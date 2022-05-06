"Мені боляче дивитися, як люди помирають на руках просто через брак антибіотиків у 2022 році. Зупиніть цей жах", - медик, що лікує захисників Маріуполя, звернувся до президента Туреччини Ердогана. ВIДЕО

Військовий медик, який лікує захисників Маріуполя, записав термінове звернення до президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє звернення медик опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

"Я кримський татарин, нащадок Гіреїв, мусульманин. До вторгнення здобув медичну освіту, зараз надаю медичну допомогу пораненим на "Азовсталі". До війни я ніколи не бачив смерті, працював на швидкій допомозі, завжди допомагав людям. Але тут мені боляче дивитися, коли люди помирають на руках просто через брак антибіотиків у 2022 році. Нас постійно обстрілюють з повітря, моря та землі. Благаю вас провести процедуру виведення всіх людей, у тому числі військових, з території "Азовсталі". Зупиніть цей жах", - каже лікар.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Командир морпіхів Волина звернувся до Ердогана: З нами 600 поранених військових та сотні цивільних, просимо забрати нас з "Азовсталі"