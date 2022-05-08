Снайдер, Епплбаум, Яценюк, Карпентер та Більдт на Київському безпековому форумі обговорюють міжнародне значення перемоги України. ВIДЕО

В День перемоги над нацизмом у 1945 році, Київський Безпековий Форум проводить нову онлайн дискусію в рамках воєнного циклу "Боротьба за Україну", присвячену міжнародному значенню перемоги України над російським імперіалізмом та нацизмом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

Що для світу означає боротьба і перемога України над агресією Росії? Чи здатне людство приборкати агресію таких тираній, як режим Путіна? Яким чином вплине спільна перемога демократій світу на майбутнє міжнародних відносин? Ці та інші питання обговорять учасники форуму.

В дискусіїї візьмуть участь:



- Посол Майкл Карпентер, Постійний представник США при Організації з безпеки і співробітництва у Європі;

- Тімоті Снайдер, письменник та історик, професор Єльського університету, постійний член Інституту гуманітарних наук у Відні;

- Енн Епплбаум, письменниця та історик, лауреатка Пулітцерівської премії 2004 року;

- Карл Більдт, Прем’єр-міністр Швеції у 1991-94 роках, Міністр закордонних справ у 2006-14 роках;

- Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму;

- Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.

Цикл дискусій "Боротьба за Україну" був ініційований форумом з перших тижнів війни Росії проти нашої держави.

Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

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