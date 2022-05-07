ЗСУ знищили Ясинуватський залізничний вузол, в окупантів побільшає проблем з логістикою, - радник мера Маріуполя. ВIДЕО
Українські захисники вдарили по Ясинуватському залізничному вузлу.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у окупантів стало проблемою більше. Влучно по Ясинуватському транспортному залізничному вузлу. Наші. Проблем з логістикою в окупантів побільшає", - прокоментував він.
Топ коментарі
+23 Иван Иван #488996
показати весь коментар07.05.2022 19:13 Відповісти Посилання
+19 Перехватчик
показати весь коментар07.05.2022 19:23 Відповісти Посилання
+17 Amber
показати весь коментар07.05.2022 19:08 Відповісти Посилання
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От станции Ясиноватая до ноля - 2 километра.
2) Дальнобійна артилерія у вигляді M777 тільки зараз надійшла на передок разом з навченими артилеристами.
За даними російських медіа, станом на 2009 рік там було щонайменше 16 таких літаків. Новішої інформації немає.
Вісім з них опинились там з української бази в Прилуках у 1999-2000 роках - разом з трьома іншими стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС та 575 крилатими ракетами до них. Тоді Москва списала за це Києву 285 млн доларів боргів "за газ"."
"Личный состав неприятеля покинул позиции", - отметили в Генштабе.
Потери рашисты на Запорожье несут значительные. Только в одном из сел было обнаружено более сотни раненых оккупантов.
@donikroman
·
https://twitter.com/donikroman/status/1522854776303673345 7 ч
Ще треба Іловайск та луганський вокзал
Полностью разбитая станция - фантастика. Жд нитка восстанавливаетя одним ремонтным поездом до 5десяти метров в день.
Кста мост в Курской области кацапы
починили.восстановили движение.
Героям слава!!!