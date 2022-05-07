"Он пока молился, ПМ подрезал, нах#й! Прыгнули в тачку и… съе#ались",- рашист жаліється, що кадирівець вкрав у нього пістолет. АУДIО
Кадирівці викрали пістолет у російських військових. Тепер окупанту дають 2 дні на те, аби його знайти.
Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку вдалося перехопити СБУ, інфофрмує Цензор.НЕТ.
Так, один із ворожих окупантів, який стоїть на Херсонщині, скаржиться своєму знайомому, що чеченці вкрали у нього пістолет.
"Приехали, мол, помолиться: "пусти, братан, мы свои, на разведке". Впустил, короче, бл#дь… Он пока молился, ПМ подрезал, нах#й! Прыгнули в тачку и… съе*ались", – розповідає російський загарбник.
За втрату зброї його відправили копати окопи. А потім з’ясувалося, що просто так за цю провину не відкупитися, тож йому дали 2 дні на пошуки.
"А если не найду, меня, бл#дь, завалят! И спишут, что пропал… Разведкой боем на укропов… И меня укропы застрелили", – пояснює він.
"Така тенденція в російській армії не може не тішити. Чим більше зброї вони вкрадуть самі у себе, то ближчою є наша перемога!", - впевнені у СБУ.
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шоб вы там суки друг друга перестреляли !! ворье хреновое...
втарая армия мира ))))
что там творится. На первом же перекрестке у
него отобрали "Мерседес", набили морду и
выкинули в кювет.
"Свои", - облегченно подумал В.В.Х.
Все інше - тупа біомаса. В їхніх "дєрєвнях" ранок починається з розпиття бражки. Потім *******. Потім- драка.
То там апріорі діти народжуються дєбілами...
в общем ослоебы занялись своим привычным бизнесом
вот такая у них "армия"
рашики - вам треба навчинися відповідати самим за себе і за свої вчинки. Не он падрєзал, а ти, мудак зажопінский, про...бав свій пістолет.
А те, що ти зараз лазиш і шукаєш свій пістолет, то в цьому винен не командир, а сам путєноїд, тому що тобі страшніше не піти воювати за унітази путєна ніж вмерти.
З усією ненавістю до тих обох (і до кадирівця, і до "росіянина"), з вами теж не погоджусь. Крадій є крадій, навіть якщо постраждалий теж винен.