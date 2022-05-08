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Україна - повноправна частина вільного світу, а Росія - в самотності, злі та ненависті, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна - частина об'єднаної Європи.

Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте: Масштаб загрози у Європі такий, що повернення понять "ленд-ліз" та "План Маршалла" цілком природне, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24358)


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Топ коментарі
+1
Угу. Насмотрится русский ваньок соловьиного помета, а потом включает "сватов"...."Ты глянь-ко, Зинк, а ить прав соловьев-та, они хААхлы ж такие же как мы, тока тупые. Вот их-та и гнобят биндеры всякие пиндосовские." А кто-то за помощь русской пропаганде срублики получает, и правильные вещи на видосиках своих говорит.
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08.05.2022 23:39 Відповісти
+1
Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над нелюдами .
Слава Героям ! )) Горять у пеклі москалі ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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08.05.2022 23:47 Відповісти
+1
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09.05.2022 00:02 Відповісти
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Ми маємо ПЕРЕМОГТИ РАШИЗМ, а не всиновити його - https://www.youtube.com/watch?v=bjvWp_V6hVM&ab_channel=DmytroNews
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08.05.2022 23:22 Відповісти
Абсолютно вірно
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08.05.2022 23:23 Відповісти
Угу. Насмотрится русский ваньок соловьиного помета, а потом включает "сватов"...."Ты глянь-ко, Зинк, а ить прав соловьев-та, они хААхлы ж такие же как мы, тока тупые. Вот их-та и гнобят биндеры всякие пиндосовские." А кто-то за помощь русской пропаганде срублики получает, и правильные вещи на видосиках своих говорит.
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08.05.2022 23:39 Відповісти
Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над нелюдами .
Слава Героям ! )) Горять у пеклі москалі ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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08.05.2022 23:47 Відповісти
Yaroslava Bayrak

Ви знаєте люди?

Дивлюся на оце сміховисько.і така образа, такий жаль і сором за Україну.

На це ,дивиться весь світ.

Ну невже ми заслужили лідера.щоб його портрети.ліпили на сумки.кружки.труси.подушки ,інтимній білизні і т.д.???щоб дишевими книжонками,заповняли інформаційний простір ?

БО БІЛЬШЕ, НЕМА ЩО СКАЗАТИ !!!

То хто ж тоді ми???

Що зуміли вибрати особу такого рівня???

Що єдине, чим можемо його піднести в очах населєнія, це ось такою бутафорією.

І Замість того, що якби мало бути, ПОКАЗАТИ ЛЮДЯМ.його розумні ,героїчні вчинки і досягнення для України .малють його на подушках???

То хто такі ? ці його поклоники,ті що це фабрикують??? Якого вони рівня інтелекту, розуму, культури???

ОДИНАКОВІСІНЬКІ З МОСКОВИТАМИ !!!

Яких пропаганда легко перетворює в неадекватів.Якщо вини нерозуміють елементарного.що ось такий срач.вибачте панство.бо інакше це не назву.

Тільки дискридитує іхнього обранця і підкреслює, його (якості )як лідера.

Та хоч би подивилися ,як поводяться люди в світі???

Хто бачив, політиків, перших осіб держави на подушках.сумках і т.д.???

Це як потрібно зневажати свого лідера і мати за дурня,???

Щоб це робити???

Але...ті що його вибирали.вибрали, такого, як самі.

І щоб цього нерозуміти.?!

То я вже не кажу що не треба мати почуття власної людської гідності, етикету, субординації, поваги.до їнього обранця.і до себе самих,

А ВЗАГАЛІ, ДО ВЛАСНОЇ ДЕРЖАВИ !!! до землі на якій ти живеш,свого роду і до всього твого, що тебе зростило і між ким і чим, ти живеш.

А елементарна ввічливість , виховансть ,і здоровий глузд, тут АБСОЛЮТНО.ВІДСУТНІ.

то яку державу, з цими людьми, можна збудувати???!!!





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09.05.2022 00:01 Відповісти
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09.05.2022 00:02 Відповісти
Ненависть к той или иной нации побуждающая целыми полчищами лезть в другую страну и безжалостно убивать людей независимо от возраста - это хронический нацизм. Если заглянут в исторические события становления рашки, то нацизм это генетическая составляющая каждого русского.
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09.05.2022 00:06 Відповісти
что вова все о рассии думаешь? за "державу" обидно? может ты не туда балотировался
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09.05.2022 03:29 Відповісти
***..й ЗЕЧерчиль,зае.ал своими цитатами.
Мы помним,как ты угробил оборон заказ,2019-21.
****.
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09.05.2022 06:40 Відповісти
Коли вже цей Боневтік перестане відосики клеїти!
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09.05.2022 07:07 Відповісти
 
 