Рашисти розлучили 4-річну Алісу з мамою, жінку залишили у "фільтраційному таборі", - "Азов". ВIДЕО

Російські окупанти залишили жінку у "фільтраційному таборі", а її 4-річна донька приїхала до Запоріжжя.

Про це у Telegram повідомляє полк "Азов", інформує Цензор.НЕТ.

"Під час останньої евакуації з території заводу "Азовсталь" окупанти розлучили жінку і її маленьку 4-річну доньку Алісу. Матір залишилася в фільтраційному таборі на території так званої "ДНР".

До місця призначення в Запоріжжі сьогодні, в День Матері, доїхала лише дитина, місце знаходження матері наразі невідоме!

Просимо світову спільноту втрутитись та повернути дитині маму", - йдеться в повідомленні.

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