Знову Лукашенко, кінець росфлоту, патріарх Кіріл та 9 травня ПІДСВИНКИ тижня на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Богдан Буткевич і Наталка Соколенко у "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ запрошують вас посміятися цього недільного вечора про події цього тижня.

Дивіться у випуску про патріарха Кирила, нові перли Лукашенка російський флот і комфортні автозаки. А на десерт – Шарій та бабцю з прапором і 9 травня.

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