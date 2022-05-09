ЗСУ знищили останню версію основного російського бойового танка Т-90, - Генштаб ЗСУ. ВIДЕО

Збройні сили України знищили російський танк Т-90.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у фейсбуку.

"Збройні сили України знищили останню версію основного російського бойового танка Т-90, більш відомого як Т-90М "Прорив"", - йдеться в повідомленні.

Генштаб також опублікував відео знищеного танка.

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