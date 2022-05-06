"По нам е#ашат с минометов, танков, нах#й, а нам даже отходить не разрешают": Рашист жалкує, що поїхав воювати проти України, - перехоплення СБУ. АУДIО
Підрозділи окупантів охоплені панікою і жалкують, що приїхали на війну в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплення розмови російського окупанта з матір'ю, яке опублікувала СБУ.
"Пацаны уже просто на панике такой, что… По нам е*ашат с минометов, танков, нах*й, а нам даже отходить не разрешают", - скаржиться рашист
Він обурений, що на передову кидають лише рядовий склад, а їхні командири сидять у безпечному місці в тилу.
"Я очень жалею, что сюда поехал. Тут каждый день на счету", - резюмує окупант.
Топ коментарі
+31 три - пятнадцать
показати весь коментар06.05.2022 18:06 Відповісти Посилання
+30 Мистер Икс #492862
показати весь коментар06.05.2022 18:07 Відповісти Посилання
+20 Серж Пир
показати весь коментар06.05.2022 18:07 Відповісти Посилання
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No comments.
ваші діти сіроти і аленкі вдови в 24 часа...
Почему это такой секрет, есть объяснение ?
А вот где русским страшно и пэздэц, так это секрет
Ну никуя не смешно
А нам спешить уже поздно. Спешить нужно было при подготовке. А сейчас просто монотонная работа по перемалыванию длинной и тупой второй армии мира. Главно дело сейчас - беречь жизни наших бойцов, и не кидаться в ненужные контратаки.
Шукав собі пригоду,
Світило з неба сонечко -
Прєкрасная паґода!
Аж раптом їбануло
І здригнулася земля,
Болванка прилетіла
В молодого москаля.
І москаля нема,
Немає москаля,
Немає ***** вопше,
Сама сира земля,
Працює артилерія,
Їбашать пацани
Одним кацапом менше,
А вторий насрав в штани...
Візьми застрелься хіба що.
Щоб нашим хлопцям менше роботи було. Їм, правда, набоїв на таку мерзоту не жаль.
Речь идет об аварии в микрорайоне Поселок Гидролизный, которая, по словам местных жителей, произошла еще в начале апреля. На фото видно, что оркестр расположился на сухом участке посреди огромных луж. При этом проблем с выступлением сотрудников УФСИН в не облагороженном дворе власти не увидели.
Нет москаля,
Нет вообще нихуя,
Одна лишь сырая земля,
Работает артиллерия,14
****** пацаны,
Одним кацапом меньше,
А второй насрал в штаны