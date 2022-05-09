4 травня у бою під Старим Салтовом знищено елітний російський танк Т-90М "Прорив" вартістю до $5 млн. Війська РФ відкинуто на кілька кілометрів, - Бутусов. ВIДЕО

4 травня бійці батальйону Тероборони у взаємодії з 92-ю механізованою бригадою відбили атаку російських військ під Старим Салтовом на Харківщині.

Про це повідомляє у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.

"Знищений танк Т-90М "Прорив" вартістю до 5 мільйонів доларів, МТЛБ, захоплена ціла БМП-2, російські війська відкинуто на кілька кілометрів на північ", - зазначає він.

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