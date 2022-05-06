Десантники знищили два танки та БМП російських окупантів разом з екіпажами. ВIДЕО

Воїни Десантно-штурмових військ ЗС України продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдаючи щоденних втрат російським окупантам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ.

"На відео зафіксовано, як на полі палають знищені два танки та бойова машина піхоти загарбників, а в посадках лежать тіла окупантів", - зазначається у повідомленні.

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