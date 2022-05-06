"Я не убивал, я по антеннам работал", - полонений пілот російського СУ-35 Малов стверджує, що за 20 вильотів скинув всього 4 ракети. ВIДЕО

Полонений пілот російського СУ-35 Сергій Малов упевнений, що не вбив жодного цивільного, а за 20 вильотів в Україні випустив всього чотири ракети по військових об'єктах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це полонений розповів в інтерв'ю, на яке дав згоду. За його словами, вильоти Малов здійснював з аеродрому поблизу Курська в район Конотопу, Волновахи, Ізюму та Краматорська. Перші вильоти Малов здійснив у перший день війни. Українські воїни збили літак Малова поблизу Ізюму. Окупанту вдалося катапультуватися.

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