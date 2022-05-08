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Джонсон у своєму вітанні до Дня перемоги в Європі згадав Україну. ВIДЕО

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон у своїй вітальній промові до Дня перемоги у Європі 8 травня згадав триваючу війну Росії проти України і пообіцяв підтримку українцям.

Коротке відеозвернення Джонсон оприлюднив у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"У День перемоги у Європі, коли ми згадуємо тих, хто пожертвував своїм життям у Другій світовій війні, ми думаємо також про тих, хто загинув або постраждав під час незаконного вторгнення Росії в Україну. Наша повага і вдячність тим, хто воював, зміцнює нашу рішучість підтримувати українців сьогодні. Ми не забудемо внеску різних поколінь задля миру і свободи у Європі", - заявив прем’єр Британії.

On VE Day, as we remember those who sacrificed their lives in WW2, we also think of those who've died and suffered in Russia’s illegal invasion of Ukraine.

Our respect for those who fought strengthens our determination to support Ukrainians today. #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/bbDW3Di4tZ

— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 8, 2022

Автор: 

День Перемоги (458) Україна (5968) Джонсон Борис (584)


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Дякуємо, Сер, Вам і Британії, за підтримку та допомогу.
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08.05.2022 15:31 Відповісти
Поклон Великобритании....
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08.05.2022 15:39 Відповісти
Thanks UK
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08.05.2022 15:43 Відповісти
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08.05.2022 17:58 Відповісти
тут одно заявление о том, что в случае ее удара ядерным оружием по Украине, Великая Британия моментально нанесет ответ ядерным оружием по России, не советуясь с союзниками по НАТО, чего стоит. А им есть чем и есть по чем
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08.05.2022 18:07 Відповісти
Тактично заява чудова, аби призупинити кацапсяче вялічіє
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08.05.2022 18:18 Відповісти
не величие, а по правде галимые понты, как мы говорили в 90-х
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08.05.2022 18:36 Відповісти
Існування РФ
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09.05.2022 00:33 Відповісти
Недокраїна забула про те, що Великобританія вже як 305 років незалежна держава
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09.05.2022 00:41 Відповісти
 
 