УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6177 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
22 529 55

ЗСУ знищили Ясинуватський залізничний вузол, в окупантів побільшає проблем з логістикою, - радник мера Маріуполя. ВIДЕО

Українські захисники вдарили по Ясинуватському залізничному вузлу.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у окупантів стало проблемою більше. Влучно по Ясинуватському транспортному залізничному вузлу. Наші. Проблем з логістикою в окупантів побільшає", - прокоментував він.

Читайте також: Війська РФ завдали ракетного удару по Костянтинівці на Донеччині, спалахнула пожежа на території ліцею, двоє загиблих, 9 постраждалих, - ДСНС. ФОТО

Автор: 

залізниця (1524) Донецька область (8806) ЗСУ (7668)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+23
и если бы мы тогда не играли в гуманность, то сейчас наши люди бы не гибли на передовой
показати весь коментар
07.05.2022 19:13 Відповісти
+19
Роман Донік

@donikroman

·
https://twitter.com/donikroman/status/1522854776303673345 7 ч



показати весь коментар
07.05.2022 19:23 Відповісти
+17
Для чого Донецьк знищувати до тла ?
показати весь коментар
07.05.2022 19:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для чого Донецьк знищувати до тла ?
показати весь коментар
07.05.2022 19:08 Відповісти
за чем ? ты провокатор или просто троль ?
показати весь коментар
07.05.2022 19:14 Відповісти
знаешь куда пошел русский корабел ? вот держись его курса и придёшь туда где тебе место
показати весь коментар
07.05.2022 19:22 Відповісти
Це просто троль-провокатор. Сакральною жертвою повинна стати мацква.
показати весь коментар
07.05.2022 19:18 Відповісти
Навіть в тексті акцент кацапський
показати весь коментар
07.05.2022 19:34 Відповісти
и если бы мы тогда не играли в гуманность, то сейчас наши люди бы не гибли на передовой
показати весь коментар
07.05.2022 19:13 Відповісти
если бы тогда не соблюдали гуманность и правила ведения войны, то на сегодня Украина уже бы была оккупирована без НАТО-вской поддержки.
показати весь коментар
07.05.2022 19:16 Відповісти
Если бы ты в окопе сидел 8 лет назад - а так ты просто ***..н.
показати весь коментар
07.05.2022 19:17 Відповісти
если бы мы тогда три года не дороги делали а занимались армией, закупали ПВО... то против сильной армии Хутин бы и не начал войну. И ЗСУ уже сейчас добивали бы русню на донбасе...
показати весь коментар
07.05.2022 20:19 Відповісти
Мало того, переорати, засіяти ковилою, і випустити туди фазанів і дроф. Буде заповідник первісного степу.
показати весь коментар
07.05.2022 19:16 Відповісти
Тогда все захваченные города засеивать, умник. Херсон, Мариуполь, Мелитополь, Бердянск.
показати весь коментар
07.05.2022 19:33 Відповісти
РАЗ 8 ЛЕТ БОМБИЛИ ,ЗНАЧИТ ДОЛЖНО БЫТЬ КАК В МАРИУПОЛЕ
показати весь коментар
07.05.2022 19:40 Відповісти
Придурок руснявый. Тебя, дауна, надо сжечь.
показати весь коментар
07.05.2022 19:15 Відповісти
Если ты не в курсе, дебил, согласно последней переписи населения, в Канаде проживает более 1,5 миллионов украинцев - самая большая диаспора в мире. Сосни у путлера, рашенок.
показати весь коментар
07.05.2022 19:31 Відповісти
почему прид..рок, с сумской области русня отступали никого не сожгли
показати весь коментар
07.05.2022 19:22 Відповісти
Обнести колючим дротом і спалити.(С) Запізнились.
показати весь коментар
07.05.2022 19:28 Відповісти
Почему только сейчас?
показати весь коментар
07.05.2022 19:08 Відповісти
видимо гаубицы из сша только подошли
показати весь коментар
07.05.2022 19:16 Відповісти
Какие нахер гаубицы? не местный?
От станции Ясиноватая до ноля - 2 километра.
показати весь коментар
07.05.2022 20:09 Відповісти
всё дело в появившейся возможности исключительно точного удара во избежание жертв населения из-за плотной агломерации. Ну, и бонусом - надо было дождаться прибытия "призового" груза на станцию.
показати весь коментар
07.05.2022 20:14 Відповісти
Ага , железнодорожный узел такая миниатюрная цель , что нужно очень высокоточное оружие . И что-то никакого населения на станциях я никогда не видел . И если дожидаться бонуса , чтобы сдетонировал , то с заботой о населении это тоже не вяжется .
показати весь коментар
07.05.2022 20:41 Відповісти
Думаю ,що правильно роблять ,що по вузлам постачання б'ють.Колись ми не знали навіть назв населених пунктів в тих областях України,але ЗСУ знають)
показати весь коментар
07.05.2022 19:10 Відповісти
Я так розумію цей залізничний вузол належить до окупованих українських територій, то чому би то не бити по своїй власності, а по джерелу зла, по російській території?!
показати весь коментар
07.05.2022 19:12 Відповісти
питання хороше...та можливо ми до нього вернемося трохи пізніше...спочатку треба вийти на той рубіж звідкіля буде можливість лупити по скупченню військ вже за кордоном (або біля нього)
показати весь коментар
07.05.2022 19:19 Відповісти
1) Нема чім бити по мордору - бо Кучма подарував всі крилати ракети в 1999 рашістам щоб розрахуватися за газ.
2) Дальнобійна артилерія у вигляді M777 тільки зараз надійшла на передок разом з навченими артилеристами.
показати весь коментар
07.05.2022 19:26 Відповісти
Про заборгованість за газ та ракети є якісь посилання?
показати весь коментар
07.05.2022 20:12 Відповісти
Звичайно що є. https://www.bbc.com/ukrainian/features-60733459
показати весь коментар
07.05.2022 20:45 Відповісти
BBC пишє: "

За даними російських медіа, станом на 2009 рік там було щонайменше 16 таких літаків. Новішої інформації немає.

Вісім з них опинились там з української бази в Прилуках у 1999-2000 роках - разом з трьома іншими стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС та 575 крилатими ракетами до них. Тоді Москва списала за це Києву 285 млн доларів боргів "за газ"."
показати весь коментар
07.05.2022 20:48 Відповісти
Тому що за реконструкцію цієї власності забашляють кацапи.
показати весь коментар
07.05.2022 19:36 Відповісти
Це досить великий вузол і значимий
показати весь коментар
07.05.2022 19:16 Відповісти
ДУЖЕ хороша новина. Це скрйозний вузол.... БУВ
показати весь коментар
07.05.2022 19:18 Відповісти
под Пологами украинские воины разбили позиции противника из артиллерии. В результате огневого поражения сил и средств врага Силы обороны Украины уничтожили часть вражеского вооружения и военной техники.

"Личный состав неприятеля покинул позиции", - отметили в Генштабе.

Потери рашисты на Запорожье несут значительные. Только в одном из сел было обнаружено более сотни раненых оккупантов.
показати весь коментар
07.05.2022 19:21 Відповісти
Роман Донік

@donikroman

·
https://twitter.com/donikroman/status/1522854776303673345 7 ч



показати весь коментар
07.05.2022 19:23 Відповісти
Слава українцям!
показати весь коментар
07.05.2022 19:32 Відповісти
Слабовато !
показати весь коментар
07.05.2022 19:22 Відповісти
Оторви дупу от дивана и покажи как надо!
показати весь коментар
07.05.2022 19:28 Відповісти
Тобі з Канадії (так писав найвеличніший) видніше
показати весь коментар
07.05.2022 19:39 Відповісти
нарешті!!!
Ще треба Іловайск та луганський вокзал
показати весь коментар
07.05.2022 19:38 Відповісти
ЕЩЕ ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ ******,КОГДА ПО НЕМУ ТЕХНИКА ЕДЕТ
показати весь коментар
07.05.2022 19:42 Відповісти
Мосты самые трудные цели для поражения. Ракетами артиллерией практически невозможно. Авиационный полк должен бомбить чтобы нанести непоправимый урон. (Дыра в дорожном покрытии не считается)
Полностью разбитая станция - фантастика. Жд нитка восстанавливаетя одним ремонтным поездом до 5десяти метров в день.
Кста мост в Курской области кацапы починили. восстановили движение.
показати весь коментар
07.05.2022 20:02 Відповісти
Обстріляти і знищити - це не одне й те ж саме . Залізничний вузол - велика площа , просто так не знищіш . Це кінцева станція перед Авдіївкою , так що перемога не значна . І яким боком до цієї новини заммера Маріуполя ?
показати весь коментар
07.05.2022 20:08 Відповісти
Тем более ,что эта станция самая большая в СеСеСеРе.
показати весь коментар
07.05.2022 21:35 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
07.05.2022 20:18 Відповісти
Все вокзалы жд в Донецке,Луганске,Дебальцево,Купянск и т.д.Через которые заводят гсм,снаряды и технику должны быть уничтожены и постоянно находиться под нашими обстрелами!Лучше бить по вокзалами,если там находятся эшелоны с гсм или снарядами!
показати весь коментар
07.05.2022 20:38 Відповісти
 
 