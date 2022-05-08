УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9201 відвідувач онлайн
Новини Відео
7 401 6

Особисті речі окупантів, частини ворожої зброї та техніки передали до музею. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Бійці 112 бригади тероборони ЗСУ передали до Національного військово-історичному музею України в Києві експонати, пов’язані з обороною столиці в лютому-квітні 2022 року.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Серед експонатів - особисті речі російських окупантів, частини російської окупаційної техніки, зброї. Також там є символіка та особисті речі українських захисників, пов’язані з боями за Київ.

Серед експонатів також речі, що ілюструють російські військові злочини, вчинені у на Київщині.

Автор фото та відео Олег Богачук.

Особисті речі окупантів, частини ворожої зброї та техніки передали до музею 01
Особисті речі окупантів, частини ворожої зброї та техніки передали до музею 02
Особисті речі окупантів, частини ворожої зброї та техніки передали до музею 03
Особисті речі окупантів, частини ворожої зброї та техніки передали до музею 04Особисті речі окупантів, частини ворожої зброї та техніки передали до музею 05
Особисті речі окупантів, частини ворожої зброї та техніки передали до музею 06
Особисті речі окупантів, частини ворожої зброї та техніки передали до музею 07
Особисті речі окупантів, частини ворожої зброї та техніки передали до музею 08
Особисті речі окупантів, частини ворожої зброї та техніки передали до музею 09
Особисті речі окупантів, частини ворожої зброї та техніки передали до музею 10
Особисті речі окупантів, частини ворожої зброї та техніки передали до музею 11
Особисті речі окупантів, частини ворожої зброї та техніки передали до музею 12
Особисті речі окупантів, частини ворожої зброї та техніки передали до музею 13
Особисті речі окупантів, частини ворожої зброї та техніки передали до музею 14
Особисті речі окупантів, частини ворожої зброї та техніки передали до музею 15
Особисті речі окупантів, частини ворожої зброї та техніки передали до музею 16
Особисті речі окупантів, частини ворожої зброї та техніки передали до музею 17
Особисті речі окупантів, частини ворожої зброї та техніки передали до музею 18
Особисті речі окупантів, частини ворожої зброї та техніки передали до музею 19

Автор: 

Київ (19663) музей (442) оборона (4831) Богачук Олег (1457)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Печерск родной... -- красивое...*)
показати весь коментар
08.05.2022 16:41 Відповісти
Я так понимаю газета красная звизда это шоб было чем жопу вытирать кацапы возят с собой?
показати весь коментар
08.05.2022 16:42 Відповісти
обов"язково передайте кашу із КАВОВИХ ЗЕРЕН, що варили у РУДОМУ ЛІСІ
Важко навіть сказати, що було первинне, поїхати у рудий ліс щоб варити там кашу із кавових зерен чи навпики
показати весь коментар
08.05.2022 16:47 Відповісти
Фотки мародеров и вещь доки
показати весь коментар
08.05.2022 17:02 Відповісти
🇺🇦🙏
показати весь коментар
08.05.2022 17:06 Відповісти
Такі музеї треба в кожному місті України які атакували рашисти.
Пропоную зробити монумент з вбудованою військ. технікою
кацапів у бетон - на перших двух ярусах згорілі танки у бетоні,
над ними на 3 і 4 ярусі БТРи і БМП, на 5 і 6 ярусах броньовані
авто, на 7 і 8 ярусах гелікоптери, на 9 і 10 ярусах збиті літаки
кацапів і все це наполовину погрузле у бетон.
Вийде така собі піраміда Перемоги над рашизмом і Московською
імперією
показати весь коментар
08.05.2022 22:35 Відповісти
 
 