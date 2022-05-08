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"Байрактар" знищив ще два катери російських окупантів біля острова Зміїний. ВIДЕО безпілотника

Військово-Морські сили Збройних сил України показали нове відео зі знищення ще двох десантних катерів "Раптор" рашистів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судна окупантів були знищення після атаки безпілотника Bayraktar TB2.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Острів Зміїний - така собі "морська Чорнобаївка", - спікер Одеської ОВА Братчук

Автор: 

армія рф (17833) Зміїний (164) знищення (7571) Байрактар (192)


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Топ коментарі
+103
ЧФ найближчим часом перестане існувати...
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08.05.2022 13:02 Відповісти
+93
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08.05.2022 13:04 Відповісти
+63
Бальзам для душі.
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08.05.2022 13:02 Відповісти
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ЧФ найближчим часом перестане існувати...
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08.05.2022 13:02 Відповісти
Хай сучі діти мучаться
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08.05.2022 13:07 Відповісти
Браво! Отличное видео, Супер! Смотрел бы да смотрел.. )
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08.05.2022 14:26 Відповісти
Якщо заібашат хоч одну москальску подлодку, то дійсно чф краще затопити щоб не набиратися ганьби (позору) з кожним спаленим чи потоплени руzzкоритом
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08.05.2022 13:22 Відповісти
можна її засипати асфальтом, точно не сплтве
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08.05.2022 21:39 Відповісти
Там у кацапів тих посудин хватає. Ще не на один тиждень.
Тільки підводних корит там 4 чи 5.
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08.05.2022 13:30 Відповісти
Викликає Путін командувача військами ППО і вчиняє істерику:
- Пачему не сбиваются хахляцкие "Байрактары"?!!! Мы вам столько денег ввалили на развитие систем ПВО! У вас в руках не имеющая аналогов техника - "Панцири", "Буки"!!! Им что - повылазило? Не видят они их, что-ли?
- Видят Владимир Владимирович! В момент смерти!

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08.05.2022 13:38 Відповісти
точно. Успешно уничтожают планирующие бомбы наших Байрактаров методом тарана. Зато задача выполнена, можно получать ордена и медали
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08.05.2022 13:58 Відповісти
Посмертно.
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08.05.2022 18:27 Відповісти
*****, гондон лі, а як ти здогадалось?
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08.05.2022 21:40 Відповісти
кацапи відгадайте загадку: мал-да удал!
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08.05.2022 14:27 Відповісти
Цим придуркам завжди казали, що їх чорноморський флот в цій калюжі не має ніякого сенсу. Не вірили.
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08.05.2022 20:20 Відповісти
як кажуть кацапи"довєряй,но провєряй!"
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08.05.2022 21:58 Відповісти
Бальзам для душі.
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08.05.2022 13:02 Відповісти
Дайте мені турка. Обніму. Ну щоб не задушити.
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08.05.2022 13:02 Відповісти
Я от що подумав. Туркам вже негайно потрібно будувати мінімум ще два заводи з виробництва Байрактарів.
Черга з покупців скоро буде на роки вперед.

P.S.
До речі - зі Стугнами теж буде аналогічна ситуація.
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08.05.2022 14:56 Відповісти
Далеко не только "турка". Просто об этом уже мало кто помнит, типа, само собой нарисовалось.
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08.05.2022 15:04 Відповісти
Ну я прийшов обнімай, хоча моя прабабуся з Криму. Але я турок.
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08.05.2022 21:08 Відповісти
Красівоє
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08.05.2022 13:02 Відповісти
Зміїбаївка маленька - але гарненька!!!
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08.05.2022 13:04 Відповісти
І чого було так тікать? Тепер біда - померли втомленими!
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08.05.2022 13:17 Відповісти
Пайдет на дно с перегретими движками- заклинят, а не удирал - утонул би с исправними
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08.05.2022 13:24 Відповісти
то ж русскіє, ні собі й ні кому, гади, тільки природу засир..ти.
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08.05.2022 23:35 Відповісти
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08.05.2022 13:04 Відповісти
при чем тут тукиш аирлайнс? дебил ти чи кацап,що одно і теж
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09.05.2022 09:21 Відповісти
Що, сучі діти, мучитесь? - Бідуємо!
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08.05.2022 13:05 Відповісти
Будьмо!
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08.05.2022 13:25 Відповісти
Ай-я-я-яй.. Какие мелкие кусочки.. (с)
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08.05.2022 13:06 Відповісти
Чудо, почни з себе, - для початку виключи капслук!
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08.05.2022 13:09 Відповісти
Ну ось що за люди.... Треба логічно мислити, а ти знов як рашке. Все заборонити... Нехай нас в ЄС приймуть, от тоді все те що ти написав і збудеться.
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08.05.2022 13:46 Відповісти
Angry birds.
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08.05.2022 13:08 Відповісти
Замечательно! Просто, - брависимо!
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08.05.2022 13:08 Відповісти
Ляпота
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08.05.2022 13:08 Відповісти
***** ШАСТАТЬ !!!!
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08.05.2022 13:09 Відповісти
Ну вот, это уже дело. А то, как-то "Байроктар" уже казался слабоват против кацов. Сейчас уже восстанавливает потихоньку своё реноме.
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08.05.2022 13:09 Відповісти
После уничтожения ПВО в виде крейсера Москва - может себе позволить.
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08.05.2022 13:10 Відповісти
главное не подставить его под авиацию-а то собьют
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08.05.2022 13:40 Відповісти
Может это чем то из нового гасят, а говорят байрактар⁉️
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08.05.2022 13:13 Відповісти
Байрактар может нести два вида вооружения:

2 управляемые противотанковые ракеты https://ru.wikipedia.org/wiki/UMTAS UMTAS с лазерным наведением и дальностью пуска 0,5-8 км либо 4 корректируемые планирующие высокоточные авиабомбы https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Bozok&action=edit&redlink=1 Bozok , Roketsan https://ru.wikipedia.org/wiki/MAM MAM-C , https://ru.wikipedia.org/wiki/MAM MAM-L , способные поражать неподвижные и движущиеся объекты на расстоянии до 8 кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-:0-20 [2
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08.05.2022 18:31 Відповісти
Напис "Ukraine ❤️" у небі Сіднея в Австралії
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08.05.2022 13:09 Відповісти
F35 написали ?
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08.05.2022 13:27 Відповісти
у твоїй дурній голові
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08.05.2022 13:13 Відповісти
Були там де потрібніші! Вони рвуть на шмаття "плавунів" які загрожували висадкою десанту під Одесою А Зміїний хотіли зробить базою для ракетних ударів по ній А тепер "Москви" нема "Макар" пішов "куди макар телят не ганяв"- теж нема Двох "Торів" для прикриття Зміїного - теж Крім того - "гавкнув" склад ракет на острові якими готувалися стрілять по Одесі І десантні плавзасоби - "Серна" і п"ять "Рапторів" "пошли в даль светлую" І на додаток - Мі-8 Хіба це мало?!
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08.05.2022 13:33 Відповісти
Не дарма Заслужний охрінів, коли побачив, що таке те ТВ2
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08.05.2022 13:10 Відповісти
"Нам потрібен спеціальний трибунал для притягнення російського керівництва до відповідальності, - Кулеба Джерело:
Ось він, на відео, найкращий і найсправедливіший трибунал для рашистів!
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08.05.2022 13:10 Відповісти
А музика яка! 👍🔥
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08.05.2022 13:10 Відповісти
Героям слава!!!
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08.05.2022 13:13 Відповісти
Відкрився портал "Нах"..
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08.05.2022 13:15 Відповісти
💀Чернозмеевка💀
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08.05.2022 13:20 Відповісти
Черноморевка.
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08.05.2022 13:29 Відповісти
**********.. )
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08.05.2022 14:30 Відповісти
ЧФ РФ - тупий і ще тупіший!! )))
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08.05.2022 13:21 Відповісти
не эскалибур-там только по стоячему можно попасть
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08.05.2022 13:42 Відповісти
Эскалибура нет в Украине. Стоимость одного снаряда 100к. Уничтожать моторную лодку с пулемётом таким снарядом не просто идиотизм а измена и подрыв боеспособности за что есть конкретная уголовная статья, а по законам военного времени вообще расстрел полагается.
Эскалибур не наводится по подсветке, для этого есть гораздо более дешевые боеприпасы.
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08.05.2022 13:47 Відповісти
эскалибуры есть разные-от джипиэсных до с лазерной подсветкой-цена тоже разная
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08.05.2022 13:58 Відповісти
управляемый снаряд Цветник еще есть. Дешевле, но так же сердито как и Эскалибур. Только дальность чуть меньше
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08.05.2022 14:07 Відповісти
Квитник это тот же советский Краснополь только в профиль. Преимущество конечно это ЦЕНА. Недостаток: нужна АР на позиции возле цели с квантовым дальномером. Лазер легко обнаружить плюс нужна связь, люди, прикрытие, доставка, эвакуация. Эскалибуру нужны только географические координаты в момент выстрела дальше от фарша зависит с захватом и самонавелением. То есть эта система полностью себя раскрывает в сопряжении с космической разведкой. Неизвестно делятся ли такими данными американцы со ствольной артиллерией ЗСУ.
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09.05.2022 01:42 Відповісти
ПС еще подозреваю что Эскалибур скорее всего не зависит от климатических условий. И это просто круто, потому что для стрельбы остальными нужны расчеты, влияет на рассеивание.
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09.05.2022 01:48 Відповісти
НЕТ ЭСКАЛИБУРА С НАВОДКОЙ ПО ЛАЗЕРУ. (для упоротых)
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09.05.2022 01:13 Відповісти
А чем азеры очень эффективно уничтожали армянскую бронетехнику, тоже какими-то высокоточными управляемыми снарядами, в тандеме с Байрактарами..
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08.05.2022 14:35 Відповісти
Байрактари оснащуюються або 2 протитанковими керованими ракетам UMTAS (8 км дальність, 3 метри точність), або 4 високоточними плануючими авіабомбами. Що тим UMTAS-ам, які розраховані на "основні бойові танки", якісь там катери...

Тож азєри всілякі ВОП-и, НП, вантажівки - вражали авіабомбами. А танки, ббм, ЗРК - не шкодували протитанкові ракети.

Саме тому - Байрактар ТБ2 - показує таку ефективність проти озброєнь та армій попереднього покоління (типу рашкованської): бачить далеко, оптика та електроніка *******, засоби враження - різноманітні, сам пластиковий, летить високо, навіть вдень не видно оком.
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08.05.2022 14:42 Відповісти
Да не, во время Карабахского конфликта Байрактары очень точно определяли координаты вражеской техники, не без помощи военных спутников, и по этим координатам на земле уже выстреливался снаряд, точность у них до того высокая что снаряды залетали аж под мосты, где пряталась пехота врага, и очень точно попадали в блиндажи и окопы, таких видео в ютубе навалом, вот узнать бы какие они там высокоточные снаряды применяли..
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08.05.2022 16:15 Відповісти
Harop IAI
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08.05.2022 21:03 Відповісти
"Takeshi Kovach a4ef2ed2", ну, катер по стоимости поболее стоимости управяемого снаряда будет..
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08.05.2022 14:38 Відповісти
Раптор это корыто с двумя пулеметами и 9 боевых орков. Но дело даже не в стоимости. Эскалибур предназначен для стратегических целей. Раптор это тактическая цель. Такими снарядами не разбрасываются.
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09.05.2022 01:21 Відповісти
На байрактар штатно чіпляються 2 ПТР https://ru.wikipedia.org/wiki/UMTAS UMTAS с лазерним наведенням и дальністью пуска "до 8 км". Точність - 3 метри. Ще раз: вони проти танків та відповідного бронювання призначені, що їм ті катери - поставили скалково-фугасні БД - і гаплик будь-якому катеру. А на відео - поцілили обидва рази в задню частину, до ходова!

Тобто 2 додаткові катери один Байрактар TB2 міг розхєрачити взагалі 1 Байрактар своїм штатним озброєнням.

PS: і, звісно, ніхто Ескалібурами пуляти по цілям, що рухаються, та ще й в морі, не буде - це реально дурість.
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08.05.2022 14:37 Відповісти
Я не зрозумів, це ще двох, за добу Вони ,реально туппые
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08.05.2022 13:26 Відповісти
Чотири "грохнули" а п"ятий пошкодили!
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08.05.2022 13:34 Відповісти
Они, наверное, пытаются достать боеголовки с затонувшей Москвы...
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08.05.2022 13:36 Відповісти
Мабуть вже пора би запустити цілий рій Байрактарів на Севастополь і Керченський міст???
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08.05.2022 13:27 Відповісти
Самі Байрактари для моста чи Севастополя слабенькі.
А от як допомога в розвідці чи якісь антенки лишні навернути - в самий раз.
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08.05.2022 14:17 Відповісти
На байрактар чіпляється протитанкова керована ракета UMTAS - 8км дальність, точність 3м. Причому 2 штуки на один виліт. Тому і катери валять парами!
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08.05.2022 14:45 Відповісти
Афрозміївка, будь ласка, пишіть, політкоректно
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08.05.2022 13:29 Відповісти
Музика класна й доречна - гуцульський танець Аркан з фільму "Анничка"
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08.05.2022 13:33 Відповісти
Слова з фільму "Пропала грамота"...
"Що, сучі діти, мучитесь? - Бідуємо..."

ПС. Дайте посилання на повну пісню
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08.05.2022 15:05 Відповісти
Коли там втопиться останній москаль - "Чорне море" стане Світлим!
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08.05.2022 13:40 Відповісти
Монтаж ужасный. Лучше бы опубликовали чистое видео
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08.05.2022 13:40 Відповісти
Стоит в Черном море остров и манит меня,манит...
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08.05.2022 14:01 Відповісти
А как вам такое название острова?

💀**********💀
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08.05.2022 14:09 Відповісти
Это просто праздник какой-то)
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08.05.2022 14:12 Відповісти
Контроь над Змеиным - очень важный вопрос с точки зрения экономики, поэтому там мочат кацапов регулярно
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08.05.2022 14:13 Відповісти
Не тільки з економічної точки зору.

Якщо в планах кацапів досі є "коридор на ПМР", то якраз Зміїний - ключова позиція для ЗРК, яким необхідно прикривати 2 десанти (під Очаков, і в Дністровський ліман, під Красну Косу).

Бо без стаціонарних РЛС-ів, без 2-3 ТОР-ів - наші розколошматять, як в тирі, половину десантних кораблів та авіації "прикриття". А контролювати десантну операцію та прикривати з Криму чи навіть з захопленої частини Херсонської області - дуже не дуже - там і смерч від нас може дуже швидко та якісно прилетіти, як в Чорнобаївку...

От і лізуть на Зміїний, як голодні таргани на їжу.
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08.05.2022 14:57 Відповісти
Вот это я понимаю. Ляпота. С такой работой турки нам ещё приплатить должны за рекламу Байрактаров. Или отгрузить нам их ещё без очереди и со скидкой.
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08.05.2022 14:20 Відповісти
Дуже красіво, ще треба на біс.
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08.05.2022 18:02 Відповісти
Пора Байрактарам вже попрацювати в районі Херсона, по всій Херсонщині, зменшити кількість рашистських суден в Азовському морі ...
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08.05.2022 18:16 Відповісти
ЧЬОРНОБАЇВКА 2.0
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08.05.2022 18:35 Відповісти
та шош такое вроди на вёслах грибли без шумно а тут привет мы з Украины! встречай москва привет кабздон!
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08.05.2022 19:05 Відповісти
Загнать кацапских свинособак в под берега Турции или в шхеры Балаклава! Все! Козломордые, больше вам не плавать борщо и безнаказанно!!! Будем вас топить, гнид руцких, везде где свою морду козлинную покажете!
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08.05.2022 19:47 Відповісти
Якщо не бреше мені мій "кондуїт", то катерів Раптор на плаву в чф рф залишилося 2 од. Чи зовсім не залишилось, якщо 25 лютого було потоплено 2 катери саме цього типу.
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08.05.2022 19:52 Відповісти
Фільм гарний, пісня гарна, ролик гарний, робота гарна. Так кто-то устал)))
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08.05.2022 20:11 Відповісти
у давнього предка курки-мутанта просто нема шансів перед прапороносцем
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08.05.2022 20:23 Відповісти
"спецоперація" по кацапськи:

- захоплюють порожній острів, ставлять туди пост зв'язку, пост знищується ракетою.
- приїзжають двома катерами рятувати виживших з поста, катери знищуються ракетою.
- прилітають гвинтокрилом рятувати виживших з катерів, гвинтокрила знищують ракетою.
- припливають ще двома катерами рятувати виживших з гвинтокрила, катери... ну ви самі бачили...
...
далі буде..
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08.05.2022 21:01 Відповісти
https://fill.com.ua/gif/ostriv Острів 08.05.22

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08.05.2022 22:42 Відповісти
рузге весь час хвасталось, що 22 червня 1941 року тільки флот достойно зустрів війну. А потім тишком, і то в розповідях повідали, що 23 червня 2 міноносці і крейсер відправились обстрілювати Констанцу. І.... попали на міни, два міноносця пішли на дно, а крейсер пошкоджений добрався до Поті, де його в 1942 році таки втопила авіація крігсмарін. Так і жодного пострілу не зробили. Так що, "традиції" топитися живучі. А за Зміїний вчепилися, бо прострілювали всю Україну і міцна привязка координат. Після "Москви" таки тулять туди локатори, тільки поставлять включать і прилетіло.
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08.05.2022 23:52 Відповісти
невже так важко байрактарами хоча би підбити ракетні човни з калібрами, щоб вони пішли на ремонт?
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09.05.2022 00:23 Відповісти
Нова порція м'яса для морських мешканців. https://youtu.be/zUqQt8mD99c Вечірка у крабів і рибів продовжується ...
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09.05.2022 02:48 Відповісти
 
 