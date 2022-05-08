Україна - повноправна частина вільного світу, а Росія - в самотності, злі та ненависті, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна - частина об'єднаної Європи.
Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+1 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар08.05.2022 23:39 Відповісти Посилання
+1 Vitaliy Darmits
показати весь коментар08.05.2022 23:47 Відповісти Посилання
+1 Office Den Haag
показати весь коментар09.05.2022 00:02 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава Героям ! )) Горять у пеклі москалі ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Ви знаєте люди?
Дивлюся на оце сміховисько.і така образа, такий жаль і сором за Україну.
На це ,дивиться весь світ.
Ну невже ми заслужили лідера.щоб його портрети.ліпили на сумки.кружки.труси.подушки ,інтимній білизні і т.д.???щоб дишевими книжонками,заповняли інформаційний простір ?
БО БІЛЬШЕ, НЕМА ЩО СКАЗАТИ !!!
То хто ж тоді ми???
Що зуміли вибрати особу такого рівня???
Що єдине, чим можемо його піднести в очах населєнія, це ось такою бутафорією.
І Замість того, що якби мало бути, ПОКАЗАТИ ЛЮДЯМ.його розумні ,героїчні вчинки і досягнення для України .малють його на подушках???
То хто такі ? ці його поклоники,ті що це фабрикують??? Якого вони рівня інтелекту, розуму, культури???
ОДИНАКОВІСІНЬКІ З МОСКОВИТАМИ !!!
Яких пропаганда легко перетворює в неадекватів.Якщо вини нерозуміють елементарного.що ось такий срач.вибачте панство.бо інакше це не назву.
Тільки дискридитує іхнього обранця і підкреслює, його (якості )як лідера.
Та хоч би подивилися ,як поводяться люди в світі???
Хто бачив, політиків, перших осіб держави на подушках.сумках і т.д.???
Це як потрібно зневажати свого лідера і мати за дурня,???
Щоб це робити???
Але...ті що його вибирали.вибрали, такого, як самі.
І щоб цього нерозуміти.?!
То я вже не кажу що не треба мати почуття власної людської гідності, етикету, субординації, поваги.до їнього обранця.і до себе самих,
А ВЗАГАЛІ, ДО ВЛАСНОЇ ДЕРЖАВИ !!! до землі на якій ти живеш,свого роду і до всього твого, що тебе зростило і між ким і чим, ти живеш.
А елементарна ввічливість , виховансть ,і здоровий глузд, тут АБСОЛЮТНО.ВІДСУТНІ.
то яку державу, з цими людьми, можна збудувати???!!!
Мы помним,как ты угробил оборон заказ,2019-21.
****.