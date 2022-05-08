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Музиканти з легендарного гурту U2 виступають на метро Хрещатик в Києві. ВIДЕО

Боно та Едж з легендарного ірландського гурту U2 заспівали для киян у метро Хрещатик.

Відео виступу кияни публікують у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Їхній приїзд до України став несподіваним. Музиканти разом з українськими військовими спустилися у підземку та заспівали Stand by Ukraine.

Під час виступу до ірландців приєднався фронтмен українського гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який зараз захищає Україну в лавах ЗСУ.

Гурт U2 підтримував Україну від самого початку війни. "Світ спостерігає. Український народ навчає решту світу, як виглядає свобода, як вона відчувається, а головне, як вона діє. Хуліган по сусідству не переможе. Благослови ваші поетичні душі. Ми бережемо вас у наших молитвах", - писали музиканти на сторінках групи в соцмережах на початку війни.

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Також Боно називав президента РФ Володимира Путіна "психом". За його словами, Путін - це і є те саме зло.

Автор: 

Київ (19663) Метрополітен (1422) музика (498) підтримка (628)


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Топ коментарі
+37
U2-респект за підтримку України...
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08.05.2022 15:28 Відповісти
+27
то не Украинцы, то кацапье ассимилировавшееся на нашей земле .
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08.05.2022 15:29 Відповісти
+17
люди платят тысячи долларов чтобы попасть к ним на концерт
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08.05.2022 15:13 Відповісти
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Оззі з іншої групи. Тут Боно.
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08.05.2022 15:15 Відповісти
Точно. Перепрошую
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08.05.2022 15:16 Відповісти
люди платят тысячи долларов чтобы попасть к ним на концерт
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08.05.2022 15:13 Відповісти
А українці платять тисячу доларів за концерт лєпса і люби успєнскай🙄
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08.05.2022 15:20 Відповісти
то не Украинцы, то кацапье ассимилировавшееся на нашей земле .
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08.05.2022 15:29 Відповісти
манкурты есть у всех народов, а учитывая нашу историю я не вижу повода этому удивляться
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08.05.2022 15:39 Відповісти
а кто-то бесплатно попадает на выступление Кобзона. Судьба
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08.05.2022 16:16 Відповісти
на выступление kобзона......
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08.05.2022 18:53 Відповісти
U2-респект за підтримку України...
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08.05.2022 15:28 Відповісти
Это нереально круто!
В такие моменты и проявляется кто чего стоит в этом мире...
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08.05.2022 16:55 Відповісти
U2
колись ні за що в таке не повірив би
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08.05.2022 15:33 Відповісти
Молодці ірландці!👍🇺🇦🇮🇪
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08.05.2022 15:36 Відповісти
Офігіти. Боно та Едж виступають у нашому метро. Я просльозився.
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08.05.2022 15:36 Відповісти
Молодці ірландці!👍🇺🇦🇮🇪
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08.05.2022 15:37 Відповісти
билеты в кассе ОП?
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08.05.2022 15:39 Відповісти
Юзік роздавав запрошення серед співробітників кварталу95
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08.05.2022 15:45 Відповісти
А для кацапів цей поважний чоловік-прихильник "нацбатальйонав,карателєй та києвскай хунти". Логіка та кацапи-діаметрально протилежні поняття.
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08.05.2022 15:40 Відповісти
У кацапа взагалі причинно-наслідковий звязок відсутній на генетичному рівні ...
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08.05.2022 15:50 Відповісти
Або "продався світовій закулісі"))) Нажаль, знайомий і з такой точкой зору
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08.05.2022 18:10 Відповісти
круто
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08.05.2022 15:42 Відповісти
With or without you - одна з найкращих у U2, завжди подобалась, дуже.
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08.05.2022 15:49 Відповісти
U2 ---- Óró 'Sé do bheatha 'bhaile
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08.05.2022 15:51 Відповісти
через якийсь час він ще захоче повернутися в це метро))) СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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08.05.2022 15:53 Відповісти
Журналісти як заслоном встали.
Він же не для них співає, а прості люди нічого і не бачать.
Добре, що він "в народ пішов" крізь них (декілька спроб робив, а журналісти не розуміли натяку).
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08.05.2022 16:00 Відповісти
Ну по-перше, ця станція метро, як у суміжна закриті для входу. Поїзди проїжджають ці станції без зупинки. По-друге, попасти на такий концерт навіть теоретично неможливо пересічному громадянину. Тому цей, так званий концерт, більш схожий на закриту вечірку наближених до влади персонажів. Не здивуюсь, якщо запрошення на вечірку роздавали наближеним до кварталу95 і зеленого шапіто.
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08.05.2022 16:11 Відповісти
Добродію, на біса Ваша писанина? Головним є факт присутности всесвітньо відомих музикантів в Україні та виконана ними пісня на нашу підтримку. А ролик Ви та всі охочі у світі можуть переглянути. А блаЗЄнські, звісно, покидьки, але тут вони ні до чого.
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08.05.2022 16:19 Відповісти
Бачу, що деякі ліваки також почали щось розуміти?
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08.05.2022 16:15 Відповісти
Які такі кияни на ст.метро Хрещатик?!
Вона ж закрита на вихід і пересадку, поїзд слідує без зупинки!
Ой як би це не була закрита вечірка для "причетних до ОП"
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08.05.2022 16:30 Відповісти
Це дійсно круто.
І більше меломанів у світі буде більше знати про нашу біду.
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08.05.2022 16:53 Відповісти
Боно - РЕСПЕКТ!
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08.05.2022 16:58 Відповісти
Сранный мордор будет уничтожен - это выбор всего человечества. Оркам - ******.
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08.05.2022 18:12 Відповісти
Супер!!!
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08.05.2022 18:13 Відповісти
...колись давно , при совку купив їх платівку на "балці" за 50 руб , правда "целку"(вибачте)
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08.05.2022 18:20 Відповісти
Викусіть москалі!!! Це моя/наша Україна!!!
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08.05.2022 18:21 Відповісти
Підтримка U2 - це маркер, Боно - це така людина світла, він давно на YНобелівську премію миру заслуговує...
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08.05.2022 18:23 Відповісти
Господи, как же круто!!!
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08.05.2022 22:18 Відповісти
Це ж в якій глибокій дупі виявилася московія, як що ПЕРШИЙ РАЗ (!) за всю ії історію
весь світ від неї відвертається як від прокаженої. Навіть як що найняти всі кіностудії
Голівуда і знімати стрічки на підтримку московії як на ковеєрі, то і це вже не допоможе -
ніхто з прокаженою не хоче перебувати в одній будівлі
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09.05.2022 22:44 Відповісти
 
 