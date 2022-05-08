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Новини Відео Війна
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Не один рік йшло повзуче умиротворення агресора, який на "ніколи знову" відповідав – "можем повторить", – Порошенко. ВIДЕО

Путінська Росія сьогодні – це як гітлерівська Німеччина 80 років тому, а Путін – те ж саме, що Гітлер.

Про це сказав Петро Порошенко у відеозверненні з нагоди Дня пам’яті та примирення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

Порошенко наголосив, що світ мав стримати російського фюрера ще тоді, коли він тільки подав перші натяки на свої реваншистські плани.

"Ніколи знову не мали би повторитися страхіття Другої світової війни, знищення невинних людей, руйнування самих основ цивілізації. "Ніколи знову" лунало знову і знову. Вже після нападу на Грузію, після захоплення Криму, після агресії на сході нашої держави. Але повторення слів не могло замінити дій на захист миру. Не один рік йшло повзуче умиротворення агресора, який на "ніколи знову" відповідав – "можем повторить", – нагадав Порошенко.

Тепер російська агресія розповсюдилася на всю територію України – констатує п’ятий президент: "знову агресор заперечує наше право на існування, оголошує про своє право силою перекроювати кордони. А в нас, українців, відбирає право на життя. При цьому він використовує увесь інструментарій нацизму: бомбардування міст і сіл, геноцид мирного населення, тотальну брехню в медіа".

"На фотографіях з Макарова, Бучі, Бородянки ми побачили тіла людей зі зв’язаними руками, вбитих пострілами в потилицю. Ми побачили спалені будинки і всіяні тілами вулиці, побачили мертвих, яких русня не дозволяла ховати", – зауважує Порошенко.

"Можем повторить" – це про геноцид. Тотальне знищення людей і народів, які не вписуються в маячню Путіна, і це стало для Росії головним змістом цієї війни", – переконаний лідер партії.

Порошенко зазначає, що знищення навчальних закладів, бібліотек та музеїв скопійоване з гітлерівського плану "ОСТ", який передбачав перетворення України на джерело сировини і рабської робочої сили. А вивезення з окупованих територій – це повторення Голодомору.

"Сьогодні як і в часи Другої світової, ми – на передовій. Сьогодні знову вільний світ – перед смертельною небезпекою. Неподолане зло не зупиниться в Україні. Це дуже добре розуміють народи, які внесли вирішальний внесок у перемогу у Другій світовій війні. Саме ці народи і уряди і тепер підтримують нас і далі розгортають підтримку України, оформили вже юридично потужну антипутінську коаліцію. Зброя, санкції, протистояння російській пропаганді, гуманітарна допомога, прихисток біженцям, зміцнення єдності НАТО і ЄС – це вже не гасла, це конкретні дії", – зазначає Порошенко.

"Перемогли нацизм і фашизм – переможемо й рашизм. Але після перемоги ми ще з більшою впевненістю скажемо "Ніколи знову!", – наголошує п’ятий президент.

Автор: 

День Перемоги (458) нацизм (152) Порошенко Петро (15193) путін володимир (24124) росія (66070) День пам’яті та примирення (64)


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Топ коментарі
+49
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08.05.2022 12:53 Відповісти
+49
Порошенко передал 18 пикапов на фронт для украинских десантников.

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08.05.2022 13:02 Відповісти
+40
Зважена промова адекватного політика, без істерик та звинувачень всих партнерів в бездіяльності, як дуже любить істерити наше "непорозуміння".
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08.05.2022 12:57 Відповісти
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Который сгноила его 100% своя генпрокурор!
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08.05.2022 14:10 Відповісти
Якщо проаналізувати коменти рашистських ботів із zeкаманди, то виявиться, що порошенко винен у зриві операції по вагнерівцям, у провалі оборонного замовлення за останні 3 роки, у неготовності ЗСУ до великої війни. Однак це ще не все, виявляється саме Порошенко здав південь України, наказав розмінувати Чонгар, призначив рашистських колаборантів: дерьмака, татарова, дємченко, баканова керувати справами у державі. А бубочка, з травня 2019-го взагалі не президент у цій країні.
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08.05.2022 13:26 Відповісти
Если анализ крутится: или Пе или Зе, то мозги не долеко ушли от русишь-ваты.
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08.05.2022 13:32 Відповісти
А не хотів проаналізувати попередження 19-го року, що Порошенко програє вибори, і поки він та його партія при владі, хай краще готуються до парламентських виборів( в нас, якщо забув парламентсько-президентська республіка) та терміново змінють деякі закони, щоб був своєрідний "захист від дурня". 8% - це вирок за самовпевненність.
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08.05.2022 13:52 Відповісти
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08.05.2022 13:30 Відповісти
Если бы величайший лидер современности смог посмотреть в глаза фуйлу, все бы устаканилось.
Это только Порошенко с Турчиновым могли всякими нептунами и стугнами бряцать да Громом грозить мавзолею!
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08.05.2022 13:39 Відповісти
Зате фанатам Зе клоуна завди смішно - ЦИРК НА КРОВІ.
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08.05.2022 14:45 Відповісти
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08.05.2022 14:47 Відповісти
Порох всегда был врагом для клана с берегов Днепра во всяких ипостасях. Удивительно было бы, когда троли приумолкли. Недавно Швец с горечью костантировал, что после его обращения о корупции на войне, на его канале резко увеличилось количество тролей с ОПы. А Пороху уже и поспорить не скем. такое впечатление, что зеленые прохвосты сами испугались и Путина и собственного "величия" и как то сдрыснули - петляют по Украине.
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08.05.2022 13:41 Відповісти
А що ти хотів? У них "не вигоріло" те що вони хотіли - оголить кордони і щоб кацапи переможним маршем пройшли по Україні А зараз відчувають що "піздец не за горами" - прийде час і ми почнемо задавать питання про розвал оборонних програм про злив розвідінформації про розмінування Перекопу і Чонгару і багато про що ще цікавіше А стаття буде одна - держзрада!
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08.05.2022 15:00 Відповісти
"Не один рік йшло повзуче умиротворення агресора" -> евакуація Рошену з Липецька, панамські офшори, мінські договорняки, воскресіння медведчука і ригів, підпали складів зі зброєю. А тепер знову виліз на бульдозер....
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08.05.2022 13:43 Відповісти
При мінських договорняках на Україну не летіли по 100 балістичних ракет в день, на українські міста не скидали 1000 кг бомби, 10 млн громадян України не були біженцями, в Україні не гинули по 500-1000 людей в день. Чи ти вважаєш, що 30тис трупів тільки у одному Маріуполі - це перемога бубочки?
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08.05.2022 13:47 Відповісти
Є бажаня у Панаму разом з Портновим?
Там чекає тепла в'язниця до 10 років!
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08.05.2022 14:15 Відповісти
Це у кацапів спадкове.
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08.05.2022 13:51 Відповісти
Ах Порох надоел, братец Иванушка ! А чем же, что передаёт что- то фронту, и, причём, лично?
Что Армию укреплял, что западло было с иродом кремлёвским встретиться, что обосрали его
по заданию ФСБ, как могли, что провозглашал и превозносил три слова: АРМИЯ, МОВА, ВIРА,
что вышло сейчас очень важным? По чьему заданию работаем, товарищ...? Как там, кураторы?
Или уже в Украине, во власти? Сколько и что передал лично теперешний президент, кроме как
появился напередке в броннике, и требовал у военных уважения, поскольку уже сорок? Вырос!
Где воевал, какие заслуги, кроме трёпа? Уважения заслуживают, а не требуют!
Он ( Порошенко) был действительно ГЕТЬМАН с большой буквы, и стать и речи умные от себя
говорил и сейчас говорит, что думает, а не роль заучивает. Прекрасно говорит на нескольких
языках, и пользуется уважением в мире. "Толька не Парашенка"! Получили "по приколу"
десятки тысяч украинских жизней в минусе? А кто из бывших президентов что то делает для
фронта? Я, конечно, не считаю за помощь участие престарелого Кравчука в группе по переговорам с рашей, его желание войти в историю. Нонсенс. Об этой группе потом разговор.
Во всяком случае, американцы взялись за проверки счетов и не удивлюсь, если у зелёных после войны хорошо накапает, и очень хорошо выяснится, кто разбогател на войне и приумножил.
Оман уже забылся? Виллы, пентхаузы, яхты ,- всё посчитают. Бойтесь, зелёные...
.
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08.05.2022 14:13 Відповісти
Хабы все строили возле Крыма, Чонгар разминировали, и новые переходы с мостами в лугандон, дороги в родной Кривой рог асфальтировали, вместо новых танков, ракет и снарядов - вот юг и просрали!!! Да слуги? Ну это вам ещё аукнется…кто то там на втрой срок жопку мылит??? Ну ну…. А где Изя каломыйский ? где его гуманитарка и тепловизоры с квадрокоптерами???
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08.05.2022 14:23 Відповісти
Розшифруйте оце кліше пропаганди "барига-мародер". Що конкретно мародерив? з пруфами, коли перепродавав крадене? (барига як би) теж з серйозними пруфами, а не з посиланнями на різні Г+Г чи УПячку. з Бігусами.
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08.05.2022 14:25 Відповісти
Не ругайтесь. Что порох, что зеля- два сорга г...вна. И тот и тот развели коррупцию и кумовство. И тот и тот не выполнили ни одного предвыборного обещания. Так что после победы убираем зе и весь квартал 95, а то вместо плана Маршалла будем смотреть трусливые видосики, о том как у нас все хорошо
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08.05.2022 14:33 Відповісти
Лахта, випий бояри.
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08.05.2022 14:58 Відповісти
Гнусність зевлади зашкалює..!!
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08.05.2022 14:35 Відповісти
Порох це справжній Президент.
Зе влада і зеленський - це ЦИРК НА КРОВІ
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08.05.2022 14:56 Відповісти
Это Петя кается что ли..... Ведь он умиротворял и торговал.....
Как вспомню торговлю на крови или попытки поставки элек в Крым.... Что только нам не врали....
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08.05.2022 15:00 Відповісти
а рошен твій де був ?
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08.05.2022 15:19 Відповісти
В дуже сліпому трасті )))
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08.05.2022 15:38 Відповісти
Покидьок , - а які були прийнятні варіанти для України на той час, за який ти *********** тут методички анархістів?
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08.05.2022 16:48 Відповісти
Та бл..ь совсем больной утырок на всю голову? Ввел военное положение- когда войска в открытую пошли на страну с 4 сторон? а не должен был???? Вы совсем ипанутые на всю голову. Пороха жрали за военное положение по инциденту в Азовском море- такие швали продажные как ты, и тут же, суки конченные- что он не объявил военное положение? Боневтик- стал блеать героем? Кого Порох умиротворял? Выбил сверхнужный мир для страны в 2014-2015 году когда страна была с голой жопой без армии????ЧЕГО ТЫ, ПАДАЛЬ КОНЧЕННАЯ, не воевал в 2014 году- чтобы не надо было мир подписывать, а?????? И еще миллионы "мудрого " быдляцкого народа, который ****** с диванов недовольно чем то , и сидел на жопе ровно, ждал когда ему красиво сделают победу ценой чужих жизней? Вы , падлы зеленожопые- хуже фашистов и рашистов- ваш зомбиленд готов за подоляцкую пайку отдать даром страну *****, как мечтает ваша проклятая зеленогнойная мразь зеля.

Как бы вы тут не поливали дерьмом Порошенко- вы- глисты в навозной яме, вы никто против него, поэтому ваш киздеж- это говноистекание глистов и все.
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08.05.2022 16:52 Відповісти
Найбільша помилка Пороха,що він забезпечив отакому бидлу як отой "генадій",дофіга комфорту,війна "десь там на сході",а тут їм і субсидії всім,і децентралізація,а потім ще й безвіз,от бидло і "устало от вайни",дуже він повірив,що у нас уже сформувався народ, але нажаль вибори 19го року показали,що в масі своїй це все ще "насєлєние"...
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08.05.2022 17:42 Відповісти
To что Зеленский из секты понимающих Путина, не означает что Порошенко не вор. И тот и другой по сути одинаковы, это изменники. Нет смысла перечислять преступные действия Зеленского, заигрывания с Путиным и т.д. Но всем любителям Порошенко напомню его дружбанов Авакова и избиение ветеранов ЗСУ, напомню Торнадо и торговлю Порошенко с врагом, напомню Иловайск, Дебальцево. Порошенко сдал киборгов и донецкий аэропорт точно также как Зеленский сейчас сдал Азовсталь. Оба уже были достаточно долго у власти и уже показали на что способны. Не наступайте на те же грабли в третий раз!!!
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08.05.2022 16:13 Відповісти
Достатньо загуглити запит
"мінським домовленостям немає альтернативи"
і відразу все стає на свої місця
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08.05.2022 16:21 Відповісти
і тебе спитаю: а які були інші прийнятні для України варіанти на той час? Так, щоб ***** не зробив свого повномаштабного вторгнення не 24/02.2022р, а, приміром, 23/02.2015р.?
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08.05.2022 16:51 Відповісти
ню ню і які висновки,а що були альтернативи? а ну давай блисни розумом)))
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08.05.2022 17:43 Відповісти
"Не один рік йшло повзуче умиротворення агресора". Ахто ж був одним із цих умиротворювачів 5 років?
Хто не назвав війну - війною, хто переслідував і гнобив добровольчі батальйони, хто не вводив санкції проти депутатів держдуми за анексію Криму, при кому на військових складах були знищені на мільярди доларів так необхідні зараз снаряди і ракети до Градів, хто не виділяв грошей на оперативно-тактичну ракету, хто не побудував патронного заводу і снарядного заводу, хто не ввів навіть візового режиму з мордором, хто торгував на крові з лугандонією і ерефією, хто віддав інформаційний простір України путіноїдам, хто не ліквідував проросійську партію регіонів, а воскресив її в іншій іпостасі, хто весь час загравав з олігархами і давав їм можливість грабувати українців і т.д. і т.п. ....???
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08.05.2022 16:22 Відповісти
На бійців іформспротиву 2014-2019 організовано було полювання, їх тролили, їм затискали рота аби не паплюжили дружбу з "братнім народом", бо у когось бізнес, батько, чоловік або дружина були росіянами, війни для більшості не існувало, чи був "конфлікт" який начебто роздмухала сама Україна, а президент Порошенко був "головним баригою". Як вам спиться зараз, люди?
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08.05.2022 20:17 Відповісти
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