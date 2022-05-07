Дії РФ мають нагадати світу, що неможливо один раз і назавжди перемогти зло, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський повідомив, що лише Збройні Сили України та опір нашого народу можуть зупинити цю нелюдську навалу Рф.
Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+15 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар07.05.2022 22:38 Відповісти Посилання
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показати весь коментар07.05.2022 22:38 Відповісти Посилання
+9 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар07.05.2022 22:44 Відповісти Посилання
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Это небольшая часть тех денег , которые зеленский и коломойский отмывали и выводили через оффшоры , счета заморожены до окончания войны, идет следствие
Кремлю вдалося 30 років водити за ніс всіх "експертів" (кого підкупили, кого залякали, а хто і не експерт зовсім) з приводу небезпечності своїх дій в регіоні та світі - проморгали створення і зміцнення рашисткої імперії.
Думаю що меблі переставляти не має сенсу - ООН і його "радбез" зафейлили сотні тисяч смертей (я про весь світ), тому новий орган комунікації між народами повинен бути захищеним від засланих казачків, імперської пропаганди, та скасувати право вето взагалі.
Сором іспанський мати такого президента.
Не трогая руками ничего!