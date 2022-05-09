ЗСУ знищили останню версію основного російського бойового танка Т-90, - Генштаб ЗСУ. ВIДЕО
Збройні сили України знищили російський танк Т-90.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у фейсбуку.
"Збройні сили України знищили останню версію основного російського бойового танка Т-90, більш відомого як Т-90М "Прорив"", - йдеться в повідомленні.
Генштаб також опублікував відео знищеного танка.
Топ коментарі
+25 Pravda22 Pravda22
показати весь коментар09.05.2022 08:31 Відповісти Посилання
+25 Перехватчик
показати весь коментар09.05.2022 08:46 Відповісти Посилання
+21 Анатолий К #427424
показати весь коментар09.05.2022 08:34 Відповісти Посилання
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"Лізуть вони по малу в лізуть,нам тільки перемоги показують"
Усё пропало?
Очі відкрий та мізки вмикай, показують і просування парашистів, тільки от анансований вЯлікій "наступ" ніякий - на деяких ділянках 3-4 км, на деяких - 5-6 км, і букувавльно на парі - до 20 км, за майже МІСЯЦЬ.
АЛЕ, якщо уважно дивитися на карту, то легко можна помітити, що за цей час визволено більши за площею території і це ще до початку нашого наступу.
Доречі, а що це за "в лізуть"?
Вангую, переплутало, недолуге, на клаві расейську літеру "и" з латинською "b",
що наводить на думку про чергового расєйськомовного тролька.
Місце вибрано теж дуже оригінальне. Півострів 500*500м. Над ним пагорб - там наші.
Я б навіть міст не ламав. Класичний кілбокс. Періодично накривати артилерією і все.
До пекла, товарищи, все по "мешкам"!
В "мешки" для последнего парада!
Врагу не здайотся наш гордий "Прорив"
А нам нужна медалька!