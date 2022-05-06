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"І так буде з кожним, пітушки!": ЗСУ на Харківщині знищили кілька одиниць техніки російських окупантів. ВIДЕО

Українські захисники на Ізюмському напрямку знищили військову техніку окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ мають тактичний успіх на Харківському та Херсонському напрямках, - ОП

Автор: 

Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+71
Красавчики
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06.05.2022 22:06 Відповісти
+49
Горжусь нашими парнями. Героям Слава!
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06.05.2022 22:09 Відповісти
+36
Героям слава!
Схоже, це хлопці з 93-ї. Бережіть себе, козаки!
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06.05.2022 22:09 Відповісти
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Красавчики
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06.05.2022 22:06 Відповісти
Іще які
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06.05.2022 23:27 Відповісти
Спалені москалі сильно смердять?
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06.05.2022 22:09 Відповісти
як спалені фекалії. нормально.
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06.05.2022 22:10 Відповісти
Як кацапські портянки "2-ої арміїї світу".
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06.05.2022 22:20 Відповісти
Труп ворога добре пахне.
Авл Вітелій.
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06.05.2022 22:28 Відповісти
Як спалені свинособакі...
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06.05.2022 22:42 Відповісти
Горжусь нашими парнями. Героям Слава!
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06.05.2022 22:09 Відповісти
Приятно )
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06.05.2022 22:09 Відповісти
Героям слава!
Схоже, це хлопці з 93-ї. Бережіть себе, козаки!
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06.05.2022 22:09 Відповісти
https://t.me/operativnoZSU/22893 Full version
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06.05.2022 22:10 Відповісти
Подяка за лінк на відео! 👍
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06.05.2022 22:33 Відповісти
Крутий відос.Дякуємо хлопці )))
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06.05.2022 22:15 Відповісти
****** питушню !!!!!!
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06.05.2022 22:16 Відповісти
У кацапів все так - чорно то біле, правда то брехня, а брехня то правда, ось і друга армія в світі - з кінця ...
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06.05.2022 22:17 Відповісти
...з кінця ..., але пітушки вже без кінцівок і гребінців.
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06.05.2022 22:25 Відповісти
ПШЛ нафуй , кіля
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06.05.2022 23:51 Відповісти
Храни Вас Бог!!!
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06.05.2022 22:26 Відповісти
Красава!
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06.05.2022 22:28 Відповісти
Весело!
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06.05.2022 22:34 Відповісти
Розгулялися, козаки, ох і розгулялися !!!
В куражах... Справжні вовкодави !!!
Слава вам, хлопці, велика слава і честь !!!
Але не втрачайте пильність і бережіть себе, дуже вас прошу !!!
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06.05.2022 22:40 Відповісти
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06.05.2022 22:48 Відповісти
Знатно петушню зашкварили наши хлопцы.
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06.05.2022 22:48 Відповісти
Два пітушка полонені зліва сидять на узбіччі, прігорюнились
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06.05.2022 22:53 Відповісти
одна к вам просьба, берегите себя.llkk
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06.05.2022 23:07 Відповісти
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Заряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ. Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні!
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07.05.2022 04:11 Відповісти
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7DRMIGUB5ss%26fbclid%3DIwAR3tIGRpupnLWW4uD2wJPFtBPFJZxqGPladGM-xX0n0A4r3-tFRvECW1Ako&h=AT31BYP5AD6jiu6wzxzJ_JGl74zRNy-0*********************************************************************************************-mYzQ7e&__tn__=R]-R&c[0]=AT3POCNhwrzER4xZEslRfielZI3neOMKaWPbSn9BqQH-D20trNJYKyIiR_ZRCXeHx08HnW7RcVLnUaxxqEU8kTwMT0mXaTEq2jPtal93lUQLECea_W7gUmU0md_s_jsh0l3MOVFnieEoMzGRJ6YIk80cdlCUomuATQIUrwuJ9DCfyk4JUwhcqBnm2Q https://www.youtube.com/watch?v=7DRMIGUB5ss Здача півдня.
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07.05.2022 05:40 Відповісти
Справились за тиждень до вторгнення і відзвітували про це :

https://www.unn.com.ua/ru/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi

14 февраля 2022года. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Задание выполнено . НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ ДЕДЛАЙНА !. Шаг за шагом меняем реальность - написала она …
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07.05.2022 09:33 Відповісти
Суки!
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07.05.2022 10:56 Відповісти
 
 