15-річна дівчинка з простреленими ногами вивезла на машині з Попасної в Бахмут 4-х дорослих, двоє з яких були тяжко поранені. ВIДЕО
15-річна дівчинка з простреленими ногами проїхала тридцять кілометрів на машині, щоб евакуювати чотирьох дорослих, двоє з яких мали тяжкі поранення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, дівчинку госпіталізували медики і вона розповіла про те, що сталося. За її словами, їхня автівка потрапила під обстріл, і вона дістала поранення ніг, однак попри біль продовжила їхати.
"У нас там лежали міни в шаховому порядку. Проїхати було майже неможливо, але мені вдалося. Труп жінки лежав і стовп. Це я теж змогла проїхати. На повороті праворуч нас обстріляли. Мене поранило в ноги. Машина заглохла. Я її ледве завела... Було боляче, але хоч якось та їхали. Я ж не могла покинути їх під обстрілами", - каже дівчина.
Топ коментарі
+156 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар06.05.2022 13:24 Відповісти Посилання
+91 Anotol
показати весь коментар06.05.2022 13:30 Відповісти Посилання
+91 николай николаенко #464850
показати весь коментар06.05.2022 13:34 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Особливо "цікава" глибока "думка" чергового безграмотного тролька (ЧОТИРИ помилки на не повних ДВА рядка), з кликухою замість ПІБ, ще і з Німеччени.
Біжи швиденько, недолуге, за рАсєйським кораблем.
У твоего "патрона" было ПЯТЬ лет......
"У твоего "патрона""
В дитинстві мамА не вчила не судити інших по собі, лизоблюде?
" было ПЯТЬ лет."
Попередній президент не мав монАбільшості, а багато депутатиків з ВР весь час вставляли палки в колеса його ініціативам, а то його наступник частково зупинив розпочате, а частково навіть відкотив.
Не знало, чи забуло, недолугий "розумник".
Доречі, "розумник", у тебе на твоїх неповних ДВА рядка ДВІ помилки.
Так що краще помовчало б про "с кучей ошибок".
"На жаль, війна була б в будь-якому випадку.."
Була б чи ні - тільки Богу відомо.
А от якщо б Зе хоча б продовжив розпочате Порошенком оновлення ВСУ та озброєнь, рух до стандартів НАТО, то ми б точно мали меньші втрати.
А росіяни напали б все одно, бо незворотній шлях України до євпропи вже став наявним для всіх.
Гівно ти зелене
Брехлива троляча істота з кликухою замість ПІБ!
"обіцяв АТО за тиждень закінчити"
Ніхто такого не обіцяв. А якщо б паРашка не завела свої війська, то АТО була б закінчена перемогою приблизно у вересні 2014.
"долар по 10"
Знову у лайно ти вляпалось.
Долар по 12 був ще до втечі яника.
"отримали і Іловайськ, і Дебальцеве, і два "мінська""
Події в Іловайську та Дебальцевему - результат дій паРашки та авантюристичних рішень непрофісіоналів на місцях, а не Порошенко.
Мінські домовленності дали час відновити ВСУ.
Не знало, забуло, чи пристрасний прихильник фейків від пропагандонів з паРашки і Г+Г та подібних?
Бережи тебе Господь, сонечко
Расчехляться нужно вовремя.
хамить всем разведкам арахламидия :"CNNхуже скабеевой "
Прізвища. Партії. Місцеві органи влади.
Може у цьому причина ?
Упомянутой девушке желаю полного выздаравливания.
Пусть Господь благословит тебя смелая девочка
...А потом в АД