Дії РФ мають нагадати світу, що неможливо один раз і назавжди перемогти зло, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський повідомив, що лише Збройні Сили України та опір нашого народу можуть зупинити цю нелюдську навалу Рф.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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