Окупанти ракетним ударом знищили музей Сковороди на Харківщині, є поранений. ВIДЕО
У Харківській області російські загарбники знищили Національний музей Григорія Сковороди.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне Харків із посиланням на очільника Золочівської громади Віктора Коваленка
Установу окупанти знищили прямим влучанням російської ракети у ніч проти 7 травня.
Снаряд влетів під дах будівлі, спалахнула пожежа. Вогонь охопив усі приміщення музею.
Внаслідок обстрілу поранень зазнав 35-річний син директора музею, який залишився на ніч охороняти приміщення. Чоловіка витягли з-під завалів, медики діагностували у нього травму ноги та відправили до лікарні.
Музей розташований у с. Сковородинівка. Це був маєток XVIII століття, у якому останні роки свого життя працював та біля якого був похований Григорій Сковорода. Цієї зими в Україні на державному рівні відзначатимуть 300-річчя з дня народження українського філософа.
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Так, вони хочуть знищити і нашу пам'ять, і нашу ідентичність, і нас всіх.
В експозиції музею видання творів Сковороди, література про нього, книги античних, середньовічних та новочасних філософів і поетів, які вивчав Сковорода, етнографічні предмети, картини й графічні роботи, пов'язані зі Сковородою. В експозиції також деякі особисті речі Сковороди. ... прилеглий старовинний парк, планування якого з часів Сковороди практично не змінилося. У парку збереглася криниця, місце першого поховання філософа, його могила. Тут встановлено пам'ятник роботи І.П.Кавалерідзе, упорядковано скульптурну «філософську алею».
Тобто якщо вдалось зберегти етнографічні предмети, картини й графічні роботи, пов'язані зі Сковородою ... деякі особисті речі Сковороди, то музей можна відновити. Сподіваюсь, що парк також можна відновити.
Дуже шкода, якщо втрачено оригінали. Але в світі є багато пам'ятних місць, де є лише копії або навіть просто зразки тогочасного побуту. Наприклад, в Бамбергу є будинок-музей Е.Т.А.Гофмана, де немає ЖОДНОГО предмета, який би бачив Гофман. А в замку Вартбург, в кімнаті, де (можливо) проживав Лютер, коли переховувався від інквізіції, меблі (стіл і крісло) є тогочасними предметами, а не оригінальними *******, якими користувався Лютер.
Головне - це пам'ять.
останні роки з Євангелією по УКРАЇНІ ходив, про Бога розповідав
помер красиво: викопав собі могилу, одів чисту сорочку, сказав побратиму, що помиратиме, ліг на лаві у садочку, та й відійшов до Бога
мені б так...