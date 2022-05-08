Музиканти з легендарного гурту U2 виступають на метро Хрещатик в Києві. ВIДЕО

Боно та Едж з легендарного ірландського гурту U2 заспівали для киян у метро Хрещатик.

Відео виступу кияни публікують у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Їхній приїзд до України став несподіваним. Музиканти разом з українськими військовими спустилися у підземку та заспівали Stand by Ukraine.

Під час виступу до ірландців приєднався фронтмен українського гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який зараз захищає Україну в лавах ЗСУ.

Гурт U2 підтримував Україну від самого початку війни. "Світ спостерігає. Український народ навчає решту світу, як виглядає свобода, як вона відчувається, а головне, як вона діє. Хуліган по сусідству не переможе. Благослови ваші поетичні душі. Ми бережемо вас у наших молитвах", - писали музиканти на сторінках групи в соцмережах на початку війни.

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Також Боно називав президента РФ Володимира Путіна "психом". За його словами, Путін - це і є те саме зло.