"Два миллиона украинцев должны быть денацифицированы, то есть уничтожены", - депутат Держдуми РФ Журавльов. ВIДЕО

Депутат російської Держдуми Олексій Журавльов заявив, що для "денацифікації" необхідно знищити два мільйони українців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі кремлівського пропагандистського шоу. За словами російського депутата, йдеться про п'ять відсотків населення України.

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