"І так буде з кожним, пітушки!": ЗСУ на Харківщині знищили кілька одиниць техніки російських окупантів. ВIДЕО
Українські захисники на Ізюмському напрямку знищили військову техніку окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+71 vigo
показати весь коментар06.05.2022 22:06 Відповісти Посилання
+49 Саша Пончик
показати весь коментар06.05.2022 22:09 Відповісти Посилання
+36 Олександр Карін
показати весь коментар06.05.2022 22:09 Відповісти Посилання
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Авл Вітелій.
Схоже, це хлопці з 93-ї. Бережіть себе, козаки!
В куражах... Справжні вовкодави !!!
Слава вам, хлопці, велика слава і честь !!!
Але не втрачайте пильність і бережіть себе, дуже вас прошу !!!
https://www.unn.com.ua/ru/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi
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