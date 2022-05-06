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Новини Відео Війна
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"Мені боляче дивитися, як люди помирають на руках просто через брак антибіотиків у 2022 році. Зупиніть цей жах", - медик, що лікує захисників Маріуполя, звернувся до президента Туреччини Ердогана. ВIДЕО

Військовий медик, який лікує захисників Маріуполя, записав термінове звернення до президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє звернення медик опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

"Я кримський татарин, нащадок Гіреїв, мусульманин. До вторгнення здобув медичну освіту, зараз надаю медичну допомогу пораненим на "Азовсталі". До війни я ніколи не бачив смерті, працював на швидкій допомозі, завжди допомагав людям. Але тут мені боляче дивитися, коли люди помирають на руках просто через брак антибіотиків у 2022 році. Нас постійно обстрілюють з повітря, моря та землі. Благаю вас провести процедуру виведення всіх людей, у тому числі військових, з території "Азовсталі". Зупиніть цей жах", - каже лікар.

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Автор: 

Маріуполь (3243) Ердоган Реджеп Таїп (952)


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Топ коментарі
+18
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06.05.2022 11:57 Відповісти
+16
Боневтік вже зробив, що зміг - послабив захист півдня, що дало змогу оркам швидко його окупувати.
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06.05.2022 11:54 Відповісти
+8
Свій президент відправив всіх на шашлики, розмінував мінні поля на вході в Крим.
Дав можливість руским підарам зайти на кучу територій і вбивати людей.

Арестович публічно і радосно лиже сраку всім хто в бомбосховищі.
Хлопцям не отається нічого як просити Ердогана.
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06.05.2022 12:13 Відповісти
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Только на Эрдогана и надежда...
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06.05.2022 11:45 Відповісти
А що він може зробити?
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06.05.2022 11:52 Відповісти
Ердоган дійсно може.
Найвеличніший ні
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06.05.2022 11:51 Відповісти
Боневтік вже зробив, що зміг - послабив захист півдня, що дало змогу оркам швидко його окупувати.
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06.05.2022 11:54 Відповісти
Призначив причетного до послаблення півдня тарана, послом у Словенію.
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06.05.2022 12:59 Відповісти
Что он может? Ну вот - что он может? Зачем вы этого диктатора превозносите?
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06.05.2022 17:18 Відповісти
Ердоган мало чим за своєю суттю відрізняється від ху"ла. Такий самий перехитрований "товарищ".
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06.05.2022 22:17 Відповісти
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06.05.2022 11:57 Відповісти
Це жесть. Чи можна запустити якого дрона туди з антибіотиками? Все ж таки, вантаж малогабаритний.
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06.05.2022 12:01 Відповісти
Орки контролируют воздушное пространство около Мариуполя плюс средства радиоэлектронной борьбы сделают подлет управляемогодрона невозможным. Можно попробовать запустить несколько десятков маленьких дронов размером с заданой программой полёта, которые не требуют управления и погрузить на них упаковки с медикаментами. Ещё интересная мысль прорыть тоннель в человеческий рост с контролируемой территории. Если бы изобрели проходческий щит или горизонтальний бур по типу буровой установки с водяным высасывнием грунта , рассчитали бы расстояние и время. Это бы позволило бы эвакуировать всех. Это вопросы к горным инженерам.
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07.05.2022 17:59 Відповісти
Свій президент відправив всіх на шашлики, розмінував мінні поля на вході в Крим.
Дав можливість руским підарам зайти на кучу територій і вбивати людей.

Арестович публічно і радосно лиже сраку всім хто в бомбосховищі.
Хлопцям не отається нічого як просити Ердогана.
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06.05.2022 12:13 Відповісти
Яким ще Богам треба молитися, щоб врятувати Маріуполь та його Героїв?
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06.05.2022 12:19 Відповісти
Шукайте чому, хто та за скільки здав південний схід України в Омані.
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06.05.2022 12:54 Відповісти
сдав Патрушеву - мяснику *****
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06.05.2022 15:24 Відповісти
Боже, Матінко Божа, допоможіть
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06.05.2022 13:00 Відповісти
Ну, наш же не може...
Воно вже 2 місяці щодня думає, і нічого придумати не може.
Може, нехай би думав той, у кого є чим?
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06.05.2022 14:49 Відповісти
Кримський татарін, тобі шана і хвала! Шкода що ти не розумієш, що Єрдогану, так як і *****, так як і зеленому - пофігу на вас! За вас переживає, борется вся Україна і весь Світ! Як би я чимось міг би допомогти...."вигадайте якийсь телепорт"...я би залюбки заміним себе на жінок і дітей
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06.05.2022 17:27 Відповісти
Для обробки гнійних ран (місцево) можна використати розчин хлориду натрію NaCl, тобто, водний розчин харчової солі - цитата:

"для обробки гнійних ран (місцево)"

Джерело - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8E#%D0%92_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%96 https://uk.wikipedia.org/wiki/Хлорид_натрію#В_медицині

Там же у останньому реченні розділу "У харчовій промисловості та кулінарії", тобто, перед розділом "В медицині" - цитата:

"Хлорид натрію має слабкі антисептичні властивості - 10-15 % вміст солі запобігає розмноженню гнилісних бактерій. Цей факт обумовлює її широке застосування як консерванту."
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07.05.2022 03:10 Відповісти
Бомбардувальник СУ-24 може нести 3-4 тони авіабомб.

Він літає значно швидше за вертоліт.

Якщо замість авіабомб в такий бомбардувальник завантажити контейнери з 3-4 тони найбільш критичних ресурсів, наприклад, ***********, то можна було би спробувати скинути ці контейнери нашим захисникам у Маріуполі, наприклад, вночі, і повернути літак назад.

Думаю, така операція може вдатися завдяки фактору несподіванки для ворога (навряд більше 1 разу). Але не гарантовано. Однак це, принаймні, реалістично на відміну від вертольотів чи інших сценаріїв.

Зайти "туди" можна, ймовірно, з заходу: на малій висоті над морем дуже близько від берега вночі, бажано під час грози (і грому), тому що на захід від Маріуполя берег моря в багатьох місцях - це досить високі (метрів по 20-30) і круті обриви, тож якщо літак буде нижче берега, то з берегового плато (з полів) його не буде видно, тобто, не буде можливості націлити ЗРК. Додатковий "+" в тому, що сьогодні потонув крейсер, який носив потужну систему ППО (а вже не носить її). Звичайно, в Криму є ракети ППО. Можливо, якось вдасться використати "фон" із ворожої важкої (металевої) техніки на березі (хоча це більше схоже на фантазії).

Вийти "звідти" можна було б, можливо, на північ - над трасою Маріуполь-Донецьк, скориставшись тим, що ворог може вважати наш літак своїм, оскільки він летить з півдня - ніби як з Росії в напрямку до українських військ - можуть подумати, що летить з Росії бомбити сили ООС на фронті.
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07.05.2022 03:50 Відповісти
 
 