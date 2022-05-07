"Думал, укропы деревня е#аная, а они столько колонн разье#али наших": Окупанти недооцінили міць ЗСУ, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

Російські окупанти скаржаться на неочікувано сильну українську армію.

Про це свідчить перехоплення розмови, яке опублікувало ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Під час розмови військові країни-окупанта розглядають будь-які способи уникнення участі в бойових діях. Чекають на оголошення мобілізації та скаржаться, що контрактників можуть по кілька років не звільняти з армії.

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