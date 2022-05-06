Десантники знищили два танки та БМП російських окупантів разом з екіпажами. ВIДЕО
Воїни Десантно-штурмових військ ЗС України продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдаючи щоденних втрат російським окупантам.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ.
"На відео зафіксовано, як на полі палають знищені два танки та бойова машина піхоти загарбників, а в посадках лежать тіла окупантів", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+27 littwa
показати весь коментар06.05.2022 20:26 Відповісти Посилання
+21 Мистер Икс #492862
показати весь коментар06.05.2022 20:27 Відповісти Посилання
+12 вставай
показати весь коментар06.05.2022 20:28 Відповісти Посилання
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П. С. Арестович сделал причёску как у агрохимии с гребнем🐔. Не к лицу военному экс перту.
Прогрій москаля, воїне!