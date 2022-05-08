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14 022 23

Рашисти розлучили 4-річну Алісу з мамою, жінку залишили у "фільтраційному таборі", - "Азов". ВIДЕО

Російські окупанти залишили жінку у "фільтраційному таборі", а її 4-річна донька приїхала до Запоріжжя.

Про це у Telegram повідомляє полк "Азов", інформує Цензор.НЕТ.

"Під час останньої евакуації з території заводу "Азовсталь" окупанти розлучили жінку і її маленьку 4-річну доньку Алісу. Матір залишилася в фільтраційному таборі на території так званої "ДНР".

До місця призначення в Запоріжжі сьогодні, в День Матері, доїхала лише дитина, місце знаходження матері наразі невідоме!
Просимо світову спільноту втрутитись та повернути дитині маму", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Рашисти змінили дату проведення "параду" в Маріуполі

Автор: 

діти (5152) Маріуполь (3243) Азов (785)


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Топ коментарі
+48
Olga Amir

@HanumeZiba

·
https://twitter.com/HanumeZiba/status/1523306986552832000 5 ч

Пообщалась с Поляками здесь в Норвегии.
Поняла одно:
шольц-курва,
макрон-курва.
Орбан -курва ******.
Украинцы -братья.
русня - свиньи
Боже Польша вы Супер!
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08.05.2022 22:47 Відповісти
+45
https://t.me/Chornovil_official/5492 Тарас Чорновіл :
"А ви помітили, як з певного часу в Україні абсолютно все, що може сприйматися позитивно, виявляється виконанням "наказу президента"? Так-так, це уже той самий московський рашизм, який тихенько проповз в Україну. Але й я не стану вимахуватися й приєднаюся до загального тренду: "Таваріщь зєпрідент, звітую, що ваш наказ виконано. Я поснідав та пообідав, умився та в туалет сходив".

А мене більше цікавить той час, коли ми все ж витягнемо на світло тих, хто розміновували виходи з Криму, змушували війська відійти з півдня й півночі країни, відкривши безперешкодний шлях для вторгнення, свідомо здали ворогу Маріуполь, Херсон, Мелітополь... Чекаю, коли поіменно будуть названі ті, хто згортав ракетну програму, перепрофільовував гроші з оборонки на асфальтний дерибан. І вони ж тоді так само, як і гітлерівські нацисти в 1945 почнуть заявляти, що лише виконували наказ. Я знаю, на кого вони покладуть усю відповідальність. Але дуже хочу це побачити й почути."
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08.05.2022 22:54 Відповісти
+38
верещучька аууу попиарилась и сховалась
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08.05.2022 22:46 Відповісти
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Московіти - це мерзотники і вбивці !
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08.05.2022 22:45 Відповісти
верещучька аууу попиарилась и сховалась
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08.05.2022 22:46 Відповісти
Olga Amir

@HanumeZiba

·
https://twitter.com/HanumeZiba/status/1523306986552832000 5 ч

Пообщалась с Поляками здесь в Норвегии.
Поняла одно:
шольц-курва,
макрон-курва.
Орбан -курва ******.
Украинцы -братья.
русня - свиньи
Боже Польша вы Супер!
показати весь коментар
08.05.2022 22:47 Відповісти
Тут в Балтийских странах по большому витает то же мнение.
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08.05.2022 23:04 Відповісти
https://war.segodnya.ua/war/vtorzhenie/komandir-azova-okkupantov-nuzhno-bylo-unichtozhit-eshche-na-vyhode-iz-kryma-1619658.html Командир "Азова": Оккупантов нужно было уничтожить еще на выходе из Крыма
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08.05.2022 22:48 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/5492 Тарас Чорновіл :
"А ви помітили, як з певного часу в Україні абсолютно все, що може сприйматися позитивно, виявляється виконанням "наказу президента"? Так-так, це уже той самий московський рашизм, який тихенько проповз в Україну. Але й я не стану вимахуватися й приєднаюся до загального тренду: "Таваріщь зєпрідент, звітую, що ваш наказ виконано. Я поснідав та пообідав, умився та в туалет сходив".

А мене більше цікавить той час, коли ми все ж витягнемо на світло тих, хто розміновували виходи з Криму, змушували війська відійти з півдня й півночі країни, відкривши безперешкодний шлях для вторгнення, свідомо здали ворогу Маріуполь, Херсон, Мелітополь... Чекаю, коли поіменно будуть названі ті, хто згортав ракетну програму, перепрофільовував гроші з оборонки на асфальтний дерибан. І вони ж тоді так само, як і гітлерівські нацисти в 1945 почнуть заявляти, що лише виконували наказ. Я знаю, на кого вони покладуть усю відповідальність. Але дуже хочу це побачити й почути."
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08.05.2022 22:54 Відповісти
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08.05.2022 23:09 Відповісти
Знов ти цього ригівського запроданця цитуєш !?

.
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09.05.2022 00:04 Відповісти
Не лижи зелену сраку!
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09.05.2022 01:43 Відповісти
Тварюки !!!
ну як можна це пояснити?
це садюги, які кайфують причиняючи біль.
Ця нація гнила і пропаща…
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08.05.2022 22:48 Відповісти
Фільтраційний, кажете?
А не концентраційний, системи ГУЛАГ?
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08.05.2022 22:51 Відповісти
21 сторіччя на дворі, хтоб міг повірити що кацапи відродять концентраційні табори , але це реальність ...
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08.05.2022 22:52 Відповісти
Нелюди.
Бідна дитина, нещасна мати.
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08.05.2022 22:55 Відповісти
Покидьки !
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08.05.2022 22:55 Відповісти
Сволочи, чтоб по всей россии, отнимали малолетних детей, от российских матерей, пусть они испытают на собственно шкуре, как такое пережить.
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08.05.2022 23:06 Відповісти
уже віднімають.
і відправляють на війну
всім байдуже.
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08.05.2022 23:10 Відповісти
не испытают, у них атрофированы участки мозга, отвечающие за страдания, кроме страданий зависти, ненависти и злобы.
у них, я подозреваю, даже материнский инстинкт вытравлен.
орки больше не представляют интереса даже для психиатров, только для зоологов.
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09.05.2022 08:43 Відповісти
Мама дівчинки медик, чого її не випустили?! Нелюди, розлучити дитину з мамою.....Що робить ООН,де права людини?
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08.05.2022 23:09 Відповісти
Тварюки кацапські, горіти вам в пеклі...
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08.05.2022 23:09 Відповісти
Мерзота,просто кацапська мерзота.Коли вже кремлівські упирі,військові біси-рашисти,звільнять планету Земля!
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08.05.2022 23:17 Відповісти
нищіти нечисть. сатана і чорти.

нечуване горе для дитини та матері.
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08.05.2022 23:30 Відповісти
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych?__cft__[0]=AZX99QPaDNTuV0-**************************************************************************************-kCpdM0KK7V_zN1EzrCTN9FjaYO2FI&__tn__=-UC%2CP-R Lesya Porutska-Sakovych

https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych Yesterday at 6:05 PM ·

До війни залишається 49 днів.

На армію виділено лише 1\3 від потрібного бюджету, броніки для армії під арештом разом із генералом, нових не закуплено. Касок бракує, склади напівпорожні. Бомбосховища занедбані.

Зеленський і Єрмак подають сиґнали як можуть. А можуть вони ось так:

(с)



8

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09.05.2022 00:19 Відповісти
Смерть руским фашистам.
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09.05.2022 21:47 Відповісти
 
 