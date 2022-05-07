"Думал, укропы деревня е#аная, а они столько колонн разье#али наших": Окупанти недооцінили міць ЗСУ, - перехоплення ГУР МО. АУДIО
Російські окупанти скаржаться на неочікувано сильну українську армію.
Про це свідчить перехоплення розмови, яке опублікувало ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
Під час розмови військові країни-окупанта розглядають будь-які способи уникнення участі в бойових діях. Чекають на оголошення мобілізації та скаржаться, що контрактників можуть по кілька років не звільняти з армії.
Топ коментарі
+115 Олександр Карін
показати весь коментар07.05.2022 21:18 Відповісти Посилання
+82 Рекрут
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+54 Krotow
показати весь коментар07.05.2022 21:20 Відповісти Посилання
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Всі тут і поляжете, москалів..
Расейский язык,в отличие от русского пиджина содержит до 80% ненормативной лексики,и на расее считаеться нормой.
"Вчера слышал,как соседка крыла своего мужика 30 минут не повторяясь!
Ничего удивительного! Она учитель русского языка."
Ну все, кацапчики, курорт скінчився, збирайте чумайдани і на конвеєр. Тут як раз гостинці під'їхали - і канадійські, і американські, і шведські, і королева Британії окремо для вас смаколиків пристала.
А Красноярцев буде сидіть як звичайний кримінальник - він людину (цивільного) застрелив, крім того ще Не літать йому вже орлом під небесами - буде звичайним "пєтухом" на зоні
Вижу три пути:
Самолётами через Ирак, Иран, Армению, Грузию
Самолётами через Ирак, Иран, Туркмению, Казахстан
Морским вокруг Европы
Пожары в России не прекращаются
В Красноярском крае пожары уничтожили уже более 450 строений.
https://youtu.be/rom_WMKpTHA
Картина не меняется с момента создания сайта вентускай, если что:
https://www.ventusky.com/?p=49;28;1&l=pm25&t=20210804/1500
Типа мужики нажрались сивухи, накрутили "самокруток", огнивом добыли искру, а остальное пох - бабы и потушат и нарожают
Карма річ така, орки їбані!
Москаль не може гавкнути, щоб геніталію не згадати. Але в тому, що їх всіх роз'ї$@#/ь на%\й -- тут він правий.
Миссия выполнима!
Думали тут як в параші: колоди мохом позатикали, корою зверху накрили і живуть!
Заберіть у рускіх горілку, зв"язку слів і вони 80% мовчки будуть "работать за еду до следующей ЗП"