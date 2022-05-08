Особисті речі окупантів, частини ворожої зброї та техніки передали до музею. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Бійці 112 бригади тероборони ЗСУ передали до Національного військово-історичному музею України в Києві експонати, пов’язані з обороною столиці в лютому-квітні 2022 року.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Серед експонатів - особисті речі російських окупантів, частини російської окупаційної техніки, зброї. Також там є символіка та особисті речі українських захисників, пов’язані з боями за Київ.
Серед експонатів також речі, що ілюструють російські військові злочини, вчинені у на Київщині.
Автор фото та відео Олег Богачук.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Важко навіть сказати, що було первинне, поїхати у рудий ліс щоб варити там кашу із кавових зерен чи навпики
Пропоную зробити монумент з вбудованою військ. технікою
кацапів у бетон - на перших двух ярусах згорілі танки у бетоні,
над ними на 3 і 4 ярусі БТРи і БМП, на 5 і 6 ярусах броньовані
авто, на 7 і 8 ярусах гелікоптери, на 9 і 10 ярусах збиті літаки
кацапів і все це наполовину погрузле у бетон.
Вийде така собі піраміда Перемоги над рашизмом і Московською
імперією