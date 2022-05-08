УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9201 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
39 873 52

Росіяни напередодні 9 травня обговорюють ядерний удар по Україні, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

Напередодні 9 травня російські окупанти скаржаться на втрати серед особового складу та не дуже сподіваються на майбутні перемоги.

Перехоплення розмови окупанта опублікувало ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін віддав наказ неофіційно, щоб до 9 травня все це на хрін закінчити. Якщо до 9 не закінчимо, то ядерною хрінню їх усіх спалити і хай здохнуть всі на хрін", - каже окупант.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Думал, укропы деревня е#аная, а они столько колонн разье#али наших": Окупанти недооцінили міць ЗСУ, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

Автор: 

розвідка (3881) ядерна зброя (1172) перехоплення (354)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+61
Кацапов ********** всех ...
показати весь коментар
08.05.2022 17:50 Відповісти
+39
До 9 мая всем кацапам спрятаться в пластиковый кулёк.
показати весь коментар
08.05.2022 17:54 Відповісти
+35
ответочка от Англичанки прилетит по москве и бункеру
показати весь коментар
08.05.2022 17:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапов ********** всех ...
показати весь коментар
08.05.2022 17:50 Відповісти
показати весь коментар
08.05.2022 18:44 Відповісти
Да, а если бы Борис Джонсон и Ко. ~ 20 февраля всегласно объявил бы, что если российскме войска только пересекут украинскую границу - то Британия и другие страны коалиции немедленно нанесут ядерный удар по скоплению личного состава и техники врага в Лугандоне, и, может, и войны бы не было, Путин - ссыкун ещё тот..
показати весь коментар
08.05.2022 18:45 Відповісти
но они этого не сделали
показати весь коментар
08.05.2022 19:44 Відповісти


"Британия и другие страны коалиции немедленно нанесут ядерный удар по скоплению личного состава и техники врага в Лугандоне"
А нічього, що це територія України, а один Чорнобиль у нас вже був?
З якого переляку Британія повинна наносити ядерний удапр по території незалежної України,
в цивілізованому світі це називається агресією, не знало?
Може краще по Нарві, щоб радиактивна хмара пішла на ленінград?

Може "розумнику" з Естонії треба мізки включати перед тим, як дурню писати?

Мову рАдную підучи, помилок більше ніж рядків, недолуга істота.
показати весь коментар
08.05.2022 20:17 Відповісти
Ясное дело что не нанесут, а Путин этого не знает и зас..сыт, неужели это непонятно, или всё надо разжевывать?
показати весь коментар
08.05.2022 20:21 Відповісти


Если не понятно на украинском - само предложение лупить по собственной территории ЯО, да еще и это должны делать ВС Британии (т.е. страна входящая в НАТО автоматически втягивается в войну с паРашкой), абсолютно дурацкое предложение или всё надо разжевывать?

Вы либо сильно-сильно не в теме, в том числе и по НАТО, либо, мягко говоря, уж очень молоды и просто маловато знаете.
показати весь коментар
08.05.2022 20:48 Відповісти
Ещё раз, для тех кто в тан.. бронетранспортере, цель этой акции - напугать противника, чтобы он принял это к сведению, и никто наносить удар ЯО по Ростовской области, где у границ с Украиной до войны было огромное скопление вражеских сил, не собирается (в Лугандоне не было такого скопления), а Путин зас..сал бы наступать, неужели это непонятно?
показати весь коментар
09.05.2022 07:03 Відповісти


"Ещё раз, для тех кто в тан.. бронетранспортере"
Нет, это Вы не понимаете, что никакой вменяемый политик, любой демократической страны,
в принципе никогда не сделал бы подобных заявлений.
Поэтому Ваше предложение - из области ненаучной фантастики.
показати весь коментар
09.05.2022 09:21 Відповісти
ХАХА! Можна навіть не напрягатися з того приводу. Мошанські жаби собі на порозі срати не будуть. Та і нема чим, зібьють на зльоті.
показати весь коментар
08.05.2022 17:51 Відповісти
артилерійський снаряд ? чи міну великого калібру ??

А пістолетну кулю не зіб*єте ?
показати весь коментар
08.05.2022 18:47 Відповісти
ответочка от Англичанки прилетит по москве и бункеру
показати весь коментар
08.05.2022 17:51 Відповісти
угу ... Поки долетить ... ще невідомо ...
показати весь коментар
08.05.2022 18:48 Відповісти
не сумнівайся..Долетить.Можеш придумати навіть назву тому морю яке буде на місці )(уйлобаду після залпу по ньому ракетами Трайдент-2 з термоядерними блоками.
показати весь коментар
08.05.2022 19:13 Відповісти
Нарешті вони себе похоронять. Пуйлу пох - дєд і так здихає, а їм жити в його морі лайна. Мені здається навіть китай націлить свої пуйлоголовки на пуйло, бо хз, куди воно ще захоче влупити перед смерттю
показати весь коментар
08.05.2022 17:52 Відповісти
Російську зброю, яка вбиває українців будував весь світ: Франція, італія, Німеччина, ізраїль, США…

Так, безпілотник "Орлан-10" https://informnapalm.org/ua/42114-rosijskyj-bpla-orlan-10/ містить GPS-модуль швейцарської компанії U-blox, двигун японської SAITO, стартер-генератор американської Texas Instruments Incorporated та польотний контролер франко-італійської STMicroelectronics.

Безпілотник "Форпост" взагалі є копією ізраїльського IAI Searcher. "Форпости" https://www.dsnews.ua/politics/orion-granat-zastava-pochemu-rossiyskie-drony-ne-sovsem-rossiyskie-i-ne-sovsem-drony-24122021-446761 збирають на Уральському заводі цивільної авіації за ізраїльською технологією з американських та німецьких запчастин.

Важливою для російського ВПК була співпраця з французьким виробником електроніки Thales. Технікою від цієї компанії до 2020 року було модифіковано понад тисячу російських танків.

Зокрема, тепловізор Catherine FC від компанії Thales https://rostec.ru/content/files/Thales%20Optronics.pdf використовували для створення прицільних комплексів "Эсса", "Плисса" та "Сосна-У". Вони стоять на модифікованих танках Т-80, Т-90, Т-72 та інших бойових машинах.

З 2009 року за ліцензійною угодою з французами ці тепловізори збирали в Росії на Волзькому оптико-механічному заводі. Ці приціли дозволяють навіднику чудово бачити ворога з кількох кілометрів, навіть уночі.

Танки з французьким обладнанням використовували ще під час вторгнення на Донбас у 2014 році. Про це свідчить https://www.youtube.com/watch?v=AkRtOSk1tps відеозапис із середини російського Т-72, який бойовики "ДЛНР" намагалися видати за трофейний.

Машини з аналогічною комплектацією https://t.me/informnapalm/6583 захопили під час вторгнення РФ і у 2022 році.

Крім того, французькі тепловізори виявили на російських бойових машинах десанту БМД-4, які розстрілювали автівки з цивільними в Бучі.

За https://disclose.ngo/fr/article/ukraine-france-a-livre-armes-russie даними видання Disclose, компанія Thales також оснастила навігаційними системами 60 російських винищувачів Су-30СМ, які обстрілювали https://www.bbc.com/russian/news-43987238 сирійські міста . У березні їх https://**********.com.ua/2022/03/01/povitryani-syly-znyshhyly-pyat-vorozhyh-vynyshhuvachiv-kolony-bronovanoyi-tehniky-kolonu-iz-palnym-zrk-vertolit-ta-krylatu-raketu/ збивали в небі над Васильковом та Броварами.

Російські моряки https://flotprom.ru/2018/%D0%92%D0%BC%D1%843/ ставлять американські тепловізори компанії Flir на невеликі військові судна. Компоненти зі США є і в безпілотниках "Форпост", "Застава", "Гранат" та "Орлан-10", http://web.archive.org/web/20220226100519/https:/topwar.ru/190182-neprostoe-buduschee-rossijskih-udarnyh-bpla-o-prichinah-stagnacii-otrasli-zavisimosti-ot-importnyh-komplektujuschih-i-konceptualnom-tupike-nashih-dronov.html визнає російське видання "Военное обозрение".

На тягачах КамАЗ-65225 http://www.cummins.continental-k.ru/kamaz_cummins_65225.html стоять американські двигуни Cummins та німецькі коробки передач від компанії ZF Friedrichshafen. Ці вантажівки використовують для перевезення ЗРК "Панцир", танків та артилерійських систем.

Російський бронеавтомобіль "Рись" - це насправді італійський Iveco LMV. За даними видання Russia Beyond, ці машини https://web.archive.org/web/20190713193632/https:/www.rbth.com/defence/2016/01/25/russia-continues-to-buy-iveco-lmv-armored-cars-from-italy_562027 сотнями постачали в РФ щонайменше до 2016 року.

Також італійці за кілька місяців до вторгнення Росії в Україну продавали окупантам гвинтівки, пістолети та **********, про що свідчить https://www.investigate-europe.eu/en/2022/eu-states-exported-weapons-to-russia/ розслідування Investigative Europe.

Щоб мати змогу виробляти ******* зброю, російські заводи користуються верстатами та розхідними матеріалами з Німеччини, США та Швейцарії. Аналогів цим інструментам у Росії немає.

https://www.epravda.com.ua/publications/2022/04/22/686100/
показати весь коментар
08.05.2022 17:54 Відповісти
Ну і ДОБРЕ!
Зараз, коли світ нарешті побачив їх справжнє обличчя - дуже важко їм буде діставати запчастини.
А самім їх навчитися виробляти вони не спромоглися.
показати весь коментар
08.05.2022 18:00 Відповісти
Частично верно, частично нет. Многое просто наименование бренда, а сам завод целиком и полностью в Китае и Тайване. И купить партию в 100000 штук может любое юридическое лицо в России. Там же техника, которая используется и в мирных целях. И процессоры, и навигаторы, и даже тепловизоры - все это шло гражданского назначения. То есть эти европейские фирмы даже не знают об этом. Только США в основном имеют очень хорошо продуманные законы на экспорт товаров двойного назначения.

Но все это оборудование кацапов - это же фуфло. Это самое-самое простое, что нужно было иметь уже 10 лет назад, точно также один в один собрав из гражданских комплектующих, купленных оптом в Китае (кроме некоторых вещей). Гражданские, но качество конечно в 100 раз лучше СССРовского хлама 80-ых. Все это должно быть у нас и в количестве, достаточном для отражения агрессии. Вот единственная причина, а не это мифическое сотрудничество, хотя конечно частично оно было, но частной фирмой, которой нужны деньги, а не какие-то там ограничения.
показати весь коментар
08.05.2022 18:20 Відповісти
Китайські цивільні покришки на рашистських БМП рвуться та застряють у багнюці не доїхавши до фронту.
І це тільки один з прикладів.
Про цивільну електроніку без будь якого захисту від РЕБ і зовсім можна промовчати.
показати весь коментар
08.05.2022 18:52 Відповісти
До 9 мая всем кацапам спрятаться в пластиковый кулёк.
показати весь коментар
08.05.2022 17:54 Відповісти
конец скоро коцапики. а даже если пальнете бомбой, всех не перебьете, а массированный ответный будет ого. и ваш орк погибнет тут от вашей бонбы, а вы сами от ответки сша
показати весь коментар
08.05.2022 17:55 Відповісти
Он як свиноматки заверещали, скоро і в свинарник прилетить.
показати весь коментар
08.05.2022 17:56 Відповісти
споуквумен волго-обского свинарника https://t.me/Sichen_tg/1787
показати весь коментар
08.05.2022 18:15 Відповісти
Все понятно и подготовку прошли в рыжем лесу
показати весь коментар
08.05.2022 17:56 Відповісти
Это как выпить немножко перед пьянкой, что бы печень подготовить
показати весь коментар
08.05.2022 18:12 Відповісти
даже до когда конец доходит, что парад неуместен на фоне дохлых орков
показати весь коментар
08.05.2022 17:57 Відповісти
прощая немытая россия
показати весь коментар
08.05.2022 17:57 Відповісти
Бидло, без гідності і честі. Настільки тупе, що не може зрозуміти, що воно вже все проср.ало, на багато поколінь вперед. Цю націю обісцян.х зі страху мародерів, гвалтівників, садистів, збоченців, гідних воювати зграєю лише з жінками, дітьми та старими, як і їх шизоїдного лідера, вже ніхто, ніколи не буде поважати. Весь світ буде відчувати лише огиду, і терпляче чекати, поки кацапи самі себе зжеруть.
показати весь коментар
08.05.2022 17:58 Відповісти
пукин лично передал курице, что готов епнуть. а когда конец, тогда ваш сразу после этого
показати весь коментар
08.05.2022 18:02 Відповісти
Варіант що вони можуть програти, вони навіть не розглядають, але хочуть щоб чим поскоріше війна закінчилася. Не скажу що це добре, але ця війна буде не менше 3 років і фіг вони її витримають на виснаження. Але хочуть нас ядерною бомбою жахнути. Та навіть це не зупинить нашу армію.
показати весь коментар
08.05.2022 18:02 Відповісти
Ага, конечно... Этому Ваньке лично доложили о готовности к применении ЯО
показати весь коментар
08.05.2022 18:02 Відповісти
Я також про це: на біса публікувати розмови невідомо кого з невідомо ким? Та ще й на таку тему. Адже може бути банальною дезінформацією, навіть якщо перехоплення з вартих уваги джерел.
показати весь коментар
08.05.2022 18:09 Відповісти
Мацкалi нацiя довбойобов.
показати весь коментар
08.05.2022 18:07 Відповісти
плешивый зассал применять я/о и включил заднюю...., видать его предупредили конкретно.....
поэтому пусть себе кацапня помечтает немного.....
показати весь коментар
08.05.2022 18:09 Відповісти
Просто - вбий не поганого кацапа, а того кацапа, що перед тобою.

російські фашисти - вони ще гірші за німецьких.
тому лозунг "Вбий кацапа!" - актуальний,як ніколи.
показати весь коментар
08.05.2022 18:15 Відповісти
Як би там не було але хуцло розуміє , що з першим ядерним ударом то вже третя саітова в якій ******** не вижити вже ніяк
Я впевнений що удари куди лупити вже сіормовані і це мінімум десятки три ударів для зупинки монстра
показати весь коментар
08.05.2022 18:21 Відповісти
Кацапы, а не кажется ли вам, дебилы, что ваш плешивый гитлер решил именно всех вас сжечь на *** этой самой «ядерной хренью»??? Мне почему то кажется что в итоге так и будет! Ему собственны баранов-рабов не жалко….
показати весь коментар
08.05.2022 18:27 Відповісти
Ага, якась тупорила самка свинособаки кацапської похрюкала майбутньому 200-му лаптю по телефону і тут на цензорі НОВИНА! 'Обсюждают ятьорний удар'. Їх самки вже не 1 -й раз несуть подобну ***** і нашо з висєра кацаполайна новину робить?
показати весь коментар
08.05.2022 18:29 Відповісти
Смешные кацапчики... Ой, смешные 😄😄😄
показати весь коментар
08.05.2022 18:43 Відповісти

Я хочу спитати коментарів. А з чого ви всі регочете???

Такі ж реготливі коментарі були напередодні 24 лютого!
показати весь коментар
08.05.2022 19:00 Відповісти
Ну то поплач🤷
показати весь коментар
08.05.2022 19:11 Відповісти
Диалоги прокаженных в лепрозории.
показати весь коментар
08.05.2022 19:09 Відповісти
сосать
показати весь коментар
08.05.2022 19:14 Відповісти
Гении кликбейта 🤑
показати весь коментар
08.05.2022 19:18 Відповісти
С каким восторгом вторая самка произносит имя своего фюрера! Прямо захлебывается пеной от любви и восторженного почитания. ****, это стадо можно излечить только молотком между глаз.
показати весь коментар
08.05.2022 19:19 Відповісти
потвори
показати весь коментар
08.05.2022 19:26 Відповісти
Утро вечера мудренее . Посмотрим что будет завтра . Неужели запустит ракету .. или военных ,пошлёт сразу после парада на фронт, как это сделал Сталин в 1941…
показати весь коментар
08.05.2022 19:44 Відповісти
они завтра губами будут праздновать
показати весь коментар
08.05.2022 20:36 Відповісти
Рабсеяне, очередной раз вам повторяем на ваши угрозы самоубийц, что если вам после применения ЯО по Украине, не ответят ударом с Запада, то украинские группы Возмездия взорвут у вас на территории ядерную электростанцию, и это будет рано или поздно, но будет без сомнения, мы вам браткам устроим братскую могилу, не говорите, что не предупреждали.
показати весь коментар
08.05.2022 21:01 Відповісти
А вы разрешения у Китая спрашивали на использование ЯО? Большой брат за такое по головке не погладит.
показати весь коментар
08.05.2022 21:11 Відповісти
типа ворона пописяла на ветке -такое значение ватной кукарежки
показати весь коментар
09.05.2022 00:20 Відповісти
 
 