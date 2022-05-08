Росіяни напередодні 9 травня обговорюють ядерний удар по Україні, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

Напередодні 9 травня російські окупанти скаржаться на втрати серед особового складу та не дуже сподіваються на майбутні перемоги.

Перехоплення розмови окупанта опублікувало ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін віддав наказ неофіційно, щоб до 9 травня все це на хрін закінчити. Якщо до 9 не закінчимо, то ядерною хрінню їх усіх спалити і хай здохнуть всі на хрін", - каже окупант.

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