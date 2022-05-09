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4 травня у бою під Старим Салтовом знищено елітний російський танк Т-90М "Прорив" вартістю до $5 млн. Війська РФ відкинуто на кілька кілометрів, - Бутусов. ВIДЕО

4 травня бійці батальйону Тероборони у взаємодії з 92-ю механізованою бригадою відбили атаку російських військ під Старим Салтовом на Харківщині.

Про це повідомляє у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.

"Знищений танк Т-90М "Прорив" вартістю до 5 мільйонів доларів, МТЛБ, захоплена ціла БМП-2, російські війська відкинуто на кілька кілометрів на північ", - зазначає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під Харковом звільнено Циркуни та ще 7 населених пунктів, - Бутусов. ФОТО

Автор: 

армія рф (17833) Харківщина (6054) знищення (7571) техніка (1856) Бутусов Юрій (3617)


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Топ коментарі
+54
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09.05.2022 09:32 Відповісти
+36
Наші котики пошматували всю парадну техніку, яку надбав ділдо Кабаєв
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09.05.2022 09:29 Відповісти
+24
Молодець Юра! Крамсайте тих недовояк і женіть подалі від Харкова.
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09.05.2022 09:31 Відповісти
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Наші котики пошматували всю парадну техніку, яку надбав ділдо Кабаєв
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09.05.2022 09:29 Відповісти
Немного не в тему, но, имхо, будет полезно: предлагаю старушку кабаеву впредь называть "суррогатная мать".
Подобным самкам нужно всегда указывать их место.
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09.05.2022 09:42 Відповісти
Вы правда считаете, что суррогатные матери чем-то хуже, чем вы и что это - оскорбление??
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09.05.2022 10:54 Відповісти
В Сумах так) Вже наші воїни затрофеїли один такий)
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10.05.2022 00:13 Відповісти
Молодець Юра! Крамсайте тих недовояк і женіть подалі від Харкова.
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09.05.2022 09:31 Відповісти
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09.05.2022 09:32 Відповісти
Прикольные мультики.
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09.05.2022 09:34 Відповісти
Аналагавнєтавий прарив нє прарвался а толька парвался...ЗСУ-респект...
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09.05.2022 09:33 Відповісти
Бутусов не лезь ты на передовую, ты нам живым нужен, видосики и фотки подождут.
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09.05.2022 09:33 Відповісти
В політиці людина, що планує майбутне має бути на видноті. Такі закони жанру. Пан Юрій має себе берегти, але постійно з'являтись перед потенційними виборцями. В кінці кінців це його сайт і це його робота, яку він добре робить.
P.S. не буде в новинах його, буде один манікюр чорновол у всіх блогах та новинах, їй реклами мало не буває.
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09.05.2022 10:03 Відповісти
ти що прибите, ще цього журнашлюшки не вистачало в уряді
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10.05.2022 13:24 Відповісти
Чего танк повернут по дороге так как будто он уезжал, а не наступал⁉️
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09.05.2022 09:33 Відповісти
Ну может осознал,что зря сюда приехал и хотел вернутся,но было поздно.
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09.05.2022 09:37 Відповісти
Глаза разуть, не? Он стоит по ходу движения, а башня развернута назад.
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09.05.2022 13:42 Відповісти
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09.05.2022 09:40 Відповісти
Хату кацапського символу, бабці з советським прапором, обстріляли кацапи. Отака фігня, малята.
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09.05.2022 10:00 Відповісти
Самі не жили і внукам не дамо !
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09.05.2022 10:50 Відповісти
Чому мовою кацапів?

Всі звитяги особливо приємно слухати рідною мовою, Юрію будь ласка
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09.05.2022 09:53 Відповісти
його ще кацапи не "звільнили"
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10.05.2022 13:25 Відповісти
Тероборона! у взаємодії з 92-ю механізованою бригадою. пУтін- *****! Героям слава!
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09.05.2022 09:54 Відповісти
Харківська ТРО - молодці!
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09.05.2022 09:55 Відповісти
Прорив, нарив, гнійник )))
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09.05.2022 09:59 Відповісти
там же титан броня керамическая и диды космические
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09.05.2022 12:08 Відповісти
Прорвало його знатно.
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09.05.2022 12:11 Відповісти
Прорыв труселей при взрыве пуканов!
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09.05.2022 12:17 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.
Маю надію Старий Салтів на тижні буде Українським на всі 100.
До речі гарний кацапський танк, щоб у них всі танки були у такому стані.
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09.05.2022 14:11 Відповісти
 
 