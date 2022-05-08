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Знову Лукашенко, кінець росфлоту, патріарх Кіріл та 9 травня ПІДСВИНКИ тижня на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Богдан Буткевич і Наталка Соколенко у "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ запрошують вас посміятися цього недільного вечора про події цього тижня.

Дивіться у випуску про патріарха Кирила, нові перли Лукашенка російський флот і комфортні автозаки. А на десерт – Шарій та бабцю з прапором і 9 травня.

Також дивіться: Бойові дельфіни готують замах на Соловйова та інша істерія | ПІДСВИНКИ на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Автор: 

Лукашенко Олександр (2661) Соколенко Наталія (50) Буткевич Богдан (438)


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08.05.2022 20:06 Відповісти
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08.05.2022 20:06 Відповісти
у луки крыша поехала окончательно. бидолага...
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08.05.2022 20:07 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/est-uspehi-est-problemy---aleksey-kopyt-ko/132721#gsc.tab=0 Алексей Копытько *
Обеспечение средствами защиты и лёгким вооружением наших частй улучшается, но по тяжёлому вооружению ещё придётся ждать, когда поставки будут не только восполнять потери, но и обеспечивать доминирование. Надо вытерпеть.
касапия продолжает давить, но её наступление утратило стройность. Добиться перелома за счёт массы у них не получается, несмотря на все старания. Наши за счёт маневренной обороны и контратак замедляют и перемалывают росвойска. Кремлю неизбежно понадобится пауза.
В этот момент мы должны быть максимально сконцентрированы, а не разобраны на части обсуждением внутренних проблем.

Посмотрите на товарища Лукашенко, на его поведение (обсероны). Это отличный индикатор того, что происходит, и чего надо ожидать. У него хорошая интуиция, он жопой чует.
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08.05.2022 20:20 Відповісти
 
 