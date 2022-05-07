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"Он пока молился, ПМ подрезал, нах#й! Прыгнули в тачку и… съе#ались",- рашист жаліється, що кадирівець вкрав у нього пістолет. АУДIО

Кадирівці викрали пістолет у російських військових. Тепер окупанту дають 2 дні на те, аби його знайти.

Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку вдалося перехопити СБУ, інфофрмує Цензор.НЕТ.

Так, один із ворожих окупантів, який стоїть на Херсонщині, скаржиться своєму знайомому, що чеченці вкрали у нього пістолет.

"Приехали, мол, помолиться: "пусти, братан, мы свои, на разведке". Впустил, короче, бл#дь… Он пока молился, ПМ подрезал, нах#й! Прыгнули в тачку и… съе*ались", – розповідає російський загарбник.

Також читайте: "По нам е#ашат с минометов, танков, нах#й, а нам даже отходить не разрешают": Рашист жалкує, що поїхав воювати проти України, - перехоплення СБУ. АУДIО

За втрату зброї його відправили копати окопи. А потім з’ясувалося, що просто так за цю провину не відкупитися, тож йому дали 2 дні на пошуки.

"А если не найду, меня, бл#дь, завалят! И спишут, что пропал… Разведкой боем на укропов… И меня укропы застрелили", – пояснює він.

"Така тенденція в російській армії не може не тішити.  Чим більше зброї вони вкрадуть самі у себе, то ближчою є наша перемога!", - впевнені у СБУ.

армія рф (17816) СБУ (12964) крадіжка (661) чеченці (112) перехоплення (354)


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Топ коментарі
+19
весело там у них )))
шоб вы там суки друг друга перестреляли !! ворье хреновое...
втарая армия мира ))))
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07.05.2022 14:41 Відповісти
+16
Тот самый редкий момент, когда полностью согласен с кадыровцем. Страдай Ваня, страдай
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07.05.2022 14:36 Відповісти
+14
Могли еще и изнасиловать. Но еще вернется, так что Ванька готовся
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07.05.2022 14:58 Відповісти
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соловйов назвав гіркіна "американським шпигуном", який здав Донбас Україні
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07.05.2022 14:35 Відповісти
Тот самый редкий момент, когда полностью согласен с кадыровцем. Страдай Ваня, страдай
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07.05.2022 14:36 Відповісти
А вот і нє падєрьотесь!
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07.05.2022 14:36 Відповісти
весело там у них )))
шоб вы там суки друг друга перестреляли !! ворье хреновое...
втарая армия мира ))))
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07.05.2022 14:41 Відповісти
Приехал П*тин тайком в Новороссию посмотреть,
что там творится. На первом же перекрестке у
него отобрали "Мерседес", набили морду и
выкинули в кювет.
"Свои", - облегченно подумал В.В.Х.
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07.05.2022 14:45 Відповісти
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07.05.2022 14:46 Відповісти
Кацапи завжди були дєбілами. Я проходив службу в ред амі у 1986-1988. Більш-менш інтелект був у москвичів і пітерців. Ще - в казанських татар (мусульмані, не бухають).
Все інше - тупа біомаса. В їхніх "дєрєвнях" ранок починається з розпиття бражки. Потім *******. Потім- драка.
То там апріорі діти народжуються дєбілами...
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07.05.2022 14:48 Відповісти
тебе повезло что выжил
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07.05.2022 16:59 Відповісти
Арестович нервно курит в сторонке
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07.05.2022 14:50 Відповісти
Могли еще и изнасиловать. Но еще вернется, так что Ванька готовся
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07.05.2022 14:58 Відповісти
Патроны кончатся и они вернутся. Ваня, не скучай!
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07.05.2022 15:17 Відповісти
кадыровцы похищают кацапов и под видом украинцев, требуют с их родственников выкуп, заявляя что они в плену
в общем ослоебы занялись своим привычным бизнесом
вот такая у них "армия"
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07.05.2022 17:02 Відповісти
А розмовляють то не москалі а лугандонці.Акцент не кацапський а донбасський.
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07.05.2022 15:42 Відповісти
Раб, скажи пасбо, что на бутылку не посадил!
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07.05.2022 15:49 Відповісти
У путєноїдів завжди хтось винен. "он падрєзал".
рашики - вам треба навчинися відповідати самим за себе і за свої вчинки. Не он падрєзал, а ти, мудак зажопінский, про...бав свій пістолет.
А те, що ти зараз лазиш і шукаєш свій пістолет, то в цьому винен не командир, а сам путєноїд, тому що тобі страшніше не піти воювати за унітази путєна ніж вмерти.
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07.05.2022 17:03 Відповісти
У радянській армії крадіжки особистих речей були регулярні (окрім "елітних" частин). І скаржитись командуванню не було сенсу, бо відповідали точнісінько так - в армії немає крадіїв, а є ******, у яких все крадуть.
З усією ненавістю до тих обох (і до кадирівця, і до "росіянина"), з вами теж не погоджусь. Крадій є крадій, навіть якщо постраждалий теж винен.
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08.05.2022 00:47 Відповісти
Если сказали - завалит, тогда завалит.
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07.05.2022 18:49 Відповісти
 
 