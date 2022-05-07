Окупанти ракетним ударом знищили музей Сковороди на Харківщині, є поранений. ВIДЕО

У Харківській області російські загарбники знищили Національний музей Григорія Сковороди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне Харків із посиланням на очільника Золочівської громади Віктора Коваленка

Установу окупанти знищили прямим влучанням російської ракети у ніч проти 7 травня.

Снаряд влетів під дах будівлі, спалахнула пожежа. Вогонь охопив усі приміщення музею.

Внаслідок обстрілу поранень зазнав 35-річний син директора музею, який залишився на ніч охороняти приміщення. Чоловіка витягли з-під завалів, медики діагностували у нього травму ноги та відправили до лікарні.

Музей розташований у с. Сковородинівка. Це був маєток XVIII століття, у якому останні роки свого життя працював та біля якого був похований Григорій Сковорода. Цієї зими в Україні на державному рівні відзначатимуть 300-річчя з дня народження українського філософа.

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