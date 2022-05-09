4 травня у бою під Старим Салтовом знищено елітний російський танк Т-90М "Прорив" вартістю до $5 млн. Війська РФ відкинуто на кілька кілометрів, - Бутусов. ВIДЕО
4 травня бійці батальйону Тероборони у взаємодії з 92-ю механізованою бригадою відбили атаку російських військ під Старим Салтовом на Харківщині.
Про це повідомляє у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.
"Знищений танк Т-90М "Прорив" вартістю до 5 мільйонів доларів, МТЛБ, захоплена ціла БМП-2, російські війська відкинуто на кілька кілометрів на північ", - зазначає він.
Топ коментарі
+54 Огусто
показати весь коментар09.05.2022 09:32 Відповісти Посилання
+36 Ksenia VB
показати весь коментар09.05.2022 09:29 Відповісти Посилання
+24 ром17
показати весь коментар09.05.2022 09:31 Відповісти Посилання
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P.S. не буде в новинах його, буде один манікюр чорновол у всіх блогах та новинах, їй реклами мало не буває.
Всі звитяги особливо приємно слухати рідною мовою, Юрію будь ласка
Маю надію Старий Салтів на тижні буде Українським на всі 100.
До речі гарний кацапський танк, щоб у них всі танки були у такому стані.