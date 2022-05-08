Не один рік йшло повзуче умиротворення агресора, який на "ніколи знову" відповідав – "можем повторить", – Порошенко. ВIДЕО

Путінська Росія сьогодні – це як гітлерівська Німеччина 80 років тому, а Путін – те ж саме, що Гітлер.

Про це сказав Петро Порошенко у відеозверненні з нагоди Дня пам’яті та примирення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

Порошенко наголосив, що світ мав стримати російського фюрера ще тоді, коли він тільки подав перші натяки на свої реваншистські плани.

"Ніколи знову не мали би повторитися страхіття Другої світової війни, знищення невинних людей, руйнування самих основ цивілізації. "Ніколи знову" лунало знову і знову. Вже після нападу на Грузію, після захоплення Криму, після агресії на сході нашої держави. Але повторення слів не могло замінити дій на захист миру. Не один рік йшло повзуче умиротворення агресора, який на "ніколи знову" відповідав – "можем повторить", – нагадав Порошенко.

Тепер російська агресія розповсюдилася на всю територію України – констатує п’ятий президент: "знову агресор заперечує наше право на існування, оголошує про своє право силою перекроювати кордони. А в нас, українців, відбирає право на життя. При цьому він використовує увесь інструментарій нацизму: бомбардування міст і сіл, геноцид мирного населення, тотальну брехню в медіа".

"На фотографіях з Макарова, Бучі, Бородянки ми побачили тіла людей зі зв’язаними руками, вбитих пострілами в потилицю. Ми побачили спалені будинки і всіяні тілами вулиці, побачили мертвих, яких русня не дозволяла ховати", – зауважує Порошенко.

"Можем повторить" – це про геноцид. Тотальне знищення людей і народів, які не вписуються в маячню Путіна, і це стало для Росії головним змістом цієї війни", – переконаний лідер партії.

Порошенко зазначає, що знищення навчальних закладів, бібліотек та музеїв скопійоване з гітлерівського плану "ОСТ", який передбачав перетворення України на джерело сировини і рабської робочої сили. А вивезення з окупованих територій – це повторення Голодомору.

"Сьогодні як і в часи Другої світової, ми – на передовій. Сьогодні знову вільний світ – перед смертельною небезпекою. Неподолане зло не зупиниться в Україні. Це дуже добре розуміють народи, які внесли вирішальний внесок у перемогу у Другій світовій війні. Саме ці народи і уряди і тепер підтримують нас і далі розгортають підтримку України, оформили вже юридично потужну антипутінську коаліцію. Зброя, санкції, протистояння російській пропаганді, гуманітарна допомога, прихисток біженцям, зміцнення єдності НАТО і ЄС – це вже не гасла, це конкретні дії", – зазначає Порошенко.

"Перемогли нацизм і фашизм – переможемо й рашизм. Але після перемоги ми ще з більшою впевненістю скажемо "Ніколи знову!", – наголошує п’ятий президент.