Українські воїни стримують ворога під Ізюмом: репортаж з передової. ВIДЕО
Третя окрема танкова бригада та Добровольчий батальон "ОДЧ Карпатська Січ" стримують наступ ворога під Ізюмом на Харківщині.
Репортаж Дмитра Гнапа звідти опублікувало "Суспільне", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Друзі та рідні часто питають мене: "Як ви там?". Дякуючи журналістам Суспільне Новини можна трохи побачити, як ми тут", - написав Гнап.
Топ коментарі
+16 Харьков Сумской
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+16 Чайка Київ
показати весь коментар07.05.2022 14:07 Відповісти Посилання
+8 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар07.05.2022 14:16 Відповісти Посилання
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