ЗСУ знищили Ясинуватський залізничний вузол, в окупантів побільшає проблем з логістикою, - радник мера Маріуполя. ВIДЕО

Українські захисники вдарили по Ясинуватському залізничному вузлу.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у окупантів стало проблемою більше. Влучно по Ясинуватському транспортному залізничному вузлу. Наші. Проблем з логістикою в окупантів побільшає", - прокоментував він.

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