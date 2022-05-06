"Я не убивал, я по антеннам работал", - полонений пілот російського СУ-35 Малов стверджує, що за 20 вильотів скинув всього 4 ракети. ВIДЕО
Полонений пілот російського СУ-35 Сергій Малов упевнений, що не вбив жодного цивільного, а за 20 вильотів в Україні випустив всього чотири ракети по військових об'єктах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це полонений розповів в інтерв'ю, на яке дав згоду. За його словами, вильоти Малов здійснював з аеродрому поблизу Курська в район Конотопу, Волновахи, Ізюму та Краматорська. Перші вильоти Малов здійснив у перший день війни. Українські воїни збили літак Малова поблизу Ізюму. Окупанту вдалося катапультуватися.
Топ коментарі
+41 Андрей Шимановский #498158
показати весь коментар06.05.2022 12:16 Відповісти Посилання
+36 Anton Grinblat #491066
показати весь коментар06.05.2022 12:19 Відповісти Посилання
+28 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар06.05.2022 12:17 Відповісти Посилання
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Это по тем антенах, которые стоят на крышах жилиых домов и многоэтажек
Взрыв с последующим горением произошел на борту российского фрегата проекта 11356Р типа «Буревестник», который находится вблизи острова Змеиный.
Как стало известно «Думской», над этим районом акватории Черного моря сейчас кружит вражеская авиация, на помощь кораблю из временно оккупированного Крыма вышли спасательные суда.
Что стало причиной нештатной ситуации у оккупантов, а также какой из трех фрегатов данного типа, имеющихся в составе черноморского флота рф, получил повреждения - пока не ясно.
Отметим, информация о взрыве на корабле появилась в соцсетях еще вчера вечером. Сегодня же мы получили подтверждение, что такой инцидент действительно произошел.
Обстоятельства очередной неудачи российского флота выясняются.
ОБНОВЛЕНО В 12:04. По предварительной информации, корабль был поражен украинской ПКР «Нептун».
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Хлопок с последующим изменением агрегатного состояния материалов произошел на борту российского фрегата проекта 11356Р типа «Буревестник», который находится вблизи острова Змеиный.
Как стало известно «РИА-Новости», над этим районом акватории Черного моря сейчас кружит российская авиация, на помощь кораблю из Крыма вышли спасательные суда.
Что стало причиной нештатной ситуации у моряков, а также какой из трех фрегатов данного типа, имеющихся в составе черноморского флота рф, получил структурные изменения - пока не ясно.
Отметим, информация о хлопке на корабле появилась в соцсетях еще вчера вечером. Сегодня же мы получили подтверждение, что такой инцидент действительно произошел.
Обстоятельства очередной отрицательной победы российского флота выясняются.
ОБНОВЛЕНО В 12:04. По предварительной информации, корабль мастерски перехватил своим бортом заряд украинской ПКР «Нептун».
СЛАВА ВНОВЬ ОБРАЗОВАВШИМСЯ РОССИЙСКИМ ПОДВОДНИКАМ!
Не порядок.
И почему не повторил "подвиг Гастелло" и не направил свою рухлядь в какой-то овраг? Ведь сам говорит , что убивать не хотел. "Антенщик -пацифист", пля...
Замямте, орку збрехати, що горобцю виспатися.
на костер демона
ЛЕТЧИКОВ НЕЛЬЗЯ ОБМЕНИВАТЬ,ИМ ПОЖИЗНЕННО СВЕТИТ.
Це "командір" оркольотчика!
зуби треба йому всі повибивати, розуму трохи прибавиться