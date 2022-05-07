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Окупант розповідає дружині про вбивства українців: "Шла мать с двумя детьми… Ну и че, наши вальнули ее при детях", - перехоплення СБУ. АУДIО

Поки російська пропаганда намагається переконати, що загарбники не чинять жодних воєнних злочинів, ті в телефонних розмовах хизуються своїми звірствами. Окупанти навіть вбивають українських матерів на очах у дітей.

Про це йдеться у новому перехопленні СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Шла мать с двумя детьми… Ну и че, наши вальнули ее при детях. Завалили…" – розказує російський командир гаубичної батареї.

У відповідь його дружина не знайшла нічого кращого, ніж виправдати цей злочин: "Конечно, она считается… тоже враг".

При цьому окупанти дивуються, що "местное население озлоблено".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Лупили до смерти, ноги ломали, мне это так нравится": Рашист і його мати "кайфують" від катування українців, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

Автор: 

армія рф (17825) СБУ (12973) перехоплення (354)


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Топ коментарі
+55
Такие твари будут громче всех плакаться "А нас то за что?!", когда украинское возмездие дотянется до них.
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07.05.2022 17:14 Відповісти
+52
***** звірі
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07.05.2022 17:13 Відповісти
+45
Ви кацапські мерзенні покидьки-вбивці вже здохли,тільки по своїй вродженій тупості цього ще не зрозуміли...
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07.05.2022 17:07 Відповісти
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Ви кацапські мерзенні покидьки-вбивці вже здохли,тільки по своїй вродженій тупості цього ще не зрозуміли...
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07.05.2022 17:07 Відповісти
С 24 февраля у меня в россии родственников нет.
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07.05.2022 17:08 Відповісти
в мене нема з 2014 - не помилився.
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07.05.2022 17:14 Відповісти
***** звірі
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07.05.2022 17:13 Відповісти
Ця курва навіть не може уявити себе на місці отого "ворога" з двома дітьми... Боже, що робиться з людьми...
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07.05.2022 17:20 Відповісти
людське - не про кацапів.
немає в світі такої тварини з якою їх можна порівняти.
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07.05.2022 17:25 Відповісти
Ваша правда, друже... Навіть віри не мають... Хіба можна мостити хрестами дорогу... Нелюди...

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07.05.2022 18:35 Відповісти
Это - нелюди. Полная деградация и расчеловечивание.
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07.05.2022 17:27 Відповісти
собаки бешеные
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07.05.2022 17:20 Відповісти
Такие твари будут громче всех плакаться "А нас то за что?!", когда украинское возмездие дотянется до них.
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07.05.2022 17:14 Відповісти
От **** кацапська!
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07.05.2022 17:14 Відповісти
там невиліковно хворе суспільство
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07.05.2022 17:14 Відповісти
Це вже типова історія.
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07.05.2022 17:16 Відповісти
Кто так пишет заголовки - правильно "общение рашистской самки со своим *********"...
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07.05.2022 17:21 Відповісти
Зі своєю личинко.
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07.05.2022 17:24 Відповісти
За все в житті доведеться платити, нелюдь кацапська.
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07.05.2022 17:23 Відповісти
1. Повністю відмовитись від кирилиці, перейти на українську латиницю (проект Лозінського; проект Іречека).
2. Ввести суворий візовий режим для цих потвор.
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07.05.2022 17:25 Відповісти
Визовый режим? Запрет для кацапов на 50 лет на посещение Украины в любом виде! Даже в виде чучела и тушки.
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07.05.2022 17:29 Відповісти
тобто пропонуєш віддати кайцапам кирилицю? ні, ніколи, назло, може ще борщ їм віддати?
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07.05.2022 18:56 Відповісти
А чим Болгарська кирилиця так важлива? Може тоді мордва з чухонцями припинять казочки про "адіннарот"
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07.05.2022 19:35 Відповісти
Это все нужно переводить на английски и распространять. русские твари после этого должны быть обесчеловечены во всем мире. Во всем мире, отношение к русским должно сопровождаться отвращением и презрением. Будет преступлением если эти преступления скрывать от мировой общественности.
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07.05.2022 17:28 Відповісти
А дехто з наших ще й досі наївно вважає, що там на болотах єсть нєтакіє. ******... Немає там людей! НЕ-МА-Є! Тому якщо в нас буде змога ******* по стратегічних об'єктах **********, треба *******... *******, не боячись зачепити цивільних, бо єдина різниця між їхніми цивільними і їхніми військовими - це відсутність зброї в руках. Кацапські мамаші та жонушкі благословляють все те, що коять їхні ******** на території України. Українцям давно вже слід припинити гратись в благородних і толерантних сеньйорів.
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07.05.2022 17:45 Відповісти
Це вже не виліковне, ні медицина, ні денацифікація тут уже не допоможе - лише знищення може зупинити орду.

Россия - страна культа смерти
https://inforesist.org/rossiya-strana-kulta-smerti/

Мы ведем войну со страной, которую важно понимать.

Нам противостоит государство с кладбищем и погребальной пирамидой в центре столицы.

Стены Кремля это склепы, которые с садистским удовольствием «украшались» Петром Первым трупами стрельцов. Их кровь впиталась в московскую ментальность, уже заранее сдобренную дикостью и насилием Ивана Грозного.

«Загадочная русская душа» - эсхатологический символ смерти. Этому народу не нужна жизнь.

«Мне кажется, что только у нашего народа могла родиться поговорка «На миру и смерть красна». Как это так? Смерть - это же ужас. Нет, оказывается» - говорит последний кормчий России Владимир Путин.

Стремление к жизни (либидо) и поклонение смерти (мортидо) - две базовые конструкции психики человека, описанные еще Эрихом Фроммом.

Мортидо ярко проявляется в некрофилии: «Некрофилы живут прошлым, а не настоящим и будущим. Они любят силу, власть, склонны к формализму и бюрократии. Личность для некрофила олицетворяет «машину» с ее «винтиками и гаечками». Некрофилы пессимистичны, равнодушны к страданиям других.

Некрофильны лозунги: «Родина или смерть», «Все как один умрем в борьбе за это». Любители смерти неравнодушны к памятникам, к каменным изваяниям. Да и вообще ко всяким знакам, которые напоминают о мертвецах.

Никакую страну не напоминает?

Нам противостоит нация некрофилов, корни которых уходят в тьму угро-финского этноса.

Вспомним классика: «Избушка там на курьих ножках, стоит без окон и дверей». Почему без окон и дверей? Это гроб на сваях. Так хоронили на севере в полосе вечной мерзлоты. Сама Баба-Яга это проводник в мир мертвых, что детально описано у Владимира Проппа, известного русского и советского фольклориста.

Главный отрицательный герой русских сказок - жизнелюб Кощей Бессмертный. Жить долго - непозволительная роскошь для российской ментальности, а потому подлежит уничтожению со стороны Ивана-дурака.

Идеал Ивана-дурака лежать на печи и ничего не делать, иными словами умереть при жизни. В русской литературе тема «живого трупа» была продолжена Иваном Гончаровым в «Обломове».

Наш земляк Николай Гоголь чутко уловил некрофильность российского общества, высмеяв его в «Мертвых душах». Любимый герой в произведениях Гоголя у русских - Тарас Бульба, убивающий своего сына во имя «русского мира».

Из этого ряда не выбивается патриотическая патетика времен Второй мировой войны. В СССР герой не мог быть живым. Для утверждения в этом статусе он должен был пройти инициацию смертью - начиная от Павлика Морозова и заканчивая бросившимся на ДОТ Матросовым. Иконостас героев-мертвецов.

У немцев был иной подход. Они тоже имели своих героев, и чествовать их предпочитали живыми. Этот факт был подчеркнут даже в фильме Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки».

Итак, что нам важно понимать. Словно крысы под дудочку сказочного героя Нильса, русские нацисты будут идти в бой и забрасывать трупами нашу землю.

Нас убивать они тоже будут. Это их карма и сознательный выбор. Что им отсутствие канализации или покосившиеся заборы у изб, повальное пьянство, наркомания, детская смертность? Суетность и абстракция.

Можно быть никем, самым забитым запойным деградантом, но колорадская лента и автомат Калашникова превращает ничтожество в героя, а его вдову в святую мученицу. И никакие санкции, нищета и голод не отвернет настоящего русского человека от войны и смерти.

Социальный и инфраструктурный апокалипсис «ДНР-ЛНР» только укрепляет и делает носителей «русскомирных» ценностей более сильными и бескомпромиссными. Через кровь и смерть они будут нести свои ордынские ценности сколь угодно долго - до последнего человека.

А значит, в один прекрасный день, истощив человеческий потенциал, они потянутся к своему последнему доводу - ржавой кнопке. Какая разница как умереть, если смерть самоцель? Погрузить весь мир в пучину ядерного пожара прекрасный и эффективный способ не только умереть «на миру», но и потащить его за собой. Как завещал великий Путин.

Нам давно пора понять, что воюем мы не с Путиным и его армией. Мы воюем с огромной, ненавидящей все живое страной. В этой ненависти все монолитно едины от бомжа до президента.

В Евангелии от Матфея говорится: "По вере вашей да будет вам". Они верят в смерть, да будет им смерть. Мы же верим в жизнь.

Николай Неоненко для InfoResist
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07.05.2022 17:45 Відповісти
Все абсолютно правильно написано.
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07.05.2022 18:16 Відповісти
авжеж, це антицивілізація, простіше кажучи - нежить
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07.05.2022 19:28 Відповісти
Русня априори не должна существовать, заходить в их города и рубать всех от ********* мелких до старых шлюх, тупо вырезать, хороший русьге дохлый
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07.05.2022 17:58 Відповісти
100000%
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07.05.2022 18:32 Відповісти
підганяти гради і випалювати дотла, щоб навіть не бачити їх мерзенних рож і не чути скавчання
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07.05.2022 18:58 Відповісти
Каким нужно быть опушенным пидором по жизни такое сделать, убить мать на глазах двоих детей как ?? Мрази... Как должен поступить каждый Украинец ? дать моби звонок маме ? горячий супец? как????? После таких зверских нелюдей как ??
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07.05.2022 18:28 Відповісти
Нет слов!..😱
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07.05.2022 18:38 Відповісти
Самые бесчеловечные это самки орков. Орки сами по себе туры и ленивы, а их самки жадные и жестокие. Это русские самки отправляют своих орков грабить и убивать. Самки понимают, что даже если орка убьют, то они смогут найти себе другого и получить компенсацию за первого. У самок орков отсутствуют чувства любви как к своим самцам, так и к детёнышам. Убивать орков нужно начиная с их маток.
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07.05.2022 18:42 Відповісти
Чим далі, тим стає ясніше, що цих нелюдів треба безжально знищувати. Нікого не залишати.
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07.05.2022 19:00 Відповісти
Послухайте…Вони діють по правилам війни ,якими керувались всі їхні пращури. Вони колись вирізали все населення Стародавнього Новгороду. Тому ми маємо не дивуватись,у всіх питаннях з ними не шукати демократію,а діяти законами війни. Жорстко… не роздумуючи гасити все, що пахне рюззю.Все!
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07.05.2022 19:08 Відповісти
вот как после слов этой самки их жалеть ?
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07.05.2022 19:10 Відповісти
не покидає це чувство ідіотизма на те шо відбувається....
нормальний би підійшов взяв малечу за руку, мамка за діточками пішла би куди завгодно, і відвів в захищене якесь місце як вони на лінії вогню - але це нормальний...
в кацапів свій рецепт - вбити матір.
матрьошака саратовська зраділа - їх не люди рожали...
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07.05.2022 19:20 Відповісти
Как бы хотелось узнать фио и данные этого существа, чтоб знать врага в лицо и иметь право на её расстрел, желательно при детях. Пусть горят все в аду. Безмозглые и бессердечные твари
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07.05.2022 19:48 Відповісти
дайте 100 панцерів-Леопардів, бо танк найкращий.
oк продайте...
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07.05.2022 20:27 Відповісти
США чек випіше.
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07.05.2022 20:28 Відповісти
Леопард - мрія справжнього танкіста.
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07.05.2022 20:33 Відповісти
Щоб вас кацапів ваші ж діти валили усе життя,а ви їх...
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07.05.2022 20:20 Відповісти
найти и уничтожить!
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07.05.2022 21:27 Відповісти
Ну просто ******* ця мурзилка!!! Ви шо будете кожний виперд з козломордії викладати????
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07.05.2022 22:11 Відповісти
"Шла мать с двумя детьми… Ну и че, наши вальнули ее при детях. Завалили…
У відповідь його дружина не знайшла нічого кращого, ніж виправдати цей злочин: "Конечно, она считается… тоже враг". Джерело:

Интересно какую угрозу представляла этим полоумным мразям женщина с детьми которую они убили? Потому что она являлась врагом? Вот это и есть 100% нацизм при том пещерных не образованных гопников.
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07.05.2022 23:01 Відповісти
О каком враге эта дура говорит,мрази...
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08.05.2022 08:22 Відповісти
Незабудьте вспомянути їм це коли почнуть волать"снимитесанкцииунасдетейкормитьнечем". Україна ще гуманітарку посилать буде......Чому на москальських солдат поширюються права про військовополонених?
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13.05.2022 18:41 Відповісти
 
 