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"Два миллиона украинцев должны быть денацифицированы, то есть уничтожены", - депутат Держдуми РФ Журавльов. ВIДЕО

Депутат російської Держдуми Олексій Журавльов заявив, що для "денацифікації" необхідно знищити два мільйони українців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі кремлівського пропагандистського шоу. За словами російського депутата, йдеться про п'ять відсотків населення України.

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Автор: 

День Перемоги (458) пропаганда (2825) росія (66070) фашизм (60)


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Топ коментарі
+127
Замість цього буде тотальна дерусифікація, тобто знищення російського лайна.
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08.05.2022 10:03 Відповісти
+94
Я думаю это надо отправить в ООН и квалифицировать как геноцид тоест мокшандию убрать из совбеза ООН
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08.05.2022 10:04 Відповісти
+91
попутал слегка - 140млн кацапов должны быть денацифицированы
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08.05.2022 10:03 Відповісти
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Коли москалі кажуть про два мильони, це означає 20 мильонів. Тобто, вони хочуть знищити всіх українців.
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08.05.2022 10:53 Відповісти
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08.05.2022 14:49 Відповісти
комуністично православний фаши3м в кацабстані
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08.05.2022 10:53 Відповісти
Всю Россию надо денацифицировать. Иначе никак.
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08.05.2022 10:56 Відповісти
Чучело кацапське
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08.05.2022 11:01 Відповісти
100% підтримую думку про необхідність вивчення української мови. Все москальське має зникнути з землі української. Ми маємо стерти москальсько-кацапську пам'ять і викохати козацько -український дух вільної духовно багатої і матеріально заможної людини . Слава Україні
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08.05.2022 11:02 Відповісти
Сколько же гавна у вас в голове рашисты. Надо этому депутату денацификацию черенком от лопаты провести чтобы геморрой отступил и голова хоть немножко просветлела и соображать стала…. И после таких заявлений мне будут говорить что кацапы не фашисты?
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08.05.2022 11:05 Відповісти
П'ятдесят мільйонів рузьке-кацапів мають бути вирізані. інших залишити для земляних робіт та медичних дослідів.
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08.05.2022 11:08 Відповісти
І отак всю з ними нашу спільну Історію ! Історію знищення кацапами українців! Петька I, Катька II, революції, дві Світові Війни, Голодомори, Гулаги, виселення по сибірах- десятки мільйонів знищених цією нечистю українців! І вони не зупиняться?Тут хто кого.! Нам не можна здаватись, бо доб'ють! Весь Світ проти ворогів Людства, треба піднімати поневолені ними народи , яких вони знищували так як і нас, на боротьбу проти Імперії Зла !!!
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08.05.2022 12:39 Відповісти
втрати наступаючих зазвичай в 5 разів більше ніж захищающихся. свинособака готова до дохлих 8 мільонів своїх свинособак?
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08.05.2022 11:10 Відповісти
І отак всю з ними нашу спільну Історію ! Історію знищення кацапами українців! Петька I, Катька II, революції, дві Світові Війни, Голодомори, Гулаги, виселення по сибірах- десятки мільйонів знищених цією нечистю українців! І вони не зупиняться?Тут хто кого.! Нам не можна здаватись, бо доб'ють! Весь Світ проти ворогів Людства, треба піднімати поневолені ними народи , яких вони знищували так як і нас, на боротьбу проти Імперії Зла !!!

А Наш Президент молодець! Честь йому і хвала!
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08.05.2022 12:25 Відповісти
Не варто українцям, навіть в коментах, казати те саме, що ця недолюдина. Ми люди добрі, чуйні та справедливі.
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08.05.2022 11:14 Відповісти
В спам кацапсина
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08.05.2022 11:22 Відповісти
Правильно, не треба казати те саме. Не треба нам 2 мільйони дохлих ся орків, нам потрібно винищити їх усіх і за кордоном козлостана в є Європі ,США ітд також.
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08.05.2022 12:08 Відповісти
резервацію з строгою дієтою не розглядали?
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08.05.2022 13:29 Відповісти
Щоб ти здох,гнида кацапська! І здихав щоб дуже довго і болісно!
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08.05.2022 11:20 Відповісти
Само больше держи вора кричит сам вор. Самые большие нацисты из-за поребрика всраные кричат о денацификации
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08.05.2022 11:24 Відповісти
Справжній "антифашист" ! А всі хто проти - підтримує "нацистів" і теж повинен бути знищений!
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08.05.2022 11:28 Відповісти
Геьельс ТВ снова обдолбилось какой то бодягой. Кокс Фины отобрали. Теперь выкручиваются как могут
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08.05.2022 11:28 Відповісти
Походу этого ******** родила ослица.
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08.05.2022 11:37 Відповісти
точнее черепаха
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08.05.2022 15:11 Відповісти
Москалі це вже робили
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08.05.2022 11:42 Відповісти
Нацизм на лицо!
Гитлер тоже хотел евреев убивать.
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08.05.2022 11:44 Відповісти
Русизм
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08.05.2022 12:47 Відповісти
рашизм
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08.05.2022 13:32 Відповісти
Вы посмотрите на лицо этого журавльова.
Какая-то мокша, какие-то забитые народы россии.
Типа аршавина.
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08.05.2022 11:46 Відповісти
Прав, прав был Симон Петлюра, когда сказал: не так страшны российские вши, как украинские гниды. В первую очередь необходимо пятую колонну сруцькимирных в Украине депутинизировать, то есть, уничтожить.
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08.05.2022 11:47 Відповісти
А кто им дал право нам тут что-то делать, лечить?
Они кто такие?
Может их лечить нужно?
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08.05.2022 11:48 Відповісти
Бесятся от бессилия. И хорошо что они там это говорят, это для тех кто у нас потом будет говорить о примирении с новой россией.
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08.05.2022 11:50 Відповісти
Соснете ху@цов. Журавлев ты лично очень много соснешь, тебе не жить, Гитлера своего не переживешь.
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08.05.2022 11:51 Відповісти
И это они будут говорить, что украинцы фашисты!
Фашисты будущего будут называть себя антифашистами!
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08.05.2022 11:52 Відповісти
Так це ж вони в Бучі робили!
Це ж їх план був на війну! Всіх патріотів розстрілювать.
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08.05.2022 11:54 Відповісти
144,1 млн. * (-30%) = -43,2 млн.

Формула устранения угрозы миру.
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08.05.2022 11:58 Відповісти
От цікаво - ця мавпа сама приїде в Україну, щоб спробувати, чи так і буде веріщати?
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08.05.2022 11:58 Відповісти
Він гроші отримує за верещання в ефірі, а не за конкретні справи. Тому від України і відповідно від кулі в пусту голову буде триматись подалі
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08.05.2022 12:34 Відповісти
Денацифировать нужно его самого. Вместе с всей вертикалю Кремлёвской власти.
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08.05.2022 12:01 Відповісти
На передову йди, мєрзота, гавкає тут в єтері
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08.05.2022 12:01 Відповісти
То есть слово "денацификация" это синоним слова "уничтожение ".
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08.05.2022 12:05 Відповісти
Воно ж навіть не може вимовити на кацапскій мові. Л"є, аж захлинається. І не подавиться. Хіба бог не бачить. Та ні, це з чорти, і на них божі закони не впливають. В аду свої закони. Чи може я помиляюсь. Вон жирік навіть не встиг насолодитися рашизмом карлика. Чому такі убогі, богом обіжені люди найбільш скажені? Тот шибздик на підборах ходить, цей журав криворотий. Порядні люди працюють над собою. Діоген гальку в роті носив і вивчився таки говорити. Але це ж людина!
Авторитарні режими - це дуже погано. Завжди будь-яка мерзость прорветься до влади. І не треба казати, що Гітлер прийшов до влади демократичним шляхлм. Да, шлях був демокрптичний, але демократія не вміла себе захистити. Тому не може одна гілка влади узурпувати все в країні. Маєш виконавчу владу - забудь про законодавчу, маєш судову - забудь про конституційну.
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08.05.2022 12:05 Відповісти
+++
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08.05.2022 12:27 Відповісти
Особисто моя думка (можете мене критикувати), що цей недоумок вже на кулю наговорив. Потрібно його просто прикінчити. Це має позитивно вплинути на усіх мокшів. Щоб патякали трохи обережніше.
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08.05.2022 12:06 Відповісти
А почему только 2 а не 40? Эти ох…е уроды уже мозги совсем пропили
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08.05.2022 12:08 Відповісти
и таких выпускают в эфир
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08.05.2022 12:11 Відповісти
це дуже добре що воно таке патякае - зрозуміло що це меседжі кацапо-кремля , та що покидьок хоче зайняти нішу жиріка та отримувати похльбку від ***** ...- але це для нас стимул....- Перемогти та захистити Україну.....
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08.05.2022 12:30 Відповісти
Нарешті росіяни пояснили, що мали на увазі коли заявляли про намір денацифікувати українців. Денацифіуцвати значить знищити, все просто і без зайвих сентиментів.
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08.05.2022 12:30 Відповісти
Когда уже начнется показательное истребление этой кацапской пи***ты? Что бы кацапы обсирались от одной мысли что-то ********* про Украину и украинцев, больше, чем от мысли нахамить Кадырке? Что у нас за позиция терпил, когда любое говно призывает к геноциду украинцев и ему за это - ничего?
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08.05.2022 12:31 Відповісти
у них похоже кастнинг на нового Жириновского. выживет (скорее всего буквально) лучший не каждый.
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08.05.2022 13:13 Відповісти
Совсем эта гнида обезумела. Это со страху... Знает падла, что его ожидает. Полезла русня по шерсть - вернулась стриженой.
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08.05.2022 13:19 Відповісти
Когда слепой ведет слепого - оба они погибнут

Росияне больны лживой пропагандой и хуже того они этого не замечают

Операция будет болезненной, рзочарование сильным - не многие выдержат
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08.05.2022 13:23 Відповісти
Уже даже но идиотски неприлично выглядит вопрос: "Ну и кто тут фашист?"
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08.05.2022 13:47 Відповісти
Звідси простий математичний висновок ліквідація одного депутата врятує життя 2 мільйонам.Ще хочеться нагадати не Азов чинить звірства на території росії а "доблесна росармія=сс" на території України.
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08.05.2022 13:59 Відповісти
2 миллиона украинцев,это 2 миллиона руских ,украинцев,евреев,белорусов,тоесть все кто нехочет ничего знать о московии.Кокс им бодяжат,это точно.
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08.05.2022 14:03 Відповісти
Убогие рашисты до сих пор безуспешно пытаются использовать этот денафнафицирующий термин 🤦 это по идее должно вызывать агрессию?))
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08.05.2022 14:06 Відповісти
Смерть рассєянським шизо-фашистам !


Смарть рашистським окупантам !
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08.05.2022 14:11 Відповісти
А чим на це відповість наша держава? Накажуть Венедіктовій оголошувати підозри?
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08.05.2022 14:16 Відповісти
Не схожий на туповатого кацапського ванька , тоді він розпалювач війни
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08.05.2022 14:17 Відповісти
Все, как описывал Оруел в своем романе-утопии "1984": правда это "ложь", ненависть это "любовь", война это "мир"... Московия это страна-ублюдок, сами не живут, как люди, и всем вокруг спокойно жить не дают ...
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08.05.2022 14:22 Відповісти
Долбо-дятел мокшанський...Треба приєднати весь кацапстан до Чорнобаївки...
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08.05.2022 14:33 Відповісти
"Обыкновенный рашиZм". Надеюсь это кино уже снимают.
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08.05.2022 14:38 Відповісти
Тупэ как Кива..... Совсем о будущем не думает..... За базар придётся отвечать....
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08.05.2022 15:02 Відповісти
Кацапи - це не люди , а психічнохворі потвори ,які схожі на людей , але
немають нічого спільного із людською моралью чи совістю!
Це типове , вироджене бидло і неземне створіння 😡, яке немає
Морального права жити на землі !!
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08.05.2022 15:25 Відповісти
Свастику на воротнік. При теперішніх темпах "денацифікації" за 2 мільйони українців ляже 20 лямів свинособак.
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08.05.2022 15:40 Відповісти
Ублюдок, по просту знай свое место в пищевой цепочке, червяк.
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08.05.2022 15:51 Відповісти
Как же он будет визжать когда в дверь постучат...
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08.05.2022 16:29 Відповісти
Этот журавлик,не человек и даже не птичка,это просто падаль,которой не место на планете Земля!
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08.05.2022 17:11 Відповісти
А з цим, що зроблять коли впіймають, уявити боюся. Але, я би по любому запінив монтажно піною його очко. Закинув би пів пачки дріжжей в пику і спостерігав, як він себе сам денацифіює. В скепну букву зю вигнеться.
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08.05.2022 18:04 Відповісти
Придурок
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08.05.2022 19:22 Відповісти
Фашисти майбутнього будуть називати себе борцями з фашизмом.
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08.05.2022 19:40 Відповісти
уйобок.
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08.05.2022 21:33 Відповісти
Рашизм, як суміш нацизма і фашизма, має бути викорінений, і ця місія має бути виконана збройними силами України. СЛАВА УКРАЇНІ!
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08.05.2022 21:39 Відповісти
Асиметрична відповідь: негайно повісити всіх представників москальського криміналітету які перебувають в Україні. Москальськім агентам в СБУ, МВС, прокуратурі, митниці, податкової, прикордонної, і звичайно ОП - приготуватися.
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09.05.2022 09:18 Відповісти
140 000 000 русни, должны быть стерты с лица земли.
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09.05.2022 10:17 Відповісти
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