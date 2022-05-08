"Два миллиона украинцев должны быть денацифицированы, то есть уничтожены", - депутат Держдуми РФ Журавльов. ВIДЕО
Депутат російської Держдуми Олексій Журавльов заявив, що для "денацифікації" необхідно знищити два мільйони українців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі кремлівського пропагандистського шоу. За словами російського депутата, йдеться про п'ять відсотків населення України.
Топ коментарі
+127 MAKAROV #508144
показати весь коментар08.05.2022 10:03 Відповісти Посилання
+94 Vadim Izumov #511001
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+91 Deodar Revolution
показати весь коментар08.05.2022 10:03 Відповісти Посилання
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А Наш Президент молодець! Честь йому і хвала!
Гитлер тоже хотел евреев убивать.
Какая-то мокша, какие-то забитые народы россии.
Типа аршавина.
Они кто такие?
Может их лечить нужно?
Фашисты будущего будут называть себя антифашистами!
Це ж їх план був на війну! Всіх патріотів розстрілювать.
Формула устранения угрозы миру.
Авторитарні режими - це дуже погано. Завжди будь-яка мерзость прорветься до влади. І не треба казати, що Гітлер прийшов до влади демократичним шляхлм. Да, шлях був демокрптичний, але демократія не вміла себе захистити. Тому не може одна гілка влади узурпувати все в країні. Маєш виконавчу владу - забудь про законодавчу, маєш судову - забудь про конституційну.
лучшийне каждый.
Росияне больны лживой пропагандой и хуже того они этого не замечают
Операция будет болезненной, рзочарование сильным - не многие выдержат
Смарть рашистським окупантам !
немають нічого спільного із людською моралью чи совістю!
Це типове , вироджене бидло і неземне створіння 😡, яке немає
Морального права жити на землі !!