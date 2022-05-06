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Десантники знищили два танки та БМП російських окупантів разом з екіпажами. ВIДЕО

Воїни Десантно-штурмових військ ЗС України продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдаючи щоденних втрат російським окупантам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ. 

"На відео зафіксовано, як на полі палають знищені два танки та бойова машина піхоти загарбників, а в посадках лежать тіла окупантів", - зазначається у повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 79-ї ОДШБр відбили атаку ворога та знищили 2 танки, 5 БТР і 2 БМП. Одна БМП захоплена, - Бутусов. ФОТО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи ДШВ ЗСУ знищили два ворожі танки та одну бойову машину піхоти на сході України. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7525) техніка (1847) Десантно-штурмові війська (224)


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Топ коментарі
+27
https://www.youtube.com/watch?v=4Y1q8PwwNtY Як воює 93-я бригада під Ізюмом
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06.05.2022 20:26 Відповісти
+21
И молодая не узнает ,какой танкисту был конец ...а не *** было в Украину лезть ...
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06.05.2022 20:27 Відповісти
+12
Красіво! Дивитись непередивитись.
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06.05.2022 20:28 Відповісти
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https://www.youtube.com/watch?v=4Y1q8PwwNtY Як воює 93-я бригада під Ізюмом
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06.05.2022 20:26 Відповісти
Ось тільки хлопці голодні.
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06.05.2022 20:30 Відповісти
Бригада супер 👍🏼👍🏼👍🏼

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06.05.2022 20:38 Відповісти
Согласен на все 💯❗

П. С. Арестович сделал причёску как у агрохимии с гребнем🐔. Не к лицу военному экс перту.
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06.05.2022 20:45 Відповісти
люська ваєнний икзперд, бугага
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06.05.2022 21:35 Відповісти
Дякую, класний відос. По ТБ таке не покажуть.
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06.05.2022 20:39 Відповісти
И молодая не узнает ,какой танкисту был конец ...а не *** было в Украину лезть ...
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06.05.2022 20:27 Відповісти
Компания Lego выпустила фигурку российского солдата:
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06.05.2022 21:52 Відповісти
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07.05.2022 08:37 Відповісти
Красіво! Дивитись непередивитись.
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06.05.2022 20:28 Відповісти
ДШВ України-черговий респект...
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06.05.2022 20:28 Відповісти
Красівоє
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06.05.2022 20:28 Відповісти
Свежее жаркое в мангале.
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06.05.2022 20:28 Відповісти
Смажені орки всигнуть на день перемоги дістатися додому
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06.05.2022 20:40 Відповісти
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Заряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ. Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні!
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06.05.2022 20:49 Відповісти
Это же насколько нужно быть ********, чтобы после 1110 захераченных танков лезть в эту шашлычницу быстрого приготовления, а мы Чернобаевке 18+ удивляемся и Змеиному (пока 4). Сказано же руZZкий военный корабль иди на ... без привязки к конкретному кораблю т.е. любой и все хоть по одиночке, хоть целой флотилией.
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06.05.2022 20:59 Відповісти
****, это ж как надо было генетически замёрзнуть в своих Сибирях, чтоб так стремиться к теплу?.. Теперь грейтесь, падлы, до мозга костей!
Прогрій москаля, воїне!
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06.05.2022 21:34 Відповісти
вовкам і лисам жерти є тепер що, вони головні вигодонабувачі... свйські тварини їх тепер не цікавлять....
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06.05.2022 21:38 Відповісти
А што, мнє нравяцца такіє коцапі...
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06.05.2022 21:48 Відповісти
Увага. кадри дуже рекомендовані для перегляду неповнолітнім і вагітним жінкам для підняття тонусу
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06.05.2022 23:16 Відповісти
 
 