15-річна дівчинка з простреленими ногами вивезла на машині з Попасної в Бахмут 4-х дорослих, двоє з яких були тяжко поранені. ВIДЕО

15-річна дівчинка з простреленими ногами проїхала тридцять кілометрів на машині, щоб евакуювати чотирьох дорослих, двоє з яких мали тяжкі поранення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дівчинку госпіталізували медики і вона розповіла про те, що сталося. За її словами, їхня автівка потрапила під обстріл, і вона дістала поранення ніг, однак попри біль продовжила їхати.

"У нас там лежали міни в шаховому порядку. Проїхати було майже неможливо, але мені вдалося. Труп жінки лежав і стовп. Це я теж змогла проїхати. На повороті праворуч нас обстріляли. Мене поранило в ноги. Машина заглохла. Я її ледве завела... Було боляче, але хоч якось та їхали. Я ж не могла покинути їх під обстрілами", - каже дівчина.

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