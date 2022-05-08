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Українські воїни відійшли від Попасної на більш міцні позиції, підготовлені завчасно, - Гайдай. ВIДЕО

Українські воїни відійшли від Попасної на більш міцні позиції.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, наші військові дійсно трохи відійшли від Попасної. Тому що, уявіть собі, місто обстрілювали більше двох місяців, от скільки йде війна, скільки йде вторгнення, постійно обстрілювали, там зруйновано все вщент. Там і бомби, і міни, і артилерія, і ракети. Тому наші відійшли на більш міцніші позиції, які були підготовлені завчасно", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 11 людей під завалами. Ще в одному селі орки обстріляли будинок, в підвалі якого ховалися мирні, - Гайдай

Автор: 

армія рф (17833) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+53
А если бы зеленый придурок не запретил в 2019 ВСУ укреплять позиции. При Пете ***** только лязгал зубами, а при квартальном дурачье отважился. В том что произошло в Украине с 24 февраля есть и прямая вина ЗЕЛЕНСКОГО
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08.05.2022 10:40 Відповісти
+31
Ну так вперёд и с песней, стратег. Или надо как при Сталине, ни шагу назад?
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08.05.2022 10:56 Відповісти
+29
Тут погоджуся цілком. Чого вартує так зване "відведення" імені Зєлєнского, зокрема від Станиці Луганської і Золотого-4. ЗСУ змушені були залишати добре укріплені зручні позиції. Звичайно, Попасна такою позицією не була. Але бої у місті дозволили створити такі позиції одразу за містом. Тут Гайдай не лукавить. Тільки це вже наслідки попередніх відведень.
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08.05.2022 10:45 Відповісти
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візьмуть зруйновані села без води та електрики..
два тижні покрутять дупою,доклад фуйлу зроблять і відійдуть
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08.05.2022 11:25 Відповісти
дирляндія буде випаленою землею, буферною зоною... сподіваюсь хоч мій Харків і область звілнять від русні... шкода Херсон Мелітополь Бердянськ... Маріуполя взагалі немає... шкода Азов... який кинули напризволяще... навмисно...
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08.05.2022 10:47 Відповісти
Не в первый и не в последний раз. Узбагойтесь, на войне такое бывает.
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08.05.2022 10:48 Відповісти
рашистських ботиків дуже помітно. Кричать про зраду та підривають довіру украінців до арміі та президента. Роз'єднуй та захоплюй - ось завдання ольгінських
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08.05.2022 10:50 Відповісти
У ЗСУ вірять усі а президенту..... деякі.
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08.05.2022 10:56 Відповісти
Да, этому президенту верят сегодня особо одарённые природой на голову особи. Впрочем это было и в 2019 году.
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08.05.2022 11:08 Відповісти
Не здав,що втрата території це перемога, в світі зеботів можливо і так
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08.05.2022 10:57 Відповісти
ЗСУ - красави. А що стосується бубочки, то від нього користь є тільки коли він по папірцю читає, що йому МЗС напише. Бо коли сам рота розкриє, то краще б мовчав. Хоч не втік - і те добре.
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08.05.2022 10:57 Відповісти
диванные всепропальшики не желают подохнуть под обстрелами? тогда заткните хлеборезки.
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08.05.2022 10:54 Відповісти
Ого скільки тут диванних вояків зібралось , які готові в одну мить перемогти орків , яких в рази більше наших військ , і в рази більш оснащена
воєнною технікою, чим поки що , наша армія!

Давайте , срані боягузи , підніміть своі ср@ ки і вперед на передову 😠
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08.05.2022 10:57 Відповісти
у орків більше заліза .... але живої сили менше
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08.05.2022 11:18 Відповісти
Шо ты мелешь?
Территориальной обороны 900 тысяч, ВСУ 300 тыс., вооружены в разы лучше кацапов
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08.05.2022 11:35 Відповісти
саме так, тільки у Швейцарії де ти впн-ишся чи дупу грієш?
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08.05.2022 11:47 Відповісти
Это ты херню мелешь. С калашами наскоком в наступление всех отправить?
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08.05.2022 14:23 Відповісти
и по коктейлю молотова он ещё выдаст. авиацию сбивать. ну или артиллерию штурмовать. ну или танк. на крайняк БТР
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08.05.2022 14:45 Відповісти
Алекс не смотрите пожалуста Рашу Тудей или что там в Швейцарии показывают кацапского.
Нету 300 тыс ВСУ и 900 тыс.ТРО тем более.А строевых частей в таком количестве нету тем более.
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08.05.2022 14:58 Відповісти
Мені цікаво, де та червона лінія де ми зупинимось і не будемо більше відступати? Зараз орки зайдуть у це селище та мобілізують роту другу колишніх співвітчизників гарматного м'яса, як вже було не раз.
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08.05.2022 10:59 Відповісти
Идите на фронт, покажите, как не отступать под бомбежкой авиации и артиллерии в 4 смены непрерывной ротации кацапов, когда нашим надо спать и есть между прочим. Или бетонируйте окоп, притом с крышей еще или хотя бы в земле с куском пенопласта с дерном над головой.

Отступать будут из всех разрушенных населенных пунктов, выбивая у кацапов живую силу, технику и снаряды ценой минимально возможных потеть. Наступление без какого-то смысла просто ради отбития пустого, разрушенного города - вероятно вообще не будет иметь смысла, так как карлик плешивый до последнего танка будет наступать и там за 1 день по 50км прорыва будет возвращение территорий. Стратегия войны исходит из того, что у кацапов вообще нет технического производства, все разрушено, нет инженеров, рабочих, ничего они не могут сделать и выпустить в быстрые сроки. На ремонт только хватит максимум. И каждый танк - это безвозратные потери.
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08.05.2022 11:04 Відповісти
йдіть на фронт ... ці дешеві закиди залиште для фанатів бібочки ... я, як сотні тисяч інших українців був у військкоматі два місяці тому і досі чекаю на дзвінок .... після цих слів далі коментувати вашу фігню не бачу сенсу
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08.05.2022 11:17 Відповісти
Есть у них и производства и полные склады и танков около 13000 шт.ты представляешь,сколько нам надо оставить городов,что бы всё это выбить?От того что мы отошли на следующие позиции,нам легче не станет .Враг тоже подтянет артилерию и снова издалека начнёт сравнивать наши позиции с землёй.И мы снова отступим.Пока мы в обороне,мы ничего не выиграем.
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08.05.2022 13:23 Відповісти
Попасна - це вигорівше і розтрощене місто , про яке гарматне м'ясо ви
торочите ? Там нікого немає !
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08.05.2022 11:23 Відповісти
Це українська земля.І пофиг шо там нікого нема.
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08.05.2022 13:25 Відповісти
Як не зацду на Цензор, то чи не кожен коментатор військовий експерт та працює в геншштабі
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08.05.2022 11:02 Відповісти
я понимаю как получилось что в 2014 орки пешком зашли в Крым, но бл..дь расскажи как 2022 они могли пешком пройти с Херсона до Мариуполя, КАК ? Может генштабу иногда полезно читать коменты адекватных людей на цензоре?
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08.05.2022 12:38 Відповісти
Да в новой каховке они были уже через 7 часов после начала вторжения (в 11 часов дня)
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08.05.2022 13:00 Відповісти
верим ВСУ !
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08.05.2022 11:03 Відповісти
Вася, будь-ласка не кацапською... Зробіть над собою зусилля.
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08.05.2022 11:52 Відповісти
У нас свободная страна и свобода слова. Не надо, указывать людям что делать, и тогда тебе не скажут куда идти
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08.05.2022 12:40 Відповісти
якщо ти, спадковий дебіл, що не може провести аналогію із сруськоізичньіми та "освободителями", напрямок підводного човна "мОськва"- саме для тебе.
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08.05.2022 13:10 Відповісти
Давай проведем аналогию, и узнаеш какой ты дибил. В украинских школах преподают немецкий язык? Это же язык гитлеровцев и третьего рейха? А значит его нужно запретить? Только в Украине или во всем мире? Чокнутое ты зачем срач тут разводиш, чаще проветривай в своей палате
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08.05.2022 13:40 Відповісти
Гени не проп'єш, третє чи шосте покоління прямоходячих мавп із пляшкою в дупі, а випитим на сніданок, обід та вечерю?
Пишайся: теорему доведено, спадковий дебіл із вивихненою щелепою та атрофованим мозочком на шиї під капелюхом.
підводний човен "мОськва"- чекає на тебе.
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08.05.2022 14:10 Відповісти
Чо ты кидаешся на людей, пещерное? Залесь в свою нору, тебе среди людей не место.
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08.05.2022 15:24 Відповісти
свинособака, твої борошна лінгвістики та злі парфуми, надають мені натхнення, як тобі- звичка не злазити з пляшки та бути відісланим у романтично-еротичну мандрівку. Срав ни та гимнастёрку не стягав?
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08.05.2022 16:22 Відповісти
пройдись на боевые позиции к военным. будешь сильно удивлен. там на русском, не на российском, а именно на русском тоже много говорят. потому у кацапов не русский, а российский. Кацапов оставим без языка
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08.05.2022 14:05 Відповісти
щодо мови на наших позиціях- мені байка, котрою воїни констатують та тішаться, що вбили кацапів... Вичерпно?
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08.05.2022 14:15 Відповісти
где ж ты такой взялся? ни логики, ни независимого мышления. в ЗСУ на русском многие говорят
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08.05.2022 14:33 Відповісти
а ти то чого скачеш? Щелепа вивихнута теж? Чи ти з Тамарою сер Геєм ходиш парою? Якщо, особливо обдарований, щоб отримувати додаткове роз'яснення? Тримай, якщо дійде?







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08.05.2022 16:32 Відповісти
Правильно зробили, що відійшли! На війні життя солдатів НАДцінне! Герої мають жити і приносити перемогу! А оцю тупу кричалку про 'герої не вмирають' треба заборонити! Вмирають ще й як. Не треба нам жертв по типу 'голою груддю на амбразуру' або гарматного м'яса! Треба все по розуму робити - відійшли, перегрупувалися, підсилилися, відпочили врешті решт...а потім як вдарили тих кацапів, щоб жодного виродка в живих не лишилося!
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08.05.2022 11:10 Відповісти
Якщо весь час відходити то можна не помітити як опинився біля польского кордону.
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08.05.2022 11:30 Відповісти
Як раз і тебе десь там поряд побачимо
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08.05.2022 11:38 Відповісти
финны наверно таже так думали ... теперь смотрят в сторону Выборга и вспоминают, что когда-то это был второй по славе финский город
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08.05.2022 11:44 Відповісти
думаю фіни живуть щасливо. Місто це нормальна плата якщо на іншому боці свобода нації
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08.05.2022 12:17 Відповісти
город был шведский,и населения финского там почти никогда не было
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08.05.2022 13:01 Відповісти
Тогда уж за Днепр, что бы точно не ошибиться.
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08.05.2022 13:07 Відповісти
Правильно зробили
Орки взяли те що зосталося від Попаснї
-води,світла ,де жити-нічого немає
Нехай сплять у танках а пьють соляру
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08.05.2022 11:21 Відповісти
ну канечна привина !зачем та украинская земля там же дома разрушены?так можно и всю Украину постепенно отдать Да зэ-билы недоделаные?
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08.05.2022 12:00 Відповісти
Можне ви хотіли сказати відступили?
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08.05.2022 11:28 Відповісти
Омманою беруть ворога в кiльце
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08.05.2022 11:54 Відповісти
пасну обстрілюють зівсіх сторін - дебальцево рядом с него дорого на ростов -- с попасної пряма дорога на лугандон там дуже тяжко відійшли і це дуже правльно
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08.05.2022 11:56 Відповісти
я думаю реально отошли на вагоноремонтный завод ,а не полностью с попасной-но в целом пока непонятно.
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08.05.2022 13:03 Відповісти
Очень жаль, что так, но очевидно, что были на то причины и это не тупая сдача города.
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08.05.2022 11:57 Відповісти
Сегодня отступили,а завтра опять возьмут!Слава ВСУ!
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08.05.2022 12:04 Відповісти
зачем превращаться в кацапов которые взрыв называют -хлопком и сдачу города называть более благозвучным словом -отошли?
или опять будут песню про мы все вернем мы все отстроим петь?как с херсоном мариком бердянском и т.д
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08.05.2022 12:04 Відповісти
Якщо речі своїми іменами називати, то ми про їб..ли Попасну, не розумію, врази більша по чисельності вже і нлави і джавеліни і стрілкова зброя, а орки двигають, щоб так хто не говорив,вони ж не пушки котять, а бронетехнікою і жив силою тиснуть, де Джав. і Нлав.де для авіації Стінгери СТРАРТРЕКИ ці, якщо ********, чи якщо наші відступлять, то авіація перестане туда доставати!??? ЩО Знову за ******** відбувається!!??
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08.05.2022 12:05 Відповісти
В нас по ракетноиу озброєні і авіації чистий програш. Без такої зброї перемога не можлива.
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08.05.2022 12:24 Відповісти
Та ну! Розкажи це афганцям.
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08.05.2022 12:36 Відповісти
І що? Совок вбив два мільйони афганців.Крім того вони фактично печерні люди,а ми ні.Там перемоги над совком не було,як і над США.
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08.05.2022 13:54 Відповісти
Ну так тоді відступати можна постійно, і кацапня це почуяла, що давлять, хоч і з великими втратами, але давлять, вони це чуютьЮ тому і продовжують!!!По твоїй лозіці, - то ми будемо відступати постійно!!Чому не працюють по пусковим комплексам ракетами і байрактарами, по зміїнному працюють а по Пуск. Установках іскандер ні!????
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08.05.2022 12:38 Відповісти
Тобі краще знати, що ВИ *******. Не рюмсай, вчи, краще, нашу історію - https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Year=-513
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08.05.2022 12:34 Відповісти
в шахматы умеешь? сдать пешку и получить ферзя. и не слушай дристовича со всем п и оп
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08.05.2022 12:47 Відповісти
Вагнер зашёл и стал вести уличные бои в центре , нашим пришлось отойти
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08.05.2022 12:54 Відповісти
а кто вам рассказал ,что у нас больше войск?На бумаге то точно больше,как и было до войны -численность ВСУ на бумаге БЫЛА больше на 100 тыс.,чем реально.И притом из них 15000 ВМС ,35000 ВВС плюс куча нестроевой публики,плюс заслоны в приднестровье и около белоруссии .
Как поотнимать -то в остатке получится примерно равное количество с кацапами ,если не меньшее
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08.05.2022 13:07 Відповісти
а вы куда-то спешите? с одной стороны конечно спешить есть куда, пока Хйло не подтянет новое мясо, но с другой ...
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08.05.2022 13:10 Відповісти
С 24 декабря 1918 года по 7 января 1919 года в Белгороде размещалось Временное рабоче-крестьянское правительство Украины под руководством Г. Л. Пятакова. Город был временной столицей Украины.
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08.05.2022 12:34 Відповісти
Можна тільки порадіти кількості "військових експертів та стратегів" у коментарях. Це мабуть ті "вояки", які закривають вуха та очі під час вибуху петарди або салюту. А коли вибухає так, що перетинки лопають у вухах, зовсім інші відчуття. Звісно хотілося би щоб погнали кацапів без зупинки, але не ціною шалених втрат наших хлопців, їм ще наступати та завершувати війну. Вірте у ЗСУ! На передку краще видно. І ще, як кажуть: "Під вогнем атеїстів немає" Слава Україні!
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08.05.2022 12:35 Відповісти
Люся дает надежду и успокоение тем у кого совсем нет мозгов.
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08.05.2022 13:10 Відповісти
Плохо чего уж.. Города легче защищать чем на чистом поле..
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08.05.2022 13:53 Відповісти
если есть что защищать-в попасной частный сектор превращен в руины,остались некоторые высотки и вагоноремонтный завод-думаю туда и отошли
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08.05.2022 15:03 Відповісти
То есть по вашему землю защищать не надо???
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08.05.2022 16:44 Відповісти
Ну если там все заминировали и пристреляли новые гаубицы то можно и отойти.
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08.05.2022 17:00 Відповісти
Попасна стерта с лиця землі.Життя наших ЗСУ важливіше за камні.Та й в тактичному плані ми їх просто нафаршировали всю землю.Сьогодні відішли на безпечну відстань хай працює арта ,завтра без жодного пострілу вернемо.Головне вони втрачають своє мясо і потенціал.Вірте в ЗСУ все повернемо.
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08.05.2022 17:00 Відповісти
бачу в багатьох тут пригорає, що попасна вже фсьо...

але чомусь ніхто не пише, що наші як вийшли звідти, то так і можуть назад туди зайти, а ось якби вже не вийшли а лягли там, то зайти туди назад вже би ніколи не змогли! РУХ - ЦЕ ЖИТТЯ!
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09.05.2022 00:18 Відповісти
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