"На одном блокпосту порезали друг друга, на втором - постреляли, на третьем с украинцев деньги начали трясти - 1000 рублей за проезд", - російський окупант. ВIДЕО

У Херсонській області російські окупанти пиячать прямо на позиціях та вимагають від українців гроші за проїзд через блокпости.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це російський окупант розповів своїй дружині у телефонній розмові, яку перехопила українська спецслужба.

"На одном блокпоту порезали друг друга, на втором - постреляли, на третьем с украинцев деньги начали трясти - 1000 рублей за проезд", - каже він.

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