"Он пока молился, ПМ подрезал, нах#й! Прыгнули в тачку и… съе#ались",- рашист жаліється, що кадирівець вкрав у нього пістолет. АУДIО

Кадирівці викрали пістолет у російських військових. Тепер окупанту дають 2 дні на те, аби його знайти.

Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку вдалося перехопити СБУ, інфофрмує Цензор.НЕТ.

Так, один із ворожих окупантів, який стоїть на Херсонщині, скаржиться своєму знайомому, що чеченці вкрали у нього пістолет.

"Приехали, мол, помолиться: "пусти, братан, мы свои, на разведке". Впустил, короче, бл#дь… Он пока молился, ПМ подрезал, нах#й! Прыгнули в тачку и… съе*ались", – розповідає російський загарбник.

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За втрату зброї його відправили копати окопи. А потім з’ясувалося, що просто так за цю провину не відкупитися, тож йому дали 2 дні на пошуки.

"А если не найду, меня, бл#дь, завалят! И спишут, что пропал… Разведкой боем на укропов… И меня укропы застрелили", – пояснює він.

"Така тенденція в російській армії не може не тішити. Чим більше зброї вони вкрадуть самі у себе, то ближчою є наша перемога!", - впевнені у СБУ.