Окупант розповідає дружині про вбивства українців: "Шла мать с двумя детьми… Ну и че, наши вальнули ее при детях", - перехоплення СБУ. АУДIО
Поки російська пропаганда намагається переконати, що загарбники не чинять жодних воєнних злочинів, ті в телефонних розмовах хизуються своїми звірствами. Окупанти навіть вбивають українських матерів на очах у дітей.
Про це йдеться у новому перехопленні СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Шла мать с двумя детьми… Ну и че, наши вальнули ее при детях. Завалили…" – розказує російський командир гаубичної батареї.
У відповідь його дружина не знайшла нічого кращого, ніж виправдати цей злочин: "Конечно, она считается… тоже враг".
При цьому окупанти дивуються, що "местное население озлоблено".
Топ коментарі
+55 Мобильный крематорий
показати весь коментар07.05.2022 17:14 Відповісти Посилання
+52 RGSMPG1
показати весь коментар07.05.2022 17:13 Відповісти Посилання
+45 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар07.05.2022 17:07 Відповісти Посилання
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немає в світі такої тварини з якою їх можна порівняти.
2. Ввести суворий візовий режим для цих потвор.
Россия - страна культа смерти
https://inforesist.org/rossiya-strana-kulta-smerti/
Мы ведем войну со страной, которую важно понимать.
Нам противостоит государство с кладбищем и погребальной пирамидой в центре столицы.
Стены Кремля это склепы, которые с садистским удовольствием «украшались» Петром Первым трупами стрельцов. Их кровь впиталась в московскую ментальность, уже заранее сдобренную дикостью и насилием Ивана Грозного.
«Загадочная русская душа» - эсхатологический символ смерти. Этому народу не нужна жизнь.
«Мне кажется, что только у нашего народа могла родиться поговорка «На миру и смерть красна». Как это так? Смерть - это же ужас. Нет, оказывается» - говорит последний кормчий России Владимир Путин.
Стремление к жизни (либидо) и поклонение смерти (мортидо) - две базовые конструкции психики человека, описанные еще Эрихом Фроммом.
Мортидо ярко проявляется в некрофилии: «Некрофилы живут прошлым, а не настоящим и будущим. Они любят силу, власть, склонны к формализму и бюрократии. Личность для некрофила олицетворяет «машину» с ее «винтиками и гаечками». Некрофилы пессимистичны, равнодушны к страданиям других.
Некрофильны лозунги: «Родина или смерть», «Все как один умрем в борьбе за это». Любители смерти неравнодушны к памятникам, к каменным изваяниям. Да и вообще ко всяким знакам, которые напоминают о мертвецах.
Никакую страну не напоминает?
Нам противостоит нация некрофилов, корни которых уходят в тьму угро-финского этноса.
Вспомним классика: «Избушка там на курьих ножках, стоит без окон и дверей». Почему без окон и дверей? Это гроб на сваях. Так хоронили на севере в полосе вечной мерзлоты. Сама Баба-Яга это проводник в мир мертвых, что детально описано у Владимира Проппа, известного русского и советского фольклориста.
Главный отрицательный герой русских сказок - жизнелюб Кощей Бессмертный. Жить долго - непозволительная роскошь для российской ментальности, а потому подлежит уничтожению со стороны Ивана-дурака.
Идеал Ивана-дурака лежать на печи и ничего не делать, иными словами умереть при жизни. В русской литературе тема «живого трупа» была продолжена Иваном Гончаровым в «Обломове».
Наш земляк Николай Гоголь чутко уловил некрофильность российского общества, высмеяв его в «Мертвых душах». Любимый герой в произведениях Гоголя у русских - Тарас Бульба, убивающий своего сына во имя «русского мира».
Из этого ряда не выбивается патриотическая патетика времен Второй мировой войны. В СССР герой не мог быть живым. Для утверждения в этом статусе он должен был пройти инициацию смертью - начиная от Павлика Морозова и заканчивая бросившимся на ДОТ Матросовым. Иконостас героев-мертвецов.
У немцев был иной подход. Они тоже имели своих героев, и чествовать их предпочитали живыми. Этот факт был подчеркнут даже в фильме Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки».
Итак, что нам важно понимать. Словно крысы под дудочку сказочного героя Нильса, русские нацисты будут идти в бой и забрасывать трупами нашу землю.
Нас убивать они тоже будут. Это их карма и сознательный выбор. Что им отсутствие канализации или покосившиеся заборы у изб, повальное пьянство, наркомания, детская смертность? Суетность и абстракция.
Можно быть никем, самым забитым запойным деградантом, но колорадская лента и автомат Калашникова превращает ничтожество в героя, а его вдову в святую мученицу. И никакие санкции, нищета и голод не отвернет настоящего русского человека от войны и смерти.
Социальный и инфраструктурный апокалипсис «ДНР-ЛНР» только укрепляет и делает носителей «русскомирных» ценностей более сильными и бескомпромиссными. Через кровь и смерть они будут нести свои ордынские ценности сколь угодно долго - до последнего человека.
А значит, в один прекрасный день, истощив человеческий потенциал, они потянутся к своему последнему доводу - ржавой кнопке. Какая разница как умереть, если смерть самоцель? Погрузить весь мир в пучину ядерного пожара прекрасный и эффективный способ не только умереть «на миру», но и потащить его за собой. Как завещал великий Путин.
Нам давно пора понять, что воюем мы не с Путиным и его армией. Мы воюем с огромной, ненавидящей все живое страной. В этой ненависти все монолитно едины от бомжа до президента.
В Евангелии от Матфея говорится: "По вере вашей да будет вам". Они верят в смерть, да будет им смерть. Мы же верим в жизнь.
Николай Неоненко для InfoResist
нормальний би підійшов взяв малечу за руку, мамка за діточками пішла би куди завгодно, і відвів в захищене якесь місце як вони на лінії вогню - але це нормальний...
в кацапів свій рецепт - вбити матір.
матрьошака саратовська зраділа - їх не люди рожали...
oк продайте...
У відповідь його дружина не знайшла нічого кращого, ніж виправдати цей злочин: "Конечно, она считается… тоже враг". Джерело:
Интересно какую угрозу представляла этим полоумным мразям женщина с детьми которую они убили? Потому что она являлась врагом? Вот это и есть 100% нацизм при том пещерных не образованных гопников.