Особисті речі окупантів, частини ворожої зброї та техніки передали до музею. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Бійці 112 бригади тероборони ЗСУ передали до Національного військово-історичному музею України в Києві експонати, пов’язані з обороною столиці в лютому-квітні 2022 року.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Серед експонатів - особисті речі російських окупантів, частини російської окупаційної техніки, зброї. Також там є символіка та особисті речі українських захисників, пов’язані з боями за Київ.

Серед експонатів також речі, що ілюструють російські військові злочини, вчинені у на Київщині.

Автор фото та відео Олег Богачук.



































