медик, що лікує захисників Маріуполя, звернувся до президента Туреччини Ердогана. ВIДЕО
Військовий медик, який лікує захисників Маріуполя, записав термінове звернення до президента Туреччини Реджепа Ердогана.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє звернення медик опублікував на своїй сторінці в соцмережі.
"Я кримський татарин, нащадок Гіреїв, мусульманин. До вторгнення здобув медичну освіту, зараз надаю медичну допомогу пораненим на "Азовсталі". До війни я ніколи не бачив смерті, працював на швидкій допомозі, завжди допомагав людям. Але тут мені боляче дивитися, коли люди помирають на руках просто через брак антибіотиків у 2022 році. Нас постійно обстрілюють з повітря, моря та землі. Благаю вас провести процедуру виведення всіх людей, у тому числі військових, з території "Азовсталі". Зупиніть цей жах", - каже лікар.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Найвеличніший ні
Дав можливість руским підарам зайти на кучу територій і вбивати людей.
Арестович публічно і радосно лиже сраку всім хто в бомбосховищі.
Хлопцям не отається нічого як просити Ердогана.
Воно вже 2 місяці щодня думає, і нічого придумати не може.
Може, нехай би думав той, у кого є чим?
"для обробки гнійних ран (місцево)"
Джерело - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8E#%D0%92_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%96 https://uk.wikipedia.org/wiki/Хлорид_натрію#В_медицині
Там же у останньому реченні розділу "У харчовій промисловості та кулінарії", тобто, перед розділом "В медицині" - цитата:
"Хлорид натрію має слабкі антисептичні властивості - 10-15 % вміст солі запобігає розмноженню гнилісних бактерій. Цей факт обумовлює її широке застосування як консерванту."
Він літає значно швидше за вертоліт.
Якщо замість авіабомб в такий бомбардувальник завантажити контейнери з 3-4 тони найбільш критичних ресурсів, наприклад, ***********, то можна було би спробувати скинути ці контейнери нашим захисникам у Маріуполі, наприклад, вночі, і повернути літак назад.
Думаю, така операція може вдатися завдяки фактору несподіванки для ворога (навряд більше 1 разу). Але не гарантовано. Однак це, принаймні, реалістично на відміну від вертольотів чи інших сценаріїв.
Зайти "туди" можна, ймовірно, з заходу: на малій висоті над морем дуже близько від берега вночі, бажано під час грози (і грому), тому що на захід від Маріуполя берег моря в багатьох місцях - це досить високі (метрів по 20-30) і круті обриви, тож якщо літак буде нижче берега, то з берегового плато (з полів) його не буде видно, тобто, не буде можливості націлити ЗРК. Додатковий "+" в тому, що сьогодні потонув крейсер, який носив потужну систему ППО (а вже не носить її). Звичайно, в Криму є ракети ППО. Можливо, якось вдасться використати "фон" із ворожої важкої (металевої) техніки на березі (хоча це більше схоже на фантазії).
Вийти "звідти" можна було б, можливо, на північ - над трасою Маріуполь-Донецьк, скориставшись тим, що ворог може вважати наш літак своїм, оскільки він летить з півдня - ніби як з Росії в напрямку до українських військ - можуть подумати, що летить з Росії бомбити сили ООС на фронті.