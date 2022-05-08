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Знову Лукашенко, кінець росфлоту, патріарх Кіріл та 9 травня ПІДСВИНКИ тижня на Цензор.НЕТ. ВIДЕО
Богдан Буткевич і Наталка Соколенко у "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ запрошують вас посміятися цього недільного вечора про події цього тижня.
Дивіться у випуску про патріарха Кирила, нові перли Лукашенка російський флот і комфортні автозаки. А на десерт – Шарій та бабцю з прапором і 9 травня.
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Обеспечение средствами защиты и лёгким вооружением наших частй улучшается, но по тяжёлому вооружению ещё придётся ждать, когда поставки будут не только восполнять потери, но и обеспечивать доминирование. Надо вытерпеть.
касапия продолжает давить, но её наступление утратило стройность. Добиться перелома за счёт массы у них не получается, несмотря на все старания. Наши за счёт маневренной обороны и контратак замедляют и перемалывают росвойска. Кремлю неизбежно понадобится пауза.
В этот момент мы должны быть максимально сконцентрированы, а не разобраны на части обсуждением внутренних проблем.
Посмотрите на товарища Лукашенко, на его поведение (обсероны). Это отличный индикатор того, что происходит, и чего надо ожидать. У него хорошая интуиция, он жопой чует.