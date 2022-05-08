"На одном блокпосту порезали друг друга, на втором - постреляли, на третьем с украинцев деньги начали трясти - 1000 рублей за проезд", - російський окупант. ВIДЕО
У Херсонській області російські окупанти пиячать прямо на позиціях та вимагають від українців гроші за проїзд через блокпости.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це російський окупант розповів своїй дружині у телефонній розмові, яку перехопила українська спецслужба.
"На одном блокпоту порезали друг друга, на втором - постреляли, на третьем с украинцев деньги начали трясти - 1000 рублей за проезд", - каже він.
Топ коментарі
+31 Bob Fayn
показати весь коментар08.05.2022 14:04 Відповісти Посилання
+14 Alex Sav #513490
показати весь коментар08.05.2022 14:06 Відповісти Посилання
+13 Серьога Харківський
показати весь коментар08.05.2022 14:26 Відповісти Посилання
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- Да!
- А в чём причина? Политика?
- Нет! Всё проще - техники маловато: показать нечего!
- А Вы у хахлов одолжите - у них полно трофейной!
Коли у нас закінчилася блокада і кацапи втекли на Гомельщину то у мене під вікнами почулося танкове гудіння Я до вікна - іде танкова рота Я аж перелякався - якраз ішли танки в "болотяному" камуфляжі "Твою мать! Як кацапи змогли без бою так неочікувано в центр міста прорваться?" А потім: "Стій телепню! Так над ними - українські прапори! А на одному - червоно-чорний!" З 10 танків - 6 - трофейні!
https://donpress.com/news/08-05-2022-amerikanskie-reaktivnye-sistemy-kotorye-mogut-dostat-do-krymskogo-mosta-uzhe-v
Ага - в пакеті!
Але мене все ж таки не покидає питання - чому ніхто нічого не робить на півдні України? Чому там все залишається по старому? Не розумію чому всі бої ведуться тільки на Сході? Невже думають здати Південь? Чомусь у мене таке враження складається.