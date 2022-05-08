УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9201 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
3 500 29

Снайдер, Епплбаум, Яценюк, Карпентер та Більдт на Київському безпековому форумі обговорюють міжнародне значення перемоги України. ВIДЕО

В День перемоги над нацизмом у 1945 році, Київський Безпековий Форум проводить нову онлайн дискусію в рамках воєнного циклу "Боротьба за Україну", присвячену міжнародному значенню перемоги України над російським імперіалізмом та нацизмом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

Що для світу означає боротьба і перемога України над агресією Росії? Чи здатне людство приборкати агресію таких тираній, як режим Путіна? Яким чином вплине спільна перемога демократій світу на майбутнє міжнародних відносин? Ці та інші питання обговорять учасники форуму.

В дискусіїї візьмуть участь:

- Посол Майкл Карпентер, Постійний представник США при Організації з безпеки і співробітництва у Європі;
- Тімоті Снайдер, письменник та історик, професор Єльського університету, постійний член Інституту гуманітарних наук у Відні;
- Енн Епплбаум, письменниця та історик, лауреатка Пулітцерівської премії 2004 року;
- Карл Більдт, Прем’єр-міністр Швеції у 1991-94 роках, Міністр закордонних справ у 2006-14 роках;
- Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму;
- Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.

Цикл дискусій "Боротьба за Україну" був ініційований форумом з перших тижнів війни Росії проти нашої держави.

Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

Також дивіться: Світ потребує нових підходів до фінансових і кримінальних розслідувань щодо РФ, - Яценюк. ВIДЕО

Автор: 

Яценюк Арсеній (2575) Київський безпековий форум (168)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Яценюк... Лайно починає вилазити. Досить! Всякі ЗЕ, Порохи, Бєні, Юлі і прочіє зі своїм тягарем минулого - в історію. Україна не має більше шансу вилізти з цієї вигрібної ями, якщо не звільниться від минулого. Ця війна - "водолрозділ" між "до" й "після". Дамо вилізти назовні знову всій цій наволочі, матимемо мертву країну, мертве майбутнє.
показати весь коментар
08.05.2022 21:10 Відповісти
+8
Сеня буде вчити як правильно будувати стіну !
показати весь коментар
08.05.2022 21:04 Відповісти
+6
Та бабцю какламойшу не запросили
показати весь коментар
08.05.2022 21:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЯЦЕНЮК? Тімошенко в Харкові? Де Гройсман там забарився на дерибан!
показати весь коментар
08.05.2022 21:02 Відповісти
Який дерибан?
показати весь коментар
08.05.2022 21:04 Відповісти
Та бабцю какламойшу не запросили
показати весь коментар
08.05.2022 21:04 Відповісти
опять "Стену Яценюка " из сетки -рабицы будут строить
показати весь коментар
08.05.2022 21:45 Відповісти
А ты, дыбил, думаешь что там надо бетонную стену двадцать метров высотой?
показати весь коментар
09.05.2022 10:07 Відповісти
Сеня буде вчити як правильно будувати стіну !
показати весь коментар
08.05.2022 21:04 Відповісти
Сеня буде вчити, як зі 108 тисяч довести обсяг держскарбниці 90 млрд, а не прострати все за 5 місяців, як мАладая *******.
показати весь коментар
08.05.2022 22:06 Відповісти
Яценюк? "Рабиця чи тин: гарантований захист від танків та крилатих ракет"
показати весь коментар
08.05.2022 21:06 Відповісти
А ты, дыбил, думаешь что там надо бетонную стену двадцать метров высотой?
От крылатых ракет маловато будет!
показати весь коментар
09.05.2022 10:09 Відповісти
Сеня уже вернулся с передовой? Не допускайте Яценюка к деньгам, он все просрёт и очень быстро.
показати весь коментар
08.05.2022 21:09 Відповісти
дебілдетект
показати весь коментар
09.05.2022 12:27 Відповісти
В тему: дослідження проблеми з відповіддю на питання "як могло так статися, що в 21 столітті раптом у світі, більше того, на території Європи, зміг раптом реінкарнуватися абсолютно класичний нацизм гітлерівського зразка?"
В трьох частинах:
* https://t.me/Chornovil_official/5493
* https://t.me/Chornovil_official/5494
* https://t.me/Chornovil_official/5495
показати весь коментар
08.05.2022 21:10 Відповісти
Яценюк... Лайно починає вилазити. Досить! Всякі ЗЕ, Порохи, Бєні, Юлі і прочіє зі своїм тягарем минулого - в історію. Україна не має більше шансу вилізти з цієї вигрібної ями, якщо не звільниться від минулого. Ця війна - "водолрозділ" між "до" й "після". Дамо вилізти назовні знову всій цій наволочі, матимемо мертву країну, мертве майбутнє.
показати весь коментар
08.05.2022 21:10 Відповісти
Скільки в нас було революцій, помаранчева, гідності, зараз війна і люди хотіли якісних змін для свого життя, а щоразу отримували розчарування, та гидкі усмішки продажної влади, схеми збагачення одних і руйнування життя інших..., та й зараз в окопах вмирають одні, а за їх спинами крадуть інші, які перш за все не заслуговують залишатись в живих...
показати весь коментар
08.05.2022 21:13 Відповісти
главнає што рассія ні прі чьом...
показати весь коментар
08.05.2022 21:17 Відповісти
расия заставляла продажного українського суддю, прокурора, митника, депутата, даїшника... брати хабарі, ні це система..., яку бажали зломати українці, кожного разу виходячи на революції..., а в підсумку получали ***...
показати весь коментар
08.05.2022 21:27 Відповісти
так ти ж своїм голоуванням защораз приводиш у владні кабінети отих хабарників, і залишаєш там "продажного українського суддю, прокурора, митника, депутата, даїшника". Бо ти недалекий, і не тямиш, як отої нечисті позбутися.
показати весь коментар
08.05.2022 21:38 Відповісти
Ющенко-родила помаранчева революція, Порошенко - гідності... люди проголосували за тих, чи помилились? в плані корупції та впливу олігархату, як перший так і іншій ніхера не змінили...
показати весь коментар
08.05.2022 21:55 Відповісти
«Не так страшні кацапські воші, як українські гниди» за 8 лет можно и нужно было взрастить лучшую и сильную армию в европе, а не пилить бюджеты на офшоры и не закатывать в асфальты,рюкзаки и заборы...все остальное от лукавого.
показати весь коментар
08.05.2022 21:31 Відповісти
За кого голосував у 2019 у другому турі?
показати весь коментар
08.05.2022 21:13 Відповісти
Так він давно веде цей форум. Писати і щось знати не одне і те.
показати весь коментар
08.05.2022 21:16 Відповісти
не знав, що стільки і настільки дебілів... Ну що ж, заношу в кондуїт. Навіть, якщо вони до цього були в списках адекватних
показати весь коментар
08.05.2022 21:15 Відповісти
якщо Ви про тих, хто тут встромляе своi двi копiйки, то таких тут дiйсно повно . Адекватних одиницi . Нехай говорять, так видно хто вони та що вони.
показати весь коментар
08.05.2022 21:39 Відповісти
Ну якщо є Яйценюк. То там дійсно форум... Гоніть їх в шию , підарасів, з сіткою рабцею на кордоні.
показати весь коментар
08.05.2022 21:16 Відповісти
Добродії. Щось робиться. Кожен на своєму місці. Не треба розганяти зраду
показати весь коментар
08.05.2022 21:30 Відповісти
Безпековий форум красива назва. Це придумав Пінчук. базується,ясна річ, у Швейцарії. А шо,свіже повітря, ясні думки про безпеку. А безпекова політика як вирішувалась на полі бою у всі часи, так і вирішується. Як колись говорили "рафіновані інтелегенти". Ці ж персони і скликали кримський форум. І шо ? Дуже швидко "бюджетна фінансова еліта" здриснула з України. Тепер манівцями пробираються за столи, шушукаються, записних спічрайтерів організовують. Ну як без нас будете безпекову політику будувать. Як там володька ульянов говорив - кто такіе друзья народа і как оні далеко оторвани от народа.
показати весь коментар
08.05.2022 21:41 Відповісти
Яценюк мабуть прямо з фронту приїде.
показати весь коментар
08.05.2022 22:00 Відповісти
Харьков наполовину разбит, а полобласти оккупирована. Яценюк, где стена под Харьковом?
показати весь коментар
08.05.2022 22:06 Відповісти
Вже перемогли? Руки ********* бабло ділити. Чи не зарано?
показати весь коментар
09.05.2022 00:22 Відповісти
 
 