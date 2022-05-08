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Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
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Українські літаки завдають вогневого удару по позиціях російських окупантів на острові Зміїний. ВIДЕО

Позиції російських загарбників на острові Зміїний були обстріляні українськими винищувачами.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Ukraine Weapons Tracker

"Українські ВПС все ще живі. Ось два українські Су-27, які вражають російські об’єкти на відомому острові Зміїний у Чорному морі, на чудових кадрах, знятих безпілотником ТБ-2. Як бачимо, є серйозні пошкодження", - зазначається у повідомленні. 

Дивіться також: Bayraktar працює по позиціях окупантів на Зміїному. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4167) Зміїний (164)


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Топ коментарі
+94
от і минув 73-й день війни.
Три питання до 73х % ...
АРМІЯ не потрібна?
МОВА не важлива?
ВІРА не на часі?
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08.05.2022 00:48 Відповісти
+70
***** всем кцапам ступившим на нашу землю
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08.05.2022 00:47 Відповісти
+62
А может во время войны, самое время от дЕрьмаков избавиться?
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08.05.2022 01:02 Відповісти
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Значит, всё-таки, наши сушки там работали. Ммм, хоть бы в словах этого какашонкова ни процента правды не было.
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08.05.2022 08:26 Відповісти
Це відео - рашистський фейк.
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08.05.2022 09:21 Відповісти
Може все ж краще було б Баям доручити? Аби не ризикувати літаками і життям льотчиків? Є інфо, що баїв у нас вже більше ніж літаків. І завод по їх виробництву працює. А от літакі свої військові Україна не виготовляє, а тільки випрошуж у країн Східної Європи
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08.05.2022 08:35 Відповісти
Одкрий Інтернет і подивися бойове завантаження "Байрактара" і Су-27 А потім порівняй!
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08.05.2022 17:11 Відповісти
Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над рашистами .
Слава Героям ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 )) Горять у пеклі москалі .
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08.05.2022 08:50 Відповісти
Це відео - черговий рашистський фейк.
1) Командування ЗСУ не розповсюджувало це відео. Але яким іншим чином відео з Байрактарів могло опинитись в мережі?
2) Нема ніякої логіки ризикувати двома винищувачами заради знешкодження кількох халуп на острові. Все важливе там вже було знешкоджено Байрактарами.
3) На відео багато дрібних помилок.
Рашисти створюють подібні фейки щоб викликати недовіру до українських джерел інформації.
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08.05.2022 09:18 Відповісти
Идиот, научись смотреть ситуацию в ретроспективе. И подумай, - что могло угрожать сушкам после уничтожения ВСЕГО кацапского ПВО в радиусе 100 км ?
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08.05.2022 09:29 Відповісти
Це тобі у МО Суомі повідомили? Чи особисто з Генштабу ЗСУ доповіли? Ти бачив як довбало у другій половині відео? Там склад ракет був!
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08.05.2022 17:13 Відповісти
Теперь можно оценить всю операцию. Титанический сдвиг, решающий.
Посланая "Москва" своей артой выбила украинский гарнизон и устроила на острове передовой пункт разведки. Средства радио-электронной разведки острова работали в целях обеспечения десанта в Бессарабию.
событие №1. уничтожение крейсера ПВО ЧФ, флагмана Москвы.
событие №2 уничтожение "Байрактаром" средств ПВО острова.
событие №3 уничтожение/повреждение фрегата, которые прикрывал своими средствами ПВО десантную группу
событие №4 уничтожение десантной группы с новыми средствами ПВО
событие №5 удар сушек по оставшемуся гарнизону
...
продолжение следует
им еще предстоит эвакуацию раненых и убитых провести...
А на десантной операцией с подключением ПМР можно уже забыть надолго..
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08.05.2022 09:21 Відповісти
апдейт.
событие №6 Ми-8 рашистов сбит над островом...
....дали буде
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08.05.2022 09:52 Відповісти
апдейт 2.0
еще - 2 раптора с тактическим десантом...
дали будэ
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08.05.2022 13:03 Відповісти
Кацапы нам еще за Севастополь ответят!
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08.05.2022 09:33 Відповісти
Вечерело. В районе острова Змеиный никак не кончалась украинская авиация. .

.
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08.05.2022 09:54 Відповісти
сбивали своими лаптями и бескозырками =))))
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08.05.2022 10:00 Відповісти
... и три НЛО с созвездия Тау Кита.
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08.05.2022 12:04 Відповісти
Змієвобаївка! Гелікоптер русні не встиг вивести орків https://twitter.com/buch10_04/status/1523186462597926912
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08.05.2022 09:55 Відповісти
Звісно добре...
Але, чи варто було ризикувати досвідченими пілотами та потужними винищувачами, яких у нас поки що не "багато", без переваги у повітрі чи у засобах ппо великої дальності/засобах рт?
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08.05.2022 10:16 Відповісти
у районі острова у нас вже перевага у повітрі.
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08.05.2022 14:14 Відповісти
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