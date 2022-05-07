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"Думал, укропы деревня е#аная, а они столько колонн разье#али наших": Окупанти недооцінили міць ЗСУ, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

Російські окупанти скаржаться на неочікувано сильну українську армію.

Про це свідчить перехоплення розмови, яке опублікувало ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Під час розмови військові країни-окупанта розглядають будь-які способи уникнення участі в бойових діях. Чекають на оголошення мобілізації та скаржаться, що контрактників можуть по кілька років не звільняти з армії.

Також дивіться: Окупант розповідає дружині про вбивства українців: "Шла мать с двумя детьми… Ну и че, наши вальнули ее при детях", - перехоплення СБУ. АУДIО

Автор: 

армія рф (17825) перехоплення (354)


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Топ коментарі
+115
Дєрєвня - то ви, орки їбані. Коли Русь-Україна вже була розвинутою державою, на місці майбутньої московії ще жаби квакали.
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07.05.2022 21:18 Відповісти
+82
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07.05.2022 21:18 Відповісти
+54
Если Россия была цивилизованной, не было бы всё это г-но с Крымом и ОРДЛО. И этой войны не было бы.
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07.05.2022 21:20 Відповісти
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Дєрєвня - то ви, орки їбані. Коли Русь-Україна вже була розвинутою державою, на місці майбутньої московії ще жаби квакали.
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07.05.2022 21:18 Відповісти
Если Россия была цивилизованной, не было бы всё это г-но с Крымом и ОРДЛО. И этой войны не было бы.
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07.05.2022 21:20 Відповісти
Кротов, если бы у бабушки был *** то она была бы дедушкой!
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08.05.2022 18:02 Відповісти
Древность не имеет значения. Иначе Ирак был бы мощнее США.
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07.05.2022 21:39 Відповісти
От тільки Ірак не вчив США грамоті А ми Московію - вчили! На свою голову! Бо кацапи (як в Арканарі Стругацьких) з друкарського станка зробили станок для убивства людей! Ну нічого! Ми Росію створили - ми її і поховаємо!
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07.05.2022 22:20 Відповісти
да это ******** Во-Во...
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07.05.2022 23:29 Відповісти
ты свиноцабака обиделась...?
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07.05.2022 22:39 Відповісти
Та отож. В нас образити - це село неасфальтоване. І таке образа, бо де ти таке село знайдеш? Деревня...
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08.05.2022 07:06 Відповісти
Чергове підтвердження про біомасу: москалі і думати - не сумісні поняття.
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07.05.2022 21:18 Відповісти
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07.05.2022 21:18 Відповісти
А ще скільки попереду...
Всі тут і поляжете, москалів..
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07.05.2022 21:20 Відповісти
одно запикавание они там нормальной лексикой владеют хоть ?
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07.05.2022 21:20 Відповісти
Ні, майже не володіють. Там x%й і п^\$Δа -- це мєсто_імєнія
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07.05.2022 22:14 Відповісти
У них слова - "для связки мата"! Не знав?
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07.05.2022 22:21 Відповісти
догадывался
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07.05.2022 22:53 Відповісти
Это смотря что считать нормой!
Расейский язык,в отличие от русского пиджина содержит до 80% ненормативной лексики,и на расее считаеться нормой.
"Вчера слышал,как соседка крыла своего мужика 30 минут не повторяясь!
Ничего удивительного! Она учитель русского языка."
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07.05.2022 23:03 Відповісти
Чота я не понял кто Белгород херачит 😁😁😁
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07.05.2022 21:23 Відповісти
Охорона багато курить.
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07.05.2022 21:33 Відповісти
Там дуже все запутано і багато охочих
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08.05.2022 07:07 Відповісти
путлєр наказав перекинути війська з Сирії в Україну, аби прискорити захоплення Донбасу, повідомляє джерело видання The Moscow Times. Загальна чисельність російської армії в Сирії становить 63 тисячі військових, із яких майже половина - офіцери.
Ну все, кацапчики, курорт скінчився, збирайте чумайдани і на конвеєр. Тут як раз гостинці під'їхали - і канадійські, і американські, і шведські, і королева Британії окремо для вас смаколиків пристала.
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07.05.2022 21:25 Відповісти
Насправді втрати років значно заниженні.
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07.05.2022 21:35 Відповісти
Нема там 63 тис. Це за весь час пройшло через Сирію стільки
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07.05.2022 21:35 Відповісти
Приезжайте, такого в Сирии вы не видели, а тут можно будет даже принять участие а артдуэли - вы на "акациях", а артиллеристы ВСУ 40-й отдельной артиллерийской бригады Великого князя Витовта на М777. Получается вот такой артперформанс: https://twitter.com/i/status/1522958398177918976
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07.05.2022 21:41 Відповісти
Є такий льотчик російський - Красноярцев Воював у Сирії Має купу нагород від Путіна і Асада (за бомбування Алеппо) Але його геройському Су-34 "всадили під хвіст" звичайну "Іглу" над Черніговом Вони навіть бомби не встигли скинуть - так і гупнулися з ними Чеки на місці, тому не вибухнули (ФАБ-500 - по приватному сектору, де нема нічого, крім житлових будинків і сарайчиків з курми!) Живий (хоч і щелепу зламали при затриманні) Його напарнику пощастило менше - приземлився уже мертвим "Ласкаво просимо до ПЕКЛА, "москалики"!!! Це вам не "мирняк" арабський беззбройний бомбить з кількох тисяч метрів - коли знизу - тільки автомати протиставить можуть!
А Красноярцев буде сидіть як звичайний кримінальник - він людину (цивільного) застрелив, крім того ще Не літать йому вже орлом під небесами - буде звичайним "пєтухом" на зоні
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07.05.2022 22:37 Відповісти
Быть петухом, для этого петуха большая честь, его будут резать понемногу на протяжении нескольких лет (при условии соблюдения очереди).
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08.05.2022 04:17 Відповісти
Как?
Вижу три пути:
Самолётами через Ирак, Иран, Армению, Грузию
Самолётами через Ирак, Иран, Туркмению, Казахстан
Морским вокруг Европы

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07.05.2022 21:56 Відповісти
Туркмения, Азербайджан , Турция не пропускает. Только через Армению и сраную Грузию... которая не закрыла воздушное пространство. Из Гюмри через грузиняк вывези кучу народца руснявого.. и сейчас с Хемийма вывезут...Очень жаль что Грузия оказалась дешовкой.
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07.05.2022 22:36 Відповісти
хватит эту дезу руснявую постить, там в 10 раз меньше!
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07.05.2022 22:42 Відповісти
Источник информации указан - The Moscow Times. Как говорится - sapienti sat. Они там могут написать и миллион, и если человек дебил и продолжает им верить, то я не виноват. Цифра личного состава войск рф в Сирии известна всем - она колеблется от 4300 до 4700 в разное время.
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08.05.2022 15:27 Відповісти
І буде ще не один квест "знайди полкана" та "збери полкана"!
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07.05.2022 23:08 Відповісти
зараз з асадом йдуть перемовини про участь їх військових у війні,як хабар путін-***** почав вкрадене українське зерно морем відправляти до Сирії, навіть наш МЗС визнав, що не може з цим нічого вдіяти..
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08.05.2022 00:10 Відповісти
в Сирии кто может воевать до 11000 чел остальные обслуга.
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08.05.2022 07:23 Відповісти
///
Пожары в России не прекращаются

В Красноярском крае пожары уничтожили уже более 450 строений.

https://youtu.be/rom_WMKpTHA

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07.05.2022 21:26 Відповісти
открою тайну страшную - пожары на кацапии не прекращались никогда. Они были при брежневе, они были при ельцине, они продолжаются и сейчас. Это злокачественное образование даёт самый большой выброс продуктов горения от пожаров в атмосферу Земли.
Картина не меняется с момента создания сайта вентускай, если что:
https://www.ventusky.com/?p=49;28;1&l=pm25&t=20210804/1500
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07.05.2022 21:52 Відповісти
Этой страшной тайне лет так... ну когда с нюхательного табака перешли на "козьи ножки". Отсюда и коня на скаку остановит, в горящую избы войдет.
Типа мужики нажрались сивухи, накрутили "самокруток", огнивом добыли искру, а остальное пох - бабы и потушат и нарожают
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08.05.2022 04:28 Відповісти
Гори гори ясно!!!
Карма річ така, орки їбані!
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07.05.2022 22:57 Відповісти
Вони навіть вже незнають скільки там чого горить ,бо усі бпла мчс рф відправили до нас на утилізацію.
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08.05.2022 00:13 Відповісти
Короткий зміст розмови: 47 * 600 Гц.

Москаль не може гавкнути, щоб геніталію не згадати. Але в тому, що їх всіх роз'ї$@#/ь на%\й -- тут він правий.
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07.05.2022 21:26 Відповісти
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07.05.2022 21:48 Відповісти
добрий словник), тільки "ваша степінь" замінив би на "ваш рівень"
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08.05.2022 00:17 Відповісти
Колонка справа - лютий суржик
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08.05.2022 09:50 Відповісти
Кацапня вся тут поляжет
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07.05.2022 21:26 Відповісти
кобзон там з жириновским вже чекають на новини, бо радіва неме в пеклі...
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07.05.2022 21:56 Відповісти
Точно! До последнего москаля!
Миссия выполнима!
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07.05.2022 23:11 Відповісти
Ось і докази з розмови, що всі чекають після 9 мобілізацію в рашці
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07.05.2022 21:29 Відповісти
возможно этот пёс с записи уже "мобилизирован")))
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07.05.2022 22:43 Відповісти
****** деревня - это вы русский крепостной скот который не так давно на собак меняли, и ******-крымчане предатели подсосники позорные!
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07.05.2022 21:30 Відповісти
Какой русский не начнет свой монолог с мата? И начал начал то вроде как и правильно (имело место быть), но закончил по методичке - межнациональный "раздрай".
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08.05.2022 04:39 Відповісти
топай за кораблем крысчанин
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08.05.2022 15:21 Відповісти
Конченые *****, мама твоя деревня ******
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07.05.2022 21:30 Відповісти
Nuff said
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07.05.2022 21:34 Відповісти
В кольцє...В *******!
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07.05.2022 21:39 Відповісти
Дерёвня ******, запомни на всю жизнь кидар, нет в Украине деревень, у нас сёла! Это у вас деревни голимые, без асфальта без газа, кое где ещё и без электричества, с сортирами на улице, заборами из старых солдатских коек, и с пьяными рылами кругом. Мат и фунфырик с боярой- вот ваши приоритеты и рашистские культура! Какой там на йух Достоевский с Толстым и Куприн с Чеховым - воровайки и лесоповал вот ваша культура! Край АУЕ мля, давить вас надо как вшей гнид и тараканов! Вы тля на теле мира!!! Шариковы ******
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07.05.2022 21:42 Відповісти
Там той памяти как у флопи-диска, только для сохранения основных инстинктов. Да и на всю жизнь, это ближайшие 2-3 дня (у кращому випадку).
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08.05.2022 04:48 Відповісти
Папуаси північні дуже здивовані!
Думали тут як в параші: колоди мохом позатикали, корою зверху накрили і живуть!
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07.05.2022 21:43 Відповісти
"Два дебила это сила"
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07.05.2022 21:47 Відповісти
То це і є той велікій і магучій ізик?
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07.05.2022 22:03 Відповісти
Це ******* руска мова, де зв"язка слів займає 80% ефіру і 0% змісту.
Заберіть у рускіх горілку, зв"язку слів і вони 80% мовчки будуть "работать за еду до следующей ЗП"
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08.05.2022 16:02 Відповісти
ГУР и мутный Буданов,***** ******** вторжение и Юг Украины,а теперь аудио орков пишут, очень нужное,а главное безопасное занятие,писали бы и видосики но это не по рангу,видосики может писать только Главнокомандующий.
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08.05.2022 12:33 Відповісти
Это ещё не все подарки по ленд-лизу подвезли для угощения тварей
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08.05.2022 12:55 Відповісти
 
 