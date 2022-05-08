Росіяни напередодні 9 травня обговорюють ядерний удар по Україні, - перехоплення ГУР МО. АУДIО
Напередодні 9 травня російські окупанти скаржаться на втрати серед особового складу та не дуже сподіваються на майбутні перемоги.
Перехоплення розмови окупанта опублікувало ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
"Путін віддав наказ неофіційно, щоб до 9 травня все це на хрін закінчити. Якщо до 9 не закінчимо, то ядерною хрінню їх усіх спалити і хай здохнуть всі на хрін", - каже окупант.
Топ коментарі
+61 Мистер Икс #492862
показати весь коментар08.05.2022 17:50 Відповісти Посилання
+39 Вільна Людина.
показати весь коментар08.05.2022 17:54 Відповісти Посилання
+35 Nov
показати весь коментар08.05.2022 17:51 Відповісти Посилання
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"Британия и другие страны коалиции немедленно нанесут ядерный удар по скоплению личного состава и техники врага в Лугандоне"
А нічього, що це територія України, а один Чорнобиль у нас вже був?
З якого переляку Британія повинна наносити ядерний удапр по території незалежної України,
в цивілізованому світі це називається агресією, не знало?
Може краще по Нарві, щоб радиактивна хмара пішла на ленінград?
Може "розумнику" з Естонії треба мізки включати перед тим, як дурню писати?
Мову рАдную підучи, помилок більше ніж рядків, недолуга істота.
Если не понятно на украинском - само предложение лупить по собственной территории ЯО, да еще и это должны делать ВС Британии (т.е. страна входящая в НАТО автоматически втягивается в войну с паРашкой), абсолютно дурацкое предложение или всё надо разжевывать?
Вы либо сильно-сильно не в теме, в том числе и по НАТО, либо, мягко говоря, уж очень молоды и просто маловато знаете.
"Ещё раз, для тех кто в тан.. бронетранспортере"
Нет, это Вы не понимаете, что никакой вменяемый политик, любой демократической страны,
в принципе никогда не сделал бы подобных заявлений.
Поэтому Ваше предложение - из области ненаучной фантастики.
А пістолетну кулю не зіб*єте ?
Так, безпілотник "Орлан-10" https://informnapalm.org/ua/42114-rosijskyj-bpla-orlan-10/ містить GPS-модуль швейцарської компанії U-blox, двигун японської SAITO, стартер-генератор американської Texas Instruments Incorporated та польотний контролер франко-італійської STMicroelectronics.
Безпілотник "Форпост" взагалі є копією ізраїльського IAI Searcher. "Форпости" https://www.dsnews.ua/politics/orion-granat-zastava-pochemu-rossiyskie-drony-ne-sovsem-rossiyskie-i-ne-sovsem-drony-24122021-446761 збирають на Уральському заводі цивільної авіації за ізраїльською технологією з американських та німецьких запчастин.
Важливою для російського ВПК була співпраця з французьким виробником електроніки Thales. Технікою від цієї компанії до 2020 року було модифіковано понад тисячу російських танків.
Зокрема, тепловізор Catherine FC від компанії Thales https://rostec.ru/content/files/Thales%20Optronics.pdf використовували для створення прицільних комплексів "Эсса", "Плисса" та "Сосна-У". Вони стоять на модифікованих танках Т-80, Т-90, Т-72 та інших бойових машинах.
З 2009 року за ліцензійною угодою з французами ці тепловізори збирали в Росії на Волзькому оптико-механічному заводі. Ці приціли дозволяють навіднику чудово бачити ворога з кількох кілометрів, навіть уночі.
Танки з французьким обладнанням використовували ще під час вторгнення на Донбас у 2014 році. Про це свідчить https://www.youtube.com/watch?v=AkRtOSk1tps відеозапис із середини російського Т-72, який бойовики "ДЛНР" намагалися видати за трофейний.
Машини з аналогічною комплектацією https://t.me/informnapalm/6583 захопили під час вторгнення РФ і у 2022 році.
Крім того, французькі тепловізори виявили на російських бойових машинах десанту БМД-4, які розстрілювали автівки з цивільними в Бучі.
За https://disclose.ngo/fr/article/ukraine-france-a-livre-armes-russie даними видання Disclose, компанія Thales також оснастила навігаційними системами 60 російських винищувачів Су-30СМ, які обстрілювали https://www.bbc.com/russian/news-43987238 сирійські міста . У березні їх https://**********.com.ua/2022/03/01/povitryani-syly-znyshhyly-pyat-vorozhyh-vynyshhuvachiv-kolony-bronovanoyi-tehniky-kolonu-iz-palnym-zrk-vertolit-ta-krylatu-raketu/ збивали в небі над Васильковом та Броварами.
Російські моряки https://flotprom.ru/2018/%D0%92%D0%BC%D1%843/ ставлять американські тепловізори компанії Flir на невеликі військові судна. Компоненти зі США є і в безпілотниках "Форпост", "Застава", "Гранат" та "Орлан-10", http://web.archive.org/web/20220226100519/https:/topwar.ru/190182-neprostoe-buduschee-rossijskih-udarnyh-bpla-o-prichinah-stagnacii-otrasli-zavisimosti-ot-importnyh-komplektujuschih-i-konceptualnom-tupike-nashih-dronov.html визнає російське видання "Военное обозрение".
На тягачах КамАЗ-65225 http://www.cummins.continental-k.ru/kamaz_cummins_65225.html стоять американські двигуни Cummins та німецькі коробки передач від компанії ZF Friedrichshafen. Ці вантажівки використовують для перевезення ЗРК "Панцир", танків та артилерійських систем.
Російський бронеавтомобіль "Рись" - це насправді італійський Iveco LMV. За даними видання Russia Beyond, ці машини https://web.archive.org/web/20190713193632/https:/www.rbth.com/defence/2016/01/25/russia-continues-to-buy-iveco-lmv-armored-cars-from-italy_562027 сотнями постачали в РФ щонайменше до 2016 року.
Також італійці за кілька місяців до вторгнення Росії в Україну продавали окупантам гвинтівки, пістолети та **********, про що свідчить https://www.investigate-europe.eu/en/2022/eu-states-exported-weapons-to-russia/ розслідування Investigative Europe.
Щоб мати змогу виробляти ******* зброю, російські заводи користуються верстатами та розхідними матеріалами з Німеччини, США та Швейцарії. Аналогів цим інструментам у Росії немає.
https://www.epravda.com.ua/publications/2022/04/22/686100/
Зараз, коли світ нарешті побачив їх справжнє обличчя - дуже важко їм буде діставати запчастини.
А самім їх навчитися виробляти вони не спромоглися.
Но все это оборудование кацапов - это же фуфло. Это самое-самое простое, что нужно было иметь уже 10 лет назад, точно также один в один собрав из гражданских комплектующих, купленных оптом в Китае (кроме некоторых вещей). Гражданские, но качество конечно в 100 раз лучше СССРовского хлама 80-ых. Все это должно быть у нас и в количестве, достаточном для отражения агрессии. Вот единственная причина, а не это мифическое сотрудничество, хотя конечно частично оно было, но частной фирмой, которой нужны деньги, а не какие-то там ограничения.
І це тільки один з прикладів.
Про цивільну електроніку без будь якого захисту від РЕБ і зовсім можна промовчати.
націюобісцян.х зі страху мародерів, гвалтівників, садистів, збоченців, гідних воювати зграєю лише з жінками, дітьми та старими, як і їх шизоїдного лідера, вже ніхто, ніколи не буде поважати. Весь світ буде відчувати лише огиду, і терпляче чекати, поки кацапи самі себе зжеруть.
поэтому пусть себе кацапня помечтает немного.....
російські фашисти - вони ще гірші за німецьких.
тому лозунг "Вбий кацапа!" - актуальний,як ніколи.
Я впевнений що удари куди лупити вже сіормовані і це мінімум десятки три ударів для зупинки монстра
Я хочу спитати коментарів. А з чого ви всі регочете???
Такі ж реготливі коментарі були напередодні 24 лютого!