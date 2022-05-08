Музиканти з легендарного гурту U2 виступають на метро Хрещатик в Києві. ВIДЕО
Боно та Едж з легендарного ірландського гурту U2 заспівали для киян у метро Хрещатик.
Відео виступу кияни публікують у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Їхній приїзд до України став несподіваним. Музиканти разом з українськими військовими спустилися у підземку та заспівали Stand by Ukraine.
Під час виступу до ірландців приєднався фронтмен українського гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який зараз захищає Україну в лавах ЗСУ.
Гурт U2 підтримував Україну від самого початку війни. "Світ спостерігає. Український народ навчає решту світу, як виглядає свобода, як вона відчувається, а головне, як вона діє. Хуліган по сусідству не переможе. Благослови ваші поетичні душі. Ми бережемо вас у наших молитвах", - писали музиканти на сторінках групи в соцмережах на початку війни.
Також Боно називав президента РФ Володимира Путіна "психом". За його словами, Путін - це і є те саме зло.
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В такие моменты и проявляется кто чего стоит в этом мире...
колись ні за що в таке не повірив би
Він же не для них співає, а прості люди нічого і не бачать.
Добре, що він "в народ пішов" крізь них (декілька спроб робив, а журналісти не розуміли натяку).
Вона ж закрита на вихід і пересадку, поїзд слідує без зупинки!
Ой як би це не була закрита вечірка для "причетних до ОП"
І більше меломанів у світі буде більше знати про нашу біду.
весь світ від неї відвертається як від прокаженої. Навіть як що найняти всі кіностудії
Голівуда і знімати стрічки на підтримку московії як на ковеєрі, то і це вже не допоможе -
ніхто з прокаженою не хоче перебувати в одній будівлі