Рашисти розлучили 4-річну Алісу з мамою, жінку залишили у "фільтраційному таборі", - "Азов". ВIДЕО
Російські окупанти залишили жінку у "фільтраційному таборі", а її 4-річна донька приїхала до Запоріжжя.
Про це у Telegram повідомляє полк "Азов", інформує Цензор.НЕТ.
"Під час останньої евакуації з території заводу "Азовсталь" окупанти розлучили жінку і її маленьку 4-річну доньку Алісу. Матір залишилася в фільтраційному таборі на території так званої "ДНР".
До місця призначення в Запоріжжі сьогодні, в День Матері, доїхала лише дитина, місце знаходження матері наразі невідоме!
Просимо світову спільноту втрутитись та повернути дитині маму", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+48 Перехватчик
показати весь коментар08.05.2022 22:47 Відповісти Посилання
+45 Ан Мур
показати весь коментар08.05.2022 22:54 Відповісти Посилання
+38 Voc Vox
показати весь коментар08.05.2022 22:46 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@HanumeZiba
·
https://twitter.com/HanumeZiba/status/1523306986552832000 5 ч
Пообщалась с Поляками здесь в Норвегии.
Поняла одно:
шольц-курва,
макрон-курва.
Орбан -курва ******.
Украинцы -братья.
русня - свиньи
Боже Польша вы Супер!
"А ви помітили, як з певного часу в Україні абсолютно все, що може сприйматися позитивно, виявляється виконанням "наказу президента"? Так-так, це уже той самий московський рашизм, який тихенько проповз в Україну. Але й я не стану вимахуватися й приєднаюся до загального тренду: "Таваріщь зєпрідент, звітую, що ваш наказ виконано. Я поснідав та пообідав, умився та в туалет сходив".
А мене більше цікавить той час, коли ми все ж витягнемо на світло тих, хто розміновували виходи з Криму, змушували війська відійти з півдня й півночі країни, відкривши безперешкодний шлях для вторгнення, свідомо здали ворогу Маріуполь, Херсон, Мелітополь... Чекаю, коли поіменно будуть названі ті, хто згортав ракетну програму, перепрофільовував гроші з оборонки на асфальтний дерибан. І вони ж тоді так само, як і гітлерівські нацисти в 1945 почнуть заявляти, що лише виконували наказ. Я знаю, на кого вони покладуть усю відповідальність. Але дуже хочу це побачити й почути."
.
ну як можна це пояснити?
це садюги, які кайфують причиняючи біль.
Ця нація гнила і пропаща…
А не концентраційний, системи ГУЛАГ?
Бідна дитина, нещасна мати.
і відправляють на війну
всім байдуже.
у них, я подозреваю, даже материнский инстинкт вытравлен.
орки больше не представляют интереса даже для психиатров, только для зоологов.
нечуване горе для дитини та матері.
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych Yesterday at 6:05 PM ·
До війни залишається 49 днів.
На армію виділено лише 1\3 від потрібного бюджету, броніки для армії під арештом разом із генералом, нових не закуплено. Касок бракує, склади напівпорожні. Бомбосховища занедбані.
Зеленський і Єрмак подають сиґнали як можуть. А можуть вони ось так:
(с)
8