"По нам е#ашат с минометов, танков, нах#й, а нам даже отходить не разрешают": Рашист жалкує, що поїхав воювати проти України, - перехоплення СБУ. АУДIО

Підрозділи окупантів охоплені панікою і жалкують, що приїхали на війну в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплення розмови російського окупанта з матір'ю, яке опублікувала СБУ.

"Пацаны уже просто на панике такой, что… По нам е*ашат с минометов, танков, нах*й, а нам даже отходить не разрешают", - скаржиться рашист

Він обурений, що на передову кидають лише рядовий склад, а їхні командири сидять у безпечному місці в тилу.

"Я очень жалею, что сюда поехал. Тут каждый день на счету", - резюмує окупант.

Також читайте: Окупанти та їхні родичі про переселенців із ОРДЛО: "Не нравится - п#здуй обратно, тебя сюда никто не звал", - перехоплення СБУ. АУДIО