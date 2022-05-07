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Українські воїни стримують ворога під Ізюмом: репортаж з передової. ВIДЕО

Третя окрема танкова бригада та Добровольчий батальон "ОДЧ Карпатська Січ" стримують наступ ворога під Ізюмом на Харківщині.

Репортаж Дмитра Гнапа звідти опублікувало "Суспільне", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Друзі та рідні часто питають мене: "Як ви там?". Дякуючи журналістам Суспільне Новини можна трохи побачити, як ми тут", - написав Гнап.

Також дивіться: "І так буде з кожним, пітушки!": ЗСУ на Харківщині знищили кілька одиниць техніки російських окупантів. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) Ізюм (340) Гнап Дмитро (34)


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Топ коментарі
+16
cтримують загарбникiв.
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07.05.2022 14:05 Відповісти
+16
Господи, Матінко, Божа, допоможіть нашим захисникам
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07.05.2022 14:07 Відповісти
+8
нащо показувати позиції??? ну є ж примітні будинки за якими ворог иоже визначити місце знаходження!!! ну шо за дитячий садок????
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07.05.2022 14:16 Відповісти
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cтримують загарбникiв.
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07.05.2022 14:05 Відповісти
Господи, Матінко, Божа, допоможіть нашим захисникам
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07.05.2022 14:07 Відповісти
Иногда мне кажется что заголовки и часть материала пишут пьяные таджики в подвале бутцсова за миску риса....казалось бы пиковый момент и напряжение у людей на пределе а ты читаеш вот такие высеры....из-за этого стал новости читать на украинской правде .
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07.05.2022 14:09 Відповісти
нащо показувати позиції??? ну є ж примітні будинки за якими ворог иоже визначити місце знаходження!!! ну шо за дитячий садок????
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07.05.2022 14:16 Відповісти
Героям слава!
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07.05.2022 14:27 Відповісти
Терроборонівці з західних областей поїхали до учєбок вже і в ЗСУ. Тому можете цього більше не писати.
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07.05.2022 18:27 Відповісти
Українські воїни стримують воїнів під Ізюмом Джерело:
Ви що там обкурилися?
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07.05.2022 16:19 Відповісти
Изюм, увы, уже в тылу...Наши держат оборону на окраинах Барвенково.
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07.05.2022 19:43 Відповісти
Якщо дивитись на карту то під Ізюмом. Чи тобі просто захотілось щось написати
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07.05.2022 23:53 Відповісти
Та не написати, а ляпнути якусь недоречну дурню.
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08.05.2022 08:12 Відповісти
Так наче казали, що на Ізюмському напрямку наші перейшли в контрнаступ.
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08.05.2022 00:51 Відповісти
Ми знаємо наших Героїв - це український Солдат !
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08.05.2022 09:06 Відповісти
Україна проходить "вакцинацію" від "руZzкого міра"! Щоб ця гидота НІКОЛИ більше не потрапила в нашу країну!
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08.05.2022 09:08 Відповісти
 
 