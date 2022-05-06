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"По нам е#ашат с минометов, танков, нах#й, а нам даже отходить не разрешают": Рашист жалкує, що поїхав воювати проти України, - перехоплення СБУ. АУДIО

Підрозділи окупантів охоплені панікою і жалкують, що приїхали на війну в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплення розмови російського окупанта з матір'ю, яке опублікувала СБУ.

"Пацаны уже просто на панике такой, что… По нам е*ашат с минометов, танков, нах*й, а нам даже отходить не разрешают", - скаржиться рашист

Він обурений, що на передову кидають лише рядовий склад, а їхні командири сидять у безпечному місці в тилу.

"Я очень жалею, что сюда поехал. Тут каждый день на счету", - резюмує окупант.

Також читайте: Окупанти та їхні родичі про переселенців із ОРДЛО: "Не нравится - п#здуй обратно, тебя сюда никто не звал", - перехоплення СБУ. АУДIО

Автор: 

СБУ (12945) перехоплення (353)


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Топ коментарі
+31
підар рязанский - це такі квіти в українців до тебе!
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06.05.2022 18:06 Відповісти
+30
Ничего не поделаешь ,********** вас тварей ватных ВСЕХ !!!
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06.05.2022 18:07 Відповісти
+20
А что делать, офицеров нужно беречь, а мамки вас еще нарожают. А отступать нельзя это ж по дедовски. Ж...ой танк остановить и и.д.
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06.05.2022 18:07 Відповісти
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підар рязанский - це такі квіти в українців до тебе!
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06.05.2022 18:06 Відповісти
А что делать, офицеров нужно беречь, а мамки вас еще нарожают. А отступать нельзя это ж по дедовски. Ж...ой танк остановить и и.д.
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06.05.2022 18:07 Відповісти
Мама-я усраля,забєрі мєня паскарєє дамой...
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06.05.2022 18:07 Відповісти
Раді міня обратно!
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06.05.2022 18:25 Відповісти
Ничего не поделаешь ,********** вас тварей ватных ВСЕХ !!!
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06.05.2022 18:07 Відповісти
Кацапи , тікайте з української землі , бо всеодно вас тут гарно підсмажимо і в целофаних мішках додому поідете
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06.05.2022 18:10 Відповісти
Унитазы закончились, рашоорки. Звоните своим самочкам чтобы тельца ваши, разобранные на запчасти, ждали в рефрижераторах и не перепутали где чья нога или рука.
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06.05.2022 18:11 Відповісти
уже жалею, что туда поехал".

No comments.
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06.05.2022 18:11 Відповісти
Считай дни до земли. А потом наступит день земли...За тебя невеста, отсчитает честно. А потом собьётся со счета и будет считать другому. Только ты этого уже не увидишь в своем мешковидном макинтоше.
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06.05.2022 18:12 Відповісти
казел рязаньский немитий за унітазом в Україну - а тут i жопу можуть відітвати - ну і ***** безжопому рязаньцю спізджений унітаз? - ділемма...
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06.05.2022 18:13 Відповісти
Ну а накой кадыровцам комбаины? Тут вопрос же не в том, зачем 3.14здить, потому что 3.14здить - это вопрос принципа.
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06.05.2022 18:15 Відповісти
бiларуси - сидіть по хатам, бо як рипнитеся проти України?
ваші діти сіроти і аленкі вдови в 24 часа...
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06.05.2022 18:37 Відповісти
Не знаю, причём тут беларусь, но с посылом согласен.
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06.05.2022 20:01 Відповісти
Так сдавайтесь! Белые тряпку на палку и вперед!
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06.05.2022 18:18 Відповісти
Второе аудио за вечер и опять без привязки к месту

Почему это такой секрет, есть объяснение ?
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06.05.2022 18:24 Відповісти
есть. Шоб не знали, куда оставшиеся заградотряды посылать.
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06.05.2022 18:28 Відповісти
Ну есть же новости - мы тут ****** и тут ******

А вот где русским страшно и пэздэц, так это секрет

Ну никуя не смешно
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06.05.2022 22:27 Відповісти
Це щоб крупна артилерія встигла ховрашків в нірках накрити.
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06.05.2022 18:30 Відповісти
коменти гарні, але вони їх не читають.....та й 25 тис. нічого не змінюють: пхнуться як скажені....і це не добре....
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06.05.2022 18:26 Відповісти
просто время надо. Сейчас первые безногие в ростовских лазаретах только-только начали осваивать гармошки. Только к концу лета начется насыщение вокзалов и полустанков полупредставителями народного творчества и батального эпоса. А понимание трындеца к тупым кацапам начнет приходить осенью.
А нам спешить уже поздно. Спешить нужно было при подготовке. А сейчас просто монотонная работа по перемалыванию длинной и тупой второй армии мира. Главно дело сейчас - беречь жизни наших бойцов, и не кидаться в ненужные контратаки.
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06.05.2022 18:39 Відповісти
Ішов москаль по приліску,
Шукав собі пригоду,
Світило з неба сонечко -
Прєкрасная паґода!
Аж раптом їбануло
І здригнулася земля,
Болванка прилетіла
В молодого москаля.


І москаля нема,
Немає москаля,
Немає ***** вопше,
Сама сира земля,
Працює артилерія,
Їбашать пацани
Одним кацапом менше,
А вторий насрав в штани...
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06.05.2022 18:32 Відповісти
РуSSкій Zольдат, тобі ******* накуй.
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06.05.2022 18:33 Відповісти
Бач, москаль, вибір у тебе зовсім не великий. Будете знати, як йти на українську землю.

Візьми застрелься хіба що.

Щоб нашим хлопцям менше роботи було. Їм, правда, набоїв на таку мерзоту не жаль.
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06.05.2022 18:35 Відповісти
пропоную мир і ні слова за політику...
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06.05.2022 18:54 Відповісти
В Архангельске к месту прорыва канализации прислали оркестр для поздравления ветеранов с Днем Победы. Сотрудники УФСИН в парадной форме исполняли военные песни в затопленном водой дворе, сообщает «Подъем».

Речь идет об аварии в микрорайоне Поселок Гидролизный, которая, по словам местных жителей, произошла еще в начале апреля. На фото видно, что оркестр расположился на сухом участке посреди огромных луж. При этом проблем с выступлением сотрудников УФСИН в не облагороженном дворе власти не увидели.
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06.05.2022 18:36 Відповісти
идиот - думал в сказку попал , хотя да в сказку но жутко страшную
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06.05.2022 18:37 Відповісти
И москаля нет,

Нет москаля,

Нет вообще нихуя,

Одна лишь сырая земля,

Работает артиллерия,14

****** пацаны,

Одним кацапом меньше,

А второй насрал в штаны
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06.05.2022 18:38 Відповісти
тебе, **** саратовска, щє не дострелили? - дострелять...
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06.05.2022 18:50 Відповісти
Не ***** - ти удобреніє
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06.05.2022 19:19 Відповісти
Не відкривається відео
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06.05.2022 20:37 Відповісти
месяц назад уже не жалел? что ж печально, что дожил до сегодня,но мы это исправим.
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06.05.2022 20:58 Відповісти
 
 