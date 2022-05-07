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Окупанти ракетним ударом знищили музей Сковороди на Харківщині, є поранений. ВIДЕО

У Харківській області російські загарбники знищили Національний музей Григорія Сковороди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне Харків із посиланням на очільника Золочівської громади Віктора Коваленка

Установу окупанти знищили прямим влучанням російської ракети у ніч проти 7 травня.

Снаряд влетів під дах будівлі, спалахнула пожежа. Вогонь охопив усі приміщення музею.

Внаслідок обстрілу поранень зазнав 35-річний син директора музею, який залишився на ніч охороняти приміщення. Чоловіка витягли з-під завалів, медики діагностували у нього травму ноги та відправили до лікарні.

Музей розташований у с. Сковородинівка. Це був маєток XVIII століття, у якому останні роки свого життя працював та біля якого був похований Григорій Сковорода. Цієї зими в Україні на державному рівні відзначатимуть 300-річчя з дня народження українського філософа.

Також читайте: Окупанти обстріляли автоколону на Харківщині: Загинули 4 особи

Автор: 

музей (442) обстріл (29128) Сковорода Григорій (12) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+15
а дехто каже що пушкіних-мендєлєєвих треба лишити, бо то історія!
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07.05.2022 08:34 Відповісти
+14
Це спеціально бахнули , щоби не було у нас національноі пам'яті 😔
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07.05.2022 08:25 Відповісти
+7
Сволота !!!

Так, вони хочуть знищити і нашу пам'ять, і нашу ідентичність, і нас всіх.
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07.05.2022 08:50 Відповісти
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Знищили пам'ять про людину, яку треба було назвати героєм України, одним із її найкращих синів. А не кривавого м'ясника Хмельницького.
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07.05.2022 08:17 Відповісти
Ты идиот?
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07.05.2022 08:25 Відповісти
Цей ідіот, хитрий брехливий кацап, бачиш як вивертає листування? Спочатку похвалив Сковороду а потім обісрав Хмельницького. Дітям з малку треба наказувать про брехливого москаля.
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07.05.2022 08:40 Відповісти
а ти паклоннік тупого алкоголіка хмельнницького, який завів Україну в рабство до расії?
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07.05.2022 09:31 Відповісти
Ні я не шанувальник Зіновія Хмельницького, він людина зі своєю долею, та і жив він в іншому часі ніж зараз. Я просто багато років жив з москалями і знаю хто вони і що вони, на відміну від української молоді, яка виховувалась на КВНах, кацапських серіалах, та дурноватих пісеньках групи "рукі в верх".
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07.05.2022 11:45 Відповісти
Да...Цьогоріч - трьохсота роковина від дня народження того, кого увесь світ шукав, але так і не знайшов! А от рашистська бомба віднайшла навіть пам'ять про цю видатну постать!
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07.05.2022 08:18 Відповісти
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07.05.2022 08:39 Відповісти
*...світ шукав..*,чи ловив?
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07.05.2022 12:09 Відповісти
Москали должны страшно бояться Г. Сковороды! Он был одним из первых бандеровцев.
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07.05.2022 08:24 Відповісти
Це спеціально бахнули , щоби не було у нас національноі пам'яті 😔
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07.05.2022 08:25 Відповісти
а дехто каже що пушкіних-мендєлєєвих треба лишити, бо то історія!
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07.05.2022 08:34 Відповісти
Цей мотлох потрібно назавжди спалити у котельнях для обігріва дітей.
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07.05.2022 10:40 Відповісти
Сволота !!!

Так, вони хочуть знищити і нашу пам'ять, і нашу ідентичність, і нас всіх.
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07.05.2022 08:50 Відповісти
Ще й цілу ракету виділили... Найшли, блін, військовий об'єкт, падклюки!
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07.05.2022 08:56 Відповісти
Подивився в інтернеті. Сторінка музею фактично порожня. В Вікіпедії є інформація:

В експозиції музею видання творів Сковороди, література про нього, книги античних, середньовічних та новочасних філософів і поетів, які вивчав Сковорода, етнографічні предмети, картини й графічні роботи, пов'язані зі Сковородою. В експозиції також деякі особисті речі Сковороди. ... прилеглий старовинний парк, планування якого з часів Сковороди практично не змінилося. У парку збереглася криниця, місце першого поховання філософа, його могила. Тут встановлено пам'ятник роботи І.П.Кавалерідзе, упорядковано скульптурну «філософську алею».

Тобто якщо вдалось зберегти етнографічні предмети, картини й графічні роботи, пов'язані зі Сковородою ... деякі особисті речі Сковороди, то музей можна відновити. Сподіваюсь, що парк також можна відновити.

Дуже шкода, якщо втрачено оригінали. Але в світі є багато пам'ятних місць, де є лише копії або навіть просто зразки тогочасного побуту. Наприклад, в Бамбергу є будинок-музей Е.Т.А.Гофмана, де немає ЖОДНОГО предмета, який би бачив Гофман. А в замку Вартбург, в кімнаті, де (можливо) проживав Лютер, коли переховувався від інквізіції, меблі (стіл і крісло) є тогочасними предметами, а не оригінальними *******, якими користувався Лютер.

Головне - це пам'ять.
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07.05.2022 09:09 Відповісти
Так чому не вивезли музей? Ні хрена нічого не зробили, а тепер руками розводять: "Ось і цей музей розбомбили". Зла не вистачає на нашу владу.
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07.05.2022 10:05 Відповісти
А ви вважаете що ця влада взагалі знає, хто такий Сковорода?
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07.05.2022 11:12 Відповісти
Там було дуже багато унікальних єкспонатів. Найбільш цінні були вивезені у безпечне місце після початку війни. Але будівля фактично знищена. Парк не пошкоджено на цей час.
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07.05.2022 10:37 Відповісти
славний козак був
останні роки з Євангелією по УКРАЇНІ ходив, про Бога розповідав
помер красиво: викопав собі могилу, одів чисту сорочку, сказав побратиму, що помиратиме, ліг на лаві у садочку, та й відійшов до Бога
мені б так...
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07.05.2022 12:43 Відповісти
 
 