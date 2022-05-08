Джонсон у своєму вітанні до Дня перемоги в Європі згадав Україну. ВIДЕО
Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон у своїй вітальній промові до Дня перемоги у Європі 8 травня згадав триваючу війну Росії проти України і пообіцяв підтримку українцям.
Коротке відеозвернення Джонсон оприлюднив у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"У День перемоги у Європі, коли ми згадуємо тих, хто пожертвував своїм життям у Другій світовій війні, ми думаємо також про тих, хто загинув або постраждав під час незаконного вторгнення Росії в Україну. Наша повага і вдячність тим, хто воював, зміцнює нашу рішучість підтримувати українців сьогодні. Ми не забудемо внеску різних поколінь задля миру і свободи у Європі", - заявив прем’єр Британії.
On VE Day, as we remember those who sacrificed their lives in WW2, we also think of those who've died and suffered in Russia’s illegal invasion of Ukraine.— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 8, 2022
Our respect for those who fought strengthens our determination to support Ukrainians today. #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/bbDW3Di4tZ
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