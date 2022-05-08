Українські воїни відійшли від Попасної на більш міцні позиції, підготовлені завчасно, - Гайдай. ВIДЕО
Українські воїни відійшли від Попасної на більш міцні позиції.
Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, наші військові дійсно трохи відійшли від Попасної. Тому що, уявіть собі, місто обстрілювали більше двох місяців, от скільки йде війна, скільки йде вторгнення, постійно обстрілювали, там зруйновано все вщент. Там і бомби, і міни, і артилерія, і ракети. Тому наші відійшли на більш міцніші позиції, які були підготовлені завчасно", - сказав він.
Читайте на "Цензор.НЕТ": 11 людей під завалами. Ще в одному селі орки обстріляли будинок, в підвалі якого ховалися мирні, - Гайдай
Топ коментарі
+53 Frol Fedoroff
показати весь коментар08.05.2022 10:40 Відповісти Посилання
+31 георг брок
показати весь коментар08.05.2022 10:56 Відповісти Посилання
+29 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар08.05.2022 10:45 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
два тижні покрутять дупою,доклад фуйлу зроблять і відійдуть
воєнною технікою, чим поки що , наша армія!
Давайте , срані боягузи , підніміть своі ср@ ки і вперед на передову 😠
Территориальной обороны 900 тысяч, ВСУ 300 тыс., вооружены в разы лучше кацапов
Нету 300 тыс ВСУ и 900 тыс.ТРО тем более.А строевых частей в таком количестве нету тем более.
колишніх співвітчизниківгарматного м'яса, як вже було не раз.
Отступать будут из всех разрушенных населенных пунктов, выбивая у кацапов живую силу, технику и снаряды ценой минимально возможных потеть. Наступление без какого-то смысла просто ради отбития пустого, разрушенного города - вероятно вообще не будет иметь смысла, так как карлик плешивый до последнего танка будет наступать и там за 1 день по 50км прорыва будет возвращение территорий. Стратегия войны исходит из того, что у кацапов вообще нет технического производства, все разрушено, нет инженеров, рабочих, ничего они не могут сделать и выпустить в быстрые сроки. На ремонт только хватит максимум. И каждый танк - это безвозратные потери.
торочите ? Там нікого немає !
Пишайся: теорему доведено, спадковий дебіл із вивихненою щелепою та атрофованим мозочком на шиї під капелюхом.
підводний човен "мОськва"- чекає на тебе.
Тамароюсер Геєм ходиш парою? Якщо, особливо обдарований, щоб отримувати додаткове роз'яснення? Тримай, якщо дійде?
Орки взяли те що зосталося від Попаснї
-води,світла ,де жити-нічого немає
Нехай сплять у танках а пьють соляру
или опять будут песню про мы все вернем мы все отстроим петь?как с херсоном мариком бердянском и т.д
Как поотнимать -то в остатке получится примерно равное количество с кацапами ,если не меньшее
але чомусь ніхто не пише, що наші як вийшли звідти, то так і можуть назад туди зайти, а ось якби вже не вийшли а лягли там, то зайти туди назад вже би ніколи не змогли! РУХ - ЦЕ ЖИТТЯ!