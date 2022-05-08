Українські воїни відійшли від Попасної на більш міцні позиції, підготовлені завчасно, - Гайдай. ВIДЕО

Українські воїни відійшли від Попасної на більш міцні позиції.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, наші військові дійсно трохи відійшли від Попасної. Тому що, уявіть собі, місто обстрілювали більше двох місяців, от скільки йде війна, скільки йде вторгнення, постійно обстрілювали, там зруйновано все вщент. Там і бомби, і міни, і артилерія, і ракети. Тому наші відійшли на більш міцніші позиції, які були підготовлені завчасно", - сказав він.

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