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На Херсонщині у Голій Пристані ворожий обстріл пошкодив 25 будинків, є поранені. ВIДЕО

У місті Гола Пристань, що на Херсонщині, унаслідок обстрілу зруйновано один будинок, понад 25 пошкоджено, чотири особи постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у відео на сторінці у фейсбуці повідомила заступниця Голопристанського міського голови Світлана Лінник.

"Ранок для нас недобрий. Нас не оминула біда, яка прийшла на нашу землю, у нашу державу. Прилетіли ракети, у результаті яких один будинок зруйнований, більше 25 будинків пошкоджені у результаті вибуху", - сказано в повідомленні.

За словами заступниці міського голови, чотири особи постраждали, одна людина у стані середньої тяжкості зараз перебуває у лікарні, інші три особи отримали вже медичну допомогу, їхній стан стабільний.

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"Служба з надзвичайних ситуацій працює. З'ясовують всі обставини цих пошкоджень. Газова служба також працює – усувають пошкодження магістральної мережі, аби відновити газопостачання", - зазначила чиновниця.

Також вона висловила прохання до всіх, у кого пошкоджені будівлі, звертатися до виконавчого комітету міськради і подавати заяви для встановлення збитків.

Автор: 

обстріл (29128) ракети (4068) Херсонська область (5874)


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Гола Пристань не захоплена орками?
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07.05.2022 14:18 Відповісти
може по ним і били. По іншому ніяк.
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07.05.2022 14:24 Відповісти
в одессе пздц
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07.05.2022 14:18 Відповісти
Была. Поэтому или провокация орков или наша ошибка
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07.05.2022 14:19 Відповісти
Кацапы там в санатории загорают .
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07.05.2022 14:42 Відповісти
Рашисти стріляють, щоб потім звалити на "злих укропов"
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07.05.2022 14:50 Відповісти
Шоб сдохли все кацапские свинособаки! Всё детство, летом проводил то в Гопре, то в Цюрупинске... Слава Украiнi i Жыве Беларусь!
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07.05.2022 16:59 Відповісти
 
 