Українські літаки завдають вогневого удару по позиціях російських окупантів на острові Зміїний. ВIДЕО

Позиції російських загарбників на острові Зміїний були обстріляні українськими винищувачами.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Ukraine Weapons Tracker

"Українські ВПС все ще живі. Ось два українські Су-27, які вражають російські об’єкти на відомому острові Зміїний у Чорному морі, на чудових кадрах, знятих безпілотником ТБ-2. Як бачимо, є серйозні пошкодження", - зазначається у повідомленні.

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