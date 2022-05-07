На Херсонщині у Голій Пристані ворожий обстріл пошкодив 25 будинків, є поранені. ВIДЕО

У місті Гола Пристань, що на Херсонщині, унаслідок обстрілу зруйновано один будинок, понад 25 пошкоджено, чотири особи постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у відео на сторінці у фейсбуці повідомила заступниця Голопристанського міського голови Світлана Лінник.

"Ранок для нас недобрий. Нас не оминула біда, яка прийшла на нашу землю, у нашу державу. Прилетіли ракети, у результаті яких один будинок зруйнований, більше 25 будинків пошкоджені у результаті вибуху", - сказано в повідомленні.

За словами заступниці міського голови, чотири особи постраждали, одна людина у стані середньої тяжкості зараз перебуває у лікарні, інші три особи отримали вже медичну допомогу, їхній стан стабільний.

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"Служба з надзвичайних ситуацій працює. З'ясовують всі обставини цих пошкоджень. Газова служба також працює – усувають пошкодження магістральної мережі, аби відновити газопостачання", - зазначила чиновниця.

Також вона висловила прохання до всіх, у кого пошкоджені будівлі, звертатися до виконавчого комітету міськради і подавати заяви для встановлення збитків.