Джонсон у своєму вітанні до Дня перемоги в Європі згадав Україну. ВIДЕО

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон у своїй вітальній промові до Дня перемоги у Європі 8 травня згадав триваючу війну Росії проти України і пообіцяв підтримку українцям.

Коротке відеозвернення Джонсон оприлюднив у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"У День перемоги у Європі, коли ми згадуємо тих, хто пожертвував своїм життям у Другій світовій війні, ми думаємо також про тих, хто загинув або постраждав під час незаконного вторгнення Росії в Україну. Наша повага і вдячність тим, хто воював, зміцнює нашу рішучість підтримувати українців сьогодні. Ми не забудемо внеску різних поколінь задля миру і свободи у Європі", - заявив прем’єр Британії.