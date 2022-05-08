Не один рік йшло повзуче умиротворення агресора, який на "ніколи знову" відповідав – "можем повторить", – Порошенко. ВIДЕО
Путінська Росія сьогодні – це як гітлерівська Німеччина 80 років тому, а Путін – те ж саме, що Гітлер.
Про це сказав Петро Порошенко у відеозверненні з нагоди Дня пам’яті та примирення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".
Порошенко наголосив, що світ мав стримати російського фюрера ще тоді, коли він тільки подав перші натяки на свої реваншистські плани.
"Ніколи знову не мали би повторитися страхіття Другої світової війни, знищення невинних людей, руйнування самих основ цивілізації. "Ніколи знову" лунало знову і знову. Вже після нападу на Грузію, після захоплення Криму, після агресії на сході нашої держави. Але повторення слів не могло замінити дій на захист миру. Не один рік йшло повзуче умиротворення агресора, який на "ніколи знову" відповідав – "можем повторить", – нагадав Порошенко.
Тепер російська агресія розповсюдилася на всю територію України – констатує п’ятий президент: "знову агресор заперечує наше право на існування, оголошує про своє право силою перекроювати кордони. А в нас, українців, відбирає право на життя. При цьому він використовує увесь інструментарій нацизму: бомбардування міст і сіл, геноцид мирного населення, тотальну брехню в медіа".
"На фотографіях з Макарова, Бучі, Бородянки ми побачили тіла людей зі зв’язаними руками, вбитих пострілами в потилицю. Ми побачили спалені будинки і всіяні тілами вулиці, побачили мертвих, яких русня не дозволяла ховати", – зауважує Порошенко.
"Можем повторить" – це про геноцид. Тотальне знищення людей і народів, які не вписуються в маячню Путіна, і це стало для Росії головним змістом цієї війни", – переконаний лідер партії.
Порошенко зазначає, що знищення навчальних закладів, бібліотек та музеїв скопійоване з гітлерівського плану "ОСТ", який передбачав перетворення України на джерело сировини і рабської робочої сили. А вивезення з окупованих територій – це повторення Голодомору.
"Сьогодні як і в часи Другої світової, ми – на передовій. Сьогодні знову вільний світ – перед смертельною небезпекою. Неподолане зло не зупиниться в Україні. Це дуже добре розуміють народи, які внесли вирішальний внесок у перемогу у Другій світовій війні. Саме ці народи і уряди і тепер підтримують нас і далі розгортають підтримку України, оформили вже юридично потужну антипутінську коаліцію. Зброя, санкції, протистояння російській пропаганді, гуманітарна допомога, прихисток біженцям, зміцнення єдності НАТО і ЄС – це вже не гасла, це конкретні дії", – зазначає Порошенко.
"Перемогли нацизм і фашизм – переможемо й рашизм. Але після перемоги ми ще з більшою впевненістю скажемо "Ніколи знову!", – наголошує п’ятий президент.
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Это только Порошенко с Турчиновым могли всякими нептунами и стугнами бряцать да Громом грозить мавзолею!
Там чекає тепла в'язниця до 10 років!
Что Армию укреплял, что западло было с иродом кремлёвским встретиться, что обосрали его
по заданию ФСБ, как могли, что провозглашал и превозносил три слова: АРМИЯ, МОВА, ВIРА,
что вышло сейчас очень важным? По чьему заданию работаем, товарищ...? Как там, кураторы?
Или уже в Украине, во власти? Сколько и что передал лично теперешний президент, кроме как
появился напередке в броннике, и требовал у военных уважения, поскольку уже сорок? Вырос!
Где воевал, какие заслуги, кроме трёпа? Уважения заслуживают, а не требуют!
Он ( Порошенко) был действительно ГЕТЬМАН с большой буквы, и стать и речи умные от себя
говорил и сейчас говорит, что думает, а не роль заучивает. Прекрасно говорит на нескольких
языках, и пользуется уважением в мире. "Толька не Парашенка"! Получили "по приколу"
десятки тысяч украинских жизней в минусе? А кто из бывших президентов что то делает для
фронта? Я, конечно, не считаю за помощь участие престарелого Кравчука в группе по переговорам с рашей, его желание войти в историю. Нонсенс. Об этой группе потом разговор.
Во всяком случае, американцы взялись за проверки счетов и не удивлюсь, если у зелёных после войны хорошо накапает, и очень хорошо выяснится, кто разбогател на войне и приумножил.
Оман уже забылся? Виллы, пентхаузы, яхты ,- всё посчитают. Бойтесь, зелёные...
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Зе влада і зеленський - це ЦИРК НА КРОВІ
Как вспомню торговлю на крови или попытки поставки элек в Крым.... Что только нам не врали....
Как бы вы тут не поливали дерьмом Порошенко- вы- глисты в навозной яме, вы никто против него, поэтому ваш киздеж- это говноистекание глистов и все.
"мінським домовленостям немає альтернативи"
і відразу все стає на свої місця
Хто не назвав війну - війною, хто переслідував і гнобив добровольчі батальйони, хто не вводив санкції проти депутатів держдуми за анексію Криму, при кому на військових складах були знищені на мільярди доларів так необхідні зараз снаряди і ракети до Градів, хто не виділяв грошей на оперативно-тактичну ракету, хто не побудував патронного заводу і снарядного заводу, хто не ввів навіть візового режиму з мордором, хто торгував на крові з лугандонією і ерефією, хто віддав інформаційний простір України путіноїдам, хто не ліквідував проросійську партію регіонів, а воскресив її в іншій іпостасі, хто весь час загравав з олігархами і давав їм можливість грабувати українців і т.д. і т.п. ....???